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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | ساكنة "كاريانات" بالبيضاء تحضّر لـ"يوم الرحيل" واللجوء إلى سبتة

ساكنة "كاريانات" بالبيضاء تحضّر لـ"يوم الرحيل" واللجوء إلى سبتة

ساكنة "كاريانات" بالبيضاء تحضّر لـ"يوم الرحيل" واللجوء إلى سبتة
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:00

في خطوة تصعيدية، أعلنت ساكنة مجموعة من الدواوير بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، التي تعيش في "منازل قصديرية"، عن رغبتها في الهجرة الجماعية وطلب اللجوء الإنساني.

وأعلنت ساكنة "حسيبو" "والريكي" و"الجديد" بمقاطعة عين السبع في الدار البيضاء عن قرارها القيام بهجرة جماعية نحو الديار الأوروبية، احتجاجا على ما أسمته بـ"تشريد الآلاف وتعريض حياة أبنائهم للخطر".

وقالت الساكنة في بلاغ تم تعميمه ليلا إنها قررت القيام بـ"هجرة جماعية علانية نحو أوروبا عبر التوجه مباشرة مشيا على الأقدام عبر الساحل إلى مدينة سبتة كلاجئين"، وذلك كخطوة لـ"تفادي "ي اصطدام مع المخزن وحفاظا على سلامة المواطنات والمواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت الساكنة أنها قررت "الانسحاب الكلي من الدواوير والتنازل على البراريك وكذلك التنازل عما يقال عنها استفادة التي هي في الحقيقة تهجير"، كاشفة أن هجرتها الجماعية والعلانية نحو أوروبا ستكون يوم الجمعة بعد صلاة الفجر.

وشدد هؤلاء الغاضبون من السلطات المحلية وطريقة تعاملها مع ملفهم على أن "اللجوء الإنساني هو حق من حقوق الإنسان تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو من حق أي إنسان أو مجموعة لم تعد آمنة على سلامتها وسلامة أبنائها داخل وطن الإقامة".

ودعا البلاغ ساكنة دواوير حسيبو، الريكي والجديد، وكذا المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان إلى الحضور في "يوم الرحيل"، معتبرا أن "من لا سكن له لا وطن له".

وعبرت الساكنة عن امتعاضها من السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي التي ترفض "الحوار حول الملف المطلبي وعوضته بإرسال التهديدات وما رأته كذلك الساكنة بأم عينها من خلال هدم دواوير زرابة، المومنية، الغالية والواسطي من عنف وتشريد للآلاف وتعريض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - باعمراني الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:05
هاد ناس راهم تستوليو على اراضي ماشي تاعهم و بنيو فيه سكن عشوائي براكة slums و ولدوا الولاد لخرجوا تهوم شمكارة لا مستقبل لا والوا و طالبوا دولة تعطيهم بقع ارضية كل واحد اخرج لولدوا براكة و طلب الاستفادة و تشرطوا و كول لك البقعة الأرضية أو الشقة تكون فوسط المدينة ...هاد شي مكاين فتاشي بلاد..يجب هدم كل الأحياء الصفيحية و البراريك slums لانها هي سبب انتشار الجريمة و الاوساخ و والازبال...واش اعباد الله لجى من العروبية ادير براكة و فرخ...راه هاد الأحياء الصفيحية تشوه صورة بلدنا
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-28
2 - مغربي قح الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:06
طريق السلامة الله يوصلكم على خير...الى ما بغاتكم سبتة شوفوا مع نواكشوط ونواديبو تاهما التحت...الله يعطينا وجوهكم.
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68
3 - محمد المربع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:08
أتضامن مع هؤلاء الناس،فإذا ما قاموا بتلك التهديدات،فستكون وصمة عار على الدولة المغربية،التي لم توفر لشعبها السكن اللائق بها...زد على ذلك تدني الخدمات الصحية والتعليمية،والإدارية....ربما سيهاجر الشعب كله إلى أوروبا
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38
4 - mohs الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:08
يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة لان الامور ستصل إلى باب مسدود ولن يجد له مفتاح اللهم الطف ببلادنا من كل سوء
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74
5 - المايسترو الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:10
يا زمان يا زمان.والله ناس بلادي أصبحو أكتر تعقل
إنه زمن الضغط بالهواء وإحدات انفجار بدون ديناميت
بلا تصادم مع اامخزن سوف يجبى على التفاوض
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51
6 - وداع الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:10
حسبنا الله ونعم الوكيل بيننا وبين من ظلمنا ويظلمنا سرا وعلانية
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64
7 - تازي حر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:11
شي بلاصة معاكم الله يرحم الوالدين
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85
8 - Mann الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:11
الكل يريد ان يهاجر الى أوربا الكافرة و عند الانتخابات الأغلبية تلهث وراء الأحزاب الاسلامية ! حلل و ناقش عقلية المغربي الشزوفرينية !
بما أن أوربا تعجبكم أنظمتها العلمانية لماذا لا تناظلون لكي تصبحوا مثلها !!
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25
9 - Samir الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:12
خوفي واحد النهار نفيق صباح، نضرب طلة على هسبريس، نلقى المغرب خوا من البشار ما يبقى تا واحد كيدور
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73
10 - المنطقي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:13
غير ل سخن عليه الرأس سبتة ..رآه سبتاوة مشي مشتاقين فينا. ...اطلبوا حقكم في بلدكم
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28
11 - مواطنة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:14
لك الله يا وطني سنقبل التعازي فيك
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40
12 - بلال الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:14
كتجي لارض وتحتلها وتبني بناء غير عشوائي ومنين تدير معاك الدولة حل وتعطيك سكن نقي تنوض انت تشرط وتفلسف وتفشش على الدولة وتولي تبتز فيها، باش نتوما حسن من الناس لي كتقرا وتخدم وتدير دار بالكريدي تخلص فيها حياتها كاملة، كولشي ولا باغي الريع والفابور... هاد الهبال ماكاينش حتى فامريكا...
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91
13 - ابو اسماعيل الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:15
اين انت يا عمر ابن عبد العزيز لم يكن لك مكتب حتى توقع الاوراق ولم يكن لك هاتف حتى تتصل بالمسؤولين ولم تكن لك طائرة حتى تسافر ولم يكن احد يشتكي لك حاجة متى ستعود فان بحجة اليك فالظلم اصبح يخيم على فقراء المسلمين لكم الله .
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16
14 - مراكش الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:16
احتقان وراء احتقان ويكبر الحلم المغربي، هذا ما ننتظره للأسف، وإليكم نتائج التصويت على حزب العدالة والتنمية.
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22
15 - زهير بومية الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:17
بسم الله مجراها و مرساها..الى الامام سر....قلوبنا معكم
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29
16 - ان كانت تدري فتلك مصيبة الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:17
هاذ الحكومة غير الله يستر معها وصافي امرها لا يبشر بخير انها تتجه بالبلد الى الهاوية والافلاس
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4
17 - momo الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:17
بالتوفيق إنشاء الله. الحل الوحيد والناضج....
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24
18 - badr الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:18
من حقهم،مادامت لا توجد حكومة ولا ادان صاغية
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19
19 - لا أمل في حوارك الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:18
المسؤلين المغاربة يعتبرون الشعب الفقير مقيمين في هذه البلاد بطريقة غير شرعية إذن نحن شعب بلا أرض كما قالوا الإسرائيليين للشعب الفلسطيني شعب بلا أرض وأرض بلا شعب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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14
20 - EssDopa الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:19
من لا يكن له لا وطن له، كلام حق اللهم أنصر كل مظلوم
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20
21 - Abdelhak الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:19
كيف نبني مجتمعا صالحا إن لم تتوفر أدنى شروط العيش الكريم من سكن وتطبيب وتعليم.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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21
22 - ريم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:19
لنكن اكثر واقعية .هؤلاء السكان تم تعويضهم بسكن لائق تتوفر فيه جميع المواصفات الضرورية للحياة .لا اعرف لماذا يتمسكون بالسكن في دور صفيحة.هم ليس الغرض من ذهابهم إلى سبتة للاحتجاح بل للحريك مجانا .هناك اكيد من دبر لهم هذه الفكرة .ما ذا يقول الفقراء الذين اشتروا شققا بمالهم الخاص ولا زالت ديون الابناك تقطعهم تقطيعا .وانتم حصلتم على سكن مجانا انتم وابناؤك يعني براكة واحدة فرخت اربع مساكن او اكثر ببمباركة المقدم والقائد وغيرهم الذين اغتنوا من هذا الريع .والأخطر من هذا أن هناك من استفاد وعاد لبناء براكة اخرى وفي نفس المكان .وحي الكوثر خير مثال .هدمت كل البراريك وبعد سنتين عادت مرة اخرى كما كانت وتحت انظار السلطات
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31
23 - حسبنا الله ونعم الوكيل الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:19
حسبنا الله ونعم الوكيل من له وصفة لهذا الداء في البلاد الحريك الانتحار الكريساج وووووو
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23
24 - ا م الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:21
اذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف يتم احتلال الطرق وسط المدينة وتقام المخيمات داخل المساجد و يدخل القرويون السطوح عنوة وفي الاخير لن يتنازلوا عن هته الاملاك التي اغتصبوها حتى يعوضوا من الدولة و من اقتطاعات المواطن العادي بشروطهم للسكن في الاماكن التي اقاموا بها اول مرة .
اي عقلية واي منطق واي تظلم هذا.
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9
25 - باسين الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:22
انا لا افهم لماذا الكل يريد الهرب و الحريك هل هذا هو الحل؟ هل ٤٠مليون مغربي كلها ستهاجر بالاضافة اروبا لا تريد اشخاص لا يعملون و لن تستفيد منهم يشكلون عبئ علو اقتصاداتها
الحل هو الاعتصامات و الخروج في مظاهرات في المغرب هذا وطننا و يجب علينا التضحبة من اجله ليس لها معنى مسؤولين وعائلة تستمتع بخيرات البلد و الشعب يعاني المشاكل.
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7
26 - settouti الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:22
Je leurs souhaite bon voyage....des gens qui veulent le confort
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16
27 - abderrahim الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:23
إن لم يجدوا في هذا البلد حتى كوخا يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء فما الفائدة من المكوث في بلد لا حق لهم فيه سوى حق التصويت
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10
28 - Hassan الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:23
الله اكون في عون لي معندوش الحياة صعابت بزاف
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14
29 - عبده الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:23
لاحول ولاقوة الا بالله. لك الله يا وطني
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11
30 - لا أحد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:25
سيرو يا خوتي الله إسهل عليكم راه ارض الله واسعة...والله ويقبلوكم فسبتة حتا يخرج الثلثين من هاذ البلاد ويتبعوكم وستكون اكبر شوهة بلادك المسلمين تجري عليك والإسبان النصارى يحميوك !!!! كون فاق يوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور وطارق بن زياد كون تسطاو وهرب ليهم الفرخ من هاذ الشوهة وحتا هوما يطلبو اللجوء..واااا الحاج فيق راه غيفوت الفوت وتندم !!!.
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9
31 - ورززات الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:26
اللجوء الإنساني خير من هاد الحكرة لي كنتعرضو ليها من طرف السلطات أشاطركم الفكرة الأرزاق بيد الله الشجر هو من يغرس في مكانه بدلنا شحال من مدينا والو خاصنا نبدلو العقلية ونبدلو الوطن .ولا ديرو لينا شي خدمة عوض تجنيد اجباري ديروه تجنيد تطوعي لي معندو فين اخدم إمشي ليه تطوعا كونطرا ديال 3سنوات مثلا من بعد بغا امشي بغا ابقى تطوعا مهم شي فكرة مشي بالضبط تجنيد لي كان مهم الدولة تضمن ليك الحقوق ماشي هاد شي لي كنشوفو اليوم تخدم مع مقاول ياكل ليك رزقك تدوي ايزيد عليك مليون ادخلك الحبس 6شهور كاين لي هو كلاتو دولة فحقو كاين لي كلا دولة خلي عليك انت كثر من نص المغاربة معندوش snss ولو اكون خدام .....مشاكل جمة
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5
32 - mobtasime الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:27
واش اروبا سايبة اروبا كمبلي الكرينات كينبتو وزيدنها بلولاد براكة فيها عشرين واحد كلشي باغي بقعة ارضية يبعها ونبت براكة في مكان اخر عليا انا شخصيا مشيا لا رجعة راه مفيكم فائدة متقلين على بلاد ككلشي بلكي تصدير الاجرام
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13
33 - la folie الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:28
ce qui est illegale est illegale.
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15
34 - مغربي حر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:29
صراحة فكرة وبادرة جميلة من هذه الأحياء ، لكن أود أن أعرف.. هل كانوا على علم منذ سكنهم في هذه الأحياء أنهم سيخرجون يوما ما ... أو ليس كان لهم علم بهذا الموضوع !!!!! والله حرام عليهم يطردوهم من ديورهم ونحن مقبلون على فصل الشتاء ، الأطفال ، الطلبة ،.. على دولة كيف دايرة وخصوصا البهلواني العثماني ومن معه ... لا أريد الحديت لمراعاة حقوق النشر
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0
35 - براك عبد الرحمان الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:30
شكون قاليك بيوت قصديرية دخلتي ليهم؟

دخل لشي دار فدوار حسيبو دوخ ماكاين غير الزليج أو رخام أو النقش البلدي أو زيبرات مسطاسيونين

أول وحدين دارو بارابولات قبل من الفيلات فعين السبع

الماء أو الضو فابور على مدى خمسين سنة

حتى شي ضريبة ماكاتخلص حتى ديال النضافة

جميع أنواع المدارس العمومية حداهم أقل من خمسون مترا أربع حمامات حداهم المخابز حتى بولو ياسمينة ملاصق معاهم ههههه

عائلة شماخ أو عمامو باقا تما طامعين واخا شرا ليهم فيلا

المشكل ديال العقليات

بزاف فيهم دارو ديور أو فيلات أو شركات و رغم دالك

حاط مو أولى باه أولى ختو فدوار باش استافدوا

كاين اللي باع البراكة بأربعة عشر مليون بأي حق؟
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9
36 - غريب في وطنه الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:30
انه نوع جديد للاحتجاج اهنئ صاحب الفكرة و اتمنى ان تكون له نتائج لصالح الساكنة و ترضي امالهم
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-2
37 - مواطن الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:30
لا أعتقد أن المخزن سيسمح لهم بالتجمع و السفر بذلك الشكل .
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0
38 - Yahyyyyy الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:30
Dégager vite
Le Maroce il y mieux que lespagne
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-4
39 - للاسف الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:31
يوم الرحيل"، معتبرا أن "من لا سكن له لا وطن له".
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7
40 - stof الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:36
لقد رأيت بأم عيني كبف تدخلت القوة في هدم دور الصفيح بطريقة مهينة ودون إعطاء مهلة للساكنة. صراحة مشكل دور الصفيح مشكل غاية في التعقيد. ولكن كان واجب على المسؤولين الحوار مع الساكنة أولاً ودراسة الملف لأنه ملف قديم وشائك. أما أن تأتي بين ليلة وضحاها و تزلزل الأرض وتهدم الجدران فهادا ظلم وأستعراض للقوة التي كان عليها أن تحمي المواطن لا أن أن تتركه في العراء فمنهم الرضيع والمريض والكهل. الله أيفرج عليكم والله يغنيكم من فضله. أما من ظلمكم فقد ظلم نفسه يوم لاينفع مال ولا جاه إلا من لاقا الله بوجه سليم.
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3
41 - حميد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:37
الدين تم احصاؤهم استفادوا اما من أراد غير دلك فالدولة لهم بالمرصاد
عندك براكة تستفيد من شقة واحدة اما طلب شقة لكل فرد فكيف كانوا يعيشون من قبل
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8
42 - zaki الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:40
ايلا خلاوهم يدخلوا أوروبا الناس تتنازل على ديور مبنية ماشي غي القصدير بماها بضوها غي يخليوني نخوي انا وعائلتي البلاد ولات مملة بمعنى الكلمة
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3
43 - محمد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:40
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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6
44 - بوعو الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:47
الما و الشطابة حتى قاع البحر يالله مشيا بلا رجعة
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-1
45 - ع دايز الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:47
والله يعطينا وجهكم بانت ليكم ع سبتة را تهيا ارض مغربية ولا لا سيرو الجزائر ولا موريتانيا ولا مالي
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-1
46 - Mohammed الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:47
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على الشعب المغربي ان يقدم شكوى ضد الحكومة المغربية الى المحكمة الاوروبية ومحكمة العدل الدولية نضرا لما وصل اليه الاوضاع والمطاابة بتشكيل حكومة اوروبية تقود الاوضاع في المغرب حتى تسود عدالة وطنية ويصبح لكل دي حق حقه ومحاسبة كل من له حساب بنكي خارج البلاد من المسؤولين اما ان بقيت الامر على ما هو عليه والمستقبل لا تحمد عقباه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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2
47 - سعيد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:48
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسيكن في هاذ البلاد مهضوم الحقوق ومحروم من ابسط وسائل العيش الكريم . لا تعلم لا صحة لا سكان لائق كيفاش غيعش هاذ البشر في هاد البلاد . وبالحدث عن الوطنية مواطن محروم من ابسط وسائل كيفش غتكون عندو روح الوطنية مع العلم ان هاذ الناس هو ولد البالد مشي عروبية كيف كيتقال اقل حاجة كتلقى جادو زايد في دك البركة لكم الله اخوتي
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1
48 - rifi الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:50
انما الامم اخلاق ,فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا !ان كان المواطن غير راض على ما هو عليه ,فتجده دائما يلتجئ الى مسائل bizareتارة حتى الانتحار !وهذا راجع الى نفسيته الضعيفة ,اما اللجوء الى سبتة ومليلية فلن ترضى عنكم النصارى ولو اتبعتم ملتهم!!كن صالحا ايها المواطن ومنتجا وفخورا بما تقدمه سواء قليلا او متوسطا او كثيرا ,فتهديداتكم للجوء الى سبتة لن تفلحكم وفكر جيدا بان فصل الخريف قد حل لكي (لا تطيح الخسارة في البيصر)...
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0
49 - محماد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:51
الله اهديكم غدي ضحكوا فيكم الناس راه سبانيا ميقبلوكم غايزدوا هدوا لي عندهم ليكم طلعنا ليهم الراس انتم فالبرارك وقعدين تفرخوا ظتقضوش فرسكم انه كانت غتكون الحرر العالمية على ولد ولد واحد معندكم حق تولدوه البرارك كتغرج غير المشرملين طريق السلامة سيرو اىجزاءر احيد لكم...
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-1
50 - عمر الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:55
كولشي ولا باغي الريع والفابور... هاد الهبال ماكاينش حتى فامريكا...
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0
51 - كريم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:55
بحال هادو لمشاو من المغريب غادي نفرح ان ...غادي اقل الإجرام و والازبال والبراريك....مشي بلا رجع مفيكوم فائدة...عالة على الدولة و المجتمع
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0
52 - علي الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:57
اللي عندو براكة و باغي بقعة وسط المدينة راه يحلم. راكم ساكنين مائة عام فابور خرجوا شريو سكن اقتصادي مثلنا و دفعو اقساط.
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0
53 - Bassam الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:57
واللاه ما بقيتو كتحشمو عايشين فابور على ضهر الشعب لا ضو لا ما لا ضريبة او باغي بقعة فسونطر فيل الناس لبعقلهم مشاو سكنو او نتوما بقاو تسناو الفيلا من جهتي كلما نقص بنادم مزيانة مشيا بلا رجعة
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54 - نعمان الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:57
المغرب بالأرقام دولة فاشلة أنتجت عرمرم من الشباب غير المؤهلين من ذوي العقول الفارغة " لا قراية لا ترابي" همهم الوحيد الهجرة و كأن أوروبا توزع الأموال على المهاجرين هكذا بدون عناء، لا يعلمون شيئا عن جحيم المهاجر السري في بلاد المهجر، يعتقدون أنهم سيعاملون كلاجئين إنسانيين أو كالقاصرين، منتهى التخلف، هؤلاء الناس قاموا ببناء براكات فوق أرض ليست لهم بمباركة من السلطات لكن عندما طالب أصحاب الأرض بإخلائها عوضتهم الدولة ببقع أرضية في مكان أخر لكنهم يريدون الإستمرار في إحتلال ملك الغير بحجة أنهم فقراء، هل يعقل هذا ؟؟؟ تحتلون ملك الغير و تعوضكم الدولة و مع ذلك لا تريدون الإفراغ ؟ ما ذنب صاحب الأرض ؟ لماذا تعوضك الدولة على إحتلال أرض الغير من أموال دافعي الضرائب ؟ لماذا أكتري أنا كمواطن منزل ب 2000 درهم بينما أنت لا تؤدي شيئا و تعوضك الدولة بقطعة أرضية بينما أنا لم أعتدي على أي شخص و لم أحصل على ما حصلتم عليه ؟ يلا لقيتي أحسن من لعسل غير كولو، أوروبا لا تقبل بمواطنين لا يعرفون إلا هات هات هات و الله و ما قفلتي لا فورتي
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55 - مغربية الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 16:59
الما و شطابة زعمى الى مشيتو المغرب غادي يوقف فيه كلشي اشنو عطيتو انتوما للمغرب باش يعطيكم الديور و المانضة وووو ؟ ان تستولي على اراضي الغير او الدولة و بعد 40 سنة تقول انها ملكك هده حماقة يكفيك ان استغليتها لهده المدة الطويلة بدون مقابل .المغرب الدولة الوحيدة التي تمنح السكن لناس لا حق لهم .
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56 - Hicham الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:00
Ils peuvent aller à Sebta! le problème, il est oû? En koi sa va les aider? Notre peuple attend que l'état fasse qqchose pour lui, alors que c'est le contraire qui est fait. Allez voter c'est mieux l'état c'est vous.
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57 - المواطن الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:00
"واش احنا باغين انحاربو الريع و لا انشجعوا عليه؟؟؟" واش احنا باغين انكونو مواطن منتج و لا غير مستهلك فقط؟؟؟؟"
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58 - عروبية الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:00
هذه نتاءج الهجرة من البوادي إلى المدن لفاق في الصباح يرحل إلى الدار البيضة يشرب براكة بخمسة المليون ويكرط هادوك لباقين فالعروبية اجيبهم العيشة زينة في المدينة والاخرين في نومن عميق
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59 - adoul الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:01
ils ya des gens qui parlent mais je pense ils vivent dans la lune ou dans un autre planète dans ce pays 90% vivent comme des moustiques ou des clients on est rien on est que la misère
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60 - العودة الى البوادي اولا بيهم الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:03
كل واحد من هاولاء الاشخاص له بلد معين يتركها وينزل للمدن والازدحام لمادا يتركون بواديهم من اجل العيش وسط المدن والازدحام بدون سكن لائق وويعرضون كرمتهم لدل مااجمل السكن بالبوادي حيت الفلاحة والارض الطيبة والهواء النقي عودو الى الارض والفلاحة حيث الخضر والفواكه الحليب والعسل كل مالد وطاب ماجدوى البقاء بالمدن المكتظة لا احد عليه ان ينزل الى المدنية الا ادا توفر له الضروف المناسبة والقانونية كي لا يكون عرضة للبتزاز وتشرد من البداية اخطائتم في حق انفسكم
على الجميع ان يدافع على ماهو ملكه ويتم تسجيلها قانونيا كي لا يتم تشرده منها فقد اختلط الحبل بنبل والانسان مهدد بما هو ارضه التي ورثها عن اجداده فمابالك بما يتم الاستلاء عليه كل من يسكن في ارض ليس له فاليستعد ويكون صريح مع نفسه هده الارض هل اشتراها
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