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كُتّاب وآراء
ساكنة "كاريانات" بالبيضاء تحضّر لـ"يوم الرحيل" واللجوء إلى سبتة
في خطوة تصعيدية، أعلنت ساكنة مجموعة من الدواوير بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، التي تعيش في "منازل قصديرية"، عن رغبتها في الهجرة الجماعية وطلب اللجوء الإنساني.
وأعلنت ساكنة "حسيبو" "والريكي" و"الجديد" بمقاطعة عين السبع في الدار البيضاء عن قرارها القيام بهجرة جماعية نحو الديار الأوروبية، احتجاجا على ما أسمته بـ"تشريد الآلاف وتعريض حياة أبنائهم للخطر".
وقالت الساكنة في بلاغ تم تعميمه ليلا إنها قررت القيام بـ"هجرة جماعية علانية نحو أوروبا عبر التوجه مباشرة مشيا على الأقدام عبر الساحل إلى مدينة سبتة كلاجئين"، وذلك كخطوة لـ"تفادي "ي اصطدام مع المخزن وحفاظا على سلامة المواطنات والمواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة".
وأضافت الساكنة أنها قررت "الانسحاب الكلي من الدواوير والتنازل على البراريك وكذلك التنازل عما يقال عنها استفادة التي هي في الحقيقة تهجير"، كاشفة أن هجرتها الجماعية والعلانية نحو أوروبا ستكون يوم الجمعة بعد صلاة الفجر.
وشدد هؤلاء الغاضبون من السلطات المحلية وطريقة تعاملها مع ملفهم على أن "اللجوء الإنساني هو حق من حقوق الإنسان تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو من حق أي إنسان أو مجموعة لم تعد آمنة على سلامتها وسلامة أبنائها داخل وطن الإقامة".
ودعا البلاغ ساكنة دواوير حسيبو، الريكي والجديد، وكذا المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان إلى الحضور في "يوم الرحيل"، معتبرا أن "من لا سكن له لا وطن له".
وعبرت الساكنة عن امتعاضها من السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي التي ترفض "الحوار حول الملف المطلبي وعوضته بإرسال التهديدات وما رأته كذلك الساكنة بأم عينها من خلال هدم دواوير زرابة، المومنية، الغالية والواسطي من عنف وتشريد للآلاف وتعريض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
إنه زمن الضغط بالهواء وإحدات انفجار بدون ديناميت
بلا تصادم مع اامخزن سوف يجبى على التفاوض
بما أن أوربا تعجبكم أنظمتها العلمانية لماذا لا تناظلون لكي تصبحوا مثلها !!
اي عقلية واي منطق واي تظلم هذا.
الحل هو الاعتصامات و الخروج في مظاهرات في المغرب هذا وطننا و يجب علينا التضحبة من اجله ليس لها معنى مسؤولين وعائلة تستمتع بخيرات البلد و الشعب يعاني المشاكل.
دخل لشي دار فدوار حسيبو دوخ ماكاين غير الزليج أو رخام أو النقش البلدي أو زيبرات مسطاسيونين
أول وحدين دارو بارابولات قبل من الفيلات فعين السبع
الماء أو الضو فابور على مدى خمسين سنة
حتى شي ضريبة ماكاتخلص حتى ديال النضافة
جميع أنواع المدارس العمومية حداهم أقل من خمسون مترا أربع حمامات حداهم المخابز حتى بولو ياسمينة ملاصق معاهم ههههه
عائلة شماخ أو عمامو باقا تما طامعين واخا شرا ليهم فيلا
المشكل ديال العقليات
بزاف فيهم دارو ديور أو فيلات أو شركات و رغم دالك
حاط مو أولى باه أولى ختو فدوار باش استافدوا
كاين اللي باع البراكة بأربعة عشر مليون بأي حق؟
Le Maroce il y mieux que lespagne
عندك براكة تستفيد من شقة واحدة اما طلب شقة لكل فرد فكيف كانوا يعيشون من قبل
على الجميع ان يدافع على ماهو ملكه ويتم تسجيلها قانونيا كي لا يتم تشرده منها فقد اختلط الحبل بنبل والانسان مهدد بما هو ارضه التي ورثها عن اجداده فمابالك بما يتم الاستلاء عليه كل من يسكن في ارض ليس له فاليستعد ويكون صريح مع نفسه هده الارض هل اشتراها