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كُتّاب وآراء
المنعشون العقاريون يرفضون الترحيل القسري لساكني "بيوت الصفيح"
انتقد المنعشون العقاريون المغاربة المقاربة التي تعتمدها وزارة الداخلية في تعاملها مع سكان أحياء الصفيح بمدينة الدار البيضاء، إذ تعمل على ترحيلهم خارج المدار الحضري، وحملهم على تغيير محلات سكناهم من وسط المدينة صوب منطقة سيدي حجاج (17 كيلومترا عن مدينة الدار البيضاء) وغيرها.
وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI) ، توفيق كميل، على أن المسؤولين المغاربة مطالبون بمراجعة السياسة المتبعة على صعيد محاربة أحياء الصفيح، في ظل رفض سكان هذه الأحياء مغادرة مساكنهم.
وقال كميل، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقدته الفيدرالية بمدينة الدار البيضاء لاستعراض تصورها لإعادة إنعاش القطاع العقاري: "الأمور جلية للعيان، فسكان أحياء الصفيح لا يريدون مغادرة المناطق التي يقطنون بها والسكن في شقق 14 مليون سنتيم، كما أنه لا يعقل أن يتم ترحيلهم من مدينة الدار البيضاء صوب منطقة سيدي حجاج".
وواصل رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI) تطرقه لهذا الموضوع قائلا: "أعتقد أنه لو تمت مراجعة هذه السياسة لتم حل إشكالية انتشار دور الصفيح في مدينة الدار البيضاء".
بدوره، حمَّل عضو فيدرالية المنعشين العقاريين عبد الرزاق ولي الله مسؤولية استمرار إشكالية انتشار دور الصفيح للسلطات المحلية بشكل مباشر.
وقال ولي الله إن التكنولوجيا الجديدة للمراقبة تتيح للسلطات مراقبة اتساع دائرة السكن العشوائي، عن طرق نظم التصوير الفضائي الجوي.
كما تطرق مسؤولو فيدرالية المنعشين العقاريين للمشاكل التي يمر منها القطاع العقاري، إذ أكدوا خلال هذا اللقاء الصحافي أنهم تقدموا بمجموعة من المقترحات لوزارة السكنى، وذلك في محاولة منهم لإعادة إحياء القطاع، الذي دخل في مرحلة ركود بسبب تراجع الطلب على العرض السكني بالمملكة.
وطالب المنعشون العقاريون بضرورة تفعيل نظام الشباك الوحيد لمعالجة التراخيص الإدارية، واعتماد النظم الرقمية في استقبال ومنح هذه الرخص.
كما دعا المهنيون إلى توسيع الشراكة بين القطاعين الخصوصي والعمومي لضمان الاستجابة بفعالية للحاجيات المتزايدة إلى السكن الموجه إلى كافة الشرائح الاجتماعية.