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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | "رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة"

"رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة"

"رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة"
هسبريس -عبد الرحيم العسري
الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:30

ما تزال تداعيات مقتل شابة مغربية على يد القوات البحرية المغربية، التي اضطرت إلى إطلاق النار على قارب مطاطي سريع كان يقل مهاجرين سريين بعد عدم امتثال سائقه للتحذيرات الموجهة إليه، تثير جدلا واسعا؛ حيث دخلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" (HRW) الدولية على خط القضية.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل في موضوع إطلاق وحدة من القوات الحرية المغربية النار على قارب في البحر الأبيض المتوسط، "أسفر عن مصرع امرأة مغربية تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة ثلاثة ركاب آخرين، كانوا يأملون على ما يبدو في الهجرة إلى أوروبا".

وكانت السلطات البحرية المغربية أكدت أن الزورق، وهو قارب مطاطي سريع "غو فاست" (go fast)، ويقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية؛ ما اضطر عناصر البحرية الملكية إلى إطلاق النار عليه بعد عدم امتثال سائقه للتحذيرات الموجهة إليه.

وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "HRW"، في تصريح صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه: "ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد-التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه".

وأضافت: "تعهدت السلطات بالتحقيق في عملية القتل؛ يجب أن يفعلوا ذلك فورا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علناً، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة"، بتعبيرها.

في مقابل ذلك، قال منتدى عسكري على الإنترنت إن "البحرية الملكية احترمت القواعد المعمول بها من أجل ثني القارب السريع الذي كان يعمل بشكل غير قانوني داخل المياه الوطنية، وعند عدم امتثال القارب لدعوات البحرية بالاستسلام وحتى للطلقات التحذيرية كان لزاما استخدام القوة كما يستدعي الوضع في هذه الظروف".

وخلافا لما يروج من استعمال البحرية المغربية السلاح لأول مرة لتوقيف مافيات تهريب البشر، أوضح المنتدى العسكري "Far Maroc"، رداً على تساؤلات نشطاء "فيسبوك"، أنه سبق للقوات ذاتها أن أطلقت النار على مهربي المخدرات سنة 2015، أدى إلى مقتل شبان إسبان حينها.

وتأسف المنتدى لبعض الانتقادات الصادرة في حق البحرية الملكية، وقال: "من العار التوجه بكلام جارح للمؤسسة العسكرية بجميع وحداتها التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن دون طلب الشكر أو الاعتراف بذلك من كل مؤسسات الدولة"، مضيفا أن "المشكل ليس مشكل هجرة بقدر ما هو مشكل الحفاظ على أمن البلد وهيبته (...) فمن يتمكن من الوصول لشواطئ المملكة لترحيل مواطنيها بشكل غير شرعي (...) يمكنه إدخال ممنوعات من ضمنها أسلحة لتراب المملكة بدون حسيب ولا رقيب".

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن مجلس الحكومة المقبل يرتقب أن يناقش تفاصيل إطلاق البحرية الملكية النار على القارب "الفانتوم" المثير للجدل.

وقال مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، إن "دخول زورق أجنبي إلى المياه الوطنية حدث استفزازي لا يمكن السكوت عنه"، مضيفا أنه "في جميع أنحاء العالم يشهر الجيش سلاحه في حالة عدم امتثال المشبوهين للأوامر".

وأورد المتحدث أن "الدولة المغربية مسؤولة عن مواطنيها ولا يمكن لها السكوت عن تهريب الناس بتلك الطريقة المستفزة بشواطئ المملكة"، مؤكدا أن "استعمال السلاح عند الضرورة حق مشروع في هذه الحالات، ولكننا نتأسف لوفاة الشابة كضحية لمافيات التهريب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (60)

1 - تازي حر الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:51
يجيو يحققو في ملكة جمال لي قتلت جوج دراري و خرجت منها بحاا شعرة من العجين
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179
2 - مصطفى بن ادريس الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:55
أظن أن كرة الثلج قد انطلقت هذه المرة وستكبر و تكبر اكثر و أكثر من المتوقع .
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122
3 - محمد الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:58
القاتل. المحقق.المحامي والقاضي نفس الشخض يلعب جميع الأدوار .والضحية فتاة في مقتبل العمر ضاق الوطن بأولاده . حتى أرض الله الواسعة استكثروها فيهم .
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120
4 - رشدي بيه الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:59
ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد. (وخليو عباد الله دبر عل رزقها)
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108
5 - yahii الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:01
Allah yarhamha!
C'est une image concrète de désespoir de notre jeunesse , à cet âge certains font la fête tous les jours , d'autres se jettent à l'eau , pour un vie digne !
Allah yar7am li matou!
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46
6 - vvv الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:03
مدام ان الحراG صاحب زودياك اسباني فمن الطبيعي اطلاق النار, ومدام ان البحرية اطلقت النار على كلشي يعني ان حياة مكانتش مقصودة بل قاصدين الاسبان, انا مع الهجرة وحزنت لحال البنت ولكن البحرية obligé تطلق النار على لاسبان واي مهرب داخلين للاراضي اللاقليمية المغربية حيت هادشي انتهاك لسيادة الدولة المغربية على اراضيها و مياهها, السياسة متعرفش العاطفة بزاف ديال زودياكات مغاربة ديما يوصلو سالمين وحتى لو شدوهم يرجعو ليهم كلشي,
المنظمات الحقوقية غادي تتفهم هادشي والشعب كالعادة ماغاديش يفهم حكماتو البروباغندا
ملي اردوغان اسقط طيارة تابعة لروسيا طارت فوق تركيا فرعتولنا الراس انه بطل وانه مغوار يخاف على بلادو,
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-148
7 - moi الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:04
لا يحق لكم في كل حال من لاحوال اطلاق نار على المغاربة مهما كانت ضروف الواضح انكم قلتوم اننا لا يمكننا سكوت على من يدخل الى ارضينا نعم لن نسكت ولكن امسكوهم قبل دخول لانهم يكونون فارغين وليس حتى تملاء فنتوم بمغاربة امسكوهم ولا تطلق نار لان هذا عملكم حمايت الشعب يا بحرية وليس اطلاق رصاص اكيد ان الاشخاص هناك ابرياء و لا يمكن ربط قتل مغاربة بحمايت الوطن تحمون وطن وتقتلون ابناء وطن كيف يعقل هذا ليكن كلامكوم واضح هجموهم مبشرة وقومو بعملكم وبحت عنهم و اذا كان هناك مغاربة فيجب ان تحموهم وليس اطلاق نار عليهم بسبب اشخاص اسبان
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54
8 - الوجدي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:04
الرصاص كان يجب أن يطلق في معبر الكركرات حين كانت شردمة البوليزاريو تستفز العسكر المغربي ، إيوا حتى هاذي جيبولها تخريجة و رد سرسع !!!
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138
9 - jalal الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:06
من حق قواتنا الأبرار حماية البلد وحدود المغرب خط احمر
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-132
10 - هيو سوق راسك الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:08
تمشي هيومن تدخل سوق جواها وتحقق ف شي حاجة تانية حراكة ماتوا والسلام.
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-157
11 - السعيدي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:08
عموما إذا كنا ننتظر منظمات خارجية تطالبنا بالتحقيق في مقتل حياة فلنترحم على أمتنا فردا فردا.
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74
12 - chihab الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:08
هاته المنظمات الحقوقية الدولية ومثيلاتها هي عبارة عن ادرع للقوى الاستعمارية العالمية أنشأت لتكريس الهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول هاته المنظمات تبلع لسانها عندما تقوم هاته القوى الإمبريالية بالمجازر في حق الشعوب الضعيفة وعندما تنهب خيراتها وما اجتياح القوات الأمريكية للعراق وحصاره وتجويع شعبه لسنين طويلة وكذلك اجتياح افغانستان وتدمير شعبه وما يقع الآن في سوريا وليبيا واليمن دون ذكر المجازر البشعة التي قامت بها إسرائيل وتشريد الشعب الفلسطيني والقائمة طويلة ما قام به المغرب تقوم به كل بلدان العالم من مراقبة لحدوده وهذا يدخل في إطار سيادته يجب على الحكومة أن ترد عليهم وبصرامة
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-67
13 - النهب والظلم والقمع والفقر الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:09
الاف ديال الحراكة المغاربة والمهربين المغاربة ديال المخدرات تيهربو من لمارين الاسبانيين ولكن الاسبان ماعمرهم طلقو عليهم شي رصاصة وكيبقاو تابعينهوم تابعينهوم حتى كيشدوهم
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41
14 - احمد تارة الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:09
يجب ان تطلب من ترامب لماذا يريد بناء سياج او جدارا على الحدود المكسيكية
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-25
15 - wood الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:11
مقتل الطالبة هي جريمة ضد الإنسانية و تنضاف الى لائحة طويلة جرائم المخزن كجريمة طحن مو و هدم مساكن المواطنين على رؤوس ساكنيها و اللائحة طويلة . فيجب جر كل من له علاقة بهذه القضية للمحاكمة من الجمركي أو الدركي الذي أطلق النار الى اعلى مسؤول !!!؛
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26
16 - marocain الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:12
مكاين لا تحقيق ولا هم يحزنون،لمغاربة ادير فيهم المخزن مابغا،لمغاربة مايتين كاملين.
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30
17 - militaire الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:13
C est connu que les grands trafficants de drogue utilisent les immergeants comme bouclier humain contre les forces navales ...mais c est pas une raison pour justifier l utilision de force mortelle sur un bateau non "hostile
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9
18 - موجز مقهور الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:13
ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد-التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسبب الكلام واضح اما في ما يخص الدي قال سبق وأن أطلقت البحرية الملكية النار على مهربي الحشيش في 2015 هدو ليسو مهربي حشيش ومن منكم يقول ان السائق إسباني القارب لم يتم القبض عليه.والدي يقول ان نطلب الشكر من البحرية الملكية الحمد لله حتى واحد ما كايدير الخير كلشي كا يتخلص أو الشعب المغربي بغا الناس لي اديرو الواجب لي عليه كاتخلصو ما شي اديرو الخير
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13
19 - ذ.نجيب بالعاصمي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:14
المغرب يقتل ابناؤه العزل،ارضاءا الامنا اوربا.
شكل مقتل الشابة الشمالية من طرف مدافع البحرية الملكية وصمة عار عاى جبين القوات المسلحة.اذ كيف يعقل ان تطلق البحرية الملكية نيرانها على مواطنين مغاربة عزل وذاخل المياه الاقليمية المغربية.فهل شكل القارب المطارد خطرا متاكدا من حصوله.وهل واجه راكبوه سفينة البحرية بالسلاح مما قد يضفي شرعية الرد بالمثل. ويبيح القتل و الاصابات.طبعا ،الحواب بالنفي..ان انعدمت اوحه شرعية استخذام السلاح.نكون بصدد جنايات تعود لاختصاص المحكمة العسكرية. كل حسب مسؤوليته.والكل احتراما لنفس قتلت بغير وجه حق والاولى ان نحاكم المسؤولين عوض ان تاتينا الماخءب من لالانا اوروبا.
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20
20 - Nour الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:14
البحرية ديالنا لم تشارك في اي حرب من غير التدريبات الدولية لكن اول أنجاز هو هدا هههههه كتر الهم كضحك..
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27
21 - mohamed laayoune الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:15
وقال مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، إن "دخول زورق أجنبي إلى المياه الوطنية حدث استفزازي لا يمكن السكوت عنه"، مضيفا أنه "في جميع أنحاء العالم يشهر الجيش سلاحه في حالة عدم امتثال المشبوهين للأوامر"....هاؤلاء مهاجرون لايحملون أسلحة قد تهدد سلامتكم.هل تعرف معنى مهاجرون عزل يطلق عليهم الرصاص.بالله عليكم أيها الضالمون.أي ذنب إقترفه المساكين غير أنهم يريدون تحسين وضعيتهم المادية في بلاد العدل.بعد تشردهم في وطنهم وحرمانهم من خيرات والثروات.التي يكدسها المسؤلون من كبيرهم إلى صغيرهم.خلاصة القول.مبرر تافه الذي قلتم.حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.أيها ضالمون
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20
22 - سعيد الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:16
الدولة لا تلعب و رصاصة الشعب قتلت الشعب. ما حصل مهزلة و مذلة و مصيلة تاريخية. الارض ارض الله و الشعب من حقه ان يتحرك برا و بحرا و جوا. ان تغامر فتاة بحياتها في سبيل حياة اسرتها و ياتي الصيادون و يصيبها كما يصيب الحجل و الارنب فهذه كارثة عظمي سيكون لها ما بعدها. المصيبة كبيرة و اكبر منها ان تسكت المحكومة و يسكت المسولون جميعهم امام ديكتاتورية البحرية و الحرس. بهتان كبير و نستحي من ان نوجه اللوم للبحرية لاننا تفاجءنا بعملها و ردة فعلها. كيف يعقل ان يقتل فرد من الشعب انسانة مسكينة فقيرة تركت بلدها لهم و لم يتركوها تذهب بامن و سلام....قال تعالي ( ومن يقتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا....) صدق الله العظبم.
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18
23 - نفاق رايتس ووتش الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:17
هل تريد هذه المنظمة الكذابة أن يغض المغرب الطرف عن نشاط أباطرة المخدرات والهجرة السرية ويتركهم يصولوا ويجولوا بكل حرية في خرق سافر لمياهه الاقليمية وسيادته الوطنية ؟ من حق المغرب حماية حدودهح لا نحتاج إملاءات من أحد.. البحرية الملكية قامت بواجبها لحماية المياه الاقليمية للمملكة وستقوم بنفس العمل إذا ما تكرر اختراق ااسيادة الوطنية للمملكة بهذا الشكل.. وأي تراجع عن إطلاق النار من شأنه تشجيع أباطرة الهجرة السرية والمخدرات على التمادي في أنشطتعم الاجرامية.
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-18
24 - Peace الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:18
المغرب ليس هو وحده السؤول عن هذه الماسي, القارب يقوده مواطن من جنسية إسبانية على المياه المغربية, غض النظر عن هذه المسالة اللاقانونية, التي تتحمل فيها اسبانيا ايضا المسؤولية و التركيز فقط على القوات المسلحة المغربية شيء لا يمكن القبول به ابدا, هناك ايضا مهربون و متاجرون بالبشر من جنسية اسبانية في المياه المغربية يستفدون بشكل كبير من هذه العملية اللاقانونية و يربحون اموال طائلة بدون رقيب و لا حسيب. لذلك على اسبانيا التعاون مع المغرب بجدية في مسالة الهجرة السرية نحو اراضيها و مراقبة مواطنيها الذين يتشطون في هذا المجال. اما استعلال هذه الحادثة المؤلمة, التي نتاسف لها جميعا, في مزايدات سياسية او حقوقية ضد المغرب, لن يجدي نفعا و ليس بعمل نزيه من اي طرف كان.
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-13
25 - Amine الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:18
الأمر يتعلق بجريمة قتل، الضرب و الجرح، عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر....اين هي النيابة العامة؟ هدا هو السوال الدي وجب طرحه.
هل هي نيابة عامة ام نيابة خاصة؟
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14
26 - الحاج الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:19
اولا نسؤل الله عز وجل ان يتغمض فقيدة الوطن وشهيدة برحمته و يلهم اهلها الصبر وسلوان وان لله وان اليه راجعون
من المسؤول الاول على الاوضاع الزفت والحالة الكارثية التى وصلنا اليه اليوم ومازال
السؤال المهم هو لماذا لم يتم اطلاق نار على الاسبانى السائق وهو المسؤل عن عدم الامتثال للاوامر .
حرام والله حرام عليكم تخصبون اسرة فى زهرة فى مقتبل العمر ومما يزيد الطين بلة انها طالبة وفى مجال القانون واه حسرتها على بلدى الغالى مابقى ميعجب وباختصار القدم اسوء ...
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13
27 - Abou majd الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:20
قلت في تعليق سابق ان الامر بإطلاق النار كان مجانيا الصواب في الأعراف العسكرية لان إطلاق النار على الفارين وليس هناك أي تهديد يعتبر مخالفة قانونية وأخلاقية عسكريا المهم انه لا لتدخل أجنبي في مسالة داخلية بحثة وانا متاكد تماما بأن القوات المسلحة الملكية ستتخذ الاجراءات اللازمة نظرا لقوة أنظمتها الداخلية والانضباط للقانون فلا حاجة لإثارة الموضوع من جهة خارجية
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-13
28 - nizar الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:22
واااا البحرييةًالملكية يجب التعامل مع كل حالة على حدة و ليس خلط الاوراق وتبرير ما قمتم به .الناس في القارب لا يحملون سلاح ،اطلاق عيار ناري هو للضرورة القصوى و في حالة الخطر اي ان المشبوه فيه يتبين انه يحمل السلح يشهره و يحاول المواجهة .السلاح مسوولية ليس للعبث...
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6
29 - Rachid الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:24
قتلوا حياة قبل ان تستمتع بالحياة .لك الله يا وطن الله اسهل على كل من لديه فكرة الهجرة
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12
30 - Krimoo الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:24
ولماذا لم يطلقوا الرصاص على الجيش الاسباني عندما دخلو المياه المغربية في حادث جزيرة ليلى ٢٠٠٢؟؟؟؟؟
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21
31 - KARIM الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:24
je demande a cette organisation d arrêter ce cinéma

Faite des enquêtes sur ce qui se passe ailleurs et très grave.
La gendarmerie marocaine a fait son devoir en tirant sur des criminels.
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-10
32 - Achraf الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:25
تعليقي موجه لصاحب التعليق رقم 6
لا تقارن دويلتك بتركيا السلطان اردوغان لان الطائرة الروسية إنتهكت حرمة تركيا لهذا فهو بطل و مغوار
دويلتك تنتهك حرمتها من طرف إسبانيا منذ قرون( سبتة و مليلية وجزر الخالدات...) و لا تطلق عليهم ولا رصاصة، يفلحون في قتل الشعب المغربي لا غير مهاجرون سريون لا أقل ولا اكثر، لذلك أرجوك لا تقارن حكام تركيا بحكام دويلتك
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12
33 - بوزيد الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:25
قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم . عدبت إمرأة في هرة حبستها حتى ماتت لا هية أطعمتها أو سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشائش الأرض . فما بالكم بإنسان لا أنتم أطعمتموهم ولا أنتم خلقتم لهم فرصة شغل في وطنهم . و الله تعالى قال .القتل بالقتل . ما قال لنا قتلو كل من لم يمتثل للأوامر . حسبنا الله ونعم الوكيل
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13
34 - رشا الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:26
الله اكون في عون العبد
مادام العبد في عون اخيه.
ياناس كونو على يقين ان تسافرو وان تصيبو بأرواحكم
تيقنو اين تريدون الذهاب
جعلنا الله اخوة واطلب الخير للجميع.
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8
35 - Moulahid الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:28
اللهم ارحمها وارحم اموات المسلمين البحرية الملكية قامت بواجبها والمسؤولية تتحملها الدولة التي تتفرج منذ سنين على الوضعية الكارثية للشباب واقفلت أبواب التشغيل في وجه ابناءها اما منظمة هيومان فلا مكان لها هنا فلتذهب إلى تندوف وفلسطين.
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4
36 - البلاغ الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:28
عندما سيصدر تقرير عن حقوق الإنسان عن المغرب سيكون رد الحكومة كالتالي " لقد جانبو الصواب، نحن لم نقم إلا بتكريس حقوق البشر و الرفع من الولوجيات السيوبكتيرية الناتجة عن الإحتباس الحراري و كوب 23. و كذلك إبرام إتفاقية ثنائية مع البحر من أجل القتل المتبادل"
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7
37 - تساؤل ! الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:30
ببساطة شديدة و قلب صافي ......أين أنت يا شيخ "البوشيخي" العياش رقم واحد من موضوع "شهيدة الهجرة " ؟؟؟؟؟!!!!!!! سلام
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7
38 - بوزيد الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:31
وإدا الموأودة سئلت بأي ذنب قتلت
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5
39 - أعذار واهية الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:32
عذر أقبح من زلة ، لا يحق بأي حال من الاحوال إطلاق النار على مواطنين عزل إن كنتم عجزتم عن توقيف قارب مطاطي صغير و الاقتراب منه التأكد من هوية أصحابه فليس من حقكم قتل من فيه و وجب متابعة من أمر و من أطلق النار
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5
40 - غير الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:32
بعض الاخوة يريدون ان ان تبقى السلطة في وضع المتفرج عل زوارق الفانتوم التى يسوقها الاسبان وتدخل وخرج للتراب الوطنى ولا يفعلو اي شيئ ان لم تستجب لطلبهم بالتوقف منتهى الغباء
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2
41 - من بلد العجائب الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:34
نطالب بتحقيق العاجل وفوري في الفاجعة دهبت ضحيتها فتاة المغربية ليس من حق البحرية استعمال القوة على قارب اعزل لا يشكل تهديد ، كما ان دور البحرية حماية المغاربة وليس قتلهم ، اظن انه لن يتردد الجيش في توجيه بنادقه على صدورنا مستقبلا .
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1
42 - Samir r الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:36
يجب اقاف آله إنتاج الاطفال العشوائيه عندنا.
فليس بالضروره ان يكون المرئ ذكيا ليكتشف بان هناك انفجار ديموغرافي خطير فالبلاد ومنذ مده والذي هو سبب الرئيسي الى ما وصلنا إليه. ولاسباب ربما دينيه متخلفه لا احد يريد التطرق اليه.
الهجره حق مشروع لكن بانتظام اما اقتحام حدود دول اجنبيه لا ترغب فينا اصلا والبتالي لسنا مرحبا عندها على قوارب الموت والبقوه فهو مذله ما بعده مذله وضربه موجعه في صميم كرامه اي انسان.
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-1
43 - بنعبدالسلام الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:37
لو كنا فعلا دولة الحق والقانون لما أصبحنا مادة الخام للمنظمات الحقوقية الدولية.لو كنا دولة الحق والقانون لما انتظرنا مطالبة المنظمات الحقوقية لنا لنقوم بالواجب.لو كنا دولة الحق والقانون لما أصبحنا لقمة صائغة تنهشنا الذئاب من كل جانب.لو كنا دولة الحق والقانون لما استطاع اعداؤنا أن ؤبتزونا ويمرغوا أنوفنا في التراب فيما يخص قضيتنا الوطنية بسبب مسألة حقوق الإنسان. وأخيرا لو كنا دزلة الحق والقانون لاستمتعنا بشيء من الأحترام على الصعيد الدولي ككثير من الأمم.
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44 - hicham الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:37
البحرية كان عليها استخدام النار فهي خافت من اصابة الاسباني لكي لا تخسر علاقتها مع اسبانيا فقررت البحرية اطلاق النار على المغاربة باش يترباو.
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45 - rac fil الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:37
يكون رايتس منظمة تبحث فى شؤون الدول الهادئة..لا تتكلم عن الجرائم المرتكبة على في الشرق الاوسط.
اي فى قطاع غزة و الضفة و سوريا و العراق و اليمن و ليبيا..و ما يجري في الدول الأخرى. لماذا لا تسأل إسبانيا عن سبب تواجد قائد الزورق go fast عن سبب تواجده في المياه الوطنية و هو هدفه من محاولة تهريب شباب مغاربة إلى الضفة الشمالية اي إسبانيا..
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46 - محمد الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:39
كلام معقول. يجب فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.
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47 - الثقة الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:39
وا عباد الله ياك ما كتحملوناش حتى نحن لا نحبكم بل أصبح كرهنا لكم يزداد يوما بعد يوم. إخلوا سبيلنا و إتركونا في حالنا
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48 - تشكرات الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:39
يشوفو غير بلادهوم و يحققوا فالعنصرية و القتل لي ساكتين عليه
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49 - Dr isam الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:39
أنتم تريدون أن يدخل كل من هب و دب البلاد. وتريد أن يصبح التشرميل بالسلاح الناري في الشوارع المغربية . أنتم تعرفون أن السلاح يباع كالبطيخ في أوربا، وشكون يعرف بأن الفونتوم كان يتستر على أفعاله الإجرامية اللتي تدر عليه الملايير بنقل المغاربة فابور حتى يكونوا دروع بشرية للوقاية من الرصاص الحي. ولكن المغفلين حسبوها فعلا الهجرة مجانا في سسببيل الله و هوما يعرفوا مسبقا أن rien n'est gratuit dans ce monde et sans contre valeur. أنا متيقن أن القارب كان يقوم بصفقاة كبيرة في شمال المغرب. و حسنا فعلت البحرية الملكية، وأتمنا أن تطهر مياهنا الإقليمية من مافياة السلاح والمخدرات و تهريب البشر كدروع بشرية. والنصر لقواتنا الباسلة.
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50 - عبدالصمد الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:41
أين كانت البحرية عندما تم إنزال جنود اسبان في الجزيرة والقبض على جنودنا لماذا لم تطلق النار أما أن تلك الحادثة لا تمثل حماية الوطن دابا حياة المرحومة الله يرحمها هي شكلت خطر باز
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51 - abdou الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:41
زودياك اجنبي دخل المياه المغربية والبحرية فعلت ما يجب عليها ان تفعل .والمرحومة لم تكن مقصودة.والمغارية الله يهديكم راه عيقتو بزاف.
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52 - ملاحظ الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:43
الزورق عبارة عن مطاط ومحرك. لكن الأسئلة المطروحة : إذا كان قناص البحرية محترفين ولا أشك في ذلك.لماذا لم يصيبوا محركات الزورق أو المطاط أو جوانبه ؟ لماذا أطلقوا الرصاص عمدا على الضحية ؟ لماذا لم يسمح للأبوين والإخوة والعائلة رؤية جسد الضحية ؟ لماذا تم تطويق الإسعاف برجال المخزن؟ لماذا تم تعقب وترقيم كاميرات وسيارات المواطنين والصحفيين؟ لماذا تدخل هذه الزوارق يوميا إلى المغرب بكل سهولة ؟ و كيف تخرج مئات الأطنان من المخذرات نحو إسبانيا بكل سهولة؟و..و.. ولكم واسع النظر
رحم الله ضحية الفقر
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53 - tariq الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:45
تناقض فينا واش البحرية كدير خدمتها واش الاسبان الا كان هارب الزودياك ومبغاش يوقف مغداش تيري اولا خليونا نحرقو ولا نكرو وبراكا طيبتونا
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54 - الوطنية الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:50
رايت ووتس لماذا لم تقق في من بغرر بالقاصرين وتشجيعهم على الهجرة وتقديمهم للعدالة
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55 - المواطن الحكيم الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:55
رحم الله الفتاة وأدخلها فسيج جنانه؛
قال الله تعالى " ولا تدري نفس بأي أرض تموت" هذا قدرها؛
أما لماذا أطلقت البحرية الملكية الرصاص فالجواب تجده في الجواب على هذا السؤال، لنفرض أن صاحب الزودياك من جنسية مغربية أو غيرها ودخل بزورقه في المياه الاقليمية لإسبانيا أو غيرها من دول العالموفعل ما فعله هذا الزدياك بالمغرب، هل تعتقدون أن هذة الدول كانت سترجب بالزودياك المغربي إما بالتمر والحليب أو بالشامبانيا مع بعض المكسرات.....؟؛
هل تعتقدون أن كل من يموت في البحر الأبيض المتوسط من الحراكة يموتون موتة عادية دون تدخل القوات المسلحة للضفة الأخرى....؟
هل تعرفون الضغوظ التي يتعرض لها المغرب من أجل وضع منطقة آمنة للمهاجرين بالمغرب؟ وهل تتقبلون أن تستقبلوا هذا الكم الهائل منهم على أراضينا، وهل تعلمون ماذا صنع العديد من الأفارقة في مدن الشمال بأهل هذه المناطق.
وهل تجزمون أن هذا الزودياك لا يدخل في ظل المضايقات التي يتعرض لها المغرب.
تحلوا بالموضوعية والصبر و بعين العقل واعلموا أنه لا أحد يموت مكان شخص آخر، ولا تميلوا كثيرا إلى تعليقات شبكات التواصل الاجتماعي المخربة،
والحمد لله على ما جرت به المقادير
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56 - fattah rif الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:58
التبرير الذي قدمه المخزن في مقتل (شهيدة الهجرة) لم يكن مقنعا في ضل الانتقادات التي توجهها إليه المنظمات الدولية.لم نسعع قط أن دول تعاني من الهجرة السرية أطلقت النار على المهاجرين كتركيا واليونان وايطاليا واسبانيا وتونس وحتى ليبيا التي تحكمها ميليشيات لم تتجرأ على إطلاق النار على المهاجرين.المعطى الثاني هو أن قاءدي الزورق لم يكونا مسلحان حتى يتم التعامل معهم بالرصاص الحي ثالثا هناك أساليب أخرى لتوقيفهم مثل التصويب المباشر إلى محركاتها لاعطابه وشل حركته أو تعقبهم داخل مياه الإسبانية والاتفاقيات الثنائية تسمح بذلك.
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57 - moha2018 الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:59
علاش تضربوهم بالرصاص بغتوهم اليجلس هنا بالعكس يجب بناء جسر ليتمكنوا للوصول علي الفور وبعت الأموال الي البلاد
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58 - العبدي الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:03
السيدة مديرة قسم الشرق اﻻوسط وشمال افريقا فيHRw تظن ان المغرب حائط قصير بقولها ليس هناك دليل عليها ان تتعلم ان حراسة الحدود دوليا تحدرك وتطلب منك الوقوف في البر وفي الجو وفي البحر وان لم تمتتل يطلق عليك النار .اما اسرائيل فيوميا تقتل الفلسطينيين والسيدة المديرة لم نسمع عنها اعترضت او طلبت من اسرائيل الدليل الله يعطينا وجهك.
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59 - M.Abdou الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:04
على "هيومان راتس ووتش" ان تتدارس اولا القانون الدولي، وتعرف ان محاولة الدخول الى دولة ما بهذه الطريقة الهليودية هو اعلان حرب بل هجوم على البلاد.وما فعلته البحرية المغربية هو دفاع عن الوطن.واقول لمسؤولي هذه المنظمة ابحثوا لكم عن ماء عكر آخر تصطادون فيه اسماككم النتنة....
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60 - NeoSimo الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:07
رسالة واضحة من المخزن في عدة مناسبات...
طالب بالعدل ستواجه مصير "الزفزافي"
كن صحفياً وطنيا مؤثرا في الرأي العام ستواجه مصير "المهداوي" وقبله "النيني"
حاول أن تهرب من السجن والحگرة ستواجه مصير "حياة"
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