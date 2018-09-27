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كُتّاب وآراء
"رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة"
ما تزال تداعيات مقتل شابة مغربية على يد القوات البحرية المغربية، التي اضطرت إلى إطلاق النار على قارب مطاطي سريع كان يقل مهاجرين سريين بعد عدم امتثال سائقه للتحذيرات الموجهة إليه، تثير جدلا واسعا؛ حيث دخلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" (HRW) الدولية على خط القضية.
وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات المغربية بفتح تحقيق عاجل في موضوع إطلاق وحدة من القوات الحرية المغربية النار على قارب في البحر الأبيض المتوسط، "أسفر عن مصرع امرأة مغربية تبلغ من العمر 20 عاما وإصابة ثلاثة ركاب آخرين، كانوا يأملون على ما يبدو في الهجرة إلى أوروبا".
وكانت السلطات البحرية المغربية أكدت أن الزورق، وهو قارب مطاطي سريع "غو فاست" (go fast)، ويقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية؛ ما اضطر عناصر البحرية الملكية إلى إطلاق النار عليه بعد عدم امتثال سائقه للتحذيرات الموجهة إليه.
وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "HRW"، في تصريح صحافي توصلت هسبريس بنسخة منه: "ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد-التبرير القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه".
وأضافت: "تعهدت السلطات بالتحقيق في عملية القتل؛ يجب أن يفعلوا ذلك فورا، وأن يكشفوا عن نتائج التحقيق علناً، وأن يقدموا المسؤولين عن القتل إلى العدالة"، بتعبيرها.
في مقابل ذلك، قال منتدى عسكري على الإنترنت إن "البحرية الملكية احترمت القواعد المعمول بها من أجل ثني القارب السريع الذي كان يعمل بشكل غير قانوني داخل المياه الوطنية، وعند عدم امتثال القارب لدعوات البحرية بالاستسلام وحتى للطلقات التحذيرية كان لزاما استخدام القوة كما يستدعي الوضع في هذه الظروف".
وخلافا لما يروج من استعمال البحرية المغربية السلاح لأول مرة لتوقيف مافيات تهريب البشر، أوضح المنتدى العسكري "Far Maroc"، رداً على تساؤلات نشطاء "فيسبوك"، أنه سبق للقوات ذاتها أن أطلقت النار على مهربي المخدرات سنة 2015، أدى إلى مقتل شبان إسبان حينها.
وتأسف المنتدى لبعض الانتقادات الصادرة في حق البحرية الملكية، وقال: "من العار التوجه بكلام جارح للمؤسسة العسكرية بجميع وحداتها التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن دون طلب الشكر أو الاعتراف بذلك من كل مؤسسات الدولة"، مضيفا أن "المشكل ليس مشكل هجرة بقدر ما هو مشكل الحفاظ على أمن البلد وهيبته (...) فمن يتمكن من الوصول لشواطئ المملكة لترحيل مواطنيها بشكل غير شرعي (...) يمكنه إدخال ممنوعات من ضمنها أسلحة لتراب المملكة بدون حسيب ولا رقيب".
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن مجلس الحكومة المقبل يرتقب أن يناقش تفاصيل إطلاق البحرية الملكية النار على القارب "الفانتوم" المثير للجدل.
وقال مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، إن "دخول زورق أجنبي إلى المياه الوطنية حدث استفزازي لا يمكن السكوت عنه"، مضيفا أنه "في جميع أنحاء العالم يشهر الجيش سلاحه في حالة عدم امتثال المشبوهين للأوامر".
وأورد المتحدث أن "الدولة المغربية مسؤولة عن مواطنيها ولا يمكن لها السكوت عن تهريب الناس بتلك الطريقة المستفزة بشواطئ المملكة"، مؤكدا أن "استعمال السلاح عند الضرورة حق مشروع في هذه الحالات، ولكننا نتأسف لوفاة الشابة كضحية لمافيات التهريب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (60)
C'est une image concrète de désespoir de notre jeunesse , à cet âge certains font la fête tous les jours , d'autres se jettent à l'eau , pour un vie digne !
Allah yar7am li matou!
المنظمات الحقوقية غادي تتفهم هادشي والشعب كالعادة ماغاديش يفهم حكماتو البروباغندا
ملي اردوغان اسقط طيارة تابعة لروسيا طارت فوق تركيا فرعتولنا الراس انه بطل وانه مغوار يخاف على بلادو,
شكل مقتل الشابة الشمالية من طرف مدافع البحرية الملكية وصمة عار عاى جبين القوات المسلحة.اذ كيف يعقل ان تطلق البحرية الملكية نيرانها على مواطنين مغاربة عزل وذاخل المياه الاقليمية المغربية.فهل شكل القارب المطارد خطرا متاكدا من حصوله.وهل واجه راكبوه سفينة البحرية بالسلاح مما قد يضفي شرعية الرد بالمثل. ويبيح القتل و الاصابات.طبعا ،الحواب بالنفي..ان انعدمت اوحه شرعية استخذام السلاح.نكون بصدد جنايات تعود لاختصاص المحكمة العسكرية. كل حسب مسؤوليته.والكل احتراما لنفس قتلت بغير وجه حق والاولى ان نحاكم المسؤولين عوض ان تاتينا الماخءب من لالانا اوروبا.
هل هي نيابة عامة ام نيابة خاصة؟
من المسؤول الاول على الاوضاع الزفت والحالة الكارثية التى وصلنا اليه اليوم ومازال
السؤال المهم هو لماذا لم يتم اطلاق نار على الاسبانى السائق وهو المسؤل عن عدم الامتثال للاوامر .
حرام والله حرام عليكم تخصبون اسرة فى زهرة فى مقتبل العمر ومما يزيد الطين بلة انها طالبة وفى مجال القانون واه حسرتها على بلدى الغالى مابقى ميعجب وباختصار القدم اسوء ...
Faite des enquêtes sur ce qui se passe ailleurs et très grave.
La gendarmerie marocaine a fait son devoir en tirant sur des criminels.
لا تقارن دويلتك بتركيا السلطان اردوغان لان الطائرة الروسية إنتهكت حرمة تركيا لهذا فهو بطل و مغوار
دويلتك تنتهك حرمتها من طرف إسبانيا منذ قرون( سبتة و مليلية وجزر الخالدات...) و لا تطلق عليهم ولا رصاصة، يفلحون في قتل الشعب المغربي لا غير مهاجرون سريون لا أقل ولا اكثر، لذلك أرجوك لا تقارن حكام تركيا بحكام دويلتك
مادام العبد في عون اخيه.
ياناس كونو على يقين ان تسافرو وان تصيبو بأرواحكم
تيقنو اين تريدون الذهاب
جعلنا الله اخوة واطلب الخير للجميع.
فليس بالضروره ان يكون المرئ ذكيا ليكتشف بان هناك انفجار ديموغرافي خطير فالبلاد ومنذ مده والذي هو سبب الرئيسي الى ما وصلنا إليه. ولاسباب ربما دينيه متخلفه لا احد يريد التطرق اليه.
الهجره حق مشروع لكن بانتظام اما اقتحام حدود دول اجنبيه لا ترغب فينا اصلا والبتالي لسنا مرحبا عندها على قوارب الموت والبقوه فهو مذله ما بعده مذله وضربه موجعه في صميم كرامه اي انسان.
اي فى قطاع غزة و الضفة و سوريا و العراق و اليمن و ليبيا..و ما يجري في الدول الأخرى. لماذا لا تسأل إسبانيا عن سبب تواجد قائد الزورق go fast عن سبب تواجده في المياه الوطنية و هو هدفه من محاولة تهريب شباب مغاربة إلى الضفة الشمالية اي إسبانيا..
رحم الله ضحية الفقر
قال الله تعالى " ولا تدري نفس بأي أرض تموت" هذا قدرها؛
أما لماذا أطلقت البحرية الملكية الرصاص فالجواب تجده في الجواب على هذا السؤال، لنفرض أن صاحب الزودياك من جنسية مغربية أو غيرها ودخل بزورقه في المياه الاقليمية لإسبانيا أو غيرها من دول العالموفعل ما فعله هذا الزدياك بالمغرب، هل تعتقدون أن هذة الدول كانت سترجب بالزودياك المغربي إما بالتمر والحليب أو بالشامبانيا مع بعض المكسرات.....؟؛
هل تعتقدون أن كل من يموت في البحر الأبيض المتوسط من الحراكة يموتون موتة عادية دون تدخل القوات المسلحة للضفة الأخرى....؟
هل تعرفون الضغوظ التي يتعرض لها المغرب من أجل وضع منطقة آمنة للمهاجرين بالمغرب؟ وهل تتقبلون أن تستقبلوا هذا الكم الهائل منهم على أراضينا، وهل تعلمون ماذا صنع العديد من الأفارقة في مدن الشمال بأهل هذه المناطق.
وهل تجزمون أن هذا الزودياك لا يدخل في ظل المضايقات التي يتعرض لها المغرب.
تحلوا بالموضوعية والصبر و بعين العقل واعلموا أنه لا أحد يموت مكان شخص آخر، ولا تميلوا كثيرا إلى تعليقات شبكات التواصل الاجتماعي المخربة،
والحمد لله على ما جرت به المقادير
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