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الرئيسية | مجتمع | الممرضون يحتجون أمام وزارة الصحة للمطالبة بالترقية الاستثنائية

الممرضون يحتجون أمام وزارة الصحة للمطالبة بالترقية الاستثنائية

الممرضون يحتجون أمام وزارة الصحة للمطالبة بالترقية الاستثنائية
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:15

استبقَ الممرضون موعد استئناف جولات الحوار الاجتماعي المقرر خلال الأسابيع المقبلة، ليقرروا خوض مسلسل احتجاجي جديد من أجل المطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي؛ فقد التأم العشرات من أصحاب "الوزرة البيضاء"، اليوم الخميس، أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع الصحي في الرباط، رافعين شعارات تطالب برفع الاقصاء المفروض على الممرضين والممرضات ذوي سنتين من التكوين، والتسريع بالترقية الاستثنائية.

الوقفة دعت إليها التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، وشهدت حضور أصحاب "الوزرة البيضاء" من مختلف جهات المملكة، الذين نددوا بـ"غياب رؤية واضحة واستراتيجية حقيقية من طرف الوزارة الوصية للنهوض بالقطاع"، محملين إياها المسؤولية في "تسويف وتكديس الملفات دون إيجاد حلول موضوعية".

وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات من قبيل "الله يبليك بحب الشعب تا تلبس طبلية الممرض"، و"الممرض ها هو والترقية فيناهيا"، و"بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، مشددين على ضرورة فتح الحوار مع ممثليهم، قبل أن يخوضوا أشكالا تصعيدية أكثر حدة لمواجهة صمت الوزارة.

واستنكر البيان الداعي إلى الوقفة الموقف السلبي لوزارة الصحة "المتمثل في التنكر للإنجازات والتضحيات والأدوار الطلائعية التي لعبتها هذه الفئة داخل المنظومة الصحية ببلادنا"، رافضا "المضامين الظالمة والمجحفة التي تضمنها مرسوم 2-17-535 تجاه الممرضين ذوي سنتين من التكوين"، مطالبا الدكالي "بالانكباب الفعلي على معالجة مطالب الجسم التمريضي، وعلى رأسها الترقية الاستثنائية".

وأعلنت التنسيقية، في الوثيقة ذاتها، عن تشبثها بإنصاف الممرضات والممرضين؛ "وذلك بمراجعة منحة التعويض عن الأخطار المهنية في اتجاه تعميمها بالتساوي"، موضحة أن "الاحتجاج جاء بعد المطالب الكثيرة الداعية إلى إنصاف الممرضين والممرضات، وبعد اعتراف أنس الدكالي، وزير الصحة، بالإجحاف الممارس في حق هذه الفئة"، مطالبة إياه بـ"الترقية الاستثنائية".

وسبق للدكالي أن أشار إلى أن المرسوم الجديد 2-17-535 خلف ضحايا بلغ عددهم 5000 ممرض وممرضة مجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، لكنه صرح في الوقت ذاته بأن المرسوم الحكومي "سيمكن من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9) الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10)".

وفي هذا السياق، قالت رسام بشرى، منسقة جهة الدار البيضاء سطات للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، إن "المرسوم الحكومي صيغَ بطريقة إقصائية لأنه يهمش الممرضين ذوي سنتين من التكوين، الذين يمثلون أساس وركيزة المنظومة الصحية بالمغرب"، ودعت وزارة الصحة إلى مراجعة هذا المرسوم مع ما يتلاءم ووضعية هذه الفئة.

وأضافت المنسقة الجهوية ذاتها أن "هذه الوقفة تأتي لتخليد ذكرى إصدار المرسوم المشؤوم الذي أصدرته الحكومة دون أن تراعي ظروف المهنيين في القطاع"، مطالبة في السياق ذاته أنس الدكالي بـ"تطبيق مرسوم الترقية الاستثنائية الذي يخول للمرضين ذوي سنتين من التكوين الانتقال من سلم 9 إلى سلم 10، وهذا مطلب استعجالي لأن هناك عددا من الممرضين مقبلون على التقاعد".

من جانبه، قال أشرف عبد الله، عضو التنسيقة الوطنية للمرضين والممرضات، إن "المرسوم الجديد قسّم الجسم التمريضي إلى قسمين، قسم حاصل على الإجازة (باك+3) يستفيد من الترقية، وقسم آخر تلقى تكويناً لسنتين مهمش ولا يستفيد من الترقية، وهو يمثل عمود المنظومة الصحية لما يقدمه من خدمات جليلة لهذا القطاع، خاصة في البوادي والمناطق النائية".

وطالب المتحدث ذاته الوزارة المعنية بمراجعة وتعديل هذا المرسوم الإقصائي، ملوحاً بـ"مزيد من الاحتجاجات وبدخول اجتماعي حارق إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الممرضين"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الحبيب الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:28
ممنوع الترقية على الاطر اللاصحية و المرتشون منهم ..بل الطرد و الفصل عن العمل ..
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12
2 - مواطن الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:31
هل منكم من يعمل باخلاص و تفاني و رحيم بتلمرصىو المرتفقين .
هل فعلا تؤدون عملكم كما يجب .هل انت مثالالشهامة و العمل بجدو كد دون رشوة و ابتزاز و المحسوبة و زبونية ....
اذا كنتم كذلك فأنا أساندكم في مطالبكم بدون قيد و لا شرط.
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18
3 - othmane الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:42
نقدرو نقلو باغين الزيادة و طمع و فلوس و لكن الحق هي الحياة ولات صعيبة و السالير مكيقدش الله احسن العوان خصوصا الا عندهم درااي
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-3
4 - بوشتة ايت عراب الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:53
شعارات خطيرة و نارية مثل "هي نار كادية" و "باغا تشعل و غاد تشعل" الخ و لا ندري كيف تخرج شعارات كهذه من افواه ممرضين موظفين...هل هي ثورة الجياع؟ ثم ان بعض التصريحات كأنها تصدر من ديكتاتورة حين تقول "هذه الفئة تمشي السلم 9 و هذا الفئة تمشي سلم 10 و هذه تمشي سلم 11 و هذه تمشي سلم الله اعلم...الى اين نحن ذاهبون بهذه الخطابات النارية التهديدية؟ على هذا الحساب ما على المحتجين الا احتلال كراسي الوزارة و تقرير ما يريدونه و يسيروا الوزارة و ليخلقوا ليس فقط سلم 11 و 12 بل سلم 70 و 90... ثم ان المطالب هي دوما خبزية و مالية و ترقيات و ترقيات سريعة و ليس امور اخر سواء في التعليم او في غيره من القطاعات: فقط لفلوس الفلوس علاش؟ حتى يشتروا سيارات فارهة تساوي ارخصها 16 مليون و 2 شقق تساوي الواحدة 55 و 88 مليون و غيرها من التبديرات و الاسراف علما ان الدولة تعيش ازمة مالية و قد طلبت مساعد ةدول الخليج لاداء اجور الموظفين و بعض الديون...لم ننزل الى وضع اليونان و اسبانيا مثلا حيث لم يعد هناك مال و لا توظيف و لا اي شيئ بل فقدان لملايين الوظائف و مع ذلك لم نرى تخريب او اجرام او ثورة عندهم....
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8
5 - طاه بلال الخميس 27 شتنبر 2018 - 16:57
واش هاد الممرضين مجبورين يبقاو فهاد البلاد . هاهي كندا محتاجة اليد العاملة . اش باقيين يديرو هنا
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6
6 - نزيلة مستشفى الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:01
على خدمتكوم الزينة كطالبو بالترقية.انا لا اى منكم الا النفاخة والنظرة الدونية للمرضى والحكرة.اما المولدات فحدث ولاحرج. هيأتكن في الصورة غنية عن كل تعليق
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7 - محمد الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:07
لا لترقية لا لتوضيف الرسمي نعم للتوضيف بالتعاقد
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8 - أبو علياء! الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:10
من منا نحن جيل الستينات ، لا يذكر أو لا يحفظ عن ظهر قلب محفوظة بعنوان "الممرضة " وهي تتوسط كيتيمة العقد صدر كتاب المطالعة ، وتتربع على عرش الشعر والمحفوضات حينها . كانت لوحة رائعة ، لممرضة جميلة جدا تقف بوزرتها البيضاء ، ولكن لم نكن نعلم ونحن صغارا ، أن تلك الوزرة البيضاء ، كانت هنالك لتحجب عنا آلاما و تخفي تحتها معانات تلك الشريحة النشيطة من المجتمع المغربي ، لو اطلعنا عليها ، لعلمنا أن من يستحق العلاج وتضميد الجراح هي تلك الممرضة المسكينة التي تواكب جميع الحالات في المستعجلات وفي جميع الاختصاصات وفي كل الأوقات . ولكن لا وليس لنا كمجتمع من حول ولا قوة في أن نحسن دخلها ونرفع من أجرها ، كل ما تحت أيدينا هو أن ندعمها معنويا ونرفع من شأنها اعتباريا واعطيناها منزلة ما اعطيت لطبيب ولا لحكيم . وقلنا لها بشرى لك فأنت الأن ملك من ملائكة الرحمة .
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9 - yasmina الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:11
على خدمتكم الزينة باغيين الترقية
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10 - dak الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:11
إلي شاف العتماني. يقولو سعداتك بالقلب الهاني.
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11 - مغربي الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:12
اتمنى ان يكون في الممرضين حماس في عملهم كما هو الشأن في الصورة خلال الوقفة الاحتجاجية.
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12 - مغربية الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:24
انا ضد الزيادة لانكم متتقوموش بالعمل ديالكم راكم تتخلصو على الحضور اما العمل والاتقان فيه اللله يجيب راه اي مغربي عندو تجربة مرة مع الممرضات والممرضين والمعاملة اللانسانية ديالكم
.
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13 - مواطن مغربي الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:26
و انا اقول لكم لا للرشوة بل يجب أن تؤدوا عملكم بضمير مهني وبكل إنسانية وارحموا المرضى الذين لا حول ولا قوة لهم.
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14 - اسمهان الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:27
الله يعطينا وجهكم انتم اللي خرجتو على قطاع الصحة.... مافيكمش الانسانية الامن. رحم ربي القليل اتقو الله في عملكم راه كاين الموت والحساب.... غادي تقولو عمل صعب.... وخا الانسان ختار واحد الدومين يكون فالمستوى او حتى اجرو عند الله كبير ايلا كان ياءديه باخلاص وضمير والله اعلم
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15 - sallami الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:29
هاد الممرضين أكبر فئة متهاونة ومستفيدة من ضعف وزير الصحة. كارثة هاد الممرضين عاد زادوهم في الصالير ولى أفضل من أستاذ ب 3 سنوات وراء الباك كياخدوا 6500 درهم وأكثر بالاضافة الى سكنهم في القطاع الخاص. ما كاينش لي خرج على صحة المواطنين قد تسيب الممرضين وتساهل الدولة معاهم. كتلقى في الوراق 2 أو 3 ممرضين لي فيهم الحراسة والواقع كاين واحد لي خدام يتستر على الباقين في القطاع الخاص ويجيو يبكيو يقول ليك الخصاص. بلاد السيبة صافي
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