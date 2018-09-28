المغرب يتحسّس تأثير "المشروبات الطاقية" على صحة المستهلكين

هسبريس – يوسف لخضر

شرع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب في إجراء تقييم صحي للمشروبات الطاقية على صحة المستهلكين، في أفق اتخاذ إجراءات جديدة تنظم استيرادها من الخارج وبيعها في السوق الوطنية.

ووفق إخبار وجهه المكتب، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، خلال الشهر الجاري إلى المستوردين المغاربة لهذه المشروبات الطاقية، يتوجب عليهم إعداد ملفات تقنية جديدة حول هذه المنتجات قبل نهاية شهر نونبر المقبل.

ويعني هذا الإخبار كل المستوردين المتوفرين على رخصة لاستيراد وبيع مختلف المشروبات الطاقية، من بينها "ريدبول"، الأكثر استهلاكاً في المغرب، إضافة إلى "بافاريا وبورن"، و"80 بلو وروكستار".

ويستند هذا التقييم الصحي إلى المادة 6 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي ينص على إمكانية اتخاذ السلطات للتدابير المناسبة لفرض قيود على استيراد أو عرض منتج في السوق الوطنية قد يشكل خطراً على حياة وصحة المستهلكين أو الحيوانات.

ولوحظ في السنوات الأخيرة انتشار لهذه المشروبات الطاقية المُحلّاة بالسكر في المحلات التجارية واستهلاكها من قبل فئة الشباب والمراهقين المغاربة، في وقت تحث منظمة الصحة العالمية على الحد من استهلاكها لما لها من تأثير سلبي على الصحة.

وتقول المنظمة إن الحد من هذه استهلاك هذه المشروبات سيؤدي إلى تقليل معدلات السمنة والإصابة بمرض السكري من النمط الثاني وتسوس الأسنان والحفاظ على وزن طبيعي للجسم، ودعت في هذا الصدد إلى فرض ضرائب تصل إلى 20 في المائة على الأقل.

وسبق للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، أن حذر قبل سنوات من استهلاك هذه المشروبات الطاقية، إذ قال إن استهلاكها ارتفاع في السنوات الماضية. وبات العالم اليوم يعرف أكثر 500 نوع يباع دون وصفة حول سلامتها.

وحسب تقرير أصدره المركز فإن هذه المشروبات تحتوي على الكافيين كعنصر منشط، إضافة إلى مواد أخرى، من بينها التورين وجلوكورونولاكتون والجنسنج والفيتامينات من نوع ب، وهي ذات تأثير منشط.

وأشار المركز إلى أن الاستهلاك الزائد لهذه المشروبات الطاقية من طرف المراهقين والشباب يرجع إلى تقديمها في عُلب جذابة وسهلة الاستعمال وتحمل أسماء تحيل على النشاط والقوة والأداء.

ولهذه المشروبات الطاقية آثار جانبية خطيرة، من بنيها عدم انتظام دقات القلب، والأرق، والعصبية، والصداع والألم في البطن والغثيان والإسهال، وتكون أكثر ضرراً في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ وذهب المركز المغربي إلى القول إن تعاطيها قد يكون مقدمة لاستهلاك المؤثرات العقلية والمخدرات، ودعا إلى عدم تناولها من طرف الحوامل والمرضعات، لما لها من تأثير على تأخر النمو الجنيني والإجهاض، إضافة إلى أثرها السلبي على الأطفال والمراهقين.

ومن أجل تفادي كل ذلك، أوصى المركز بتحسيس مسؤولي الصحة والمستهلكين بخطورة هذه المنتجات، وتوضيح محتوياتها بشكل واضح، مع الإشارة إلى سلبياتها، وتقليل أماكن بيعها واستهلاكها.