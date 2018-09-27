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إعلانات "الهجرة السرية" إلى أوروبا على فيسبوك تورط 12 شخصا

إعلانات "الهجرة السرية" إلى أوروبا على فيسبوك تورط 12 شخصا
هسبريس من الرباط
الخميس 27 شتنبر 2018 - 22:40

كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية على الصعيدين المركزي والجهوي، مدعومة بمختبرات تحليل المعطيات الرقمية، مكّنت من إيقاف 12 شخصا يشتبه في صلتهم بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عرض خدمات تتعلق بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع المنشورات التي جرى تداولها بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وتضمنت إعلانات حول تنظيم عمليات للهجرة السرية نحو الخارج بشكل مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم.

كما كشفت إجراءات البحث بخصوص هذه القضايا عن تورط الموقوفين بشكل مباشر في نشر هذه الإعلانات والتدوينات، في مقابل عدم تسجيل صلة أي منهم بوقائع وعمليات ملموسة وحقيقية لتنظيم الهجرة السرية.

وأوردت مصادر الجريدة أن التحريات أسفرت أيضا عن تسجيل معطيات دقيقة حول أسباب وخلفيات نشر وتقاسم هذه التدوينات، والتي تتمثل أساسا في محاولة التواصل مع منظمين حقيقيين لعمليات الهجرة السرية بالنسبة إلى 34في المائة من الموقوفين، أو بغرض جلب أكبر نسبة من المتابعين لهذه الإعلانات بالنسبة إلى باقي الموقوفين.

وقالت المصادر إنه "في استقراء للمعطيات الإحصائية والميدانية المتعلقة بهذه التدوينات، تبين أن نشرها وتقاسمها المبدئي تم لأسباب دعائية وترويجية صرفة، لا علاقة لها أساسا بنشاط شبكات تنظيم الهجرة السرية التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دائم وحازم على رصد نشاطاتها وتفكيكها".

وفي هذا الصدد، سبق أن مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة المنصرمة من السنة الجارية، من تفكيك 29 شبكة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية، أسفرت عن إيقاف 534 مشتبها فيه، فضلا عن ضبط 19.830 مرشحا؛ من بينهم 15076 ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الواقع المور الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:02
باش نكنو واضحين كن مكانش الطلب ميكونش العرض
راه بالعربية ناس وصلت فيهم العضم
فهذا البلاد انا اب لطفتين 35 سنة
لا خدمة الا حتى لا والو كن لقيت شي طريقة ولا لبقيت فهد البلاد
تقهرت اعباد الله اقسم بالله
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51
2 - مواطن الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:05
و ماذا كشفت المصادر الأمنية في صرقة المال العام و الفساد و الرشوة و احتقار المواطن البسيط
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69
3 - مواطن الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:11
من يظن انه لايمكن تعقبه على الشبكة العنكبوتية فهو واهم .اي،شيء تضعه على الشبكة تكون عنده بصمة خاصة به . يمكن تعقب اول جهاز صدرت عنه ؛من يفتح قناة على اليوتيب او حساب،على الفايس بوك يجب ان يعلن انه مراقب من طرف الدولة التي ينتمي إليها وان معطياته يباع و يشترى بها من طرف الشركات مثل الفايس بوك الذي، يبيع المعطيات للشركات التحليلية التي هي على اتصال بالشركات التجارية .
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10
4 - هشام الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:14
عجباتني هذه الجملة "التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دائم وحازم على رصد نشاطاتها وتفكيكها"

المغاربة زوينين بزاف
فقرتهم , كلختوهم, جوعتوهم, شفرتوهم, استغليتهم

في الأخير بغاو يمشيو فحالهوم بديتو تيريو فيهم القرطاس
خليو الناس يمشيو فين بغاو أشنو بغيتو منهم

جيبو الأفارقة وسكنوهم في المغرب وديرهم عبيد
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18
5 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:14
واوووو. واين هي السرعة للتمكن من ناهبي اموال الشعب والمختلسون والنصابون والمفسدون من كل هذا؟
قادريين غير على الحيط القصير.
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20
6 - mohamed الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:15
مدعومة بمختبرات تحليل المعطيات الرقمية،نعم انها التبرغيغ بكل بساطة
مختبر تحليل المعطيات الرقمية مثلا شنو اختراق الحسابات في فيسبوك
معندكم تا سبيطار مقاد بقا غي تحليل المعلومات
مضحك فعلا
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14
7 - مواطن الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:17
"تفاعلت بسرعة وجدية مع المنشورات"
أما التفاعل بسرعة مع لصوص المال العام و و تفاعل بسرعة مع مطالب الشباب و التفاعل بسرعة مع اجاد حلول سريعة للمواطنين لا توجد فقط القمع و السجن ..
الهربة لمن استطاع .. وشكرا
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17
8 - bouaazza الخميس 27 شتنبر 2018 - 23:18
On dirait que les médias marocains découvrent seulement aujourd'hui l'émigration!!Depuis des années 80 pratiquement 70% des MRE d'Italie en traversé de Tunisie les 70% des MRE d'Espagne 30% des MRE de France .......les partis politique,les médias,les oulemas, le ministre des MRE encourage les marocains à quitter le Maroc.....personne n'a jamais dit que le
Maroc appartient à tous les marocains et que les richesses du pays doivent être partagé équitablement
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7
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