إعلانات "الهجرة السرية" إلى أوروبا على فيسبوك تورط 12 شخصا

هسبريس من الرباط

كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية على الصعيدين المركزي والجهوي، مدعومة بمختبرات تحليل المعطيات الرقمية، مكّنت من إيقاف 12 شخصا يشتبه في صلتهم بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عرض خدمات تتعلق بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع المنشورات التي جرى تداولها بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وتضمنت إعلانات حول تنظيم عمليات للهجرة السرية نحو الخارج بشكل مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم.

كما كشفت إجراءات البحث بخصوص هذه القضايا عن تورط الموقوفين بشكل مباشر في نشر هذه الإعلانات والتدوينات، في مقابل عدم تسجيل صلة أي منهم بوقائع وعمليات ملموسة وحقيقية لتنظيم الهجرة السرية.

وأوردت مصادر الجريدة أن التحريات أسفرت أيضا عن تسجيل معطيات دقيقة حول أسباب وخلفيات نشر وتقاسم هذه التدوينات، والتي تتمثل أساسا في محاولة التواصل مع منظمين حقيقيين لعمليات الهجرة السرية بالنسبة إلى 34في المائة من الموقوفين، أو بغرض جلب أكبر نسبة من المتابعين لهذه الإعلانات بالنسبة إلى باقي الموقوفين.

وقالت المصادر إنه "في استقراء للمعطيات الإحصائية والميدانية المتعلقة بهذه التدوينات، تبين أن نشرها وتقاسمها المبدئي تم لأسباب دعائية وترويجية صرفة، لا علاقة لها أساسا بنشاط شبكات تنظيم الهجرة السرية التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دائم وحازم على رصد نشاطاتها وتفكيكها".

وفي هذا الصدد، سبق أن مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة المنصرمة من السنة الجارية، من تفكيك 29 شبكة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية، أسفرت عن إيقاف 534 مشتبها فيه، فضلا عن ضبط 19.830 مرشحا؛ من بينهم 15076 ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.