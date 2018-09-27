24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:16
|13:23
|16:43
|19:22
|20:36
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هجوم الأهواز يضعف الحرس الثوري الإيراني
- مديرو التعليم يغلقون هواتف الخدمة في سوس
- "وفا بنك" يواصل حصد الأرباح في المغرب وإفريقيا
- أمن طنجة يداهم فيلا ويضع حدا لنشاط "إيكو"
- جمعية حقوقية تستنكر تشريد عمّال بمدينة مراكش
"رايتس ووتش" تُطالب المغرب بالتحقيق في مقتل "شهيدة الهجرة" (5.00)
إجراءات وزارة العدل تشدد الخناق على "مافيات العقار" بالمغرب (5.00)
منعشون عقاريون يرفضون الترحيل القسري لساكني "بيوت الصفيح" (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعلانات "الهجرة السرية" إلى أوروبا على فيسبوك تورط 12 شخصا
كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية على الصعيدين المركزي والجهوي، مدعومة بمختبرات تحليل المعطيات الرقمية، مكّنت من إيقاف 12 شخصا يشتبه في صلتهم بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن عرض خدمات تتعلق بتنظيم وتسهيل الهجرة السرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع المنشورات التي جرى تداولها بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، وتضمنت إعلانات حول تنظيم عمليات للهجرة السرية نحو الخارج بشكل مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وإيقافهم.
كما كشفت إجراءات البحث بخصوص هذه القضايا عن تورط الموقوفين بشكل مباشر في نشر هذه الإعلانات والتدوينات، في مقابل عدم تسجيل صلة أي منهم بوقائع وعمليات ملموسة وحقيقية لتنظيم الهجرة السرية.
وأوردت مصادر الجريدة أن التحريات أسفرت أيضا عن تسجيل معطيات دقيقة حول أسباب وخلفيات نشر وتقاسم هذه التدوينات، والتي تتمثل أساسا في محاولة التواصل مع منظمين حقيقيين لعمليات الهجرة السرية بالنسبة إلى 34في المائة من الموقوفين، أو بغرض جلب أكبر نسبة من المتابعين لهذه الإعلانات بالنسبة إلى باقي الموقوفين.
وقالت المصادر إنه "في استقراء للمعطيات الإحصائية والميدانية المتعلقة بهذه التدوينات، تبين أن نشرها وتقاسمها المبدئي تم لأسباب دعائية وترويجية صرفة، لا علاقة لها أساسا بنشاط شبكات تنظيم الهجرة السرية التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دائم وحازم على رصد نشاطاتها وتفكيكها".
وفي هذا الصدد، سبق أن مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة المنصرمة من السنة الجارية، من تفكيك 29 شبكة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية، أسفرت عن إيقاف 534 مشتبها فيه، فضلا عن ضبط 19.830 مرشحا؛ من بينهم 15076 ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
راه بالعربية ناس وصلت فيهم العضم
فهذا البلاد انا اب لطفتين 35 سنة
لا خدمة الا حتى لا والو كن لقيت شي طريقة ولا لبقيت فهد البلاد
تقهرت اعباد الله اقسم بالله
المغاربة زوينين بزاف
فقرتهم , كلختوهم, جوعتوهم, شفرتوهم, استغليتهم
في الأخير بغاو يمشيو فحالهوم بديتو تيريو فيهم القرطاس
خليو الناس يمشيو فين بغاو أشنو بغيتو منهم
جيبو الأفارقة وسكنوهم في المغرب وديرهم عبيد
قادريين غير على الحيط القصير.
مختبر تحليل المعطيات الرقمية مثلا شنو اختراق الحسابات في فيسبوك
معندكم تا سبيطار مقاد بقا غي تحليل المعلومات
مضحك فعلا
أما التفاعل بسرعة مع لصوص المال العام و و تفاعل بسرعة مع مطالب الشباب و التفاعل بسرعة مع اجاد حلول سريعة للمواطنين لا توجد فقط القمع و السجن ..
الهربة لمن استطاع .. وشكرا
Maroc appartient à tous les marocains et que les richesses du pays doivent être partagé équitablement