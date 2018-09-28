نقابة تستنكر "الحملة المغرضة" ضد الجامعة العمومية

هسبريس - وائل بورشاشن

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي التراجع عن مجانية التعليم الذي تمت برمجته في مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وعبّرت في بيان لها عن سعيها إلى تعبئة القوى الوطنية وكل مكونات المجتمع المدني المهتمة بالقضية الوطنية الكبرى للتربية والتكوين من أجل "مواجهة حازمة لمحاولة الإجهاز على مكتسب المجانية باعتبارها آلية من آليات تحقيق ديمقراطية التعليم وتكافؤ فرص المواطنين، وأحد الحقوق الأساسية في مفهوم المواطنة والانتماء للمجموعة الوطنية".

ووصف بيان النقابة الصيغة الحالية لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين بكونها معبرة عن "اختيارات مؤطَّرة بالمقاربة المحاسباتية المالية الرامية لتراجع الدولة عن دورها الراعي للمرفق العمومي للتربية والتكوين".

ووضّحت نقابة التعليم العالي أنه في إطار دراستها واقتراحها ودفاعها عن منظومة التكوين والبحث العلمي باستقلالية تامة عن أي توجه فكري أو سياسي أو عقائدي، فإن لجنتها الإدارية تؤكد على عمل النقابة على رصد ومواجهة الاختيارات والتدابير التي تحيد عن المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها من أجل الحفاظ على طابع المرفق العمومي للتربية والتكوين، وعلى مجانية التعليم والتكوين، وسمو الشهادة الوطنية حتى ينحصر دور المؤسسات الخاصة في التكوين بالأداء وتفادي انزلاقها إلى مؤسسات للمال مقابل الشهادة.

ووصف بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي الدخول الجامعي الحالي بكونه لا يختلف عن سابقيه "من حيث ضعف التأطير البيداغوجي والإداري ونقص البنيات التحتية والتدني الكبير لمستوى الخدمات الاجتماعية والترفيهية المقدمة للطلبة"، مسجّلا ما وصفه بـ"تميُّز هذا الدخول بتوسيع دائرة الاكتظاظ التي طالت المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود جرّاء القرار القاضي برفع أعداد الطلبة المسجلين في غياب التدابير المصاحبة الضرورية على مستوى بنيات الاستقبال ومستوى التأطيرين البيداغوجي والإداري".

كما اعتبرت اللجنة الإدارية للنقابة أي مبادرة فوقية من الوزارة الوصية "هدرا للوقت وإخلالاً بمضمون البلاغ المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017، الذي نصَّ على إطلاق ورش الإصلاح الشمولي بالإشراك الواسع للأساتذة الباحثين انطلاقا من الشُّعَب"، مجددة في هذا الصدد تحذيرها من محدودية آثار "المبادرات التجزيئية في مقاربة الإصلاح الشامل الضروري لمنظومة التربية والتكوين".

ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 26 يوليوز 2018، الذي تمّ معها، والإسراع في تمكين المكتب الوطني من مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث "الدرجة دال" في إطارَيْ "أستاذ مؤهل" و"أستاذ التعليم العالي"، والدرجة الاستثنائية في إطار "أستاذ التعليم العالي"، ومرسوم رفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار مضمون الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الوطني الأخير، واستئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالقانون الأساسي للأساتذة الباحثين، محذرة من ما أسمته بالتبعات الحرجة التي قد تنجم عن أي تماطل أو تسويف على دينامية إصلاح منظومة التربية والتكوين المجمع حولها وطنياً.

وانتقدت اللجنة الإدارية لنقابة التعليم العالي ما وصفته بـ"الحملة المغرضة التي تعرضت لها الجامعة العمومية في الأيام الأخيرة من طرف بعض المنابر الإعلامية وبعض الأقلام الرخيصة"، مؤكدة في هذا السياق أنه تم استغلال "بعض الحوادث العرضية التي لا يخلو منها أي جسم مهيكل أو قطاع، في محاولة يائسة للنيل من الوضع الاعتباري داخل المجتمع للأساتذة بوجه عام ولأساتذة التعليم العالي على وجه الخصوص".

وذكَّرت النقابة بموقفها الثابت ضد الفساد وممتَهنيه، ثم استرسلت مبينة أن "تحامل بعض الجهات على الأساتذة الباحثين وبعث اليأس حيال المرفق العمومي للتربية والتكوين لدى المواطنين؛ خدمةٌ للُوبيات الريع والرّبح السريع التي تعبث في هذا المجال"، مضيفة أن هذا يدفع المواطنين إلى التوجّه نحو مؤسسات التعليم بالأداء.

كما حذّرت اللجنة الإدارية للنقابة من "الآثار الوخيمة لظاهرة الاستئساد التي يقوم بها بعض المسؤولين الإداريين، فيُمعنون في المزاجية والشطط في استعمال السلطة التدبيرية لمؤسسات التعليم العالي والجامعات"، وأعطت مثالا على هذه المزاجية والتعسف بـ"المضايقات المتكررة التي يتعرض لها الأساتذة الباحثون في بعض المؤسسات التي وصلت إلى حد التوقيف التعسفي أو المتابعات القضائية الكيدية"، داعية المكتب الوطني للعمل على تعبئة أكبر للأجهزة المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل "مواجهة هذه الظاهرة ودفع المسؤولين إلى التقيُّد بالمقتضيات القانونية في تحمل مسؤولياتهم بعيداً عن الشطط والوشايات الكاذبة"، حسب تعبير بيان النقابة الوطنية للتعليم العالي.