أكثر من مليون عابر يومي للطريق السيار بالصيف

هسبريس ـ يوسف لخضر

كشفت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن موسم الصيف الماضي عرف تسجيل رقم قياسي في مستعملي طرقها، إذ بلغوا 1.3 ملايين شخص في اليوم عبر حوالي 510 آلاف سيارة يومياً.

وأفادت الشركة بأن هذا الرقم غير مسبوق على طرقاتها التي يبلغ طولها 1800 كيلومتر، مضيفةً أن محطات الخدمة والراحة استقبلت خلال الفترة نفسها 200 ألف شخص يومياً، بفضل حملة التوعية حول السلامة.

وكانت الشركة أطلقت حملة حول السلامة على الطرق السيارة تحت شعار "سلامتك أولويتنا المشتركة"، وكان هدفها تشجيع المغاربة على التوقف من أجل الراحة كل ساعتين من استعمال الطريق السريع لجعل الرحلات أكثر أمناً وسلاماً.

ويتجلى من خلال المعطيات الرقمية أن المغاربة يقبلون أكثر فأكثر على استعمال جهاز "جواز"، إذ استخدمه 30 في المائة من مستعملي الطريق السيار خلال أيام الذروة، وهو الأمر الذي كان له تأثير على تدفق حركة المرور.

أما عدد المكالمات الواردة على مصلحة زبناء الطرق السيارة بالمغرب فقد انخفض بنسبة تقارب 17 في المائة. كما أكدت الشركة أن طرقاتها لم تسجل أي حوادث كبيرة خلال الفترة نفسها التي تعرف إقبالاً كبيراً.

واعتبرت الشركة أن هذه النتائج تظهر "التزاماً استثنائياً واحترافياً يهدف إلى خدمة الزبناء المستعملين للطرق السيارة في المغرب"، وقالت إن الاستعدادات لفصل الصيف بدأت قبل أشهر لتسهيل السفر في أمن وأمان.

وتعتمد الشركة لتفادي أي مشاكل خلال فصل الصيف على توقعات وتنبؤات حول حركة المرور، وهي أكثر فترة تعرف استعمالاً كبيراً من طرف المغاربة الذين باتوا يفضلون استعمال الطرق السيارة لقضاء العطل لربح الوقت وتفادي ضعف الطرقات الوطنية العادية.