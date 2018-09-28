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الرئيسية | مجتمع | قضاة وخبراء يلامسون النجاعة ضمن محاربة الاتجار بالبشر في المملكة

قضاة وخبراء يلامسون النجاعة ضمن محاربة الاتجار بالبشر في المملكة

قضاة وخبراء يلامسون النجاعة ضمن محاربة الاتجار بالبشر في المملكة
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:00

أكدت بديعة جاري، نائبة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن موضوع الاتجار في البشر بات يكتسب أهمية قصوى وبالغة على الصعيدين الوطني والدولي.

وقالت نائبة الوكيل العام، خلال ندوة عقدتها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، إن ظاهرة الاتجار في البشر "أصبحت آفة خطيرة وأضحت كل دول العالم مهما بلغت ترسانتها القانونية تعمل جاهدة على محاربتها".

وأشارت بديعة جاري، ضمن حديثها، إلى أن المملكة المغربية انخرطت بدورها في هذه الحرب على ظاهرة الاتجار في البشر، لافتة الانتباه إلى الترسانة القانونية التي أعدها المشرع المغربي وعلى رأسها قانون إطار ضمه إلى مجموعة القانون الجنائي في سبيل محاربة هذه الآفة.

وتابعت نائبة الوكيل العام، في كلمتها خلال الندوة التي عرفت حضور مسؤولين قضائيين وفعاليات جمعوية ومهتمين بالمجال إلى جانب محامين، أن المغرب "سن عدة قوانين حازمة للتصدي لهذه الظاهرة. كما سن قوانين لحماية ضحايا الاتجار في البشر، من خلال إيوائهم والتكفل بهم اجتماعيا مع تمتيعهم بالمساعدة القضائية أثناء جميع مراحل الدعوى وإيجاد مأوى للأجانب الذين يكونون محطة عبور بالمغرب".

من جهته، شدد زهير متروكي، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على أن الجميع يقر بأن الاتجار في البشر جريمة تتحكم فيها المافيا الدولية.

وأردف المتحدث نفسه أن الشخص بمفرده لا يمكنه القيام والتصدي لهذه الجريمة "إلا إذا تم التعاون بين جميع مكونات المجتمع سواء جمعيات المجتمع المدني أو القضاء وغيرهما".

وأسهبت مداخلات الحاضرين في الإحاطة بظاهرة الاتجار في البشر وتجلياتها وأسبابها، إلى جانب القانون الإطار المعاقب عليها.

وخرج المشاركون في هذه الندوة بمجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المختصة من أجل إخراج قانون شامل لهذا النوع من الإجرام.

ومالقانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر دخل حيز التنفيذ بالمغرب في شهر شتنبر من عام 2016، على إثر انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وفي وقت كانت هذه الجريمة قد استأثرت بالاهتمام الأممي.

وجاء اعتماد هذا القانون، رقم 27.14، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي؛ وهي المعطيات التي سبق أن أكدتها دراسات، من بينها تلك التي أعدتها وزارة العدل بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - moha الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:24
نطلب من الوكيلة أن تنادي بمحاربة الفساد في المحكمة التي تشتغل فيها اولا
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2 - المغربي الحر الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:38
محاربة الاتجار في البشر امر معقول ولكن يجب القضاء على الاسباب الرئيسية التي تدفع الى هذا العمل الاجرامي الذي يمقته كل من يملك مثقال درة من الانسانية فالفساد المستشري في كل مكان وفي كل ادارة والفوارق الاجتماعية الفتاكة والبطالة ووووووو الخ كل هذه العوامل تغدي عملية الاتجار بالبشر اذن الحل هو استئصال المصادر الحقيقية للفساد
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3 - مروان الجمعة 28 شتنبر 2018 - 19:39
قوانين شيء والواقع شيء اخر لسنا اصلا في دولة الحق والقانون والاحدات الاخيرة خير دليل
فتاة قتلت شابين في حالة سكر طافح ولم تكمل شهر واحد في السجن
اطلاق نار عل مواطنة بريئة في البحر تبحت عن مستقبل افضل دون محاسبة الجاني
المغرب فيه قانون واحد هو قانون الغابة القوي ياكل الضعيف
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