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عائلات جزائرية تبحث عن آثار "أبنائها الحراڭة" في السجون المغربية

عائلات جزائرية تبحث عن آثار "أبنائها الحراڭة" في السجون المغربية
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:00

منذ سنة، امتطى 15 شاباً جزائرياً قارباً كان يرسو بالقرب من شاطئ الكاف، على بعد كيلومترين من بومرداس الجزائرية، وقرروا الإبحارَ عبر المتوسط نحو الضفة الأخرى. ومنذ ذلك الوقت، لم تنشر أي أخبار عن مصيرهم، قبل أن يجتمع أمس أصدقاء وعائلات المختفين في المكان الذي غادروا منه نحو السواحل الإيبيرية، ليعيدوا سرْد تفاصيل هذه القصة التي ألمت بخمس عشرة عائلة جزائرية.

"غادروا في تمام الساعة الواحدة صباحاً، وقبل الصعود على متن القارب الذي كان يرسو على الشاطئ، قاموا بأداء صلاة المسافر، ثمَّ أقبلوا إلى مياه البحر الأبيض المتوسط آملاً في الوصول إلى الضفة الأخرى بعدما ملّوا العيش في الجزائر"، يحكي أحد أقرباء المختفين، شارحاً أن "التئام الأسر فيما بينها مردُّه مناقشة الخطوات المقبلة من أجل العثور عليهم أو رؤيتهم للمرة الأخيرة".

تفاصيل القصة يسترجعها شقيق أحد "الحراڭة المختفين" من أمام المكان الذي انطلق منه الزورق، حيث يقول: "بعد 48 ساعة على إبحارهم، اتصلتُ بأخي أحمد مراح عدة مرات؛ لكن هاتفه ظل يرنُّ دون مجيبٍ".

ويضيف المتحدث: "على الرغم من كل هذه الحسرة البادية علينا، فنحن مطمئنون ومقتنعون بأنه حي وسيعود يوماً ما؛ لأن هاتفه ظلَّ مشغلاً واستطعتُ أن أصلَ إليه، فإذا كان قد توفي في البحر ما كان هاتفه رنَّ".

ويتابعُ: "قيل لنا إنهم يوجدون في أحد السجون المغربية؛ لكننا لم نتأكد من صحة هذه المعلومات. يجب أن تساعدنا السلطات في معرفة مصيرهم"، مضيفاً: "قبل أن يأخذ أمتعته تعانقنا لفترة طويلة وهو يتوسل إليَّ لأسامحه"، يقول شقيق المختفي، دون أن يخفي سخطه حُيالَ "الصمت واللامبالاة التي أبدتها السلطات الجزائرية في مواجهة هذه المأساة الإنسانية الحقيقية".

ويضيف والدُ أحد المختفين من الشباب الجزائري: "ذهبنا إلى المستشفيات ومراكز الشرطة، لكن السلطات الجزائرية لم تقم بواجبها، وقد قصدت مصلحة الدرك يوماً؛ لكنهم أكدوا أنهم غير قادرين على فعل أي شيء، وحتى وإن عاد أبناؤنا فسيجدون السجن في انتظارهم".

"لقد اتصلنا بهم بعد مرور ثلاثة أيام على مغادرتهم المياه الجزائرية أكيد أنهم على قيد الحياة، وإذا كانوا في إسبانيا أو إيطاليا أو أي بلد أوروبي آخر لكان قد تم الاتصال بنا. فهناك، لن يرموا بهم في السجن هكذا. على العكس من ذلك، سيتم وضعهم بشكل مؤقت في مراكز متخصصة قبل إعادتهم إلى بلدهم" كما يقول بلال أبوزي (25 سنة).

ويضيف الجزائري، الذي يعرف خمسة من الشباب "الحراڭة"، "هم أصدقائي. لقد تركوا أمهاتهم في حزن شديدٍ، وكلما قدموا إلى هذا الشاطئ الملعون وبمجرد رؤيتي يبدأن بالبكاء. هذا أمر لا يطاق". مضيفاً: "أعرف جزائرياً حاول أن يهاجر منذ أكثر من سبع سنوات. اعتقد الجميع أنه مات أثناء سجنه في المغرب. لم يطلق سراحه إلا بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية"، كما يقول أبوزي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عابر السبيل الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:27
لا حول ولا قوة الا بالله
ظاهرة ايتها لم تكون ابدا لقد ضاع الشباب بأحلامه الوهمية وهذا يعود لاشياء كثيرة منها ذاك الذي جاءت به الامواج وفِي ضروف قياسية استطاع ان يقف ويعود لبلده بالمال والسيارة وما الى ذالك ومنهم من استغرق وقت حتى وصل الى مبتغاه ولما يعود يسألونه ؤولائك الشباب عن العمل يقول لا اشتغل وآخذ كل شهر معية ب مليونين شهريا وتزداد طموحات الشباب البائس وتاتي قوارب الموت ضانين ان أوروبا او امريكا هي جنة الحلم للاسف تتبخر كل الأحلام لما يصبح بالمهجر ويرى أشياء لم يعرفها في بلاده من الأزمات والقوانين ويكون الانحطام النفسي
أوروبا كانت اما الان فالذي له أوراق الإقامة يعود للبحث عن شغل ببلاده وانظروا فقط للذين يذهبون بالسلع حاملين أمتعت الناس وانظروا لمن لا يذهب الا بعد سنين لانه لا يجد مالا للذهاب أقول لا حول ولا قوة الا بالله للجميع ربما كلامي لن يعجب البعض لكن هذه هي الحقيقةً أوروبا كانت والماضي لا يعاد
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18
2 - مفيد الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:30
إذا كان هاتفه يرن.. فهو مازال في الجزائر لأنه لو كان في المغرب أو بلد أوروبي لن يرن.. إلا إذا كان قد اشترك في الروامينك... إذًا اتصل بشركة الاتصالات و اسألهم هل رقمه مشارك أم لا.. و إن شاء الله يسمعكم عنه خير..
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29
3 - ام مغربية الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:34
يارب فك سراحهم الى كانو في السجن واتمنى من السلطات المغربية مساعدتهم في الاطمئنان على ابنائهم الله يسامح لنا من الوالدين
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23
4 - mosi. الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:37
حقيقة...لعن الله من جعل شبابنا يغامر بحياته في غياهب البحر هروبا من ظلم الوطن...
تضامني مع امهات و اصدقاء كل من غاب اثره في البحر...سواء كان مغربيا او جزائريا او افريقيا...ليس من السهل اتخاد قرار ركوب قارب مهتريء وسط امواج لا ترحم و في جعبتك القليل من القليل من ما تبقى لك من امل في هذه الحياة...
ارجو من اصدقاء هولاء الشباب ان ينشيئوا حساب على الفيس بوك و التواصل مع فاعلين جمعويين مغاربة او حتى اناس عاديين من اجل تقديم اي مساعدة ممكنة..
نحن اخوتكم وإن جار علينا الساسة الملاعين.
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25
5 - ايت الراصد:المهاجر الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:49
بعدما حدثت ضجة وطنية تناقلتها قنوات عالمية حول مقتل فتاة شابة من طرف البحرية الملكية كانت على قارب هجرة قسرية هاهو يطل علينا موضوع لايخلو من هدف واضح يريد ان يلتف على الحقيقة ليذكر المتلقي بان هناك كذلك في الجارة الشرقية شباب مرتبط بالهجرة القسرية وربما هم في السجون المغربية ؟!؟مع انه مجرد ظن !؟؟
من الناحية المنطقية لماذا اثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت بالضبط ام انه لابد من ذكر الجزائر كلما حلت المصائب بهذا البلد ؟؟ بل تل للموضوع اية قيمة بعد الضجة المصاحبة لتجمع مآت الشباب بالساحل في الشمال من اجل مغادرة ارض المملكة؟!؟ انه مجرد تساؤل فقط..
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9
6 - ريم الجمعة 28 شتنبر 2018 - 23:56
اللهم ارجعهم الى اهلهم سالمين ".واكيد انهم ليسوا في أي سجن مغربي .فما ذنبهم كي يتم سجنهم .وحتى لو كان ذاك فعلا لكان اتصال بالسفارة ومن بعد باهاليهم .ولكن املنا في الله كبير.
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11
7 - حاميدو السبت 29 شتنبر 2018 - 00:10
اللهم هون علينا مصائب الدنيا وفرج هم هذه الأسر المكلومة في أبنائها و أرجعهم الى أهلهم سالمين أنت القادر على كل شيء.
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8 - متطفل السبت 29 شتنبر 2018 - 00:15
لا للحريك لا لقتل النفس لا يوجد عمل لمن لايتوفر على اوراق اﻹقامة سوف تعيش على المساعدات كالحيوان سوف يحتقرك اﻹسبان وحتى إن وجدت عملا فسوف تعيش بعيدا عن أهلك في أعمال يندى لها الجبين في غسل اﻷواني في تنظيف السلاليم "الدروج" أو في بيوت بلاستكية تحت حرارة جهنمية إنه اﻹستغلال والإستعباد. هل ترضى بذلك. ولكم واسع النظر.
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2
9 - Bop35 السبت 29 شتنبر 2018 - 00:16
لماذا المغرب؟ واش داهم ليه؟ هم ابحرو من بومرداس في اتجاه اسبانيا
وبومرداس تبعد عن الحدود الشرقية للمغرب بي 750 ك م تقريبا
كيفاش يفسرو لينا هاذا؟ اللهم اذا كان غلطو وابحرو في اتجاه المغرب?
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2
10 - ناصر السبت 29 شتنبر 2018 - 00:31
دائما و كما جرت العادة كلما حلت مصيبة أو فضيحة في المغرب تقحم الجزائر في الموضوع !! لماذا هذا الموضوع و لماذا الأن!؟ سؤال بسيط و الجواب عليه سهل و يكشف كل شيئ.
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11 - دمحم السبت 29 شتنبر 2018 - 00:31
الكل يعلم ان هناك اموات شباب جزاءريون باسبانيا و لن تريد الجزاءر ارجاعهم الى ارض الوطن و الغريب في الامر ان اسبانيا اعلت عن ذلك في صحفها قبل اسبوعين و لن ترد الجزاءر عن اسبانيا لا بنعم و لا بالنفي. على الامهات ان يتصلن بالسفارة الاسبانيا و تطرح اسماء ابناهن في الصحف و وساءل الاعلان حتى تتحرك الحكومة الجزاءرية و تبحث عن ابناءها. اما قولكم المغرب فلا اظن انهم احتجزوا او وصلوا الى المغرب لان المغرب سواء يرجعهم الى الحدود الجزاءرية او يعلن عن بانقاذهم من الموت او ماتوا . على الدولة الجزاءرية ان تتاكد مع شركة الهاتف النقال من اين رن هذا الهاتف لاخر مرة و اقول ان اتصالات الجزاير لا ترن في الفضاء المغربي على اكثر من كيلمترين بحرا او جوا ام برا. ابناكم بالجزاءر انا على يقين. اما في السجن و اما في القبر.
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