منيب ترمي دم "شهيدة الهجرة السرية" على رقبة حكومة العثماني

هسبريس- عبد السلام الشامخ

في أول تفاعل لها مع مقتل الطالبة المغربية حياة (20 سنة) يوم الثلاثاء الماضي، برصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانت على متن مركب يستقله مهاجرون سريون في طريقهم إلى إسبانيا، حذّرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من "انفجار الوضع الاجتماعي في البلاد"، واصفة حادث "رصاص البحرية" بـ"الفاجعة" وبأنه "عار على الدولة"، داعيةً إلى "انفراج سياسي وتعاقد جديد وقوي مع المؤسسة الملكية من أجل بناء الملكية البرلمانية".

وقالت منيب في تصريح لهسبريس إن "وفاة الطالبة المغربية بتلك الطريقة المأساوية في عرض البحر يمثل مؤشراً خطيراً على تردي الأوضاع في البلد وينذرُ باحتقان اجتماعي كبير، خاصة مع الأحداث التي شهدتها مدينة تطوان أمس، مع رفع المتظاهرين لأعلام إسبانية وشعارات تطالبُ بإسقاط الجنسية"، مضيفة: "هذا منعطف خطير لا يمكن التنبؤ بتداعياته".

وطالبت الأمينة العامة للحزب اليساري الحكومة بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات الواقعة التي أظهرت أن كل المشاريع التي تراهنُ عليها الدولة بعيدة عن واقع الشباب الذي لم يعد له ما يخسره، معتبرة هروبه من واقع البلاد وعزوفه عن المشاركة السياسية نتيجة لفقدانه الثقة في السياسيين وسيادة المحسوبية والزبونية في الوصول إلى المناصب، لكنها دعت الشباب إلى المشاركة السياسية وعدم ترك الساحة فارغة.

واعتبرت منيب أن ما أدى بحياة وبغيرها من الشباب إلى التفكير في مغادرة المغرب هو "انسداد الأفق"، مشيرة إلى أن المغرب في حاجة إلى انفراج سياسي، قائلة: "بلادنا في حاجة إلى انفراج سياسي وتعاقد سياسي جديد وقوي بين القوى السياسية والمؤسسة الملكية لبناء الملكية البرلمانية ودولة الحق والقانون، وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وانتقدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد صمت الحكومة حُيال تزايد الاحتقان الاجتماعي، ورأت فيه "جبناً سياسياً لأن الأغلبية لا تحكم ومغلوب على أمرها، وهذا ما أظهرته حركة المقاطعة حيث إن هناك فساداً كبيرا في البلاد بسبب زواج السلطة والمال الذي يشكل خطراً على الدولة".

وفي وصفها للوضع الاجتماعي في البلاد، قالت القيادية في فيدرالية اليسار الديمقراطي: "هناك غلاء في المعيشة؛ إذ إنَّ غالبية المغاربة لا يستفيدون من خيرات بلادهم، وهناك 40 في المائة من الشباب في المدن يعانون البطالة، بينما 150 عائلة راكمت ثروات هائلة منذ الاستقلال، فيما يعيش قطاع كبير من المغاربة وضعاً مأسوياً وتهميشاً ممنهجاً".

وعادت منيب إلى التشكيك في الانتخابات السابقة ولفتت إلى أن "عدد المسجلين في آخر انتخابات شهدها المغرب (2016) بلغ 15.5 ملايين مسجل، شارك 6 ملايين منهم في الانتخابات، وحصل الحزب الأول (حزب العدالة والتنمية) على 1.5 مليون صوت، وهو ما يمثل 6 في المائة، فيما حصل الحزب الثاني (حزب الأصالة والمعاصرة)، على 4.5 في المائة، من مجموع 26 مليونا من المغاربة البالغين سن المشاركة السياسية".

وترفض القيادية اليسارية وضع المغرب بين خيارين؛ استمرار الاستبداد أو الفوضى الهدامة الآتية من جراء مصالح جيو-استراتيجية، قائلة: "بلادنا في حاجة إلى مناعة حقيقية لن تحصل إلا عبر الديمقراطية التي تبدأ بانتخابات حرة ونزيهة"، مضيفة أنه "لا يمكن أن نظل صامتين أمام الظلم والفساد المستشريين في البلاد".