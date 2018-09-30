منتدى يطالب بالتحقيق في مصرع "شهيدة الهجرة"

هسبريس من الرباط

طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية بفتح تحقيق في الحدث "الذي تابعه بقلق كبير"، والمرتبط بمقتل الشابة حياة، وإصابة شبان آخرين.

وأضاف المنتدى في بلاغ له أنه بعد فتح تحقيق يجب إعلان نتائجه من أجل تحديد المسؤوليات وجبر الضرر، خاصة أن الفقيدة كانت المعيلة الأساسية لأسرتها إلى جانب الأم.

كما دعا بلاغ منتدى الزهراء الحكومة المغربية والمنتخبين ومختلف المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في مضاعفة الجهود من أجل تحقيق تنمية تضمن شروط العيش الكريم لجميع المواطنين، وتقطع مع الأسباب الداعية إلى الهجرة على قوارب الموت.

وأعلن المنتدى المعتمد بصفته هيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة تضامنه مع أسر الضحايا، ومتابعته الملف عن طريق جمعيات شبكته بجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، في ظل "غياب توضيحات من الجهات الرسمية حول الملابسات الحقيقية للحادث الأليم المتعلق أساسا باستعمال الرصاص الحي تجاه مواطنين عزّل".