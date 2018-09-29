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الرئيسية | مجتمع | هدم منزل بوتفليقة في وجدة ينتظر "موافقة" أسرة الرئيس الجزائري

هدم منزل بوتفليقة في وجدة ينتظر "موافقة" أسرة الرئيس الجزائري

هدم منزل بوتفليقة في وجدة ينتظر "موافقة" أسرة الرئيس الجزائري
هسبريس-عبد السلام الشامخ
السبت 29 شتنبر 2018 - 21:00

على بعد 20 كلم من الحدود المغربية الجزائرية، داخل أحد أزقة المدينة القديمة بوجدة، يتواجدُ منزل للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تعتزم السلطات المغربية هدمهُ بعد أن أصبح آيلاً للسقوط، ويهدد سلامة المساكن المجاورة، إذ أبلغت السلطات المحلية بوجدة القنصلية الجزائرية في المغرب من أجل هدم المنزل، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأوردت مصادر جزائرية أن "السلطات المغربية تُريد هدم المنزل الذي ولد فيه الرئيس الجزائري، لما يشكله من خطورة على بقية المنازل المجاورة له، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار، إلا أن قرار الهدم تعترضه بعض المعيقات، إذ إنه، وحسب القوانين المغربية، فإن عملية الهدم لن تتم إلا بموافقة مالكي المنزل، أي عائلة الرئيس الجزائري".

وحسب موقع ميدل إيست فقد اتخذت بلدية وجدة قرار الهدم عام 2017، ولكن تم تأجيل تنفيذه بسبب الإجراءات القانونية التي تتطلب من المالكين أن يشرعوا أنفسهم في هدم ممتلكاتهم، أو دفع التكاليف إذا كانت البلدية هي التي ستتكفل بعملية الهدم، غير أنه في هذه الحالة فإن القضية حساسة.

ونقلت مصادر أنَّ رئيس بلدية وجدة، عمر احجيرة، التقى قبل أيام بالقنصل العام للجزائر، وأبلغه تفاصيل عن الطلب، وأشار إلى أنه سيتصل بعائلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف: "لقد أصررنا على أن يتم ذلك في أقصر وقت بالنظر إلى حالة المنزل. إذا انهار جدار وقتل شخص ما فقد تصبح القضية كبيرة جداً".

وفي مدينة وجدة أيضا يتواجد منزل آخر تنقلت إليه في وقت سابق عائلة بوتفليقة للعيش، يقع في 6 شارع ندرومة، ومازال موجودا إلى اليوم، وتم التكفل بترميمه.

وفي السياق، أورد رئيس بلدية وجدة، عمر احجيرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "توصّل بقرار الهدم منذ مدة، وقد أبلغ القنصل العام بالجزائر خلال الأسبوع الماضي حول هذا الطلب؛ على اعتبار أن البناية آيلة للسقوط وقد تشكل خطراً على المارة وعلى السكان المجاورين للمنزل"، مضيفا أن "البناية تدخل ضمن النسيج العمراني للمدينة العتيقة".

وأضاف المسؤول ذاته أن "البنايات التابعة للنسيج العمراني العتيق تكون معرضة لخطر الانهيار في أي وقت؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الموضوع يجب أن يكون في أقصر وقت ممكن بالنظر إلى حالة المنزل"؛ متوقفاً عند خصوصية هذا المنزل الذي هو في ملك الأسرة الصغيرة للرئيس بوتفليقة، وهو ما يجعل من قرار الهدم صعباً للغاية.

وأشار احجيرة إلى أنه مزال ينتظر طلب أسرة الرئيس الجزائري هدم البناية، مورداً: "لقد أبلغتُ القنصل العام، ومازلنا ننتظرُ ردَّ أسرة الرئيس".

وكانت أسرة الرئيس الجزائري قامت في وقت سابق بإدخال عدة إصلاحات وترميمات على المنزل المذكور، قبل أن تتدخل مصلحة التعمير وتعمل على إيقاف الأشغال بحجة عدم توفرها على التراخيص الإدارية اللازمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - عبدو من الرباط السبت 29 شتنبر 2018 - 21:14
لماذا الموافقة مع انه يشكل خطرا على الجيران هل أخدتم الموافقة عند هدم براريك الكاريانات وتشريد سكانها أم لأنه منزل بوتخربيقة .
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82
2 - vvv السبت 29 شتنبر 2018 - 21:14
باغي الخامسة وهو مزال مااصلح حتى المنزل ديالو هههههههههههههههههههههههههه
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33
3 - toufik السبت 29 شتنبر 2018 - 21:15
يجب الإعتناء بهذا الإرث ،وجعله متحفا بالزائرين من الإخوان الجزائريين،ليتطلعو على حياة رئيسهم أين كان يعيش طفولته قبل أن ينظم الى جيش التحرير الجزائري
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70
4 - azedine السبت 29 شتنبر 2018 - 21:16
et si on construisait à sa place une ambassade de la république kabyle
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-8
5 - من المغرب السبت 29 شتنبر 2018 - 21:17
الف مليار راحت في حكم بوتفليقة وتظن ان يبالي لمنزل لا يتعدى 70الف اورو.هدموه وبنو فيه دار للقرءان او دار حظارة واكيد سوف يكون سعيدا بعمل صالح للاخرة
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6
6 - التناقض السبت 29 شتنبر 2018 - 21:19
هههع التناقض لي دولة الحق والقانون.
هدم لبراريك ديال المغاربة الأحرار بدون إدن منهم.
ويريدون الإدن من عدو المغرب لهدم منزله الذي تخلى عنه مند عقود. النفاق بعينه يخخخخخخ
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22
7 - wood السبت 29 شتنبر 2018 - 21:19
( إلا أن قرار الهدم تعترضه بعض المعيقات، إذ إنه، وحسب القوانين المغربية، فإن عملية الهدم لن تتم إلا بموافقة مالكي المنزل ) اصلا لا يوجد قانون في المغرب بل المخزن يفعل ما يريد و بعد ذلك يجد التبريرات لذلك . فحتى اذا كان هناك قانون فإنه يطبق حصريا على الأجانب و بشكل مرن و متسامح و ليس على العياشة و - المغاربة كما فعل بهم المخزن عندما شردهم من مساكنهم في الدار البيضاء مؤخرا و هدم مساكنهم على رؤوسهم !!!
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7
8 - عبدو السبت 29 شتنبر 2018 - 21:21
ما اثار انتباهي في هذا هو أن القوانين المغربية لا تهدم البيت إلا بموافقة مالكيه والسؤال هنا هل هذا القانون خاص فقط بذوي النفوذ دون الفقراء أم أنه قانون يسري على الجميع واذا كان الأمر كذلك فلدي الحق أن ارفض او أوافق على هدم منزلي المتواجد بما يسمى بالمحج الملكي بالدار البيضاء والذي عملت السلطات على افراغ المكترين منه وغلق كل شقة تم افراغها دون أخد رأينا وقطع أرزاقنا في الاستفادة من دخل الكراء الذي كنا نتقاضاه من كراء الشقق فهل ذا خرق للقانون أم أن الحشرات أمثالي لا حق لهم
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21
9 - حديدان السبت 29 شتنبر 2018 - 21:25
غادي غا نبقاو نديرو في الأخلاق وحسن الجوار مع الذين شردوا عاءلات ونهبوا ممتلكاتهم وأموالهم دون حسيب ولا رقيب....كفانا اخلاقا مع من لا أخلاق له...
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0
10 - متتبع السبت 29 شتنبر 2018 - 21:32
ياسبحان الله ماذا سنسمي هذا التوسلات لمسؤولينا ،يقولون بأنهم ينتظرون موافقة أسرة عبد العزيز بوتفليقة . ماهذا الخضوع ماهذا الذل ماهذا الهوان انا فعلا لا اصدق هذه التوسلات وهذه الآهات .إذا تم هدم هذا التراث او هذه المعلمة سينهار اقتصاد المغرب وستغيب الشمس عن مغربنا ،انسيتم يامسؤولينا كم عدد المغاربة الذين طردوا وشردوا وتمت مصادرة املاكهم واغتصبوا،من طلب منكم آنداك موافقتهم ولا حتى استشارتكم،عجبا لكم ايها المسؤولون هذا الشخص لا زال ينفث سمومه حتى وهو معوق لا شافاه الله ،اتعرفون ان بوتفلبقة هو مهندس الكراهية والحقد الذي تولد الجزاءريين في الماضي وكذلك حتى هذه اللحظات .-
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2
11 - محمد السبت 29 شتنبر 2018 - 21:35
اني لا ارى سببا معقولا في هذا الهدم لان هناك بنايات اكثر تهرء ولم يشملها هد ذا القرار كان على احجيرة ان يحمي مال جماعة وجدة ومنها ربط ملعب عسوايي بحي الزهور بالانارة العمومية دون عداد وتجاوزا للقانون ويتخمل كامل مسووليته في البنايات غير القانونية منها نقر عصب الشرق التي بنت دون وعاء عقاري وعلى منطقة خضراء كانت خصصت متنفسا للساكنة
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2
12 - لماذا الهدم ... السبت 29 شتنبر 2018 - 21:36
...البس بالامكان تحويله الى متحف يخلد التعاون المغربي الجزائري من اجل تحقيق استقلال البلدين ؟
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0
13 - عبدالكريم بوشيخي السبت 29 شتنبر 2018 - 21:42
لا اظن ان بلدية مدينة وجدة ستتلقى ردا من عائلة بوتفليقة بخصوص منزلها الايل للسقوط خصوصا بعد ان اصبح احد ابنائها رئيسا للجمهورية الجزائرية منذ سنة 1999 الى اليوم فقصة هذا المنزل المتواجد بمدينة وجدة تبدو غريبة و لم يكن يعتقد اي احد ان احد مواليده سيصبح رئيس دولة فبعد ان خسر مباراة ولوج سلك الشرطة المغربية بسبب قصر قامته غادر مسقط راسه نحو الجزائر التي كانت محتلة من طرف فرنسا لكن بركة ذالك المنزل كان لها الوقع على حياته فبعد سنتين من مغادرته مدينة وجدة و بعد استقلال الجزائر اصبح وزيرا للشباب و الرياضة في اول حكومة و بعد الانقلاب الذي قاده بومدين سنة 1965 اصبح وزيرا لخارجيته و ساعده الايمن و بعد تنصيب الشادلي بنجديد غادر الجزائر ليعمل مستشارا لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة و في سنة 1999 تمت المنادات عليه ليصبح رئيسا للجمهورية الجزائرية فبركة ذالك المنزل كانت فال خير على تلك العائلة الندرموية التي كانت تقطنه فجميع اشقائه نالوا قسطهم من العلم و المال و الجاه و اعتقد انه لو تم بيعه في المزاد العلني لبيع باضعاف مضاعفة من قيمته الحقيقية بسبب بركته و موقعه و رمزيته فهذه هي بركة المغاربة
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-4
14 - الرخصة السبت 29 شتنبر 2018 - 21:47
ماذا سيحدث لو أهدم المنزل الآيل للإنهيار ويشكل خطرا على المنازل الأخرى والمارين؟ لم تكن براريك الكاريانات آيلة للسقوط أو تشكل خطر وأهدمت فوق رؤوس ساكنيها المعوزين دون مراعات ظروفهم وقد شردوا تشريدا، اهدموه فإن لصاحبه أكثر من قصر سهل الولوج .
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