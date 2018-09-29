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الرئيسية | مجتمع | العثماني: وفاة "حياة" بالرصاص مؤلم .. وشبكات الهجرة تُؤْذي البلاد

العثماني: وفاة "حياة" بالرصاص مؤلم .. وشبكات الهجرة تُؤْذي البلاد

العثماني: وفاة "حياة" بالرصاص مؤلم .. وشبكات الهجرة تُؤْذي البلاد
هسبريس - محمد الراجي
السبت 29 شتنبر 2018 - 22:00

حمّل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شبكات تهريب البشر مسؤولية استفحال الهجرة من المغرب نحو أوروبا في الآونة الأخيرة، موردا أنها لجأت إلى تهجير الشباب من شمال المغرب إلى أوروبا، وخاصة إسبانيا، بسبب تضييق الخناق عليها من طرف السلطات المغربية.

وقال رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه بعد عصر اليوم السبت: "شبكات التهريب بغاو يخسّْرو كلشي، ويربكوا الوطن والمواطنين، وإلا لماذا يريدون تهريب الناس مجانا عبر قوارب الهجرة السرية"، مبرزا أنّ المغرب سيواجه الهجرة السرية بحزم.

"المغرب لن يسمح أن يكون مَعبرا لأنشطة غير قانونية، وقد تمكنّا من تفكيك شبكات الهجرة التي ألقي عليها القبض وإنقاذ آلاف المهاجرين في الآونة الأخيرة، وهناك جهد كبير بذلته السلطات الأمنية على جميع المستويات للحد من هذه الظاهرة"، يقول العثماني، مضيفا: "غَضَب المواطنين يجب أن يصب على هؤلاء".

وبخصوص مقتل الشابة حياة، المتحدرة من مدينة تطوان، بعد إطلاق النار من طرف قوات البحرية الملكية على زورق للهجرة السرية كانت على متنه، وهو الحادث الذي خلّف حالة من الغضب ما زالت تداعياتها جارية، قال العثماني: "حادث وفاة حياة مؤلم، وسنرى ما وقع بالضبط في هذا الحادث، وسنتتبع التحقيق الذي فتحته النيابة العامة، ولكن راهْ هناك حرب مع شبكات التهريب".

وبالرغم من تحميله شبكات الاتجار بالبشر مسؤولية استفحال الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا، لم يُخف العثماني مسؤولية حكومته في ما يجري، مبرزا أنها منكبة على "إنجاز مشاريع ذات بعد كبير، حيث وضعنا أولويات واضحة، وهي التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم التنافسية الاقتصادية والمساعدة على التصنيع، ومحاربة الفساد".

من جهة ثانية، حرص العثماني على المرور بسرعة على موضوع الخلاف الذي نشب قبل أيام بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد توجيه انتقادات لاذعة من طرف قياديين في حزب "الحمامة" إلى حزب "المصباح"، إذ اكتفى بالقول: "إنّ البلاغ الذي أصدرناه ردّا على التهجم علينا، نعتبره كافيا".

وأضاف العثماني أن العمل الحكومي "ليس فيه إشكال، وما يحدث ينسحب دائما على أي عمل حكومي"، مضيفا: "هناك إشكالات ولكن لا يجب أن نتركها تؤثر على الإصلاح، لأن الذين يثيرون الزوابع هدفهم هو أن يشغلونا عن إنجاز الإصلاحات بترهات وبأمور هامشية، وسنعطي لهذه المشاكل الوقت لحلها، لكن ليس على حساب المصلحة العامة، وسيحرص حزبنا على الدفاع عن نفسه كلما اقتضت الضرورة، ولكن مع الحرص على أن تنجح الحكومة في إنجاح المشاريع التي وضعتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - كريم السبت 29 شتنبر 2018 - 22:34
''الذين يثيرون الزوابع هدفهم هو أن يشغلونا عن إنجاز الإصلاحات بترهات وبأمور هامشية''
السيد رئيس الحكومة يعتبر قتل السلطات التابعة له لمواطنة مغربية لم تتسبب بأذي لأحد أمر تااافه؟؟؟
هذا الأمر التافه يا رئيس الحكومة لو وقع في دولة تحترم نفسها لاستقال رئيس الحكومة ووزيره في الداخلية على الفور مع الأعتذار والتقدم للمحاكمة.. ولو وقع في بلد غير المغرب لكانت ثورة لا تبقي حيا ولا جمادا... ألا تعون خطورة الامر ولا كتبوهلو علينا؟
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86
2 - hassan sory السبت 29 شتنبر 2018 - 22:34
انت من يؤذ البلاد و ليس الهجرة
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95
3 - marocain malheureusement السبت 29 شتنبر 2018 - 22:35
Et c'est ce que tu as trouvé à dire ? On a vraiment honte de vous avoir comme chef du gouvernement.
Vous faites un cobail et faites un tres sale travail.
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38
4 - مواطن السبت 29 شتنبر 2018 - 22:38
ماذا قدمتم للمداويخ مناطق الشمالية منسية من حيث التعليم أو التوظيف ولو انشاتم نوع من الشركة ستاتون باليد العاملة من خارج مناطق الشمال لأن التعليم في مناطق الشمال غير صالح للتوضيف وهاكذا تستمر الحيات .هناك سياسة التهجير من طرف الحكومة
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45
5 - Simmo السبت 29 شتنبر 2018 - 22:39
انتم هم المسؤولين عن وفات هاته الفتات ومسؤولين عن الشباب الذي يهاجر بسبب فسادكم. عوض ما تحمل نفسك ومن يتحكم فيك في هجرة الشباب وقتل الفتات تحمل من يفعل الخير في هجرة الشباب. لا حول ولا قوة إلا بالله على نفاقكم
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6 - مغربي السبت 29 شتنبر 2018 - 22:39
مازال باغي نعرف واش هاد السيد عايش معانا فهاد الأرض أو لا ؟؟
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79
7 - الابواب مغلقة السبت 29 شتنبر 2018 - 22:40
حكومات وراء حكومات من اجل جمع الثروة بينهم..وشعب الي تجنيد الاجباري والقمع وسجون الغابرة...اه ياحياة
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60
8 - ali السبت 29 شتنبر 2018 - 22:42
وااله ما اذى البلاد والعباد الا انتم وسياستكم الخبط عشواء تقودون البلاد الى الهاوية وانتم لا تشعرون في بلاد تخترم شعوبها .الحكومة تستقيل وتعتذر للشعب.
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2
9 - aziz السبت 29 شتنبر 2018 - 22:44
أنتم السي العثماني الي اديتوا الشعب وكرهتوه الحياة حتى أصبح يقامر .أما النجاة وإما الموت. كذبكم على الشعب بعد ما وضع فيكم الثقة جعلت الشعب يطالب بنزع الجنسية. هذا لم يقع من قبل وحتى أيام البون لم يقع. هذا وقع في عهدكم والعهد الجديد. حسبي الله ونعم الوكيل.
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4
10 - مسؤول بدون مسؤولية السبت 29 شتنبر 2018 - 22:44
هؤلاء المسؤولون إما صم بكم لا يفهمون شيأ وإما يتظاهرون بأنهم لم يفهموا شيأ، آسي العثماني، الهجرة السرية ليس سببها شبكات التهريب وإنما أنتم هم السبب، أنتم الذين لم توفروا للشعب ظروف حياة كريمة وسعيدة، شغل وتعليم وصحة، هل رأيت يوما ما فرنسيا ام ألمانيا يحلم بالهجرة من بلده بدون رجعة كما هو حال معظم المغاربة؟؟ لا طبعا!
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11 - محسن السبت 29 شتنبر 2018 - 22:44
سنوات ونحن نسمع مصطلح الاصلاح.
المخزن يعتقد ان كلمة الاصلاح كتنوم شعب وكتخليه يحلم بزاف.
اقل لكن من هدا المنبر شعب عااق وفاق
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5
12 - انشري يا عزيزتي السبت 29 شتنبر 2018 - 22:44
انت اول شبكة وسير فحالك ارحل اصاحبي واعيق
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3
13 - aadraoui costa السبت 29 شتنبر 2018 - 22:44
المسؤول الوحيد على مقتل الشابة .
- هو الذي نهب تروت البلاد
- الدي كلخ الشعب
- اللذين خلقوا التشرميل
- اللذي جلسوا في كراسي الحكم حتى جاءهم ملك الموت
- اللذين أفسدوا البلاد
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4
14 - monir السبت 29 شتنبر 2018 - 22:44
اول واكثر من يؤذي البلاد هم الحكام و والمسؤولون من نهبو خيرات البلاد و تركو الشباب يعانون الفقر والبطالة
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15 - محترق السبت 29 شتنبر 2018 - 22:45
يقول المثل العربي : تمخض الجبل فولد فأرا
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16 - الحجاج بن يوسف الثقفي السبت 29 شتنبر 2018 - 22:45
ههه وتانوض باركة من سيد سنبوحي هي غير حياة وراه حياتاة هما مساكن كلا كيتوفى فبلاصتو لا نرى من اي حكومة تصعد الا الاغتناء على ظهر شعب فقير ممزق الاوصال سيأتي عليكم يوم تندمون على مارتكبتموه من اخطاء سواءا في الحتضر او امام الخالق .
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17 - Mohamad saif السبت 29 شتنبر 2018 - 22:47
لكم أعين لا تبصرون بها، و آذان لا تسمعون بها، و قلوب لا ترحمون بها،
أنتم كالأنعام بل أنتم أظل،لا سامحكم الله
و تحسبون ما تفعلونه لهذا الشعب هينا و هو عند الله عظيم. ،،.،
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18 - مصطفى كاراطيكا السبت 29 شتنبر 2018 - 22:47
وياريت يبقى ساكت حسن هذا معندو وجه الي يهضر راه المغاربة تبهدلو في الولاية ديتلو ومزال جاي الأسوء
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19 - ابو عمر السبت 29 شتنبر 2018 - 22:47
واش كاين شي مش تايهرب من دار العرس نستغرب من بلدان الاستقبال كيف صنعت لنفسها هدا المجد بدون موارد طبيعية الموجودة عندنا
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20 - yass السبت 29 شتنبر 2018 - 22:47
رئيس الحكومة... خارج.التغطية...يتكلم كانه مواطن و ليس مسؤوول ....
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21 - aminose السبت 29 شتنبر 2018 - 22:47
من يؤدي البلاد هو من ينهب ترواتها وخيراتها ويترك الملايين من ابناء هدا الوطن الجريح يلقون حدفهم في قوارب الموت
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22 - دكاكين الريع والفساد السبت 29 شتنبر 2018 - 22:47
أحزابكم أو دكاكينكم الريعية السياسوية الفاسدة هي من تسببت في انسداد الأفق أمام أطياف الشعب الكادح المقهور  و كل شرائحه إلى هذا المآل الصعب والوضع المعيشي المتردي على كل الأصعدة الاجتماعية والإقتصادية و الإحتقان و الغليان و التذمر و الغضب و السخط الشعبي العارم المتفجر في شكل احتجاجات  تم قمعها بشراسة في جل أصقاع المغرب العميق كالريف وجراة و زاكورة وأخيرا تطوان التي تغلي احتقانا و تذمرا واحتجاجا على مقتل الطالبة حياة في عرض المتوسط التي اختارت الهروب من جحيم البؤس و الفقر و الإقصاء و الذي تسببت فيه سياساتكم اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية التراجعية التي انتهجتها حكومتكم ضد جماهير الشعب.
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23 - namibia السبت 29 شتنبر 2018 - 22:48
لايؤدي الوطن أحد غيركم أيها المخادعون الجبناء. استحليتم الكراسي وتحالفتم مع الفساد ونخر جسمكم القبيح حب الدنيا وملذات الكراسي. قبح الله سعيك ومسعى حزبك إلى يوم الدين. شخصيا لن أسامحكم يا تجار الدين على خيانتكم وتآمركم على الشعب الى غد يوم لقاء الله
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24 - مواطن السبت 29 شتنبر 2018 - 22:48
إلى سي رئيس الحكومة مادا قدمتم للوطن و المواطن هدا الوطن لك و لامثالك الفقير ليس له شئ في هادا الوطن لو كان العدل ما كان لأن يهاجر الشباب لانكم توفرون كل شيء لكم و لأبنائكم اما المواطن البسيط لا حق له فب هادا الوطن
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25 - rodeo السبت 29 شتنبر 2018 - 22:48
وفاة حياة مؤلم ! يا سلام موقف مؤثر ! حتى الإسبان الذين يستقبلون أبناءنا لا يستقبلونهم بالرصاص ! القوات المسلحة هل هي لحمايتنا أم لتصفيتنا جسديا ؟ يجب تقديم المسؤولين للعدالة ! لسنا قطيع أو مداويخ كما تطلقون علينا نريد مسؤول قبل تأزم الوضع أكثر !
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26 - غيورة على بني وطني السبت 29 شتنبر 2018 - 22:48
لا غير بقى فالصمت ديالك، أصلا وجودك و عدمه واحد
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27 - free thinker السبت 29 شتنبر 2018 - 22:49
ان لم تستحي فقل ما شئت. رئيس حكومة مهزلة، لو كنت بقيت في عيادتك لكان افضل لك. واش اعباد الله شبكات الهجرة هي التي تفرض الهجرة؟ ام الاوضاع المتردية في هذا البلد الهزيل الذي يقوم مسؤولوه بكل شيء لدفع الشباب للهجرة بحثا عن العيش الكريم، ويأتي هذا المهرج ليضلل الرأي العام. انشري يا هسبريس لقد طفح الكيل
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28 - maroposa السبت 29 شتنبر 2018 - 22:49
قتلت حياة و متات الحياة حسبي الله و نعم الوكيل
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29 - سوق عكاض السبت 29 شتنبر 2018 - 22:49
الحل واضح وقريب جدا هو الملكية البرلمانية حيث سيخضع الجميع للمحاسبة لا يمكن كل من يحمل اسم الملكية يخرج عن المحاسبة.البحرية الملكية قتلت حياة يجب أن تحاسب بأي ذنب قتلت؟ وإذا أخذنا 1 مليار من البلاط الذي يساوي 258 مليار سنقضي على الفقر في المغرب بأكمله واذا تركنا الوضع هكذا سنقضي على الفقراء باكملهم لا يمكن 150 عائلة تستحوذ على خيرات البلاد والباقي يغرق في البحر وصلنا إلى الحافة لابد من حل اليوم وليس غدا ولكم واسع النضر الخطابات الخشبية انتهت مع هؤلاء الشباب
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30 - اخبروني السبت 29 شتنبر 2018 - 22:50
انسان فارغ بئيس يقتات على الام الاخرين ليصنع منها حدثا يعلق عليه ويبرر تواجده وتواصله مع الصحافة . نعم انه تواصل دائم انما عقيم ولا يحل المشاكل العالقة . اين هو الحوار الاجتماعي اين وصل المشروع التكافل الاجتماعي اين هو مجلس المنافسة .....ولما يتعلق الامر بفضح حقيقة البيديجي تقوم الدنيا وتقعد...ما مردودية وزير الشغل السيد يتيم وما مردودية وزير حقوق الانسان السيد الرميد وما مردودية السيد لحسن الداودي وما مردودية السيد بوليف....حسبنا الله فيكم .
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31 - البرنوصي السبت 29 شتنبر 2018 - 22:51
افتتحت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة اليوم السبت، بمقطع باللغة العربية.

وقالت الوزيرة النمساوية بأنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، وتابعت قائلة "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".

وأضافت: "درستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة و جميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة.
اش كتقول أعيوش؟
البرنوصي
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32 - عبدالرزاق القنيطرة السبت 29 شتنبر 2018 - 22:51
في المغرب وحده التحقيق يفتح و لن يكشف عن شيء جديد مع الوقت سوف ينسى الشعب المغربي أن هناك فتاة قتلت ضلما و عدون من طرف البحرية الملكية . الشعب لا زال ينتظر تحقيق في مقتل الزيدي و باها و غيرهم فما بالك بحياة التى دفعها الفقر الى الهجرة
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33 - محمد السبت 29 شتنبر 2018 - 22:52
يقتلو الميت و يمشيو فجنازتو مثل ينطبق على السياسيين فالمغرب، الله لا يعطينا وجوهكم.
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34 - yahya السبت 29 شتنبر 2018 - 22:52
تؤذي البلاد؟ لو كان عندك انت و من على شاكلتك ذرة كرامة و نخوة لقدمت استقالتك لفشلك معهم في تحقيق الكرامة و العمل للمغاربة. على الأقل أعطوا كل عاطل 2000 درهم شهريا مع انشاء مكتب للتشغيل و حينما يجد هذا المكتب عملا للعاطل يتم إيقاف المبلغ و لكن إذا رفض العاطل العمل ساعتها عاقبوه بما شئتم لكن لا حياة لمن تنادي لم تحققو شيئا و تاجرتم بآخر ما بقي لنا : الإسلام. و في الأخير تقولون "المغاربة ضسرو"
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35 - mazalni 3la didani السبت 29 شتنبر 2018 - 22:52
الحكرة والتهميش واستنزاف خيرات البلاد هي التي تؤدي البلاد والعباد اما الفرار من بلاد الموت بقوارب النجاة فهي هروب إلى الفردوس الارضي السي العثماني. ولكن لا الومك لأنك تقول ما يملئ عليك فقط. مع اني متيقن انك تبحث أين تهرب ابناءك أنت ايضا لتضمن لهم العيش الكريم.
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36 - محامي السبت 29 شتنبر 2018 - 22:53
بالله عليكم مند متى كان دو سيادة في القرار ومند متى كانت لدينا حكومات ؟؟ هل تستغبون الشعب وتتلاعبون بعقولهم وبتفكيرهم وتشوهون الحقائق بالدغمائية و السفسطة الفارغة ؛ ان الشعب يعليم ان الدولة العميقة تقوم بجعل الحكومات شيفونات لمسح المصائب بشخصنة الامور ويعلم ان صناع القرار هم الليبرالية وعملائهم من المتقفين و المفكرين المخططين للقتل الممنهج الدي يعانيه الشعب ان قتل يخطط له العباقرة والحمومات تطبقه للتقاضى تللك الاجور والمصالح ....لكم الشعب ولنا التاريخ
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37 - fdouli السبت 29 شتنبر 2018 - 22:54
كلام معقول، على الشعب أن يصبر، تسوية الاومور تحتاج الى وقت، حنا كل عام نبدلو الحكومة وننتضر التغيير، كونوا شويا واقعيين، الصبر وكلشي الأمور تيسر بإذن الله، والله في عون الجميع
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38 - يوم الحساب السبت 29 شتنبر 2018 - 22:54
المواطنين في حاجة الى العيش الكريم وصيانة كرامته لا شغل لا تعليم لا صحة لا سكن لائق لا أجرة في المستوى ماهو المطلوب من هذا المواطن الضعيف؟ الانتحار أم الهجرة أم الركوع لكم ولسياساتكم الفاشلة التي لا تؤتي أكلها انتم تتقضون أجور مرتفعة وامتيازات و اكراميات والمواطن غارق في المعاناة والتهميش والحرمان والفقر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم اهلكتم الشعب بالكذب والوعود التي لا أساس لها من الصحة. نحن لسنا بحاجة إلى تعليقاتكم التافهة أو آرائكم التي لا تسمن أو تغني من جوع.
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39 - rbatu السبت 29 شتنبر 2018 - 22:54
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم
بمعنا أخر: دمية تتكلم.
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40 - سعيد السبت 29 شتنبر 2018 - 22:55
حزبكم ضيع الكثير من الوقت، خمس سنوات من الحديث و التشكي من التماسيح و العفاريت و التحكم، ثم جاء البلوكاج، ثم جاء صمت القبور و الخنوع، أما اسطوانة إصلاح التعليم؛ فلو قدرنا انها جادة فل تعطي ثمارها إلا بعد 13 أو 15 سنة (عاش لي عاش و مات لي مات ) يجب في نظري أن تبادر الدولة في اسرع وقت لإعطاء الأمل للشباب بحلول واقعية و ملموسة لأن الكل يريد أن يهاجر أو يموت غرقا، كأننا في حرب أو مجاعة (يا رب تلطف بهاد البلاد )
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41 - بلادي بلاد السبت 29 شتنبر 2018 - 22:55
شوف آسي العشماوي بلا فلسفة بلا سياسة عطي لأم الشهيدة ديتها فبنتها تكون شي مليار من مالنا الي هوا المال العام . وحنا قابلين راه الصناديق السوداء موجودة تيستفدوا منها غير الأشباح
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42 - rachid السبت 29 شتنبر 2018 - 22:57
السيد رئيس الحكومة يجب الإسراع في إخراج المشاريع الي تعهدتو بيها وعلى رأسها حل مشكل الاراظي السلالية وأراظي الجموع والله الموفق.
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43 - عبدالكريم بوشيخي السبت 29 شتنبر 2018 - 22:57
على الدولة ان تتعامل بحزم مع ظاهرة الهجرة نحو اوروبا خصوصا و ان المغرب اصبح نقطة الانطلاق نحو الضفة الاخرى بسبب قربه الجغرافي من اوروبا و تواجد الاف المهاجرين الافارقة الذين ينتظرون الفرصة للعبور نحو الضفة الاخرى فالحرب ضد الاتجار في البشر لا تقل اهمية عن الاتجار في المخدرات او السلاح و الارهاب فظاهرة الهجرة لم تتطور بسبب الفقر لانني لا اومن بذالك لان وضعية المجتمع المغربي تحسنت من الناحية الاقتصادية و اعرف الكثير من الشبان الذين تراودهم فكرة الهجرة نحو اوروبا لكن ليس بسبب الفقر لان وضعهم الاجتماعي لا باس به لكن تاثير الثقافة الاوروبية و انفتاح مجتمعاتها جعل الشباب يتمردون على حياة اوطانهم الذي تحكمه خصوصيته فالمغرب او الجزائر او تونس لا يمكن مقارنتها بالدول الاوروبية لان هناك فرق شاسع لكن الاوروبيين ايضا يعيشون ازمات اقتصادية و اجتماعية مثل دول العالم الثالث فيكفي ان ننظر للحالة المزرية التي يعيشها مئات الاف اللاجئين داخل مخيمات اللجوء في الدول الاوروبية اما الذين تمكنوا من العبور في اوقات سابقة فحالهم اقل ماساوية لان اوروبا كانت بحاجة اليهم اما الان فاغلقت الابواب فلماذا المغامرة
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44 - حقنا في الثرة العيش الكريم السبت 29 شتنبر 2018 - 22:57
سبب الهجرة السرية هو النهب والتهميش والفقر المدقع والاقصاء والاستبداد والظلم والقمع والحكرة وحتى قط مكيهرب من دار العرس والمغرب مابغاش يتصلح , صاوبو بعدا قطاع الصحة وقطاع التعليم ووفرو فرص الشغل لهاد الشعب المغلوب على امره ومن بعد اجيو تهدرو,راه المغرب اغنى واغنى واغنى دولة في افريقيا واحسن موقع جغرافي في افريقيا والشعب ديالو عايش مقهور ومحروم من ابسط وابسط وابسط حقوق في العيش الكريم .
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45 - مغربي السبت 29 شتنبر 2018 - 23:00
رحم الله شهيدة الهجرة، وحنا غير كنضيعو معك وقتنا ونتا كتضيع وقتك معانا وما في يدك والووو......
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46 - سعيد من الريف السبت 29 شتنبر 2018 - 23:00
والله لم يضر أحد بالبلاد وبمستقبله سواكم بسبب سياستكم الفاشلة.
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47 - point2vue السبت 29 شتنبر 2018 - 23:01
Le pire chef de gouvernement que le Marc n a jamais connu .Au lieu assumer sa responsabilité il accuse autrui!!!!!!
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48 - من يؤذي من؟؟؟ السبت 29 شتنبر 2018 - 23:01
الهجرة السرية أو الحريك الشباب يا سيادة الرئيس هي نتيجة الوضع البائس والميؤوس منه لإيجاد أي حل للوضعية الكارثية التي يعيشها المغرب حاليا على جميع الأصعدة.
تراكم الفشل بعد الفشل وسياسة شاهد زور على الفساد والنهب وسياسة الربع هي المشكلة وليس بارونات الاتجار في البشر.
الكل الان يقتات من الوضع البائس. الحل الوحيد هو اعلان حالة طوارىء على الفساد ومحاسبة كل مافيا النهب والسلب وسياسة الريع وإعلان عن حكومة مستقلة لا تنتمي لأي حزب. فالخراب الحالية هي المشكلة وليس الحل.
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49 - الإشمئزاز السبت 29 شتنبر 2018 - 23:02
"الإشمئزاز"، ذاك هو الشعور الذي ينتابني كلما رأيت صورة أو قرأت تصريحا ل"سياسي" مغربي. لست أدري كيف يسمح المغاربة لمثل هؤلاء أن يتقلدوا مسؤوليات تخص الشأن العام، وهم يغردون دائما خارج السرب !
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50 - موجز مقهور السبت 29 شتنبر 2018 - 23:02
غير لي بغيت نعرف واش هدو شبكات النقاد البشر أو كيف قال العتماني الاتجار بالبشر أنا أظن أن شبكة الاتجار بالبشر هم أنتم من بعتم الوطن و المواطنين اما أصحاب الزوارق كايعملو الخير في المغاربة أو فابور
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51 - khaald السبت 29 شتنبر 2018 - 23:03
قال ليك إنقاذ المهاجرين واش هاد السيد تايضحك علينا ولا شنو ؟ ؟ سير أصحابي راه دنيا فانية والكرسي فايت. قول الحقيقة ولا غير سكت. البنت قتلوها وتجي تقول إنقاذ.و باز. الرفاهية لي نت ولي معاك عايشينها بيحساب ليك كلشي عايشها ونت نوض راه ناس بايتة في زنقة
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52 - mariposas السبت 29 شتنبر 2018 - 23:03
كلنا حياة جميع ساكنة تطوان قلبها معك ولن نسمح بهدر دمائك
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53 - مكلخ مغربي قح السبت 29 شتنبر 2018 - 23:03
انتم الذين تءدون البلاد. انتم مجرمون تقتلون ابناء وطنكم. تكرهونهم لانكم تريدوا ان تتيروا في هذه الارض فسادا. اخذتم كل خيراتها ولم تتركوا حتى الفتات لهم. ارادوا ان يقولوا كلمة الحق فسجنتوهم. ارادوا ان يسكونوا ولو في براريك دمرتوا مساكنهم لم يبقى لهم سوى الافلات من وطنهم والعيش في بلاد العز والكرامة في بلاد الديموقراطية التي تعتز بمواطنيها وترحب بالاخرين. فارادوا ان يبحروا إلى .الضفة الأخرى فقتلتوهوم يالها من امة حاقدة تتفنن في تركيع رعاياها باساليب الترهيب والتقتيل.ان لم تعالج الامور بجديةسياتي يوم سنتقلب الاية. فلا مفر منذلك.
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54 - ahmed abed السبت 29 شتنبر 2018 - 23:04
رحمها الله رحمها الله رحمها الله
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55 - MAROC77 السبت 29 شتنبر 2018 - 23:05
صدق من قال: كالملون الأبيض أناقة دون عمل .....
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56 - said السبت 29 شتنبر 2018 - 23:05
الله اعطينا وجهك غير نتصورو به غير ف لباب د البرلمان
انت و امثالك هم من يؤذون البلاد الى بقات شي بلاد ابعدا
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57 - Hamid السبت 29 شتنبر 2018 - 23:05
أللهم يهاجروا ولاد البلد وينفعو البلاد من بعد على أن يهاجر الأفارقة على ظهورنا وعمرك تشوف درهم متاعهم ساعدو المغاربة بدل الأفريقي جنوب الصحراء
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58 - واحد السبت 29 شتنبر 2018 - 23:06
راه بان شكاين .. هاد الدولة ما عندها ما تعطي .. والنهاية مسألة وقت لا أكثر
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59 - rachid السبت 29 شتنبر 2018 - 23:06
es lo que tienes a decir .pauvres sois en todo. No podéis cambiar nada.la historia notará vuestro defecto
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60 - mohammed السبت 29 شتنبر 2018 - 23:08
يجب إستقالة وزير الداخلية و تقديم الجنود إلى المحكمة العسكرية قتل نفس مسالمة هدفها هجرة إلى الغربة مخالف لكل القوانين العالمية و الدينية
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61 - مغربي السبت 29 شتنبر 2018 - 23:08
الرءيس حكومة المغاربة بالخصوص بعض المواضيع التي تشغل الراي العام اعطى اجوبة الواضحة المعالم بالصدق و بالصراحة المعهودة في الرجل الى ان المغاربة يتطلعون الى التسريع في اصلاح و التغيير ومحاربة اقتصاد الريع و الفساد في الدولة الحق والقانون والى التنزيل و التفعيل السريع لفصول دستور 2011 وعلى راسها ربط المسؤلية بالمحاسبة وحلحلت الاكرهات الاجتماعية بانجع السبل واليات ممكنة التي يتحملها الاقتصاد الوطني في العالم اليوم الذي يخوض حرب عالمية ثالثة بالعالم الاقتصاد بالسرعة القصوى نظرا لتطورات و الصراعات متلاحقة و تغيير استراتجيات بعضها مفاجءة ولا مجال فيه لهدر وقت .
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62 - ماريا السبت 29 شتنبر 2018 - 23:08
انت الذي اذيت الشعب. افلس حكومة مرت منذ الاستقلال. الله يلطف بنا ويبعد عن هذا الوطن الفتن.
أتمنى من المسؤولين ان يأخذوا العبرة ويجعلةا موت حياة بداية لحياة جديدة
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