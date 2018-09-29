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- العثماني: وفاة "حياة" بالرصاص مؤلم .. وشبكات الهجرة تُؤْذي البلاد - (62)
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كُتّاب وآراء
العثماني: وفاة "حياة" بالرصاص مؤلم .. وشبكات الهجرة تُؤْذي البلاد
حمّل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شبكات تهريب البشر مسؤولية استفحال الهجرة من المغرب نحو أوروبا في الآونة الأخيرة، موردا أنها لجأت إلى تهجير الشباب من شمال المغرب إلى أوروبا، وخاصة إسبانيا، بسبب تضييق الخناق عليها من طرف السلطات المغربية.
وقال رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزبه بعد عصر اليوم السبت: "شبكات التهريب بغاو يخسّْرو كلشي، ويربكوا الوطن والمواطنين، وإلا لماذا يريدون تهريب الناس مجانا عبر قوارب الهجرة السرية"، مبرزا أنّ المغرب سيواجه الهجرة السرية بحزم.
"المغرب لن يسمح أن يكون مَعبرا لأنشطة غير قانونية، وقد تمكنّا من تفكيك شبكات الهجرة التي ألقي عليها القبض وإنقاذ آلاف المهاجرين في الآونة الأخيرة، وهناك جهد كبير بذلته السلطات الأمنية على جميع المستويات للحد من هذه الظاهرة"، يقول العثماني، مضيفا: "غَضَب المواطنين يجب أن يصب على هؤلاء".
وبخصوص مقتل الشابة حياة، المتحدرة من مدينة تطوان، بعد إطلاق النار من طرف قوات البحرية الملكية على زورق للهجرة السرية كانت على متنه، وهو الحادث الذي خلّف حالة من الغضب ما زالت تداعياتها جارية، قال العثماني: "حادث وفاة حياة مؤلم، وسنرى ما وقع بالضبط في هذا الحادث، وسنتتبع التحقيق الذي فتحته النيابة العامة، ولكن راهْ هناك حرب مع شبكات التهريب".
وبالرغم من تحميله شبكات الاتجار بالبشر مسؤولية استفحال الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا، لم يُخف العثماني مسؤولية حكومته في ما يجري، مبرزا أنها منكبة على "إنجاز مشاريع ذات بعد كبير، حيث وضعنا أولويات واضحة، وهي التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم التنافسية الاقتصادية والمساعدة على التصنيع، ومحاربة الفساد".
من جهة ثانية، حرص العثماني على المرور بسرعة على موضوع الخلاف الذي نشب قبل أيام بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد توجيه انتقادات لاذعة من طرف قياديين في حزب "الحمامة" إلى حزب "المصباح"، إذ اكتفى بالقول: "إنّ البلاغ الذي أصدرناه ردّا على التهجم علينا، نعتبره كافيا".
وأضاف العثماني أن العمل الحكومي "ليس فيه إشكال، وما يحدث ينسحب دائما على أي عمل حكومي"، مضيفا: "هناك إشكالات ولكن لا يجب أن نتركها تؤثر على الإصلاح، لأن الذين يثيرون الزوابع هدفهم هو أن يشغلونا عن إنجاز الإصلاحات بترهات وبأمور هامشية، وسنعطي لهذه المشاكل الوقت لحلها، لكن ليس على حساب المصلحة العامة، وسيحرص حزبنا على الدفاع عن نفسه كلما اقتضت الضرورة، ولكن مع الحرص على أن تنجح الحكومة في إنجاح المشاريع التي وضعتها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
السيد رئيس الحكومة يعتبر قتل السلطات التابعة له لمواطنة مغربية لم تتسبب بأذي لأحد أمر تااافه؟؟؟
هذا الأمر التافه يا رئيس الحكومة لو وقع في دولة تحترم نفسها لاستقال رئيس الحكومة ووزيره في الداخلية على الفور مع الأعتذار والتقدم للمحاكمة.. ولو وقع في بلد غير المغرب لكانت ثورة لا تبقي حيا ولا جمادا... ألا تعون خطورة الامر ولا كتبوهلو علينا؟
Vous faites un cobail et faites un tres sale travail.
المخزن يعتقد ان كلمة الاصلاح كتنوم شعب وكتخليه يحلم بزاف.
اقل لكن من هدا المنبر شعب عااق وفاق
- هو الذي نهب تروت البلاد
- الدي كلخ الشعب
- اللذين خلقوا التشرميل
- اللذي جلسوا في كراسي الحكم حتى جاءهم ملك الموت
- اللذين أفسدوا البلاد
أنتم كالأنعام بل أنتم أظل،لا سامحكم الله
و تحسبون ما تفعلونه لهذا الشعب هينا و هو عند الله عظيم. ،،.،
وقالت الوزيرة النمساوية بأنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، وتابعت قائلة "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".
وأضافت: "درستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة و جميلة وجزء من الحضارة المهمة، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، وكيف الناس يستمرون في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة.
اش كتقول أعيوش؟
البرنوصي
بمعنا أخر: دمية تتكلم.
تراكم الفشل بعد الفشل وسياسة شاهد زور على الفساد والنهب وسياسة الربع هي المشكلة وليس بارونات الاتجار في البشر.
الكل الان يقتات من الوضع البائس. الحل الوحيد هو اعلان حالة طوارىء على الفساد ومحاسبة كل مافيا النهب والسلب وسياسة الريع وإعلان عن حكومة مستقلة لا تنتمي لأي حزب. فالخراب الحالية هي المشكلة وليس الحل.
انت و امثالك هم من يؤذون البلاد الى بقات شي بلاد ابعدا
أتمنى من المسؤولين ان يأخذوا العبرة ويجعلةا موت حياة بداية لحياة جديدة