"دولي دول" تطلق مبادرة لمحاربة الهدر المدرسي

هسبريس من الدار البيضاء

أعلنت شركة "دولي دول" المتخصصة في رغوة البوليريتان والأفرشة، عن مشاركة حوالي خمسين من مستخدميها في برنامج "ارتقاء التضامن"، الذي سينظم طيلة ثلاثة أيام بـوادي آيت بوكَماز من 28 إلى 30 شتنبر 2018.

وأوضح بلاغ للشركة أن هذه المبادرة غير المسبوقة ستسمح لفرق "دولي دول" بتجهيز دار طالب، وهي مدرسة داخلية في قرية تابانت، حيث ستحصل على 162 فراشا، لإيواء وإطعام 162 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما مجانا، ضمنهم 40 يتيمًا، وتساهم دار الطالب في محاربة الانقطاع عن الدراسة من خلال توفير الفرصة للعائلات من القرى المجاورة لتعليم أطفالها.

وأضاف البلاغ أن "ارتقاء التضامن" تصاحبه أيضا دعوة إلى التبرع قدمت إلى 2400 موظف في القطب الصناعي لمجموعة "بالموري" للصناعات والخدمات، المالكة لـ "دولي دول". وسيتم إعطاء ثمرة هذا التبرع مباشرة إلى الأطفال نزلاء دار الطالب لمحاربة الانقطاع عن الدراسة.

وتدخل هذه المبادرة التضامنية الجديدة لـ "دولي دول" في إطار برنامج "أجي معنا"، الذي يضم مجموع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمقاولة. وقد جعلت "دولي دول" التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها، وكل سنة تطلق تحديا تعاونيا لموظفيها ينعكس إيجابيا على البيئة والمجتمعات الهشة.

وكانت الشركة قد أطلقت في سنة 2017 برنامج التغطية الصحية لفائدة الزبناء الموزعين ومنجدي المقاولة، ووزعت منتوجاتها في كل أنحاء المغرب اعتمادا على شبكة تتكون من حوالي 1000 بائع.