24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. منيب ترمي دم "شهيدة الهجرة السرية" على رقبة حكومة العثماني (5.00)

  2. شباب: البلاد ما عطاتنا والو (5.00)

  3. شيخ ستيني ينهي حياته شنقا بضواحي تطوان (5.00)

  4. الشقيري يرصد رسائل "زواج" يتيم بسيدة غير محجبة (5.00)

  5. مافيا العقار تدفع سكان دواوير بتيزنيت لطلب نفيهم خارج البلاد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مصدر عسكري: هذه حقيقة مقتل "حياة" برصاص "البحرية الملكية"

مصدر عسكري: هذه حقيقة مقتل "حياة" برصاص "البحرية الملكية"

مصدر عسكري: هذه حقيقة مقتل "حياة" برصاص "البحرية الملكية"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:00

قال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن المهاجرين المغاربة الذين جرحوا برصاص البحرية الملكية المغربية، يوم الثلاثاء الماضي، على متن زورق سريع (غو فاست) قبالة سواحل المملكة "كانوا مختبئين تحت غطاء".

وكان مقتل طالبة (22 عاما) برصاص البحرية الملكية المغربية، على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لإسبانيا، أثار استياء في المغرب. وأصيب ثلاثة ركاب آخرين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاما خلال الحادثة التي وقعت قبالة سواحل الفنيدق.

وقال المصدر العسكري، الذي لم تكشف وكالة الأنباء الفرنسية هويته، إن الزورق الذي رصدته سفينة مراقبة اتخذ "موقفا عدوانيا" وقام "بمناورات خطيرة وصلت إلى حد افتعال اصطدام تم تجنبه في اللحظة الأخيرة"، متابعا أن مناورات الزورق الذي "لم تعرف هويته" جعلته "في مرمى نيران" سفينة المراقبة المغربية "ما أدى إلى جرح بعض ركابه".

وأشار إلى أن اثنين من خفر السواحل أطلقا النار؛ لأن زوارق "غو فاست" المزودة بمحركات قوية "تستخدم لتهريب المخدرات"، ولأنهما "لم يريا المهاجرين السريين الذين كانوا مختبئين تحت غطاء"، مضيفا أنه "حادث مؤسف".

وذكرت السلطات المغربية أنه جرى توقيف قائد الزورق وأعلنت عن فتح تحقيق في الحادث، بينما أثار مقتل حياة وهي شابة من تطوان غضبا واستياء في المدينة.

وتداول العديد من رواد الإنترنيت صور "الشهيدة حياة"، التي "لم يكن ذنبها سوى الرغبة في الهروب من البؤس لمساعدة أسرتها".

وبدعوة من مشجعي فريق المغرب التطواني لكرة القدم، تظاهر عشرات الشباب على الطريق إلى الملعب الجمعة. وقد ردد بعضهم هتافات تعد بـ"الثأر لحياة" بينما رفع آخرون أعلاما إسبانية، حسب تسجيلات فيديو بثتها وسائل إعلام محلية.

وفي الملعب، قال بعض المشجعين الذين رددوا النشيد الوطني المغربي إنهم يريدون "تجريدهم" من الجنسية المغربية وهتفوا "تحيا إسبانيا". وتسبب بعضهم باضطرابات في المدينة بعد المباراة.

ونشرت، في الأشهر الأخيرة، العديد من التقارير حول الشباب في المغرب مع أن الاقتصاد المغربي يعد أحد أنشط اقتصادات القارة الإفريقية.

وأبدى آخر هذه التقارير، والذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قلقه للهوة "السحيقة" التي تفصل 11 مليون شاب في المغرب (أعمارهم بين 14 و34 عاما) عن سائر سكان المملكة.

وأشار التقرير إلى أن عدم دخول المدرسة والبطالة والفقر والشعور بالإحباط تعرض الشباب إلى مخاطر الانحراف والتطرف والنزوع للهرب.

ويعد المغرب أيضا بلد عبور للمهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، وقام بتسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر منذ 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - khaald الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:31
رحم الله الشهيدة و رحم الله الأحياء والأموات. حتى الأحياء يموتون الموت البطيء. لن نقبل هاته السيناريوهات. نريد أن نعرف من أطلق النار على الشهيدة حياة ومن أمره بذلك وان تتم محاكمتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - المهاجر الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:36
لمادا هدا التماطل دائما. ..الحكومة عليها أن تقول هذا التقرير مباشرة بعد وقوع الحادث. ..متل كل دول العالم ...حنا دايما متأخرين حتى كيخرج الأمر على السيطرة. ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
3 - abdellah 44 الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:37
تحية لأفراد القوات المسلحة الملكية الحامية للحدود والوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-90
4 - كمال الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:37
وهل قائد السفينة كان مختبئ هو أيضا تحت غطاء!!! لماذا لم يتم تصويب الهدف نحوه ؟؟؟ ولماذا تم اطلاق الرصاص بشكل عشوائي مع العلم انه غير مسلح ؟؟؟ أين كانت البحرية عند دخول الزورق ؟؟؟ وهل أفراد الطاقم لم يكن عندهم علم حتى بنسبة 1%بوجود مهاجرين سريين؟؟؟؟ دولة بمؤسستها الامنية لاتستطيع حماية حدودها البحرية من الاختراق ؟؟؟؟؟الكثيير من الاسئلة...أعتقد أنه عذر أقبح من زلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
74
5 - امازيغ سوسي الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:38
ولمادا انتظرتم طيلة هدا الوقت لاعطاء هدا التبرير الدي لا يتقبله العقل؟ وحتى وان كانوا تحت او فوق غطاء فلا يحق لكم ان تطلقوا النار عليهم بامكانكم توقيفهم واقتيادهم والتحقيق معهم وليس من حقكم قتلهم لا يحملون سلاحا ولا يشكلون تهديدا لكم . دخل الجنود الاسبان الى جزيرة ليلى ولم تجرؤوا على اطلاق نصف رصاص ولا حتى في السماء كاندار . باراكا من الكدوب راه الشعب مبقاش كيرضع فصباعو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
6 - تطوانية الغاضبة الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:40
واش معندكومش طائرة الهيلكوبتر للكشف عن ما هو موجود ب zodiac. واش ماعنكومش Infra red camera للكشف بالتدقيق عن كل شيء موجود في هاد zodiac. للاسف اجابتكم غير مقنعة بتاتا! لو كنت محل الذين اطلقوا النار على المواطنين المغاربة. ساءبتعد عن الزورق zodiac و اراقبه من بعيد, ارسل اشارة لطائرة هيلكوبتر التى ستتابع الاءحداث من السماء و ب كاميرات Infra red بدلا من اطلاق النار . و اذا هرب zodiac الى المياه الاقليمية لاءسبانيا. يتوجب اعلام البحرية الاسبانية لمتابعة zodiac. نعم ان قتل حياة هو ضلم كبير في حق هذه المواطنة المغربية. ومن الاءجدر للبحرية المغربية ان تذهب لعائلة للفقيدة و تعتذر لها علنا و هذا اضعف الاءيمان و عمل شجاع. اما التحدث لوكالة الانباء الفرنسية لتبرير الحادث هو عمل مضحك و غير مسؤول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - سوسي الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:41
هذا هو نتاج سياسة تحالف المخزن و حزب العدالة و التنمية و استعانته بها طيلة سبع سنوات لسلب المكتسبات التي تحققت منذ الاستقلال من قبيل حذف صندوق المقاصة، الغاء الوظيفة العمومية، ضرب مجانية التعليم، زيادة في اسعار الكهرباء و الماء و جل المواد الاساسية و القادم اسوء مادام الاخوان "شيفون" في يد المخزن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
8 - ريما الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:44
بعض المعلقين يخليوك تحسب ان حراس السواحل اقتنصوا الخلق عمدا و انهم استهدفو الشابة لقتلها عمدا

ركوب زوارق الهجرة مخاطرة بالحياة ...والمخاطرون يجبو ان يتحملو مسؤولية قراراتهم
اوروبا لا تريد احد..وبلادكم لا تطردكم ولن تكونوا بعزة نفس خارجها ابدا...من يريد اصلاح بلاده يجب ان يبقى بها و يحارب من اجل حقه بما يسمح به القانون و ما لا يسبب اذى لوطنه..وان يبدا باصلاح نفسه اولا...لايعقل ان تجد رزق يومك بانتظار احد ان يهبه لك او تتكاسل حتى بنهوظك من فراشك!
الشماليين معروفين معاكز...مينوض المشومر فيهم حتى الظهر...الحريك ليس حلا
ستنام في شوارع اسبانيا كمتشرد وتعامل ككلب وترحل كطاعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - سليم يبحث عن السلامة الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:45
"الله يجعلني نتيق". إذا كان بالفعل هذا ما وقع، فلماذا الإفصاح بعد الصمت المطبق الذي شهدناه كل هذا الوقت؟ ولماذا الإفصاح لجهة أجنبية بينما نحن أحق وأولى أن يفصح لنا أولا؟ يعني الأمر معلوم ولا البحرية ولا الداخلية ولا الحكومة ولا أي جهة مسؤولة تعلم ذلك؟ خسئتم!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - Joseph الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:45
Donner. Les aides au jeunes au moins 1000dh pour chaque personne chaque mois ou par chaque ménage les jeunes on marre c'est trop de hougra au Maroc phosphate il est ou????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
11 - غيور الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:47
رفعت اعلام اسبانية دفاعا عن الاسباني المعتقل او لان اسبانيا لم تفلح في وصول بعتة منطقة الريف الى اراضيها حيت ضلت السلطات الاسبانية تنتظرهم على احر من الجمر لاستقبالهم بالورود والاهازيج الشعبية ابتهاجا بقدومهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - جلول الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:47
هده قوانين عسكرية لاتعرف الرحمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - أبوياسر بن بحدو العماري الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:47
من وادي زم انطلقت انتفاضة الشعب المغربي من أجل تحرير الوطن الحبيب من أيدي جبناء قهروا أجدادنا وأبناءنا وأمهاتنا فلن نرضى أبدا بتدنيس ذاكرتهم مرددين شعارات تمجد أعداءهم مات من مات أو قتل من قتل.
ان الوطن بريئ مما يحدثه أبناءه، فليحيى الوطن، يحيى المغرب وإننا فداء لك لمجندون ياوطن. بالروح، بالجسد ندافع عنك والويل لمن دنسك ولمن خانك ياأرض أجدادنا يا مغربنا الحبيب، مخلصين لله للوطن وللملك، من طنجة الى لگويرة ومن البيضاء الى وجدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
14 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:47
ليس من اللازم تبرير سبب إطلاق النار بصرامة كان لا بد منها لدحض كل من سولت له نفسه استباحت المياه الإقليمية الوطنية فنحن نفتخر بكم ونشد علي يدكم ونثمن يقظتكم وفخورين بكم وبما فعلتموه وإن كنا نتأسف وجود بعض الشبان المغاربة في ذالك القارب وما كان لهم أن يتواجدوا هناك.
وما قمتم به هو من واجباتكم المقدسة لحماية مياهنا آلإقليمية، وليكن من يكن في الزورق فنحن نعلم بأنكم لم تطلقوا النار عمدا على مواطنين مسالمين في الشوارع او في مكان، وإنما أطلقتم النار في ساحتكم الممنوعة التي يجرم القانون الوصل إليها لغير العسكريين أو لمن لا يحمل رخصة الخروج الى البحر
أما من يصطاد في الماء العكر ويحاول استخراج حكايات وقصص مما وقع وتوظيف ذالك سياسيا فيجب التعامل معه بصرامة شديدة. لأنه إذا كانت تلك الشابة فقيرة فسبب فقرها ليس هو الدولة وإنما فقرها هو تحصيل حاصل لمن انجبها ولم يتحمل مسؤوليتها ولم يبني لها اي مستقبل.
وكل من يتاجر في مأساة الشابة حياة من الشعبويين والأميين والفاشلين في حياتهم الذين يرون في انفسهم بانهم كلهم "حياة" فيجب قمعهم بصرامة لأنهم هم يفشون الفكر الشعبوي الفاسد ويكرسون الإحباط في نفوس الشباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - hobal الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:49
هذه التقارير لا يمكن ان تجعل من الافة شيئ يغتفر وا يبرئ من اطلق الرصاص بعلته هاذه
اولا لسنا في حالت حرب واذا كانت التعاليم من جهات عليا اطلاق النار على الزوارق يجب ان يخرجوا من جحورهم ويشرحوا الحيثيات التي بصددها اصدروا هذا الامر
في جميع انحاء العالم نرى ان المسؤولية عندهم كبيرة سلامة الاشخاص تسبق التهور مثلا عندما يكون سائق يقود السيارة بسرعة متهورة تتوقف الشرطة من ملاحقته حفاضا على سلامة المواطنين والشخص نفسه بل تكون المراقبة عن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
16 - sabah الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:49
ونشرت في الأشهر الأخيرة العديد من التقارير حول الشباب في المغرب مع أن الاقتصاد المغربي يعتبر أحد انشط اقتصادات القارة الإفريقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - الراجي الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:51
وحنا بالسلامة مانستاهلوش تشرفنا بوجهك الكريم فالاعلام العمومي الممول من جيوب الشعب وتقولينا هاد الكلام والله ماهايرمي هاد البلاد فشي مصيبة قد التكبر والتعالي ديال أصحاب القرار فيها والوضع رآه ولا أقرب للانفجار مقارنة بأي أزمة دازت منها البلاد من قبل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - بودربالة الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:52
الوضع في المغرب أصبح على شفى حفرة! ألم يإن للمسوؤولين و على رأسهم الملك أن يبادروا بتغييرات جذرية و ملموسة قبل فوات الأوان! المغرب انتهج سياسات خاطئة والمواطن البسيط من يدفع الثمن. كفى فسادا، فالجميع أصبح مدركا للعبة السياسية الداخلية و الخارجية!
الله يحفظ او صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - dandana الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:52
هل القانون الوطني والدولي يسمح باطلاق النار هل هي جنحة ام جناية (لايهمنا من هو الشخص وجنسيته ودينه ولونه القانون والدستور هو الذي ينظم العلاقات بين الافراد والجماعات لان الدستور هو اسمى قانون الذي يحتكم المجتمع اذا اخترق احدا الدستور يصبح خارج الدستور وسيدخل في دولة السيبة والفوضى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - Logic please الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:54
On sait que ces go fast bateaux sont en generale utilize par les mafias de drogues et les criminels sure ces bateaux sont generalemnet tres bien arme
Ils ont aussi essaye de mettre en danger le navire marocain
Ils n'ont pas obeis les instruction de la marine marocaine
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - تازي ساخط على الوضعية الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:54
خيرنا كيده غيرنا المحسوبية و الزبونية الرشوة باك صاحبي لو نظرنا إلى المناصب لوجدنا الأقرب إلى الأقرب لا غالب إلى الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - الاستحمار الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:56
ها الكلام خاصو دليل أين فيديو الحادث المسجل من طرف كاميرات مركب البحرية الملكية وأين هي صور القمر الصناعي ليقلتو ماكيفلت والو الحصول القضية عطات ريحتها والله يحفض وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - النجم الساطع الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:57
المغرب أولا و أخيرا
تحيا القوات المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - Cha الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:58
Salam Pour critiquer vous êtes les premier et vous regarder beaucoup de film américain le soldat de la marine vous croyez qu'il va contacter son supérieur avant de tirer il a entre 60 second max avant que le go fast disparaît ce qu'il a fait c'était un tire pour couler le bateau et prendre le capitaine il a l'ordre de proteger le territoir. en mer ce n'est pas stable les vagues etc... donc allah yerham hayat et l'espagnol va être puni sachant qu'il a toucher presque 5000 euros par personnes et le faite de rentrer dans le territoire marocain etc.... arrêter de critiquer svp le soldat n'a fait que son devoirs de protéger nos côtés allah yehdikom
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - المقاربات الفاشلة الأحد 30 شتنبر 2018 - 10:59
ما يلاحظ ان هناك فئة (طبقة) داخل المجتمع المغربي ترفض بشكل قاطع محاربة الفقر والتهميش لدى الشباب المغربي ، تحالف يضم النظام والمخزن والاحزاب السياسية والاسر البرجوازية تطبق سياسة "جوع كلبك يتبعك" ، ترفض تقاسم الثروة وترفض تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة ، رغم الإحتجاجات التي عمت مختلف مناطق المغرب ( الريف، جرادة،...) إلا ان المقاربة الامنية ظلت هي الوسيلة الوحيدة لمجابهة الموقف ، في غياب تام للمقاربات الاقتصادية الحقيقة التي تبقى مجرد فرقعات اعلامية من قبيل ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي منذ اطلاقها لم تغيير شيئا على الإطلاق . ليبقى السؤال هل هذه الطبقة واعية بخطورة الوضع؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - السلاوي الأحد 30 شتنبر 2018 - 11:00
للامانة فقط مهربي الحشيش دائما كيكونو مسلحين بالكالاشنيكوف. المشكل كان ف كيفية تحديد هل الزورق هو للهجرة السرية ام لتهريب المخدرات، وكل نوع كيتعامل معاه بطريقة مختلفة. لهذا السبب بداو مهربي المخدرات بنقل الحراكة فابور بالزودياك لخلق الريبة والشك لحرس الحدود وليس شفقة على الحراكة ( تاخدوهوم كدروع بشرية). وهذا هو الفخ لطاحت فيه البحرية الملكية لانها عمرها ماشافت الحريك فزودياك غوفاست.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - Bop35 الأحد 30 شتنبر 2018 - 11:00
للحراكة : راه لحماق هاذا سحابليهم عا يحطو رجليهم في اسبانيا
واوروبا على العموم غادي يجمعو لورو بالبالة ويعمرو ف صيكان...
اما هادوك للي كايخليو بناتهم يغامرو بهاذا الطريقة راه ما فيهومش
النفس وخصهم يتحاكمو انا وبنتي وخا ناكلو التراب مانخليهاش
تغامر بداك الطريقة مع كل من هبا ودب….
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - من انا الأحد 30 شتنبر 2018 - 11:03
لنكون واقعيت افراد البحرية الملكية ادو مهامهم كما يملي القانون لان استخدام السلاح في المناطق الحدودية امر عسكري بعد طلب الامر من الزوراق بالوقوف وعند عدم امتتاله يامر باستخدام السلاح لان المنطقة منطقة حدودية يمكن لدلك الزوراق ان يكون هرب اسلحة او متفجرات قد تشكل خطر على اناس اخريين اما دنوب مقتل حياة رحمها الله ف على الحكومة التى اهملت الشباب ولم توفر لهم الشغل والصحة والتعليم فلم يبقى لهم سوى الهجرة يجب محاربة الفساد وافشاء العدل لان الشباب المغربي ضاق بهم الحال في هدا الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - رشيد من Köln الأحد 30 شتنبر 2018 - 11:03
لا يعرف قيمة الوطن إلا من فقد وطنه أواغترب لفترة طويلة بعيداً عنه.. حب الوطن ليس ترفا أو رفاهة، بل هو واجب شرعي، كما أن الدفاع عن الوطن ضد المعتدين واجب شرعي أيضاً، لا يجوز التخلف عنه بغير عذر، وأن الموت في سبيل ذلك شهامة وشهاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - الوطنية الأحد 30 شتنبر 2018 - 11:05
ردا على الاخ كمال . بما ان قائد السفينة كان يراوغ ويتحرك يمينا وشمالا فان القناصة لا يستطيعون التركيز وبالتالي كان القدر ان اصاب الفتاة الله يرحمها . اما ربان السفينة فهو صاحب خبرة كبيرة يتقن كيفية الاختباء من الرصاص خاصة اذا كان من أصحاب مروجي المخدرات فلا نسأل عن كيفية اصابة الفتاة ومن بالذات أصابها وانما نسائل عن سبب نشاط هذة الزوارق في هذه الاونة بالذات واستهداف شباب بالدات ربما سيسخر في اشياء ولأغراض أخرى غير المساعدة على الهجرة من اجل تحسين الأوضاع لان هناك من هاجر وهو في احسن الاحوال .؟؟؟؟؟؟؟؟تطرح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.