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كُتّاب وآراء
مصدر عسكري: هذه حقيقة مقتل "حياة" برصاص "البحرية الملكية"
قال مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" إن المهاجرين المغاربة الذين جرحوا برصاص البحرية الملكية المغربية، يوم الثلاثاء الماضي، على متن زورق سريع (غو فاست) قبالة سواحل المملكة "كانوا مختبئين تحت غطاء".
وكان مقتل طالبة (22 عاما) برصاص البحرية الملكية المغربية، على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لإسبانيا، أثار استياء في المغرب. وأصيب ثلاثة ركاب آخرين تتراوح أعمارهم بين عشرين وثلاثين عاما خلال الحادثة التي وقعت قبالة سواحل الفنيدق.
وقال المصدر العسكري، الذي لم تكشف وكالة الأنباء الفرنسية هويته، إن الزورق الذي رصدته سفينة مراقبة اتخذ "موقفا عدوانيا" وقام "بمناورات خطيرة وصلت إلى حد افتعال اصطدام تم تجنبه في اللحظة الأخيرة"، متابعا أن مناورات الزورق الذي "لم تعرف هويته" جعلته "في مرمى نيران" سفينة المراقبة المغربية "ما أدى إلى جرح بعض ركابه".
وأشار إلى أن اثنين من خفر السواحل أطلقا النار؛ لأن زوارق "غو فاست" المزودة بمحركات قوية "تستخدم لتهريب المخدرات"، ولأنهما "لم يريا المهاجرين السريين الذين كانوا مختبئين تحت غطاء"، مضيفا أنه "حادث مؤسف".
وذكرت السلطات المغربية أنه جرى توقيف قائد الزورق وأعلنت عن فتح تحقيق في الحادث، بينما أثار مقتل حياة وهي شابة من تطوان غضبا واستياء في المدينة.
وتداول العديد من رواد الإنترنيت صور "الشهيدة حياة"، التي "لم يكن ذنبها سوى الرغبة في الهروب من البؤس لمساعدة أسرتها".
وبدعوة من مشجعي فريق المغرب التطواني لكرة القدم، تظاهر عشرات الشباب على الطريق إلى الملعب الجمعة. وقد ردد بعضهم هتافات تعد بـ"الثأر لحياة" بينما رفع آخرون أعلاما إسبانية، حسب تسجيلات فيديو بثتها وسائل إعلام محلية.
وفي الملعب، قال بعض المشجعين الذين رددوا النشيد الوطني المغربي إنهم يريدون "تجريدهم" من الجنسية المغربية وهتفوا "تحيا إسبانيا". وتسبب بعضهم باضطرابات في المدينة بعد المباراة.
ونشرت، في الأشهر الأخيرة، العديد من التقارير حول الشباب في المغرب مع أن الاقتصاد المغربي يعد أحد أنشط اقتصادات القارة الإفريقية.
وأبدى آخر هذه التقارير، والذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قلقه للهوة "السحيقة" التي تفصل 11 مليون شاب في المغرب (أعمارهم بين 14 و34 عاما) عن سائر سكان المملكة.
وأشار التقرير إلى أن عدم دخول المدرسة والبطالة والفقر والشعور بالإحباط تعرض الشباب إلى مخاطر الانحراف والتطرف والنزوع للهرب.
ويعد المغرب أيضا بلد عبور للمهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، وقام بتسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر منذ 2014.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
ركوب زوارق الهجرة مخاطرة بالحياة ...والمخاطرون يجبو ان يتحملو مسؤولية قراراتهم
اوروبا لا تريد احد..وبلادكم لا تطردكم ولن تكونوا بعزة نفس خارجها ابدا...من يريد اصلاح بلاده يجب ان يبقى بها و يحارب من اجل حقه بما يسمح به القانون و ما لا يسبب اذى لوطنه..وان يبدا باصلاح نفسه اولا...لايعقل ان تجد رزق يومك بانتظار احد ان يهبه لك او تتكاسل حتى بنهوظك من فراشك!
الشماليين معروفين معاكز...مينوض المشومر فيهم حتى الظهر...الحريك ليس حلا
ستنام في شوارع اسبانيا كمتشرد وتعامل ككلب وترحل كطاعون
ان الوطن بريئ مما يحدثه أبناءه، فليحيى الوطن، يحيى المغرب وإننا فداء لك لمجندون ياوطن. بالروح، بالجسد ندافع عنك والويل لمن دنسك ولمن خانك ياأرض أجدادنا يا مغربنا الحبيب، مخلصين لله للوطن وللملك، من طنجة الى لگويرة ومن البيضاء الى وجدة.
وما قمتم به هو من واجباتكم المقدسة لحماية مياهنا آلإقليمية، وليكن من يكن في الزورق فنحن نعلم بأنكم لم تطلقوا النار عمدا على مواطنين مسالمين في الشوارع او في مكان، وإنما أطلقتم النار في ساحتكم الممنوعة التي يجرم القانون الوصل إليها لغير العسكريين أو لمن لا يحمل رخصة الخروج الى البحر
أما من يصطاد في الماء العكر ويحاول استخراج حكايات وقصص مما وقع وتوظيف ذالك سياسيا فيجب التعامل معه بصرامة شديدة. لأنه إذا كانت تلك الشابة فقيرة فسبب فقرها ليس هو الدولة وإنما فقرها هو تحصيل حاصل لمن انجبها ولم يتحمل مسؤوليتها ولم يبني لها اي مستقبل.
وكل من يتاجر في مأساة الشابة حياة من الشعبويين والأميين والفاشلين في حياتهم الذين يرون في انفسهم بانهم كلهم "حياة" فيجب قمعهم بصرامة لأنهم هم يفشون الفكر الشعبوي الفاسد ويكرسون الإحباط في نفوس الشباب
اولا لسنا في حالت حرب واذا كانت التعاليم من جهات عليا اطلاق النار على الزوارق يجب ان يخرجوا من جحورهم ويشرحوا الحيثيات التي بصددها اصدروا هذا الامر
في جميع انحاء العالم نرى ان المسؤولية عندهم كبيرة سلامة الاشخاص تسبق التهور مثلا عندما يكون سائق يقود السيارة بسرعة متهورة تتوقف الشرطة من ملاحقته حفاضا على سلامة المواطنين والشخص نفسه بل تكون المراقبة عن بعد
الله يحفظ او صافي
Ils ont aussi essaye de mettre en danger le navire marocain
Ils n'ont pas obeis les instruction de la marine marocaine
تحيا القوات المغربية
واوروبا على العموم غادي يجمعو لورو بالبالة ويعمرو ف صيكان...
اما هادوك للي كايخليو بناتهم يغامرو بهاذا الطريقة راه ما فيهومش
النفس وخصهم يتحاكمو انا وبنتي وخا ناكلو التراب مانخليهاش
تغامر بداك الطريقة مع كل من هبا ودب….