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الرئيسية | مجتمع | الجعايدي الحارس الأشهر للملك يعود إلى الواجهة

الجعايدي الحارس الأشهر للملك يعود إلى الواجهة

الجعايدي الحارس الأشهر للملك يعود إلى الواجهة
هسبريس من الرباط
الأحد 30 شتنبر 2018 - 13:35

طرأت، خلال الأيام الأخيرة، تغييرات على المحيط الأمني للملك محمد السادس؛ أبرزها عودة عزيز الجعايدي، الحارس الشخصي السابق للملك، والذي أعفي من مهامه منذ سنتين بسبب غضبة ملكية، وفق مصادر هسبريس.

المحيط الملكي، شهد أيضا، غياب حسن الشراط، الحارس الشخصي للملك محمد السادس، وجواد بلحاج، مدير التشريفات الملكية والأوسمة، عن جميع الأنشطة الملكية؛ آخرها صلاة الجمعة، التي أقيمت بمسجد حسان بالرباط.

وتتضارب الآراء حول سبب الغياب بين من يقول إن الأمر يتعلق بوعكة صحية طالت بلحاج، وبين من يقول إن غضبة ملكية طالت الرجل المكلف بالتشريفات الملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmed الأحد 30 شتنبر 2018 - 13:50
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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2 - رشيد من فرنسا مغربي الأحد 30 شتنبر 2018 - 13:54
سأعلق على بعض المعلقين في مقال نشرته هسبريس مع الاخت مايسة ، هناك أشخاص قالوا تغير شكل مايسة أي استغنت عن الحجاب واخرون قالوا لها خائفة .. لست مدافعا عنها لكن سأقول الحجاب وشكلها ذلك من شأنها وشأن خالقها ، أما قضية الخوف ، ماذا ستفعلون لم تم القبض عليها بسبب ما تكتب عن الدولة العميقة والحاكم ، سأجيبكم : كما فعلتم مع بوعشرين والزفزافي والصحافي المهداوي وسير وسير ... نتوما فيكم غير البلا البلا ، كتبت العديد من المقالات عن حراك الريف وجرادة وزاكورة وزيد وزيد والشعب لم يتحرك ! دائما تقولون لها نحن معك !! تم قتل محسن فكري وضحية الهجرة حياة ومي فتيحة ... ولم تقوموا بأي ردة فعل فما بالكم بالاخت مايسة والزفزافي والمهداوي .... أودي معرفت اشنو غادي نقول ، الثروة مكدسة في بنما من فضة وذهب وفوسفاط .. والشعب في سبات عميق !!! راه اوروبا والدول الاسكندنافية مرت في حروب عالمية وثورات شعبية وفي الاخير هاهي النتيجة ، أودي نقول ليكم راه العراق وليبيا وفلسطين ورواندا أحسن منا في التنمية والتعليم والصحة بلا منمشيو بعيد ... المرجو نشر تعليقي يا هسبريس وشكرا
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3 - واحد الأحد 30 شتنبر 2018 - 14:04
باش نتقلت أوروبا القرون الوسطى من منطق الغضبات الملكية ووصلات لمنطق المؤسسات ومساطر والقانون خدات مئات السنوات

لا تفقدو الأمل في المغرب .. المغرب قادم بقوة

يمكن يجي شي نهار اللي يولي يوقف فيه المخطئ فالمغرب أمام البرلمان يبرر الخطئ ديالو وفق مسطرة واضحة وقانون كيتطبع على الجميع .. بحال الكسندر بنعلا ففرنسا

ويمكن يجي شي نهار نشوفو الملكة اليزابيت كتجري على رئيس الوزراء الانجليزي .. حيت فاقت الصباح ما لقاتش الكرواسا اللي كتعجبها فالفطور .. وغضبات .. وما لقاتو غير هو فوجها ..جرات عليه

نحن قادمون وبقوة ... خاصنا غير واحد 500 عام .. كتدوز طايرة .. لا زربة على صلاح ..
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