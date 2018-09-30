الجعايدي الحارس الأشهر للملك يعود إلى الواجهة

هسبريس من الرباط

طرأت، خلال الأيام الأخيرة، تغييرات على المحيط الأمني للملك محمد السادس؛ أبرزها عودة عزيز الجعايدي، الحارس الشخصي السابق للملك، والذي أعفي من مهامه منذ سنتين بسبب غضبة ملكية، وفق مصادر هسبريس.

المحيط الملكي، شهد أيضا، غياب حسن الشراط، الحارس الشخصي للملك محمد السادس، وجواد بلحاج، مدير التشريفات الملكية والأوسمة، عن جميع الأنشطة الملكية؛ آخرها صلاة الجمعة، التي أقيمت بمسجد حسان بالرباط.

وتتضارب الآراء حول سبب الغياب بين من يقول إن الأمر يتعلق بوعكة صحية طالت بلحاج، وبين من يقول إن غضبة ملكية طالت الرجل المكلف بالتشريفات الملكية.