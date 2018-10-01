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كُتّاب وآراء
شباب يخلصون مقبرة بزاكورة من السحر والشعوذة
شهدت مقبرة حي زاوية البركة بمركز مدينة زاكورة، الأحد، تنظيم حملة تنظيف وصيانة، أشرفت عليها جمعية أجيال درعة للثقافة والرياضة بمشاركة عدد من شباب الحي المذكور.
الحملة شملت جمع الأزبال والنفايات المتناثرة بين القبور، وإزالة كميات كبيرة من الأعشاب التي تتسبب في غلق الممرات داخل المقبرة، وأسفرت على العثور على بعض الوسائل المستعملة في الشعوذة وإزالتها من المكان.
سالم لعناية، عن جمعية أجيال درعة للثقافة والرياضة، قال إن "هذه الحملة ترمي إلى تنظيف وتطهير المقرة من الأزبال والنفايات المنتشرة بين القبور"، موضحا أنها عرفت انخرط الشباب والأطفال، مشيرا إلى أن المشاركين في الحملة عثروا على وسائل تستعمل في "السحر والشعوذة".
وأضاف لعناية، في تصريح لهسبريس، أن هذه الحملة "رسالة إلى كافة فئات المجتمع لنقول كفى استهتارا بأرواح المسلمين ولننخرط جميعا من أجل محاربة الشعوذة والسحر الذي شرد العديد من أبنائنا وبناتنا وضيع الرزق عليهم، ومن أجل مقابر بدون أزبال"، وفق تعبيره.