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كُتّاب وآراء
أبناء قيّمين دينيّين يتنافسون ثقافيّا بأبي الجعد
احتضن مسجد مولاي اسليمان بمدينة أبي الجعد، صباح اليوم الأحد، تنظيم مسابقة ثقافية لفائدة أبناء القيمين الدينيين بإقليم خريبكة، من أجل اختبار رصيد الأطفال من المعارف الدينية والثقافية والاجتماعية، وذلك بإشراف من الأئمة المؤطرين عبد العالي نجاح الإدريسي، ومحمد كيا، والحاج قدميري.
المسابقة المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بتنسيق مع مندوبية الشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي بخريبكة والزاوية الشرقاوية، التي أشرفت عليها الوحدة الإدارية الإقليمية التابعة لمؤسسة محمد السادس، عرفت فوز يوسف حافيظي بالمرتبة الأولى، متبوعا بشيماء كيا، فيما عادت المرتبة الثالثة مناصفة إلى عواطف احمدان ومحمد أمين العبوبي.
وأشار المنظمون إلى أن توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الثقافية سيتم خلال حفل ختامي سينظم عصر يوم السبت المقبل بمسجد مولاي سليمان بمدينة أبي الجعد، بمناسبة انعقاد "موسم الولي الصالح سيدي محمد الشرقي" بالمدينة ذاتها.