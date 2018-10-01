24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)

  2. مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)

  3. مدينة تزنيت تحتض المعرض الوطني للمراعي (5.00)

  4. تغيير قواعد اللعبة .. النظام الاقتصادي العالمي في عام 2030 (5.00)

  5. الفيضانات والسيول الجارفة تحاصر المئات بجهة مراكش آسفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | النقابات ترفض مقترح لشكر لزيادة الأجور وتتشبث بـ600 درهم

النقابات ترفض مقترح لشكر لزيادة الأجور وتتشبث بـ600 درهم

النقابات ترفض مقترح لشكر لزيادة الأجور وتتشبث بـ600 درهم
هسبريس – نورالدين إكجان
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:00

غياب رؤية حكومية موحدة بخصوص الحوار الاجتماعي، ذلك ما كشفته تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بشأن "إقرار زيادة في الأجور قدرها 500 درهم شهرياً، والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 36 ألف درهم، ومن التعويضات العائلية عن كل ابن إلى مبلغ 350 درهما".

تصريحات لشكر غير المنسجمة مع ما تطرحه الأغلبية تأتي في سياق تحاول الحكومة إخراج الحوار الاجتماعي من "عنق الزجاجة"، خصوصا بعد مطالبة الملك بضرورة جلوس الأغلبية إلى طاولة الحوار مع المركزيات النقابية، المتشبثة بزيادة في الأجور قدرها 600 درهم دفعة واحدة؛ في حين تقترح الحكومة مبلغ 300 درهم موزعة على 3 سنوات، فضلا عن رفع التعويضات العائلية إلى 200 درهم عن كل طفل.

وفي هذا الصدد قال عبد القادر الزاير، القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل: "تصريح إدريس لشكر لا يعنينا في شيء، فهو سياسي وحزبه منخرط في الحكومة، أما نحن كنقابة فنطرح 600 درهم كزيادة في الأجور، كما حصل بالضبط لحظة 2011. كما نطالب بضرورة حل جميع المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة، فضلا تحسين المناخ الاجتماعي، وفتح تفاوض ثلاثي بين النقابات والحكومة والباطرونا".

وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات مسؤولة عن تصريحاتها فقط"، مشيرا إلى أن "المطالب واضحة ووضعت بشكل مكتوب على طاولة الحكومة"، وزاد: "طرحنا فيها 600 درهم لا نقاش حولها"، وأردف متهكما بخصوص تجميد الحوار الاجتماعي: "نحن ننتظر أن ينهي البعض عرسه ومشاغله الشخصية لكي نعود إلى الحوار الاجتماعي".

من جهته قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "الحكومة غير منسجمة بخصوص مسألة الزيادة في الأجور"، متسائلا: "هل تصريح إدريس لشكر مزايدة سياسية على بعض الأطراف داخل الحكومة؟"، ومشددا على أن الوضع الحالي "يدعو إلى القلق ومنذر بجميع الاحتمالات؛ فارتفاع معدلات البطالة يقتضي ضرورة التجاوب بشكل جدي مع النقابات والشباب".

وأردف لطفي، في تصريح لهسبريس، بأن "النقابات تقترح زيادة 600 درهم دفعة واحدة، وليس على امتداد 3 سنوات"، مشيرا إلى أن "الكاتب الأول للاتحاديين عليه أن يعلم أن ما يقترحه كزيادة في الأجور هو ما يحصل عليه متقاعدون من معاشهم"، مطالبا بضرورة إيلاء الأهمية لمعاشات المتقاعدين، "الذين يعانون في صمت".

وسجل المتحدث "تخوفه من كون مثل هذه التصريحات هي بمثابة أرضية وبوابة لتكريس إلغاء مجانية التعليم"، لافتا إلى "ضرورة الزيادة في الأجور والحفاظ على مجانية التعليم"، ومطالبا الحكومة بالالتزام والوفاء بالوعود "عوض الاكتفاء بالشعارات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - حلاوة بيه العنتبلي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:13
واين من لا دخل له و من يعمل بدون غطاء قانوني. في تمرا وتكرفيص. من هاده المعادلة. ستزيد. الدولة الاجور وسيزداد غلاء توحشا. كلما زادة اجور زادة الحياة غلاء. لا هم لي نقابات الا راسهى لا تاطر ولا تتضامن مع دوي الدخل المحدود من البنايا وعمال المياومين. هل يعتبرون زبالة المجتمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - Karim الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:14
ستزيدكم 600dhs لكن في 600عام كل عام ستزيدكم درهم، و عند الانتهاء في الزيادة ستزيد في عدد سنوات الخدمة بدون تعويض و تزيد في الضرائب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - متابع جيد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:15
ترتفع الأسعار والأجور تبقى ثابتة لا تتغير!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
4 - عسو الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:17
واش هاد الزيادة ستهم المتقاعدين وابناؤهم ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
5 - مراد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:18
600 درهم غير كافية مع غلاء اللسعار و ارتفاع فواتسر الماء و الكهرباء و القروض البنكية و مصاريف الابناء و المواصلات و مصاريف الدواء .1000 درهم مبلغ معقول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
6 - driss الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:19
نحن بعض الموظفين المرتبين في السلم التاسع نتوسل من النقابات ان يقفوا بجانبنا و تمثيلنا امام مجالس العمالات و الاقاليم حتى نتمكن من الاستفادة من التعويضات عن الاشغال الملوثة التي لم نستفد منها منذ الاعلان عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - مجد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:22
اظن ان المتقاعدين اصبحوا منسقين بل منهم أطر عليا خدمة المغرب والمواطنين ولكن الان لم تستفد من اي زيادة مند عقود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - مغربي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:22
نحن معكم في هذا الإقتراح .... لكن ما الفائدة من زيادة الأجور و نصف الشعب بطالي ..... أولا تشغيل الشباب ثم زيادة الأجور ..... أخي يبحث عن شغل منذ 3 سنين ماذا سينفعه هذا الإجراء ...أما أنا فحصلت على 18.05 في الباكالوريا و حالتي النفسية لم تجعلني أكمل دراستي الجامعية ..... وها أنا بعد 4 سنين من الاكتئاب أبحث عن شغل بسيط لا أجده ..... الشغل ثم الزيادة في الأجور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - موظف الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:22
بنينا الزيادة دي ال 600 درهم لجميع موظفي الدولة و300 درهم عن كل طفل أقل من 21 سنة ابتداء من فاتح دجنبر المقبل والسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - حمق الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:23
300 dh et sur 3 tranche vous rigolez .vous avez le une tranche vraiment dure je propose 600 dh sur trois tranches et 600 dh pour chaque enfant et 1000dh s ils naissent malades ou handicapées
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - سوسي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:23
لعبة تبادل الادوار ، مكشوفة ، الحكومة تقترح والنقابات ترفض ، والنقابات تقترح والحكومة تستكثر ... والزمن يمر ، والولدان تتشبب ، والشباب يشيخ ... والامر بيد الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
12 - الحسيمي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:23
خطاب الملك في عرض الحائط هذا مايتضح مع الحكومة الملك في الإتجاه الموازي للمواطن والحكومة في الإتجاه المعاكس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - سيمو الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:25
ما بقينا باغيين والو خودو كلشي وهنيونا فرعتونا راسنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - hamza27 الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:26
wa 3ibadallah

je demande au gouvernement de ne pas augmenter les salaires des fonctionnaires. c'est nous qui les payons en fin de compte, si seulement ils faisaient leur travail correctement.

khdem a taess mn saad naess.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
15 - حماد ماركس الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:29
إنني للمرة الألف أقول لهده الحكومة بأن أي زيادة في الأجور هي زيادة لجميع المغاربة فكل موظف مغربي يعيل إما والديه أو إخوته أو هم جميعا أو على الأقل يقدم لهم مساعدة شهرية ما عدا بالطبع الوزراء والبرلمانيبن وكبار الموظفين الدين تجد أصولهم وفروعهم مستغنون عن أية مساعدة من أهلهم. وعليه فمن أجل التخفيف من هدا الإحتقان الإجتماعي يجب إقرار زيادة أكثر أو على الأقل لا تقل عن سابقتها في سنة 2011.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - بوتقموت الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:29
اي حكومه هذه لشكر يقول الزياده 500 درهم والعثماني 300 درهم.النقابات 600 درهم و بوتقموت يقول لن تحصلوا على لا 300dh ولا 500dh ولا 600 درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
17 - حاميدو الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:31
أحيانا أحس بالشفقة على هذه الحكومة العاجزة عن كل شيء....شيء واحد تتقنه وتبدع فيه....العام زين وحنا حسن من فرنسا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - حفيظ الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:32
لا نريدة زيادة في الاجور نريد نقص في الماء والكرباء ومجانية التعليم والصحة
والنقص في عدد البرلمانين والنواب هكدا يعيش المغربي حر وبكرامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - حائر الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:33
لانريد زيادة في الأجور رغم حاجتنا اليها المهم هو بناء دولة مؤسسات حقيقية تحترم المواطن بحيث من حقه التطبيب الجيد و المدرسة الجيدة...........
و بعد ذلك كل مواطن سيستفيد من خيرات بلاده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - زكرياء اءيت الطالبي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:33
النقابات يجب أن لا تتنازل عن ٦٠٠ درهم كزيادة في الأجور للموظفين وكذى للمحالين على التقاعد والزيادة في التعويضات العاءلية إلى ٣٥٠ درهم عن كل طفل وعلى النقابات التشبث بهذه المطالب في الجولة الأولى من الحوار الإجتماعي وإن رفضت الحكومة هذه المطالب على النقابات رفض الدخول في جولة جديدة وإعلان ذلك عبر المنابر الإعلامية و الدعوة إلى إضراب عام مفتوح حتى تحقيق المطالب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - ht.brahim الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:34
إعادة تشغيل لاسمير وخلق لاسمير 2 جهة طنجة، و لاسمير3 جهة الناضور و 4 جهة أكادير و تأميمها كلها مع تحكم الدولة في سعر المحروقات من أجل تخفيض ثمنها، وهذا سينعكس على تخفيض أسعار باقي النتوجات لارتباطها العضوي بالمحروقات. ومن جهة أخرى تقليص الواردات الثانوية والكمالية. ومن جهة أخرى محاسبة المختلسين و المتهربين من الضرائب و استرجاع المليارات الضائعة بسببهم. هكذا لن نحتاج لرفع الاجور، ولكن نحتاج لخلق مناصب شغل التي أرى أنها أولى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - محمد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:35
اعباد الله راحنا اعينا مانساينو .بعنا احوايجنا .مابقانا ما نبيعو.غير نتوما شبعانين كا يصحابلكوم كلشي شبعان.راه الموظف البسيط راه هو لي خدام اما الكبار غير كاسنيو او كايتخلصو اضعاف مضاعفة .وداعا يا مغرب موحال واش غادي يبقا ارض سلام واستقرار .والله حتا خايف عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
23 - ملالي محمد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:38
نعرف أن الحكومة شبه الملتحية لن تضيف ولو درهما واحدا. نريد استرجاع ما اقتطعته من رواتبنا وما نهبته من أرزاقنا. "ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون" صدق رب العزة
بني ملال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - متقاعد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:39
اياكم و الزيادة للمتقاعدين ... فهم عالة على البلاد والعباد... صحتهم لا تقهر وصبرهم لا يفتر... وهم في البرامج الحكومية صيتهم لا يذكر ... كفى الله الحكومة شرهم وجعل في غياهب النسيان صوتهم.... لكم الله يا إخوتي في الصبر...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - عزيز الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:40
600 درهم كانو زادوها وحيدوها بما يسمى اصلاح التقاعد والاسعار المشتعلة، اما دابا خاص ازيدو 1200.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - من المغرب الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:43
الحكرة ديال الصح .هذو زيدولهو والفقير الذي لا يسعى حتى درهم يبقى مقهور.لا ثم لا .العاءلات الفقيرة اولا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
27 - nawaf الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:43
مقابل مادا هده الزيادة؟
هل زيادة في الانتاح؟
هدا المال العام تيديده خطر ومسؤلية وعلى المؤولين اعادة الاعتبار للشعب كله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
28 - مصطفي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:44
الوضع الدي لاتحسد عليه النقابات اليوم فهي لاثمتل الى نفسها نقابات مخزنية انتهازيون يخدمون مصالحهم لا غير ولو على حساب الصالح العام النقابات ماضية في تدمير جميع القطاعات بشكل غير مباشر فكل من حصل على حصته من الغنيمة يقوم بدور المخزن في قمع الطبقة العاملة و بيع جميع مطالبهم((( أن الله يمهل ولا يهمل)) ان لم ينجح الحوار فان النقابات لم تتوصل بمغلافاتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - عابر الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:44
زيادة 600درهم تعني 20 درهم.في اليوم...خمن انت!!الف درهم تصرف من البداية كل شهر قد تفعل شيءا.!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - sedratis الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:45
et les retraités est ce que quelqu'un a pensé à ces malheureux retraités qui arrivent à difficilement boucler le mois par des privations de santé, d'habits et de nourriture
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - موظف الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:51
بكل صراحة الكل يعرف ان هذه الحكومة لا فائذة منها 100 درهم لكل سنة مضحك و الله هذا الشئ مضحك خدوا المناصب خذوا المكاسب خذوا العلاوات خذوا الاراضي خدوا ااوظائف لابمائكم و اتركوا لنا ما تبقى و ابتعدوا عما انتم تخططونه من شر لاتحمد عقباه لهذا البلد الذي كان يضرب به المثل في الامن و الاستقرار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - احمد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:52
اولا انهاء التعاقد ثانيا تعميم منحة الطلبة ثالثا زيادة 600 درهم تهم جميع الموظفين رابعا تعميم السكانير وجهاز تصفية الدم لجميع المستشفيات بالمغرب خامسا مجانبة توزيع الادوية بجميع المستشفيات ووضع التوزيع تحت مراقبة شديدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - ابن البناء الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:55
ان الزيادة هي للموظف والبطالي.
مادام واحد خدام على ثلاث اسر فما فوق
هذه هي معادلة استمرار الحياة بالمغرب.
التكافل العشوائي بين الاسر هو حل واحد ووحيد للازمات الاقتصادية في المغرب.
وعليه فالزيادة 1000درهم دفعة واحدة تبقى منطقية مع تعويض 500درهم للطفل.
من اجل فك الحصار على المطلقات والارامل دوي الاطفال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - خليلوفيتش الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 19:58
لا نريد لا زيادة لا هم يحزنون نريدكم أن ترحلوا و نريد إعادة توزيع الثروة على الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - 1000 درهم الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:05
والله العظيم، حتى الزيادة في الأجور مهما كانت قيمتها، تبقى مشلكة، لأن الموظف الذي يعيش في مدينة الرباط أو الدارالبيضاء، ليس كمن يعيش في وزان، أو الحسيمة، أو تيزنيت، نظرا لاختلاف أسعار الكراء وبعض المواد الغدائية، والمحروقات، أما العاملون في الصحراء، فذلك أمر مختلف، لذلك الزيادة يجب أن لا تقل عن ألف 1000 درهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - محمد... الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:07
كل الزيادات تشمل الموظفين وغيرهم لأنهم مواطنون المغاربة وتستتني المتقاعدين لأنهم لا يأكلون وليس لديهم مصاريف زيادة علي انهم ليسوا مواطنين كباقي الشعب حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 36 | عرض: 1 - 36

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.