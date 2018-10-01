وزارة التربية تستعد مبكرا للدخول المدرسي القادم

صالح الخزاعي من خريبكة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ستشرع انطلاقا من شهر أكتوبر وإلى غاية شهر دجنبر 2018 في اتخاذ مجموعة من التدابير استعدادا للموسم الدراسي القادم 2018/2019.

وتهم هذه التدابير، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، مجموعة من العمليات، أبرزها معالجة طلبات الاستيداع والتقاعد النسبي، وتنظيم الحركة الانتقالية التعليمية، وتنظيم مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم ومباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ كما تهم تنظيم مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وكذا تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لمباريات توظيف أطر التدريس؛ فضلا عن تكوين الأساتذة الناجحين في هذه المباريات.

أما بالنسبة للحركات الإدارية المتعلقة بأطر الإدارة التربوية، تقول الوزارة، فسيتم الشروع في التحضير لها وإنجازها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات سالفة الذكر.

ومن شأن هذه المقاربة في تدبير وإنجاز العمليات المرتبطة بالتحضير المبكر للدخول المدرسي، تؤكد الوزارة، أن تمكن، من جهة، من تحديد الحاجيات الفعلية من الموارد البشرية حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أفق التغلب عليها، ومن جهة أخرى فسح المجال أمام المترشحين الناجحين في مباريات التوظيف من الاستفادة من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في الوقت المحدد.

وتشدد الوزارة على أنها تعوّل على الانخراط الإيجابي لكافة أطرها وعموم الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في هذه الدينامية التدبيرية، كما تدعوهم إلى الانخراط والإسهام بفعالية في إنجاح العمليات المذكورة، والتي سيتم إعلانها بموجب مذكرات ستصدر، حسب الجدولة الزمنية المعدة لهذا الغرض.