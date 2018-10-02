رابطة حقوقية ترفع شكاية دولية ضد الحكومة

هسبريس - محمد الراجي

قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها سترفع شكاية دولية إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي يوجد مقرّه بجنيف، ضد الحكومة المغربية، "جراء ممارساتها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

واستندت الهيئة الحقوقية، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC، إلى أرقام عدد من المؤسسات الدولية الخاصة بالوضعية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة فئة الأطفال، محمّلة الحكومة مسؤولية ما وصفته بـ"التدهور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي".

واعتبرت الرابطة المغرب للمواطنة وحقوق الإنسان أنّ تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب أدى إلى "إجهاض أحلام الشباب المغاربة وعموم المواطنات والمواطنين بغد أفضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد".

الهيئة الحقوقية ذاتها قالت إنّ تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور يقابله غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى مع خصوصيتها في التضامن الاجتماعي والتكافل.

وأشارت إلى أن المغرب يصنف في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون؛ وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة الـ123 في مؤشر التنمية البشرية.

هذا الوضع، تقول الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، "أفرز مظاهر جديدة وخطيرة، مثل تشرد الأطفال والمسنين، وانتشار الجرائم بين الأصول، وهجرة الأسر، والتخلي عن الأبناء ذوي إعاقة، والهجرة السرية للقاصرين والأطفال، وتفاقم ظاهرة البطالة"...

إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال، جوابا عن سؤال حول مدى مسؤولية الحكومة عن الأوضاع الحالية، باعتبارها تراكماتٍ للسياسات المتبعة من عقود، "نعم الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان: "هناك مثلا، مئات الأسر يتم إخلاؤها من مساكنها بشكل قسري، دون تعويضهم، وهذا لم يكن يحدث حتى في سنوات الرصاص، ففي تلك السنوات كانت هناك انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، واليوم تنتهك الحكومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي سجّلت تراجعا كبيرا، لأن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها، ولم تحترم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وفي هذا السياق، أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هدم السلطات لقرابة 2000 سكن صفيحي في خمسة أحياء صفيحية بمدينة الدار البيضاء منذ أيام، "دون مراعاة الظروف الإنسانية المأساوية لساكنتها، ودون إعادة إسكانهم في مكان تتوفر فيه شروط العيش الكريم، لا سيما أن مكان الإيواء لا تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة لقربه من مطرح النفايات بمديونة وفي سيدي حجاج أي خارج المدار الحضري، بعيدا عن مصدر القوت اليومي وعن المؤسسات التعليمية".

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الوضع "سيشكل عاملا مهما لحرمان الأطفال من التمدرس وارتفاع الهدر المدرسي، كما أن البقع الممنوحة تبلغ مساحتها ما بين 80 و84 مترا مربعا وتسلم بالتشارك لعائلتين، بحيث تستلزم شريك ثالث لبنائها؛ وهو ما يجعل الأغلبية الساحقة من الساكنة غير قادرة على الاستقرار لكونها تصنف في وضعية اجتماعية هشة لا تمنكها من الاستفادة من بناء هذه البقع".

من جهة ثانية، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، "بفتح تحقيق قضائي في ملابسات مقتل الطالبة حياة، وإصابة بعض الشباب بعاهات مستديمة ناجمة عن رصاص البحرية الملكية المغربية عندما كانوا على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه إلى إسبانيا".