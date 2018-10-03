اقتحام السياج ومقتل حياة .. تطورات مأساوية بملف الهجرة السرية

هسبريس - الأناضول (كاريكاتير: عماد السنوني)

شهد المغرب خلال الشهرين الأخيرين تطورات دراماتيكية في ملف الهجرة غير الشرعية، انعكست على خطابات المسؤولين وعناوين الصحافة المحلية، وأثارت الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتعكس تلك التطورات تحولا كبيرا في تعامل المغرب مع قضية الهجرة، بعدما تحول خلال السنوات الماضية إلى نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين الحالمين بالهجرة إلى أوروبا على الضفة الشمالية من البحر المتوسط انطلاقا من سواحل المملكة.

وتقدر بعض الجمعيات غير الحقوقية عدد المهاجرين الأفارقة من دول إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب بأزيد من 50 ألفا سنويا.

هذه أهم الأحداث التي عرفها المغرب خلال شهري غشت وشتنبر 2018، والتي تركت بصماتها على المرحلة، ومن بينها محاكمة مهاجرين أفارقة حاولوا اقتحام السياج الحدودي الفاصل مع مدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وقبول الرباط استقبال مُرحلين من إسبانيا بعدما رفضت ذلك لسنوات، وإطلاق البحرية المغربية النار على قارب أسفر عن 3 إصابات، ومقتل شابة.

7 غشت

السلطات المغربية تخلي مخيما واقعا في ضواحي مدينة الناظور (شمال) من عشرات المهاجرين الأفارقة.

8 غشت

عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) بالناظور، يقول للأناضول إن السلطات شنت حملة واسعة على المهاجرين في مدن الناظور وسلوان وأزغنغان شمالي البلاد من أجل ترحيلهم.

11 غشت

السلطات ترحل عشرات المهاجرين الأفارفة من مدينة طنجة أقصى شمالي المغرب إلى مدن أخرى.

22 غشت

اقتحام 116 مهاجرا إفريقيا للسياج الحدودي الفاصل مع مدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا.

23 غشت

السلطات الإسبانية ترحل 116 مهاجرا غير نظامي إلى المغرب، رغم انتقادات حقوقية ودولية اعتبرت هذا الترحيل "إجراء تعسفيا".

وبررت السلطات الإسبانية هذا الإجراء باتفاقية موقعة بين الرباط ومدريد عام 1992 بهذا الخصوص، إلا أن المغرب كان يرفض ذلك في سنوات ماضية.

25 غشت

انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو توثق هجرة غير شرعية لعدد من الشباب المغاربة عبر القوارب من السواحل المغربية إلى إسبانيا.

27 غشت

مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، يقول إن "بلاده قبلت إجراء ترحيل مهاجرين من إسبانيا إلى بلاده بغض النظر عن الإطار القانوني، قصد "توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب.. لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بغض النظر عن الإطار القانوني".

ـ السلطات المغربية تقر بنقلها مهاجرين غير نظاميين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من المدن الحدودية إلى مدن مغربية وسط البلاد، مؤكدة أنه "لم يتم ترحيلهم إلى خارج المغرب".

30 غشت

الحكومة المغربية تعلن أنها لا يمكن أن تتحمل "عبء" الهجرة السرية لوحدها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى "تفاعل أكبر" مع مطالب المغرب بهذا الخصوص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بالعاصمة الرباط.

31 غشت

تظاهر عشرات من المهاجرين الأفارقة بمدينة طنجة، احتجاجا على حملة توقيفات وترحيل إلى مدن أخرى تقوم بها السلطات ضدهم منذ أيام.

6 شتنبر

السلطات المغربية تكشف عن توقيف أكثر من 230 شخصا، مغاربة ومنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، قالت إنهم "متورطون" في تنظيم الهجرة السرية منذ بداية العام الجاري، وذلك بمحافظة الناظور (شمال شرق).

ـ الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، يقول إن بلاده تمكنت من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية خلال 2018.

وأضاف الخلفي في مؤتمر صحفي بالرباط أن المصالح الأمنية ببلاده تمكنت أيضا من "تفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر خلال العام الجاري، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، ودراجات مائية، ومحركات مستعملة في الإبحار)، وذلك في إطار القوانين الجاري العمل بها.

7 شتنبر

منظمة العفو الدولية تقول في بيان إن السلطات المغربية قامت بـ "حملة واسعة النطاق" ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء واللاجئين، معتبرة أن هذه الإجراءات "قاسية وغير قانونية".

10 شتنبر

محكمة مغربية بشمالي البلاد تقضي بالحبس والغرامة بحق 18 مهاجرا إفريقيا، على خلفية عملية اقتحام للسياج الحدودي الفاصل مع مدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا.

وهذه أول مرة تتم فيها محاكمة مهاجرين أفارقة بالمغرب، على خلفية محاولات للوصول إلى إسبانيا.

ووجهت المحكمة الابتدائية للمهاجرين تهما تتعلق باستعمال العنف ورشق القوات العمومية واستعمال السلاح الأبيض، وذلك على خلفية عملية اقتحام قام بها حوالي 116 مهاجرا للسياج الحدودي مع سبتة في 22 غشت .

13 شتنبر

الحكومة المغربية تؤكد عزمها على محاربة كافة أشكال الهجرة غير النظامية التي تتم عبر أراضيها.

جاء ذلك على لسان "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط.

وأضاف "إن نسبة المغاربة الذين يقدمون على الهجرة السرية بلغت ثلث أعداد المهاجرين السريين عبر المغرب الذين يرجع أغلبهم إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء".

17شتنبر

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو في بيان لها الحكومة إلى التسريع بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية، وقانون خاص باللجوء.

18 شتنبر

نشطاء يتداولون مقطع فيديو يبين ظهور الفانطوم (زورق سريع ينقل المهاجرين إلى إسبانيا) على شاطئ مدينة مارتيل (شمال البلاد)، وعشرات الشباب يركضون في اتجاه الشاطئ من أجل الالتحاق به.

ـ برلمانية مغربية تحذر من استمرار الهجرة غير القانونية لشباب بلادها، ومن تحول البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة جماعية لهم.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته البرلمانية عن الكتلة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض) فاطمة سعدي، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول "موجة الهجرة السرية الجماعية للشباب المغاربة".

19 شتنبر

جمعيات حقوقية شمالي البلاد تتهم شبكات الاتجار في المخدرات (في المغرب وإسبانيا) بتهجير الشباب، لاستغلالهم في تهريب المخدرات مقابل تسهيل عملية الهجرة غير القانونية.

24 شتنبر

مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب (غير حكومي)، يقول إن "السلطات تنشر العشرات من الحواجز الأمنية في مداخل مدن الشمال لمنع تدفق الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة نحو أوروبا".

25 شتنبر

البحرية المغربية تطلق النار على قارب مطاطي سريع كان متواجدا بـ "صفة مشبوهة" بالمياه المغربية، وكان يقل مواطنين يعتزمون الهجرة، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، بحسب بيان للسلطات المغربية.

الحادث خلف 3 إصابات ومقتل مهاجرة مغربية (حياة بلقاسم تبلغ من العمر 20 عاما).

ـ محمد المريزق خال الفتاة المغربية "حياة بلقاسم" يقول للأناضول، إن "الشابة توفيت بعدما أصيبت بالرصاص عندما حاولت الهجرة غير النظامية".

وأوضح أن ظروفها المالية هي التي دفعتها إلى الهجرة، خصوصا أن والدها لا يعمل حاليا، وكانت تريد مساعدة أفراد عائلتها البالغ عددهم 7 أفراد (الوالدان و5 إخوة)".

26شتنبر

إطلاق وسم "بأي ذنب قتلت"، و"شهيدة الحريك" (في إشارة إلى إحراق المهاجر أوراقه حتى لا يعرف بلده الأصلي ويتم ترحيله)، على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، تضامنا مع "حياة بلقاسم".

حزبان مغربيان (العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي، والتقدم والاشتراكية المشارك في هذا الائتلاف)، يحذران من "التطورات الخطيرة" لظاهرة الهجرة غير النظامية، وأوضاع الشباب "المتردية" في البلاد، وفق بيانين صادرين عنهما.

ـ "علي حبابا" العميد السابق لأولمبيك أسفي (فريق كرة قدم يلعب في الدوري الممتاز)، يؤكد خبر إقدامه على ركوب قوارب الموت هربا من "الواقع المرير" الذي أصبح يعيشه بعد أن تخلى عنه فريقه الأم، وذلك في تصريح له لموقع "اليوم 24" (مستقل).

ـ الأمن المغربي يعلن توقيف إسباني ومغربي "متواطئ" معه، متهمين بتهريب المهاجرين إلى أوروبا.

27 شتنبر

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تدعو السلطات المغربية لتقديم المسؤولين عن مقتل شابة كانت تحاول الهجرة (حياة بلقاسم) إلى العدالة.

ودعت سارة ليا ويتس مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات المغربية إلى التحقيق في ما سمته "عملية قتل"، على إثر إطلاق البحرية المغربية النار تجاه قارب يقل مرشحين للهجرة غير النظامية.

27 شتنبر

قاضي التحقيق بتطوان يحيل 5 متهمين في ملف وفاة "حياة" على السجن، من بينهم السائق الإسباني.