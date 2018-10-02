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الرئيسية | مجتمع | ‪البحرية الملكية تستنفرُ وحداتها لإنقاذ مهاجرين عالقين في المتوسط‬

‪البحرية الملكية تستنفرُ وحداتها لإنقاذ مهاجرين عالقين في المتوسط‬

‪البحرية الملكية تستنفرُ وحداتها لإنقاذ مهاجرين عالقين في المتوسط‬
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:30

تبحثُ البحرية الملكية المغربية منذ الأحد الماضي عن قارب كان قد اختفى الأسبوع الماضي وسطَ المتوسط، يقلُّ على الأقل 60 شخصاً، كانوا قد غادروا البلاد صوْب إسبانيا؛ وذلك بعد مرور أسبوع على اختفاء قارب كان يقلُّ 30 شابا، إذ لم تتوصّل عائلاتهم بأي إشعارٍ يؤكد نجاتهم.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن "البحرية الملكية المغربية كانت قد أوقفت، الأحد، قارباً يقل 17 شخصا من منطقة الريف، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و30 سنة؛ كما قامت باعتراض قاربين آخرين على متنهما 112 مغربًيا من المنطقة نفسها".

وكان حوالي 100 مغربي من منطقة الريف غادروا البلاد صوْب إسبانيا دفعة واحدةً، إذ ركبوا قوارب خشبية تقليدية تُستعملُ في الصيد، وعبروا البحر المتوسط، قبل أن يبلغَ 70 منهم سواحل الجنوب الإسباني قبل ثلاثة أيام؛ في حين مازال البحثُ متواصلاً عن باقي المهاجرين الذين انقطعت أخبارهم، ولمْ تتمكن قوات خفر السواحل من تحديد مكان تواجدهم إلى حدود اليوم.

وأوردت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية، وهي هيئة حقوقية تعنى بقضايا الهجرة واللجوء، أن البحرية المغربية تبحث عن قاربٍ على متنه ستون شخصاً، مؤكدة "مقتل 35 شخصا قبالة السواحل المغربية، خلال محاولتهم الوصول إلى الجارة الشمالية"، دون أن تحدد هويات القتلى، وما إذا كان الأمر يتعلق بمهاجرين مغاربة أو من إفريقيا جنوب الصحراء.

ونقلت الناشطة الإسبانية "هيلينا مالينو" في منظمة "عبر الحدود" غير الحكومية أن "القتلى، وضمنهم طفلان، غرقوا بعد إبحارهم من السواحل المغربية"؛ مشيرة إلى أنهم "مكثوا حوالي 24 ساعة في عرض البحر ضمن حوالي 60 شخصا، يطلبون النجدة، لكن دون جدوى".

وحسب هيلينا مالينو، وهي صحافية مهاجرة وباحثة والناطقة الرسمية باسم كاميناندو فرونتيراس، فإنَ "المهاجرين السريين أبحروا من شاطئ مغربي ليلة السبت، ولكن، على ما يبدو، توقف قاربهم بعد مرور دقائق على إبحارهم"، مشيرة إلى أنها راسلت عامل إغاثة إسباني مقيم في طنجة لمساعدة المهاجرين الذين علقوا وسط البحر، وقد قام فعلاً بإخطار السلطات المغربية، دون أن تؤكد تحرك المغرب لإنقاذ هؤلاء.

وتقول مالينو في تصريحات لجريدة "publico": "آخر اتصال أجريناه مع هؤلاء الأشخاص كان في الخامسة مساء يوم الأحد، وكانوا يائسين لأن أحدا لم ينقذهم، موردين أن هناك أكثر من عشرة من رفاقهم ماتوا غرقاً". ويؤكد عامل الإغاثة أنه لم يكن هناك أي جديد بخصوص وضع المهاجرين، موردا: "لا نعرف ما إذا كانت البحرية المغربية ذهبت من أجلهم أم لا، فهم لم يخبرونا بأي شيء، كما أن عائلات المهاجرين مازلت تنتظر أخبار أبنائها".

وأكد متحدث باسم شركة الإنقاذ البحري التابعة لوزارة التنمية في إسبانيا أنهم حاولوا الاتصال "في مناسبات عديدة" بالسلطات المغربية منذ توصلهم بإشعار وجود قتلى وعالقين في البحر الأحد الماضي، وزاد: "لقد عرضنا التعاون والتنسيق للبحث عن هذا القارب وإنقاذه، لكننا لم نحصل على إجابة. لقد سألنا، أمس الاثنين، عن جديد الوضع لكن المغرب لم يوضح أي شيء".

وتضيف المنظمة الإسبانية أن "غياب التنسيق بين إسبانيا والمغرب يؤدي إلى مزيد من القتلى في صفوف المهاجرين"، مؤكدة أن "المغرب أخبرها بأنه سيعمل على إنقاذ الضحايا"، ومنتقدة غياب الإرادة السياسية لدى السلطات الإسبانية، "التي لا تبالي بأرواح الناس"، حسب ما جاء في تصريحها للمنبر الإسباني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Ahmed الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:42
ياربي سلامه كلشي لي بغا يحرقه يلبس سترة ضد الرصاص بالنسبة لخفر السواحل الأوربي يمكنك الذهاب عاري لن يمسك شيء
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26
2 - طالب مغربي حاقد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:46
بنادم مقاتل باش يخرج من هاد لقفص لي فيه لا مساعدات لا تشغيل لا سكن لا منحة لاوالو بنادم بغا هي يقرا تايلقا بلادو مامعاوناهش كي بغيتوه يبغي هاد لبلاد . مكاين لا روح المواطنة لاوالو. أول فرصة خوي لبلاد مباقي ترجع
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35
3 - ولد حميدو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:50
الحراقة الدين نشروا الفيديوهات هم الدين فضحوا المخطط
فقد وصل العشرات و من عندهم عائلات باوربا فلم يجدوا مشكلا اما غيرهم فقد وصلت أخبارا بأنهم متشردون و لم يجدوا ما ياكلونه
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5
4 - رضوان الداودي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:51
اخبرو آباؤهم وذويهم ان لا خوفة عليهم ولا يحزنو فإذا سبقت البحرية الملكة اسماك القرش ستطلق عليهم نار وينتهي كل شيء
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12
5 - ابوزيد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:54
الحكومة لا يهمها ما يحدث في المتوسط.
العثماني و رباعتو مهتمين بيتيم و خطيبته.
المغاربة يموتون في البر شنقا (كثرة الانتحار ) وفي البحر غرقا للبحث عن معيشة أفضل .
والحكومة على ما يبدو في نوم عميق عوض البحث عن حلول لهذة المعضلات الاجتماعية وإيجاد حلول مناسبة لأن الناس فقدت الثقة في السياسة وحتى العيش في هذا البلد السعيد الذي لم يبقى فيه مكان للفقير ولا حتى للطبقة الوسطى.
اللهم اجعل آخر أيامنا خيرا من أولها.
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11
6 - ولاد بلادي يموتون الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:54
لا حول ولاقوة الا بالله
الشاب المغربي يهرب من وطنه، يفضل الموت على الظلم والتفقير .
وا عباد الله ان كان في هذه الدولة ضمير حي فليتحرك لإنقاذ ما يمكن انقاذه . كفا فسادا نهبتم ما يكفي كن الثروة . الآن وطن ومستقل شباب يضيع في البحر والإعتقال والمخدرات والموت . انقذوا الوطن كي لا يغرق .
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8
7 - النهب والتهميش والفقر المدقع الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:54
كولشي باغي يهرب من المغرب بحال الى الله يستر رانا عايشين في حرب طاحنة
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9
8 - يونس الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:57
المرجوا منكم أن تنقدوهم لا أن تقتلوهم
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4
9 - ولد الناضور الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:04
هادو ماشي كاينقذوهوم... هادو مشاو باش وايخليهومش اكملو الرحلة ديالهم... أين حمرة الخجل يا وطني.؟ عار عليكم
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5
10 - ملاحظة 1 الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:04
تفاديا لرصاص البحرية الملكية على كل مترشح للهجرة السرية أن يرتدية سترة مضادة للرصاص.
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3
11 - kawtar الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:04
le maroc est devenu comme la syri et l irak tout le monde veut fuire
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0
12 - براهيم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:06
لي بغا يمشي يمشي الجهل راه بدون حدود .استتمر يا اخي فراسك ،وما تسنا تا حاجة من عند شي واحد و تا الدولة رآها ما غا تعطيك والو . وما تنساش تسول رأسك آش تاتعرف دير ....رآها مهمة بزاف . ويلا بغيتي تمشي ضحية سير الله يسهل عليك . يلا وصلت غا تندم ويلا ماوصلتش راه المنافقين غيقرقب بيك الناب شوية
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13 - محماد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:13
90% من الحراقة اميون وﻻ يفهمون في اي شيئ واوروبا ليست في حاجة اليهم واغلبهم يجد راسه يقوم باعمال مثل تنظيف المراحض او مساعد فﻻح او زواج مصلحة من عجوز.
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14 - ايمان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:13
الحكومة الآن منشغلة بيتيم و التحضير لعرسه ....
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