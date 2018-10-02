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هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة

هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:20

من المرتقب أن تتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة الإضافية بستين (60) دقيقة عند حلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر، عملا بمقتضى المرسوم رقم 2-13-781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013).

وسيتم إعلان تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الأحد 28 أكتوبر القادم، بعد أشهر من العمل بالساعة الإضافية التي تعلنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

يشار إلى أن مرسوم 2013 يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - immad الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:29
شكرا لكم على هذه الساعة فلقد استفاد منها الشعب المغربي كثيرا فالاغلبية اصبحت مجنونة وتضرب بالحجر.
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143
2 - عزيز الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:29
انتمناو اكون هدا هو العام الاخر دابا خاصنا انطالبو الاتحاد الاوروبي باش اتلغى هاد الساعة اما هاد المسؤولين ديالنا غير تابعين جلالة بالنفخ
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90
3 - مغربية حرة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:29
قهرتونا !زيد نقص زيد نقص ،،،امتا نتفكو من هاد المصيبة ،،؟
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87
4 - منير الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:31
متليناش بغيناهاد الساعة الإضافية راه قهرتنا أروبا حيداتها نهائيا والمسؤولين دوالو تابعين اروبا...صافي س فيني أنا كنسهر وزيدون نوض بكري راه تقهرت بقلة النعاس.
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58
5 - abrid الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:31
لقد افقدونا ساعتنا البيولوجية واصبحنا لا نعرف متى نجوع ومتى ننام او نستفيق
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67
6 - Abderrafie الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:32
عصبونا حتى نتوما كتفكرونا زعما موتوا بالسم ياك
أودي بلادي بلاد زيد زيد زيد و منين تدوي يقولوا يالله زيد الزين هههههه
واقع مضحك
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19
7 - simo الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:33
متى سيتم إلغاءها بصفة نهائية؟؟
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51
8 - حسبنا الله ونعم الوكبل الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:34
إضافة ساعة إلى التوقيت العالمي الموحد غير ذي جدوى بل أكثر من ذالك فهي مرهقة .يجب إعادة النظر فيها من أجل إلغائها بصفة نهائية.
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42
9 - سيمو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:34
وا قهراتنا هاد الدولة ما عمرتي شفت شي مرسوم و لا قانون فصالح المواطن كلشي كيضرب غي على المصالح الاقتصادية ديالو غي عمر الشكارة و الشعب يموت مو ماكينش اللي مسوق
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23
10 - لعنة الله على مرسوم 2013 الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:34
التبعية للغرب حتى في التوقيت، ألا تخجلون من أنفسكم يا من صاغوا ذلك المرسوم البئيس الذي لا ينفع في شيء سوى قلب نظام حياة الاشخاص رأسا على عقب مما ينعكس سلبا على صحتهم و مردوديتهم. أما عن الأطفال المتمدرسين في القرى و المرتفعات النائية من هذا الوطن فحدث و لا حرج......
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29
11 - tangerois الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:35
Le sujet favoris des simples d'esprits!!!Les pays européens utilisent ce sytème d'heure d'été et heure d'hiver ils adoptent le système sans pleurnicher ni ancien heure ni nouvelle heure le lendemain du changement y a une seule heure et chez la société de 70%d'analphabètes tout le
Monde pleure celui qui veut dormir celui qui n'aime pas son patron celui qui ne veut pas aller à l'école celui qui n'aime pas sa belle mère ...deviennent tous des spécialistes
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-28
12 - جواد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:35
نريد إنهاء هذه الساعة الإضافية بصفة نهائية و بدون رجعة
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24
13 - ماجد واويزغت الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:36
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم إن هذا منكر ياك أوروبا حيدات الساعة الإضافية نهائيا واش كنتساو حنا
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18
14 - Hassan Sima الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:37
لا يحق لهـم تغيير الوقت فگلنا تعبنا منهـا وأگيد لهـا تأثيرات سلبية خلصو الناس تنوض باگرا وبلا إزعاج الگل
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13
15 - غيثة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:37
هده 60 دقيقة التي تزيد و تنقص في ساعاتنا كل سنة أضن هي التي لعبت اكثر على أعصابنا لا أحد أصبح يتحمل احد و لو كان أقرب الناس له أصبحنا كأننا نعيش في كولومبيا الداخل فيه مفقود و الخارج منها مولود ....فلو ألغيت سيكون خير لنا كثير من الناحية النفسية ...
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15
16 - OMAR الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:37
ا لمغرب سينتقل من الساعة الغير قانونية للمملكة الى الساعة القانونية اليس كدلك
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11
17 - مغريبي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:38
الله على راحة. هلكن وقتلن فصحتنا .
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11
18 - الشعب يريد التغيير الجذري الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:39
الشعب يريد زلزالا سياسيا بعد تنزيل قانون تجريم الإثراء الغير مشروع المتعثر منذ سنوات،بتواطؤ بين الأغلبية و المعارضة،و يريد الشعب كذلك إحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بقوة الدستور و القانون و المؤسسات و تطبيق القانون و سيادة القانون و الأوامر الملكية، كما توعد و وعد بذلك السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة و الوكيل العام لدى محكمة النقض،في حوار مطول نشر على جريدة الأخبار يوم الجمعة 3 نونبر 2017م،و وعد الحر دين عليه و قول و فعل و هو الإسلام الرفيع، و الله المستعان، و السلام ختام.
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5
19 - Abdou الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:42
هذه الساعة حرام والدليل انها ممنوعة فشهر رمضان ...هي كتدوخ فحال الخمر
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9
20 - مواطن الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:42
ها العار باراكااااا من هاد الساعة راه عقدات لينا حياتنا ولوليداتنا. يقال ان البلاد تستفيد من أش الناس ولاو يخرجو فنص الليل لي مستافد هو الشفارة والمشرملين. إطليعوا على إحصائيات الكريساج فالصباح فين وصلوا. الناس معدبا ديرو بحساب لي تيخدم من 04h00.
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6
21 - أنا مكلخ الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:44
الحمد لله ديما خدام بالتوقيت العالمي الموحد...
مكنزيد مكنقص ساعة...
و بيخير...
ههه
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3
22 - متضرر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:45
نشكو أمرنا إلى الله من هذا الظلم النفسي والعصبي الذي يمارس على فئة كبيرة من المغاربة؛ لدي طفل صغير أول مرة يدخل إلى المدرسة كل صباح لدينا معه مشكلة في الاستيقاظ وهذا الصباح رفض الذهاب إلى المدرسة نهائيا والله شهيد على ما أقول..أشكو أمري لله
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6
23 - الهاشمي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:47
يا حكومة الويل را الناس تيخرجوا مع 6 ديال الصباح ومع الأمن الزوين لموفرينوا للمواطن الدرويش، را عيب وعار عليكم
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5
24 - نكتة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:48
واحد سول الاخر شحال راها الساعة بالضبط
الاخر نظر الى ساعته واجابه حتى توقف و نقول لك شحال راها الساعة .
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3
25 - ام زينب الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:49
قهرتونا بزيد نقص ولينا كانخسر ميزانية على إصلاح المرويات ديال السوايع بقوة نقص زيد ورصيو عفاكم على شي بر.
واش ماعندكمش رأي زادو الساعة نزيدوها نقصوها حتى حنا نقصوها حتى حنا باش فادتنا والووو غير السهير والأضواء شاعلة حتى إنا وقت والفياق بكري والأضواء شاعلة حتى طلوع النهار قاليك اقتصاد على الطاقة .
عفاكم إلى ما حيدوها خليولينا وقتنا ديال بلادنا العزيزة وحلاوتو.
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4
26 - salah kamal الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:50
أجمل خبر هو أن الساعة الإضافية ستزول عند نهاية شهر أكتوبر.
وأسوأ خبر هو أن الساعة الإضافية ما زالت ستستعمل العام المقبل.
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4
27 - فاطمة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:51
الوقت كجري غير بوحدو وهما عاد مزيدنا هدا ساعة لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
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3
28 - mosi. الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:52
اودي الله ياخد الحق فصاحب فكرة زيادة الساعة..
خربقولينا النعاس و الماكلة و الخدمة...من نهار كاتزيد ساعة و لا كاتنقصها كاتبقى كرشك مروعة سيمانة ماشاداش بلاصتها...
واش بغاو الحلول ديال زعما توفير الطاقة..و هي السبب الذي سوقته الدولة لإضافة الساعة..انا نعطيهو حل لزوج ديال المشاكيل..مشكل ديال توفير الطاقة و مشكيل ديال الازدحام في االثانية عشر زوالا و السادسة مساءا و ظمنهما حلول لمجموعة من المشاكل الاخرى كالتلوث الكربوني و السمعي و ارهاق التلاميذ...
بكل بساطة اعتمدوا التوقيت المسترسل للعمل في كاااافة الادارات العمومية بما فيها المدارس...
من الثامنة صباحا الى الثالثة بعد الزوال..
التلاميذ يتم انشاء مطاعم مدرسية مع احياء خزانات التلاميذ حيث يحتفظ التلاميذ بكافة كتبهم و دفاترهم و في المساء يقوم بحمل الكتب والدفاتر التي له فيها الواجب المدرسي لليوم الموالي فقط..
واش الموظف او غالبا الموظفة..خاصها تخرج مع 12 تمشي تجيب ولادها من المدرسة و تجي للدار و تغدي الفاميلة كولها و ترجع ولاظها للمدرسة و ترجع للخدمة مع 2..كيييي درتوليها..مي غادير تقوم بالوظيفة ديالها على احسن وجه...
لعفوووووو...
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3
29 - jamal الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:53
الساعة القانونية؟؟؟؟ ادن هاد ليست قانونية. الهراء بعينه. نتكلم عن الاحترافية. حشوما ثانيا اوربا لم تتخلص من الساعة القديمة. و حتى اذا تخلصت اوربا من تغيير القانون فهي ستحتفظ بالتوقيت الصيفي يعني يلا تباعنا اوروبا هاذ التوقيت سيبقى طيلة السنة
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3
30 - معتوهة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:54
حسبنا الله هو نعم الوكيل ..القلب طاب و اللسان عيا بكثرة الهضرة ..ولا حياة لمن تنادي
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4
31 - كوميديا سوداء الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:56
لي خايبة هي الاتحاد الاوروبي ومعه فرنسا يلغيوا الساعة الصيفية الاضافية والمغرب ميلغيهاش بعلة انه افضل اقتصاديا للمغرب ان تتوافق ساعته القانونية غرينيتش مع ساعة فرنسا 1+gmt هههههههههه
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1
32 - محمد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:57
سيصبح المرسوم القاضي بتغيير الساعة القانونية لاغ اذا ما صوت البرلمان الأوروبي للإبقاء على الساعة الصيفية ،و عليه سيصبح التوقيت الحالي هو المعتمد طول السنة
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2
33 - soufian الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:00
الله ياخد فيكم الحق ...
تتخدون قرارات لا يرضاه الشعب عن اي ديمقراطية تتحدثون ...
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34 - tarik tetouan الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:04
الله يفكنا منكم ومن ساعتكم......
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2
35 - ame الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:07
الشعب يريد الزياده فالاجور الزياده فالمرافق الصحيه فالخدمات الاجتماعيه و الزياده بالقطاعات الحيوية الى الامام ....التعليم الصحة و جودة الخدمات ....ماشي فالوقت و السوايع
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36 - ايمان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:09
اكيد أن هده الساعة فيها ربح كبير للدولة ......
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37 - فاتي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:12
حسبي الله ونعم الوكيل في لي زاد الساعه النهار الاول
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