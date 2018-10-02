هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة

هسبريس - متابعة

من المرتقب أن تتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة الإضافية بستين (60) دقيقة عند حلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر، عملا بمقتضى المرسوم رقم 2-13-781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013).

وسيتم إعلان تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الأحد 28 أكتوبر القادم، بعد أشهر من العمل بالساعة الإضافية التي تعلنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

يشار إلى أن مرسوم 2013 يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان.