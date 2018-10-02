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كُتّاب وآراء
هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة
من المرتقب أن تتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة الإضافية بستين (60) دقيقة عند حلول الأحد من آخر أسبوع في شهر أكتوبر، عملا بمقتضى المرسوم رقم 2-13-781 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013).
وسيتم إعلان تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الأحد 28 أكتوبر القادم، بعد أشهر من العمل بالساعة الإضافية التي تعلنها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
يشار إلى أن مرسوم 2013 يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
أودي بلادي بلاد زيد زيد زيد و منين تدوي يقولوا يالله زيد الزين هههههه
واقع مضحك
Monde pleure celui qui veut dormir celui qui n'aime pas son patron celui qui ne veut pas aller à l'école celui qui n'aime pas sa belle mère ...deviennent tous des spécialistes
مكنزيد مكنقص ساعة...
و بيخير...
ههه
الاخر نظر الى ساعته واجابه حتى توقف و نقول لك شحال راها الساعة .
واش ماعندكمش رأي زادو الساعة نزيدوها نقصوها حتى حنا نقصوها حتى حنا باش فادتنا والووو غير السهير والأضواء شاعلة حتى إنا وقت والفياق بكري والأضواء شاعلة حتى طلوع النهار قاليك اقتصاد على الطاقة .
عفاكم إلى ما حيدوها خليولينا وقتنا ديال بلادنا العزيزة وحلاوتو.
وأسوأ خبر هو أن الساعة الإضافية ما زالت ستستعمل العام المقبل.
خربقولينا النعاس و الماكلة و الخدمة...من نهار كاتزيد ساعة و لا كاتنقصها كاتبقى كرشك مروعة سيمانة ماشاداش بلاصتها...
واش بغاو الحلول ديال زعما توفير الطاقة..و هي السبب الذي سوقته الدولة لإضافة الساعة..انا نعطيهو حل لزوج ديال المشاكيل..مشكل ديال توفير الطاقة و مشكيل ديال الازدحام في االثانية عشر زوالا و السادسة مساءا و ظمنهما حلول لمجموعة من المشاكل الاخرى كالتلوث الكربوني و السمعي و ارهاق التلاميذ...
بكل بساطة اعتمدوا التوقيت المسترسل للعمل في كاااافة الادارات العمومية بما فيها المدارس...
من الثامنة صباحا الى الثالثة بعد الزوال..
التلاميذ يتم انشاء مطاعم مدرسية مع احياء خزانات التلاميذ حيث يحتفظ التلاميذ بكافة كتبهم و دفاترهم و في المساء يقوم بحمل الكتب والدفاتر التي له فيها الواجب المدرسي لليوم الموالي فقط..
واش الموظف او غالبا الموظفة..خاصها تخرج مع 12 تمشي تجيب ولادها من المدرسة و تجي للدار و تغدي الفاميلة كولها و ترجع ولاظها للمدرسة و ترجع للخدمة مع 2..كيييي درتوليها..مي غادير تقوم بالوظيفة ديالها على احسن وجه...
لعفوووووو...
تتخدون قرارات لا يرضاه الشعب عن اي ديمقراطية تتحدثون ...