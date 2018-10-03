وزارة التربية تُصْدر صيغا إلكترونية للكراسات الجديدة

هسبريس - و.م.ع

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم وضع الصيغ الإلكترونية لجميع الدلائل المصاحبة للكراسات الجديدة لمواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي رهن إشارة كافة الفاعلين التربويين وأولياء التلاميذ ببوابتها الرسمية.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا وضع بعض الحوامل الصوتية الخاصة بكتب اللغات رهن إشارتهم بالبوابة الرسمية للوزارة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي مواصلة لتفعيل المشروع المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وخصوصا ما يرتبط بمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، وكذا في إطار مواكبة عملية تحيين الكتب المدرسية المقررة بالمستويين الأول والثاني من التعليم الابتدائي، والتي همت 23 كتابا مدرسيا.

وأشار إلى أنه يمكن الولوج إلى هذه الصيغ الإلكترونية بالنقر على الشريط المتحرك تحت عنوان "مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي - دلائل الأستاذة والأستاذ"، كما يمكن تحميلها.