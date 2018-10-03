24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية (5.00)

  2. بنشماش يدعو منتخبين إلى تجميد أنشطتهم بالبيضاء (5.00)

  3. مصر تمنع ظهور مرتضى منصور في وسائل الإعلام (5.00)

  4. الدولة البقرة (5.00)

  5. "أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تُصْدر صيغا إلكترونية للكراسات الجديدة

وزارة التربية تُصْدر صيغا إلكترونية للكراسات الجديدة

وزارة التربية تُصْدر صيغا إلكترونية للكراسات الجديدة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 06:40

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم وضع الصيغ الإلكترونية لجميع الدلائل المصاحبة للكراسات الجديدة لمواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي رهن إشارة كافة الفاعلين التربويين وأولياء التلاميذ ببوابتها الرسمية.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا وضع بعض الحوامل الصوتية الخاصة بكتب اللغات رهن إشارتهم بالبوابة الرسمية للوزارة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي مواصلة لتفعيل المشروع المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وخصوصا ما يرتبط بمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، وكذا في إطار مواكبة عملية تحيين الكتب المدرسية المقررة بالمستويين الأول والثاني من التعليم الابتدائي، والتي همت 23 كتابا مدرسيا.

وأشار إلى أنه يمكن الولوج إلى هذه الصيغ الإلكترونية بالنقر على الشريط المتحرك تحت عنوان "مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي - دلائل الأستاذة والأستاذ"، كما يمكن تحميلها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.