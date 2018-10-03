24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
- مسؤول حكومي يستبعد إلغاء العثماني لكتّاب الدولة
- الأمن يدخل قرية ابا محمد ويفتتح مفوضة للشرطة
- روسيا "المسلمة"!!
"أمنستي" تقود حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة (5.00)
- "العدالة والتنمية" يتجاهل خطوبة يتيم ويطوي خلافاته مع "الأحرار" - (100)
- قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة - (80)
- هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (72)
- ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة - (58)
- وزير جزائري يشبه الرئيس بوتفليقة بالنبي محمد - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة التربية تُصْدر صيغا إلكترونية للكراسات الجديدة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تم وضع الصيغ الإلكترونية لجميع الدلائل المصاحبة للكراسات الجديدة لمواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي رهن إشارة كافة الفاعلين التربويين وأولياء التلاميذ ببوابتها الرسمية.
وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا وضع بعض الحوامل الصوتية الخاصة بكتب اللغات رهن إشارتهم بالبوابة الرسمية للوزارة.
وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء يأتي مواصلة لتفعيل المشروع المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، وخصوصا ما يرتبط بمستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، وكذا في إطار مواكبة عملية تحيين الكتب المدرسية المقررة بالمستويين الأول والثاني من التعليم الابتدائي، والتي همت 23 كتابا مدرسيا.
وأشار إلى أنه يمكن الولوج إلى هذه الصيغ الإلكترونية بالنقر على الشريط المتحرك تحت عنوان "مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي - دلائل الأستاذة والأستاذ"، كما يمكن تحميلها.