ركاب الدراجات النارية الكبيرة ينفون تهمة التلوث والحوادث المرورية

هسبريس من الرباط

جدل كبير تثيره الدراجات النارية كبيرة الحجم في الشوارع المغربية؛ فأمام تزايد المنددين بالسرعة المفرطة التي يتنقل بها ركابها، وكثرة الضجيج الصادر منها، خرج محمد شقير، الباحث في الشؤون الاجتماعية والتاريخية للمغرب، بمقالة تنتقد ركاب الدراجات، الذين رفضوا بدورهم ما يكيله لهم من "اتهامات غير مبنية على أدنى أساس من الصحة والدراسة الميدانية الحقيقية"، على حد تعبيرهم.

دليلة مصباح، مؤسسة "ميس موتو ماروك"، أول جمعية نسائية بالمغرب لسياقة الدراجات النارية الكبيرة، قالت إن "ما كتبه شقير غير مقبول، فالحديث عن ثلوث سمعي وضجيج في الطرقات خاطئ وغير مبني على أمور معقولة وأبحاث علمية وميدانية تثبت الادعاءات".

وأضافت مصباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ركاب الدراجات النارية الكبرى يقومون بعديد الأمور الاجتماعية حسب المستطاع، ويشجعون السياحة في مختلف ربوع الوطن"، لافتة إلى أن "مسألة الحوادث غير مطروحة بالنسبة للركاب، فالمتتبع الحقيقي يدرك أن سائقي الدرجات الخفيفة والسيارات أكثر من يقع في الأخطاء؛ أما سائقو الدراجات النارية فيتخذون كامل الاحتياطات، لتفادي السقوط في المحظور".

وأردفت مصباح بأن "من يتحدث عن بحث ركاب الدراجات عن الظهور الاجتماعي عليه أن يدرك أن ثمن الدراجة النارية الكبيرة مشابه لثمن السيارة، كل ما في الأمر أن التنقل بالسيارة في المدن الكبيرة مثل الدار البيضاء أصبح مستحيلا بسبب الازدحام المروري الكبير"، مشيرة إلى أن "الجمعية تضم محامين وأطباء وغيرهم من المواطنين".

وأكدت رئيس الجمعية ذاتها أن "عدد الدراجات الكبيرة لا يتجاوز 3000 في المغرب بأكمله"، منبهة إلى أن "التلوث مرتبط بالسيارات، ففي الوقت الراهن هناك عائلات تتوفر على سيارة لكل فرد"، ومنتقدة ما أورده شقير بخصوص تأثر الركاب بالثقافة الأمريكية، "إذ إن الجميع قاطن بالمغرب، وهي تتردد في بعض الأحيان على الولايات المتحدة الأمريكية بحكم استقرار ابنها في بلاد العم سام".

ودعت المتحدثة الباحث شقير إلى "لقاء أعضاء الجمعية والتداول بشأن هذه الرياضة، وبخصوص الدراجات النارية الكبيرة التي لا تعدو أن تكون وسيلة نقل سريعة".