إدارة "عكاشة" تنفي تزايد عدد المصابين بالسل

هسبريس - و.م.ع

نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) ما تداولته بعض الجرائد الورقية والالكترونية بخصوص تزايد عدد حالات الإصابة بداء السل بهذه المؤسسة السجنية.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (السجن المحلي عين السبع 1)، الثلاثاء، أن الحديث عن "تزايد عدد حالات الإصابة بداء السل في السجن المحلي عكاشة" أمر لا أساس له من الصحة، حيث تم حصر عدد المصابين بهذا الداء في 10 نزلاء من أصل أزيد من 8000 نزيل بالمؤسسة السجنية المذكورة، مشيرا إلى أن هؤلاء المصابين يخضعون للعزل عن باقي النزلاء، إضافة إلى ضمان المتابعة الطبية لحالاتهم وتوفير الأدوية الخاصة بهم.

وأكدت المندوبية العامة أنها تعمل باستمرار، وبشراكة مع وزارة الصحة والجمعيات العاملة في الميدان الطبي، على تنظيم حملات دورية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية للكشف عن الأمراض المعدية (السل، السيدا، التهاب الكبد الفيروسي،...)، بالإضافة إلى حملات تحسيسية في صفوف النزلاء والموظفين على حد سواء، بهدف تحسيسهم بمخاطر هذه الأمراض داخل فضاءات مغلقة مثل المؤسسات السجنية.