ثُمن سكان العالم يندرجون بفئة 60 عاما وما فوق

هسبريس - متابعة

أظهرت معطيات صدرت عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، أن ثُمن سكان العالم يندرجون في فئة 60 عاما وما فوق، ما يعادل 9 بالمائة من إجمالي التعداد السكاني في الكرة الأرضية.

وأوضحت المعطيات أنّه من المتوقع أن تعادل فئة 60 عاما وما فوق، 22 بالمائة من سكان الأرض، مع حلول عام 2050.

وتشير المعطيات إلى أن 59.6 بالمائة (4.54 مليار نسمة) من سكان الأرض يعيشون في القارة الأسيوية، و16.9 بالمائة (1.3 مليار نسمة) في إفريقيا، و9.7 بالمائة (742 مليون نسمة) في القارة الأوروبية، و8.5 بالمائة (652 مليون نسمة) في أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، و5.3 بالمائة (404 مليون نسمة) في أمريكا الشمالية.

ولفتت المعطيات إلى أن الذكور يتفوقون على النساء من ناحية العدد، فكل 100 امرأة يقابلها 102 رجلا.

وبحسب تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2017، فإنّ عدد سكان الدول المتقدمة يبلغ مليار و260 مليون نسمة، بينما يصل عدد سكان الدول النامية 6 مليار و290 مليون نسمة.

وفي البلدان المتقدمة، فإنّ نسبة السكان الذين يتراوح أعمارهم بين 10 إلى 24 عاما، يبلغ 16 بالمائة، فيما تصل نسبة الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، إلى 65 بالمائة، ونسبة الذين هم في فئة 65 عاما وما فوق، تبلغ 18 بالمائة.

أما في البلدان النامية فإنّ نسبة السكان الذين يتراوح أعمارهم بين 10 إلى 24 عاماً، يبلغ 24 بالمائة، فيما تصل نسبة الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، إلى 65 بالمائة، ونسبة الذين هم في فئة 65 عاما وما فوق، تبلغ 7 بالمائة.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير، أنّ نسبة الذين يتراوح أعمارهم بين 10 إلى 24 عاماً، يبلغ 26 بالمائة، فيما تصل نسبة الذين يتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، إلى 65 بالمائة، ونسبة الذين هم في فئة 65 عاما وما فوق، تبلغ 9 بالمائة.

ووفقا للتقرير ذاته فإن معدل أعمار الوفاة عند الذكور 70 عاما، وعند النساء 74 عاما.