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"أمنستي" تحشد حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة

"أمنستي" تحشد حملة لإرغام المغرب على التحقيق في مقتل حياة
هسبريس - وائل بورشاشن (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:00

تخوض منظمة العفو الدولية حملة عالمية من أجل دفع السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات وفاة حياة بلقاسم، شهيدة الهجرة السريّة، والإصابات الخطيرة التي عانى منها ثلاثة مواطنين مغاربة آخرين.

وذكّرت المنظمة، في بطاقة مصوّرة نشرتها بلغات متعدّدة على نطاق واسع، أنه "في 25 من شتنبر، تم اعتراض قارب على متنه 15 مواطنا مغربيا على الأقل وإطلاق النّار عليه من قبل البحرية الملكية المغربية، وذلك في المياه المغربية بالقرب من الفنيدق. وقد قُتلت حياة، وهي طالبة مغربية من تطوان تبلغ من العمر 20 عاما، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين".

محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، قال إن حالة مقتل حياة بلقاسم جاءت في إطار ما يعرف بالهجرة السريّة التي ارتفعت وتيرتها في المدة الأخيرة، وأضاف أن "ما يثير في هذه العملية هو أن زوارق الموت تعرفها السواحل المغربية منذ زمن طويل، والمستجد في حالة حياة بلقاسم هو إقدام خفر السواحل المغربي على إطلاق النار على زورق صغير عليه مجموعة من الشباب المغاربة؛ وهو ما أدى إلى مقتل حياة الطالبة التي اضطرتها الظروف لمغادرة الدروس، وإصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة".

ووصف السكتاوي هذه الحالة بـ"الغريبة"؛ وزاد شارحا: "في العادة، يُلقى القبضُ على المهاجرين السريّين، وتُقدّم لهم المساعدة الطبية، وهو ما نراه باستمرار حتى من لدن الدول الأخرى التي تكون معبرا أو نقطة وصول لهؤلاء؛ فتقدّم لهم مساعدات، وبعد ذلك تُتّخذ الإجراءات القانونية والقضائية، ويُتّخذ القرار في النهاية بالإعادة أو بالاستقبال أو شيء من هذا القبيل".

وأكّد مدير فرع منظمة العفو الدولية أن ما أثار أمنستي في هذا الملف هو "إقدام السلطات المغربية على إطلاق النار دون ضرورة لذلك؛ لأن خفر السواحل لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس، ولم يكن هؤلاء الشباب مسلحين مما يستدعي اللجوء إلى القوّة المفرطة والنارية"، مضيفا أن "إطلاق النّار لا يتناسب مع ما حصل؛ لأنه من مبادئ حقوق الإنسان أن يكون الفعل الذي يصدر عن السلطة متناسبا مع الفعل الجُرمي أو غير ذلك".

وحول تحركات "أمنستي" من أجل إنصاف "حياة"، وضّح السكتاوي أن "منظمة العفو الدولية" أطلقت تحركا على المستوى العالمي "من أجل الضّغط على المغرب حتى يفتح تحقيقا دقيقا، ومستقلّا، وموضوعيا، ونزيها في هذه النازلة لمعرفة الملابسات والأسباب التي قادت القوّات المغربية إلى اللجوء إلى هذا الأسلوب الذي يغيب فيه التناسب تماما، وهو ما يثير استغراب كل الهيئات الحقوقية، وهو ما جعلنا ندعو الحكومة المغربية إلى فتح هذا التحقيق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - mre الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:19
العواقب وخيمة على المغرب والله رغم الدعايات.
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55
2 - كريم الطنجاوي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:24
ظنوا ان دمها رخيص جدا لكن الله سبحانه وتعالی اعز دمها لان نيتها كانت صالحة رحمها الله
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88
3 - الوطنية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:29
امنستي عليها ان تساعد المغرب على البحث عن مصدر قوارب الموت ومن هم اصحابها .لان لولا هذه القوارب وتلك الاغراءات ما ماتت تلك الفتاة الله يرحمها
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-100
4 - Citron الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:30
Bien sur, pas d'excuse de l'Etat, pas de pardon du gouvernement mouton soumis, et pas de déclaration officielle pour le peuple et pour l'opinion international,on est encore dans le moyen âge au Maroc, Hélas
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15
5 - نور الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:31
بالرغم من تعاطفي مع شهيدة الهجرة السريّة حياة٬ و أدعو الله أن يرحمها و يرحمنا جميعا٬ و أدعو الله أن يأخذ الحق في كل من كان سبب موتها.
إلا أنني أتسائل هل هذه المنظمة ترى ما يقع في فلسطين من جرائم الصهاينة ؟ أم ترى فقط ما تريد ؟
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-45
6 - كمال اندلوسي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:31
باتت الهجرة حلم كل مغربي ومغربية ليست للسياحة واستكشاف العالم طبعا بل هربا من الظلم والحكرة والبحث عن حياة أفضل عند الغرباء وباختصار فان المغرب أصبح بمثابة سجن كبير تتحكم فيه عصابة منظمة من المجرمين..والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو هل تستطيع قوارب الهجرة السرية حمل شعب كامل إلى الضفة الأخرى وهل الضفة الأخرى مستعدة لإستقبال هذه الجموع الغفيرة من المهاجرين؟ أم أن الثورة قادمة لا محال ؟
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47
7 - أستاذ الإجتماعيات الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:34
لا توجد مؤسسة حقوقية دولية أو دولة أخرى يمكنها إرغام المغرب على مباشرة تحقيق كيفما كان نوعه، لأن المغرب أحسن من فرنسا !!!!!!!!!!
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33
8 - AbouMeryem الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:40
حياة الله يرحمها و عائلتها لازم أن يقدم لها تعويض.
أما أمنستي عليها أن تحقق في القوارب السريعة التي تغرق السوق المغربية بشتى أنواع المخذرات لأن حتى المخذرات تقتل ولو بعد حين.....الشباب المخذر لا يقدر على الدراسة و لا على العمل و عنذما يتقدم في السن يصاب بأمراض خطيرة.
الله يستر.
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-2
9 - bensaid الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:42
(لقد جف حبر التمني...فليكتب القدر ما يشاء) آخر ما كتبته المقتولة حياة.
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10
10 - حسين عمري الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:44
عقب إطلاق النار على القارب الذي كان يقل الشهيدة"حياة"ورفتقها,وصدور بلاغ في الامر،أعتقد الحاكمون في هذا البلد ان سياسة،الاستحمار للشعب التي بها يسوسون هذه البلاد لازالت لها مدة صلاحية.إلا انه مع تفاعل عموم المواطنين واستنكارهم إطلاق النار على عزل.خرج الحاكمون يشرحون حيثيات ما وقع،ولما لم تنفع ااوصفة مع تصاعد الادانات وطنيا ودوليا خرج الساسة يؤ بنون ويترحمون ويوضحون ويعدون بفتح تحقيق الشعب بإمكانه فعل الكثبر وما حملة المقاطعة منهم ببعيد.احقر وانذل تعليق قرأته بخصوص القضية هو تصريح "،المرأة الحدبدية في pjd وحكومته الحقاوي، حياة الطالبة مسؤولة عن الانقطاع عن الدراسة وعدم إتمامها والانخراط في سوق الشغل"،الا تستحق العزل؟ صحيح العفو الدولية لا سلطة لها لكن تقا ريرها تأخذ بها منظمات و هيئات وشخصيات سياسية في دول تدعم المغرب في قضاياه..آن الاوان ان يقول أحد ما في هذا الوطن كفى عبثا الشعب يتألم في صمت أحذروا صراخه...
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5
11 - Agadiri الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:46
العار أن ينتضر المسؤولون ان تتذخل منضمات دولية لكي يفتح تحقيق و معاقبة الجناة،هل أصبحنا بلا قيمة و عبيدا في هده البلاد؟؟؟ واش حنا هما حنا يا كلبي ولا موحال....
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4
12 - Moroccan الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:46
يجب فتح تحقيق في مقتل حياة وتعويض ذوييها على هذه الفاجعة.واعتقال من امر باطلاق النار على اعزل ولا تشكل تهيديدا لاي كان سوى الهروب من حالة التفقير.
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8
13 - معور الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:47
من الغباء جدا ان يتم اطلاق الرصاص علي ذلك القارب المطاطي؟هل هناك حقد ام كراهية ام ماذا؟المواثيق الدولية تمنع هدا التصرف الوحشي الا اذا كانت هناك مواجهات مسلحة. اما ان تقتل فتاة بدم بارد كانت لا تريد الا الافلات من الاطظهاد والفقر فهذا ينتظر منه تحقيق تبرز مرامي واهداف تلك الطلقات النارية.لماذا تنظرون إلى بني جلدتكم نظرة الإحتقار وتنظرون اليهم كالحشرات ؟كفى تكبرا وتعنتا فهم بشر مثلكم انصفوهم واعطيهم حقوقهم المسلوبة.
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8
14 - Said الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:50
استغرب سكوت الجمعيات النسائية عن هذا الحدث الأليم، ربما تخصصهم هو الدفاع عن صنف معين من النساء
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5
15 - جريء الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 23:55
نعم يجب ان يكون تحقيقا و مستقلا، لان تحقيقاتنا نعرف مالها.
يجب محاسبة الذي اعطى الاوامر، رغم شبه استحالة المهمة لانه، ينتمي لدار الضمانة.
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5
16 - zakarya الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:01
العالم يضحك على المغرب ... بلد يساعد الدول الافريقية ... اين التروة... لو فتحت لحدود مدة 24 ساعة لا يبقى احد..... الكل يكره المغرب
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1
17 - ohhh الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:07
la marine royal a tirer sur le zodiac qui ne voulait pas s,arreter un zodiac special pour passer du hashish ,tout les clandestins a bord savaient qu,ils risquaient leurs vie
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0
18 - يونس الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:11
باختصار نحن في دولة لاتحترم شعبها. دم حياة ذهب هدرا المسكينة. بغيت نهاجر ليوم قبل غدا و الله عندي 31 عام ماخدام ماردام ماعندي دار ديالي ماعندي زوجة اش من حياة هدي عيشها .المسؤولين كاي قسمو الثروة بيناتهم و حنا كانتفرجو فيهم في الأخبار ديال 9 .مشكيلة الى حركتي تقلب على راسك يضربوك بالقرطاس بقيتي تموت من الفقر و التهميش و البطالة والحكرة. حسبنا الله ونعم الوكيل
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0
19 - moha الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:11
تحية اجلال وتقديرلافراد جنودنا البواسل الساهرين ليل نهار على حمى هدا الوطن وسحقا لاعداء وحدتنا الترابية الدين يركبون على كل حادت لمحاولة النيل من معنوياتنا وتلاحمنا
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1
20 - au commentaire 7 الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:13
bien sur le maroc est mieux que la France si tu as tout les moyens devant toi,,mais la France est mieux pour quelqu.un qui a un metier comme le sien
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0
21 - بلا حشمة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:13
سيبداؤون التحقيق بسؤال:
لماذا يهرب شعب فرادا و جماعات ان اجمل بلد في العالم؟
و سيختمون التحقيق ب: حقيقة لا نفهم هذه الضاهرة المغربية بامتياز.
انتهى التحقيق.
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0
22 - سلام الصويري الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:13
قوارب الموت أحرجت خدام الدولة ورموز الفساد السياسي والانتخابي والسلطوي وبينت بالملموس حقيقة البلد بعيدا الصورة التي يحاول تسويقها الاعلام والرسمي والأقلام الماجورة ورموز الريع فكان لابد من استعمال السلاح للحد من هول الفضيحة والحد من احراج السلطة امام وساءل الاعلام العالمي
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23 - au commentaire 5 الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:15
tu sais bien ce qui t,attends si jamais tu bouges? ?
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0
24 - بائع القصص الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:22
هذه المنظمة الدولية لا تعلم كم من تحقيق فتح دون نتيجة...اعتقد ان الجرحى في تلك العملية اختفوا ولا أحد يعلم اينهم وهل هم على قيد الحياة ؟ عائلاتهم تتسائل...اخشى تكرار سيناريو عناد العتابي
والله أعلم
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25 - Rachidi الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:23
غريب ان البعض يصر على إقحام المشكل الفلسطيني في قضية حياة مالعلاقة؟؟. قمة الكلخ...
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26 - simo الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 00:23
الأمر واضح هؤلاء القوارب السريعة التي تنقل المغاربة مجانا لإسبانيا هو قوارب تتاجر في المخدرات و تستعمل المهاجرين السريين كدروع بشرية من أجل تسهيل تعريب المخدرات
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