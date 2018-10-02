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الرئيسية | مجتمع | انتشال 11 جثة مهاجر إفريقي واعتقال ربان القارب

انتشال 11 جثة مهاجر إفريقي واعتقال ربان القارب

انتشال 11 جثة مهاجر إفريقي واعتقال ربان القارب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:30

أفاد بلاغ لعمالة إقليم الناظور أنه تم انتشال 11 جثة وإنقاذ 31 شخصا من دول جنوب الصحراء واعتقال ربان القارب الذي تم العثور عليه بعرض البحر أمس الاثنين.

وأضاف البلاغ أنه في إطار استكمال الأبحاث المنجزة من طرف مصالح الدرك الملكي بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول هذا الحادث، تم التوصل اليوم الثلاثاء إلى تحديد هوية ربان القارب الذي كان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا على متنه بنية الهجرة السرية، ويتعلق الأمر بمواطن من جنسية مالية يبلغ من العمر حوالي ثمانية عشرة سنة، وهو حاليا موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح المصدر أن البحث مازال جاريا للتوصل إلى المنظم الرئيسي لهذه العملية، الذي تبين من خلال تصريحات الضحايا أنه من جنسية مالية أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خليفة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:44
الكل يهرب الي بلاد الكفار و المسلمون لا زالون يدعون عليهم في الحج و صلا ة الجمعة
والله لا يستجيب
لانه يعرف ان استجاب سوف نصبح نحن و البهيمة سواء
وتفقد البشرية قيمتها و ان استجاب يعلم انه سيناقض قوله اني جاعل في الارض خليفة
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2 - كريم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:45
شكرا للسلطات المغربية و البحرية الملكية ...يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء المهربين للبشر فهم يتسببون في موت مئات الافارقة .
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3 - Hassan Sima الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:48
لو گان عددهـم قليل لنجحوا في العبور أما عن الربان لماذا تم إعتقاله في حين الآخرين لا مادام گان لهـم نفس التوجه ومحسوم نفس المصير ورحم الله الموتى
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