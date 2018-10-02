24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
- مصر تطلب ود المغرب بهدف الترشح لتنظيم كأس العالم 2030
- مسؤول حكومي يستبعد إلغاء العثماني لكتّاب الدولة
- الأمن يدخل قرية ابا محمد ويفتتح مفوضة للشرطة
"مفاوضات كولر" تواجه المواقف الثابتة لأطراف النزاع في الصحراء (5.00)
أغلال العزلة والتهميش تقيّد أولاد الصغير وعفيف بإقليم سطات (4.50)
- رصيف الصحافة: زواج يتيم يفجّر الغضب داخل حزب العدالة والتنمية - (117)
- "العدالة والتنمية" يتجاهل خطوبة يتيم ويطوي خلافاته مع "الأحرار" - (95)
- هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (67)
- بعد جنوب إفريقيا .. قطاع السيارات بالمغرب يقترب من تجاوز إيطاليا - (60)
- قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انتشال 11 جثة مهاجر إفريقي واعتقال ربان القارب
أفاد بلاغ لعمالة إقليم الناظور أنه تم انتشال 11 جثة وإنقاذ 31 شخصا من دول جنوب الصحراء واعتقال ربان القارب الذي تم العثور عليه بعرض البحر أمس الاثنين.
وأضاف البلاغ أنه في إطار استكمال الأبحاث المنجزة من طرف مصالح الدرك الملكي بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول هذا الحادث، تم التوصل اليوم الثلاثاء إلى تحديد هوية ربان القارب الذي كان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا على متنه بنية الهجرة السرية، ويتعلق الأمر بمواطن من جنسية مالية يبلغ من العمر حوالي ثمانية عشرة سنة، وهو حاليا موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأوضح المصدر أن البحث مازال جاريا للتوصل إلى المنظم الرئيسي لهذه العملية، الذي تبين من خلال تصريحات الضحايا أنه من جنسية مالية أيضا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
والله لا يستجيب
لانه يعرف ان استجاب سوف نصبح نحن و البهيمة سواء
وتفقد البشرية قيمتها و ان استجاب يعلم انه سيناقض قوله اني جاعل في الارض خليفة