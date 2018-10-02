انتشال 11 جثة مهاجر إفريقي واعتقال ربان القارب

هسبريس - و.م.ع

أفاد بلاغ لعمالة إقليم الناظور أنه تم انتشال 11 جثة وإنقاذ 31 شخصا من دول جنوب الصحراء واعتقال ربان القارب الذي تم العثور عليه بعرض البحر أمس الاثنين.

وأضاف البلاغ أنه في إطار استكمال الأبحاث المنجزة من طرف مصالح الدرك الملكي بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول هذا الحادث، تم التوصل اليوم الثلاثاء إلى تحديد هوية ربان القارب الذي كان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا على متنه بنية الهجرة السرية، ويتعلق الأمر بمواطن من جنسية مالية يبلغ من العمر حوالي ثمانية عشرة سنة، وهو حاليا موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح المصدر أن البحث مازال جاريا للتوصل إلى المنظم الرئيسي لهذه العملية، الذي تبين من خلال تصريحات الضحايا أنه من جنسية مالية أيضا.