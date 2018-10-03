نقابة تكرم مُدرِّسين من معتقلي حراك الريف

هسبريس - محمد الراجي

تستعد الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لخوض مسيرة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي للمدرّس، والذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة، احتجاجا على "ما آل إليه التعليم بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التقشف والحوارات المغشوشة".

وقبل المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق من مقر وزارة التربية الوطنية نحو مقر البرلمان صباح يوم الأحد المقبل، ستكرّم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطية خمسة أساتذة من معتقلي حراك الريف يوم الخميس المقبل بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتروم الهيئة النقابية سالفة الذكر من وراء الالتفاتة الرمزية بتكريم الأساتذة الخمسة "توجيه رسالة نطالب من خلالها بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في المغرب، ومنهم معتقلو حراك الريف، والتنديد بالأحكام الصادرة في حقهم"، يقول عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وتأتي مسيرة FNE في ظل "تدهور وضعية التعليم في المغرب بسبب غياب إرادة سياسية"، حسب عبد الرزاق الإدريسي، معتبرا أنّ تصور الدولة لإصلاح التعليم "يصبّ في اتجاه واحد، وهو تشجيع خوصصة هذا القطاع وتسْليعه، وجعل التلميذ زبونا لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي".

وعلى الرغم من أنّ الخطاب الرسمي ما فتئ يشاطر عدم الرضا عن وضعية التعليم المُعبّر عنه من لدن النقابات التعليمية وعامة المواطنين، ووضع الدولة مخططات لإصلاحه، وآخرها الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، فإنّ الإدريسي يرى أنّ "وضعية التعليم في المغرب مرشحة لمزيد من التردي في المستقبل".

وقال المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إنّ الدولة كانت تسعى، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إلى رفع نسبة التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص إلى نسبة معينة، وحين لم يتحقق هذا الهدف مع الميثاق، "جاؤوا بالرؤية الإستراتيجية 2015-2030 لتحقيقه".

وصادقت الحكومة والمجلس الوزاري على القانون الإطار الذي سيؤطّر الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأحيل على البرلمان، وسط انتقادات النقابات التعليمية التي ترى أن المصادقة عليه تشكل بداية تفعيل رغبة الدولة في رفع يدها عن التعليم العمومي بشكل تدريجي، بالشروع في فرض رسوم الدراسة على التلاميذ.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة حاولتْ طمْأنة الرأي العام، بتأكيدها على أنّ الرسوم ستؤديها فقط الأسَر الميسورة، في التعليميْن الثانوي التأهيلي والجامعي، فإنّ النقابات التعليمية لم تقتنع بردّ الحكومة، لاعتبار أنّ أبناء الأسر الميسورة لا تدرس أصلا في التعليم العمومي.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي إنّ فرض رسوم الدراسة على التلاميذ في التعليم العمومي "سيؤدّي إلى نتيجتين لا ثالث لهما، وهما انقطاع التلاميذ عن الدراسة، وبالتالي استفحال ظاهرة الهدر المدرسي، أو توجّههم إلى التعليم الخصوصي، طالما أنّهم سيؤدّون رسوم الدراسة، وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه".