"التكوين" يمنح شواهد للشباب في تحويل اللحوم

هسبريس من الدار البيضاء

وزعت كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالتكوين مجموعة من الشواهد التقديرية على العشرات من العاملين بإحدى الشركات المختصة في تحويل اللحوم.

ومنحت الوزارة هذه الشواهد التقديرية في حفل أقيم بمدينة المحمدية، يوم الثلاثاء، في إطار تأهيل الشباب ودعمهم.

وقال ممثل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني في كلمة له خلال هذا الحفل، الذي حضره الكاتب العام لعمالة المحمدية، إن "هذه الشواهد التقديرية تدخل في إطار تأهيل الشباب والنهوض بهم لولوج سوق الشغل".

وأضاف أن "الملك محمدا السادس دعا إلى النهوض بالشباب وتكوينهم، وبالتالي وجب الاستمرار في هذا المنهاج وتأهيل هذه الفئة من المواطنين".

من جهته، أوضح الكاتب العام لعمالة المحمدية أن هذا التكوين يندرج ضمن التعليمات الملكية الخاصة بمنح الشباب فرصة للتكوين من أجل الحصول على عمل.

ووزعت في هذا الحفل 144 شهادة تقديرية موقعة من طرف كتابة الدولة في التكوين المهني، اعتبرتها الشركة، على لسان نائب رئيسها، "قيمة مضافة" لمستخدميها، ودليلا على استمرارها.

ويستفيد الأشخاص الذين خضعوا لتكوينات من طرف كتابة الدولة والشركة المذكورة من الحصول على عمل، سواء في هذه الشركة ذاتها أو في الأسواق التجارية الكبرى، كما يتيح لهم ذلك البحث عن فرص شغل خارج أرض الوطن.