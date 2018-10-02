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الرئيسية | مجتمع | ضعف تشغيل المهاجرين يسائل آليات عملية الإدماج في المجتمع

ضعف تشغيل المهاجرين يسائل آليات عملية الإدماج في المجتمع

ضعف تشغيل المهاجرين يسائل آليات عملية الإدماج في المجتمع
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:00

في ندوة دولية جرى تنظيمها قبل أيام في مدينة الدار البيضاء حول تعزيز حركية اليد العاملة في إفريقيا لإعداد خطة لتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بسوق الشغل، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إنّ وزارته عملت على تيسير عملية ولوج المهاجرين واللاجئين إلى سوق الشغل من خلال إعفائهم من تقديم بعض الوثائق الضرورية.

وأضاف يتيم أنّ الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عملت، منذ سنة 2016، على تطوير عرض خدماتي ملائم لخصوصيات واحتياجات المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب، حيث تمّ تسجيل أزيد من 1500 مهاجر بالوكالة، استفاد 500 منهم من المقابلة التشخيصية، كما استفاد 650 آخرون من ورشات البحث عن شغل.

هذه المعطيات الرقمية قد تبدو مهمة، لكنّ الحصيلة التي تمخضت عنها فيما يتعلق بتحقيق غايتها، المتمثلة في إدماج المهاجرين في سوق الشغل، تظل هزيلة جدا؛ إذ لم يتعدّ عدد المدمجين إلى حدّ الآن 40 مهاجرا، وفق المعطيات التي قدمها وزير الشغل، رغم أنّ عدد المهاجرين الذين جرت تسوية وضعيتهم ناهز 45 ألفا.

ويرجع سبب ضعف إدماج المهاجرين في سوق الشغل بالمغرب إلى عدم مواكبة عملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية، التي انخرط فيها المغرب مطلع سنة 2013، بآليات وإجراءات عملية لإدماج المهاجرين بشكل فعلي، سواء في سوق الشغل أو في النسيج المجتمعي بشكل عام، حسب خديجة عناني، المكلفة بملف المهاجرين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وكان المغرب قد أطلق عملية تسوية استثنائية للمهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية بداية يناير 2014، مكّنت من تسوية الوضعية القانونية لـ24 ألف مهاجر، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ومكّنت المرحلة الثانية من العملية، التي انطلقت سنة 2016، من تسوية 21 ألف طلب. وبموجب هذه التسوية، تمكّن المستفيدون من الحصول على بطائق الإقامة التي تخوّل لهم الاستفادة من عدد من الحقوق؛ منها حق الشغل.

وقالت خديجة عناني إنّه فضلا عن عدم وضع آليات وإجراءات لإدماج المهاجرين في سوق الشغل، فإنّ "النسيج الاقتصادي المغربي المتسم بضعف القدرة على استيعاب اليد العامة يساهم بدوره في عدم إدماج المهاجرين في سوق الشغل، علاوة على أنّ أرباب العمل يفضلون تشغيل المهاجرين دون التصريح بهم (النّْوارْ) لمنحهم أجورا زهيدة، وتفاديا لتحمّل تكاليف انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأضافت الفاعلة الحقوقية متحدثة عن عدد المهاجرين المُدمجين في السوق الشغل قائلة: "هذا الرقم ليس مفاجئا بالنسبة إلي، لأننا لا نتوفر على بنية للإدماج؛ ذلك أنّ قطاع التشغيل هش، ويتشكل بالأساس من المشاريع الصغيرة غير المهيكلة التي لا تقدر على استيعاب يد عاملة كثيرة".

وترى عناني أنّ ضعف إدماج المهاجرين في سوق الشغل "ليس سوى انعكاس لفشل سياسة إدماجهم في مجالات أخرى، كالتعليم والصحة، لأنّ عملية تسوية وضعيتهم القانونية لم تواكبها إجراءات لإدماجهم الفعلي على أرض الواقع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:18
واش حنا و ملقيناش الشغل عدا المهاجرين .
مغرب مفك حريرة ديال الافواج من الشباب المعطل عدا المهاجرين .
خليهم احركو اوربا التي صدعتنا بحقوق الانسان
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28
2 - محمد علي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:21
قلناها من قبل بعد تسوية الوضعية يحق المهاجر أن يحصل على التغطية الصحية و الشغل و والمدرس و دور العبادة وبعدها ستبداء المنظمات الدولية الابتزاز المغرب البلد الهش و الفقير و الذي لم يسمح حتى أولاده بحقوق المهجريين و الأقليات و التمييز في العمل والحق في الجنسية لأبنائهم و هو حق مشروع لانهم لن يهربون بلد غير بلدهم و سيحسون التهميش و التمييز وإبداء مشاكل الكيتوهان اكثر من 6 مليون مغربي مهجر وكل مغربي يتمنى الهجرة المسؤولون يعتقدون أنهم السويد أو فرنسا شيء مؤسف
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14
3 - Ahmed الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:22
بعكس المهاجرين الأفارقة يجلبون الدولار و اليورو لكبار البلد لهذا هم هنا أما بالنسبة للعمل فهذا قمة الجنون بلد شبابه و شعبه يركبون الأمواج و يتحدون رصاص البحرية المغربية فقط للهرب من هذا السجن الكبير الذي هو جنة لفئة قليلة السيارات و الملاهي الليلية و السعادة و الاستمتاع كل ذلك من دماء الشعب أما بقية الشعب و التي هي الأكبر كما قلت الوزيرة عشرة دراهم كافيا المغربي و هما ولادهم بخسرو مليون فالنهار فملاهي ليلية من دم الشعب داكشي علاش المغرب 129 عالميا في التنمية و 1 عالميا في نهب الثروات ووتفقير الشعب و تدمير الشعب بالمخدرات
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10
4 - Abbass الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:24
احب فقط ان افهم... تطردون, تهجرون وتوقتلون ابناء البلد في البحر... بينما تحاولون في نفس الوقت ايجاد الحلول للمهاجرين الافريقيين ... يالا المفارقة...
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9
5 - soufian Ar الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:26
وااااش خدمنا حنا المغاربة لي فايتين 30 سنة، أو الشوماج قتلنا، بقاو غير المهاجرين.
برااكة من الضحك على الدقوووون.
لقد طفح الكيل، أخشى ألا تسوقنا البطالة نحو التفكير في الإنتحار
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11
6 - جالي مجلي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:27
الله يعطينا وجهكم ، وهل الإدماج في الشغل تم للمغاربة ولاد البلاد؟
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8
7 - H MEN الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:30
هاد الندوات تيبينو ان الحكام في كوكب اخر غير الارض او دايرين هبل تربح ولي صوت عليهم ها يتسطى
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8 - مول حمص الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:49
المغرب بلد يعاني ويلات البطالة وضعف فرص الشغل اصلا
كيفاش غيخدم البراني؟؟؟
أرجوكم رفقا بعقولنا
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9 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 13:10
باختصار انها حكومة النفاق تتبع املاءات الاتحاد الاوربي مقابل حفنة من الأورو ...فبدل ترك المهاجرين يتمون هجرتهم الى اوربا كما يصرحون بذلك ،تبحث عن حلول لتسغيلهم ضدا عن الشباب المغربي المهمش مع العلم ان مهاجري جنوب الصحراء فروا من بلدانهم نتيجة نهب ثرواتها من طرف الأوربيين وحكام بلدانهم..، اما ابناء الوطن فقد جعلوهم مجرد لاجئين ينزحون في انتحار جماعي نحو البحر ....حلل وناقش
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