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الرئيسية | مجتمع | حركة التوحيد والإصلاح: يتيم يجلب الشبهة ويخلّ بضوابط الخطبة

حركة التوحيد والإصلاح: يتيم يجلب الشبهة ويخلّ بضوابط الخطبة

حركة التوحيد والإصلاح: يتيم يجلب الشبهة ويخلّ بضوابط الخطبة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:00

بعد حوالي أسبوع من تفجر "قضية" محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج الاجتماعي، إثر ظهوره رفقة فتاة يقول إنها خطيبته وهو ماسك يدها ويتجولان في العاصمة الفرنسية باريس، خرجت حركة التوحيد والإصلاح التي ينتمي إليها يتيم، وهو أحد مؤسسيها، عن صمتها، معتبرة الأخير "وقع في بعض الأخطاء غير المقبولة".

وفي وقت ذهبت بعض التوقعات إلى احتمال أنْ يُطلب من محمد يتيم أن يستقيل من حركة التوحيد والإصلاح، ارتأت الحركة الدعوية أن تُمسك العصا من الوسط، إذ اكتفت بـ"تنبيهه"، كما جاء في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الحركة إنّها نبّهت الوزير يتيم "بعد أن سجّلت أنه وقع في بعض الأخطاء غير المقبولة، جعلته يُخلّ ببعض ضوابط الخطبة وحدودها، ويتصرف بما لا يليق بمقامه، ويضع نفسه في مواطن الشبهة".

وحَفل بلاغ المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح برسائل موجّهة إلى الوزير يتيم، إذ أكدت أن "ميثاق الحركة يعتبر أنّ المرجعية العليا لكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم يجعلهما المصدر الأعلى لكل مبادئ الحركة ومقاصدها، وروحَ منهجها، والموجِّه الأسمى لاختياراتها واجتهاداتها، وما تضمّناه يعلو على آرائنا وقوانيننا".

ويُفهم من الخطاب الوارد في بلاغ المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح أنه رد غير مباشر على التصريحات التي أدلى بها يتيم، وقال فيها إن "مسألة الحجاب التي كانت مرتبطة في ما سبق بالانتماء التنظيمي أو الحركي لم تعد كذلك، كما أنها لم تعُد كما كانت من قبل معيارا للتدين والالتزام الأخلاقي".

وفيما أكد يتيم أنّه باشر إجراءات الطلاق من زوجته الأولى، بعد استحالة العشرة بينهما، دعتْه الحركة إلى احترام أحكام الشرع ومقتضيات القانون في هذه المسألة، بقولها إنها "تُغلّب مصلحة حفظ الأسرة وتماسكها، وتدعو إلى احترام أحكام الشرع عند إنشائها أو تعرضها للاهتزاز، وتَعتبر تصرّف الفرد في أموره الشخصية مقيَّدا باحترام النظام العام، وبمنع إيقاع الضرر على الغير".

في المقابل ردّت حركة التوحيد والإصلاح على منتقدي يتيم بشكل ضمني بقولها إنها "تعتز بقيم الإسلام في التناصح وتقويم الاعوجاج، مع الإحسان في كل ذلك، والحرص على الإخلاص والتجرد، وتحري الصواب في القول، وتجنب التجريح واللمز، مع الحرص على خُلقي الحِلم والأناة اللذين يحبهما الله تعالى".

وكان الوزير محمد يتيم أثار ضجّة كبيرة حين نُشرت صورة له رفقة فتاة ماسكا يدها وهما يسيران في الشارع وسط العاصمة الفرنسية باريس، إذ لاحقته انتقادات واسعة، صبَّ أغلبها في انتقاد "ازدواجية خطابه"، كعضو في حركة إسلامية تتبنى خطابا محافظا، بينما كان هو يتجول رفقة فتاة غير محجبة وترتدي لباسا عصريا، رغم أنه لا يجمعهما عقد زواج شرعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - منتهى الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:12
لا يليق بمقامه؟ ؟؟!! سبحان الله ويليق بمقام من.؟
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34
2 - أمين فاس الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:13
حتى شاب عاد دارولو حجاب كان حريا به مراعاة منصبه و صورة الحزب الذي يمثله بدل النزول لنزوات الشباب و المراهقين
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57
3 - مروكي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:14
مجموعة او تكتل مصلحي يلبس رداء الدين للتغطية على أهدافه السلطوية والسيطرة على المجتمع وتزوير الوعي الجماعي للمغاربة...لكن الله أبى إلا أن يفضحهم ويفضح اهدافهم الإخوانية المدمرة للشعوب
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58
4 - الباجدةوالثالوث المقدس الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:17
الباجدة و تجار الدين والثالوث المقدس:
المال***الجاه***النساء***
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27
5 - رفيق علال الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:18
يتيم حلل ماحرم الله اجمل صور في تتداول على نطاق واسع في فيسبوك و الواتساب هي صورة الاستاد بنعبد الله يصلي و احد من الاصحاب الدعوة يحلل ما حرم الله
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14
6 - جمال الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:21
وا الفقيه وفين هي شبهة هذا فعل حرام ياك فالحديث لا يخلو رجل بإمرأة لا تحل له ياك ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد مرأة لا تحل له تناذون بتطبيق الشريعة الإسلامية يالاه بينو لينا فيكم هاهو واحد منكم تعاملو معاه بما يرضي الله ولا عنفاق
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33
7 - عبدالحق الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:22
الدين والتجارة لا يلتقيان هدا عار يامن تدعون انكم من الإصلاح
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27
8 - Mohamed الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:23
يجب احترام الحرية الشخصية . هذا هو الفرق بيننا وبين الغرب .

نحن دائما نبحث عن الانتقاذ ,لكن يجب ان يكون في ايطار العمل وليس في اطار الحياة الشخصية
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-39
9 - Abdelhak الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:25
أين مصلحة البلاد من كل هذا الضجيج.يتزوج أو ينذب شغلووووو هذااااااااك.
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0
10 - Houssam الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:26
عوض أن يهتم يتيم و من معه بأمور الوطن و المواطن أصبح الكل يناقش تفاهات لا علاقة للمواطن بها.المواطن الذي ينتظر حلولا للتشغيل و التعليم و الصحة و حقوق الانسان و حرية التعبير و محاربة الرشوة و الفساد الاداري وووووو.فليتزوج يتيم او يطلق هذا يهمه .المشكلة الكبرى اننا ابتلينا بحكومة تتاجر بالدين على حساب مواطنين بسطاء يصدقون اقوالهم و تغريهم مظاهرهم و ما يفعلونه في الواقع هو مجموعة من الممارسات اللا اخلاقية.
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3
11 - الاستاد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:27
الكل يعشق العيش في البلدان العلمانية حيت الحرية الفردية والشخصية ولا أحد يصدعك فين ماشي وفين داخل وشكون هذه ومادا تفعل هنا ...هل هي حرمك. ....لهدا السبب فضل هدا الفقيه أن يدهب بعيدا من وطنه ليمارس الرومانسية والعشق. .....لكن نفس هدا الشخص يموت ويناضل على أن لا تطبق العلمانية بالمغرب. ..ويناضل من أجل خنق الشباب المراهق المضغوط. ..حلل وناقش
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12 - مغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:27
قد نهى الله تعالى عن مخالفة العمل للقول، فقال سبحانه: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون}...
ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه، فيقولون؛ أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه)...
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث يهدمن الدين؛ زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون)...
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13 - أنا حر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:28
قرأت في تعليق لأحد الحكماء قال كلمة إقشعر لها بدني ورشني العَرق، لكني بعد تفكير بذهن رائق وجدت ما قاله حق قال؛ (الحمد لله على نعمة الكفر) . إن الكفر أقل درجة من النفاق ، تحيا العلمانية ولتسقط الأصنام والأضرحة.
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14 - ولد زايو الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:29
لقد جلب الشبهة يوم أن كان يذهب إليها لكي تدلكه مٌدَلِّكَتَهُ . أدْلَكْ يا المَدْلُوكْ حْنااااااا لي انتخبناكم. مبقيتش أثق فيكم. ولكن يقول الله تعالى( سيماهم في وجوههم) وهذا سبحان الله يظهر على وجه كل شخص سواء كان داعية أو سياسي.
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4
15 - الدين النصيحة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:29
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العمل بأمر الله تعالى لا يلتزم به إلا من وفقه الله و اعانه عليه .والحق الذي أرى والله أعلم انه لا الحركة ولا الحزب بمواقفهم هذه يمثلون شيء من الإسلام. فالانسجام مع دين الله امر فطري.والانسلاخ من شرع الله والتساهل في احكامه يأتي شيئا فشيئا حتى تجد المرء ضد على شرع الله و احكامه و يجاحد انه ياخد في دين الله بمأخذ التيسير. فلله الأمر من قبل و من بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل.
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16 - متتبع 01 الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:30
متى تستأنف جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية؟
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17 - مواطن الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:33
إنما الأمم الأخلاق مابقيت ...فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
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18 - Aziz الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:33
كيف كال مسكين هو راه وزير ماشي ولد الشعب من حقو ادير الي بغا .
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19 - samir الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:33
هؤلاء الناس يمارسون العدالة و التنمية في المغرب . لكن في الدول الاوربية يمارسون العلمانية . إذن فهؤلاء أناس انتهازيون . انطلقوا من لاشيء ووصلوا ما لم يحلموا به.لانهم ببساطة استغلوا الدين و أمية و جهل المجتمع المغربي فترقوا في السلم الاجتماعي و أصبحوا من الكبار .كانوا أغلبهم مدرسون و الان أصبحو وزراء همهم الوحيد هو ممارسة الرذيلة و متابعة الفتيات
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20 - Peace الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:33
يا ودي يا ودي حركة التوحيد والإصلاح, هل هذا هو الاصلاح?! التهجم على الناس في حياتهم الشخصية? اودي يتجوج او لا يطلق و انتوما مالكم, تكون دايرة الحجاب ما تكونش دايرة الحجاب, شغلهوم هاداك, دخول الصحة هذا!

لمناقشة هذا لموضوع بجدية تامة, اقول انه, ربما لم يتفاهم مع زوجته السابقة, لانه لم يكن مقتنعا بها تمام الاقتناع و لم يكن يحبها, لان حركة التوحيد و الاصلاح كانت و ربما مازالت تستغل الشباب وتزوجهم بمعرفتها لادماجهم معها في الحركة بل و تعده بالتشغيل اذا تزوج بنت فلان او اذا تزوجت شابة ابن فلان من الطبقة البورجوازية المتوسطة من اتباع بنكيران, بشرط ن تكون متحجبة او تتحجب بعد الزواج او في العرس. و نفس لشيء بالنسبة للشاب عليه ان يلتزم مع الحركة و يبقى وفيا لها. و الا فانهم يشوهوا سمعته اذا ارتد عن الحركة او يهاجموه و يضايقوه بشتى الوسائل المتاحة لهم.
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21 - Citoyen الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:33
تجار الدين أخطر من الملحدين لأنهم يستغلون الدين لقضاء مآربهم وبذلك يساهمون في تشويه الدين وتغليط الشباب الذي ينبهر بهم وبخطاباتهم حول الدين وهم لا يؤمنون لا بالإسلام ولا بالله ولا بالسنة، كل هذا لديهم مجرد وسيلة لتحقيق مطامعهم
واش أوروبا غير جات وبعدت الدين عن السياسة؟؟؟؟؟
لا زال تنقصنا مآت السنين إن لم نقل آلاف السنين حتى نفهم هذا مع الأسف
انشري هسبريس مشكورة
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22 - ابو ايمن الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:35
الضحك على ذقون الناس. ألا يوجد مدلك رجل عوض مدلكة امرأة
هذه أكبر الرذائل أن تدلك شابة أعضاء في جسم الرجل والكل أصبح يعرف محلات التدليك و ما يقع فيها يا أصحاب الدعوة لا ثقة فيكم.
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23 - ملاحظ الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:36
نفترض انه استقل من حركة التوحيد والاصلاح يديروليه كيما ليسبقو الكوبل ديال الشاطئ مع ستة ديال الصبح غير ينسيو الناس ويرجعوليه العضوية ديالو حيت شعارهم عفا الله عما سلف
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24 - عبو الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:38
السيد الوزير كأي رجل يحب النساء،وهو من الذين يضعفون أمام الجمال،ومنصبه وموقعه الإجتماعي جعلاه يزداد فحولة بعد تناوله الكافيار والأطعمة الغنية بالفيتامينات، فلا تلوموه لقد اشتد عوده،
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25 - tarik الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:38
كان باﻻجدى لهذه الحركة ان تلتزم الصمت بدل الخروج بتبريرات تجعلها محل تقاسم وزر فاحشة السيد الوزير من الناحية الشرعية فمثل هذه اﻷمور أحكامها منصوص عليها في كتاب الله و ﻻ اجتهاد مع النص، أما السبد يتيم الذي ﻻيعرف التفريق بين الحياة العامة و الخاصة لمسؤولي الدولة فيجب دفع البحث معه قصد ما الدافع الذي اجبره عن بحث زوحية ثانية في اوروبا و كأن المغرب ﻻ توجد به امرأة تليق بمقامه كما يحلو للبعض بوصفه صاحب مقام. الرجل يبحث من خﻻل ارتباطه بهذه الفتاة من أجل الحصول بطرق ملتوية سوف تفضح قريبا على أوراق اﻹقامة بفرنسا وهنا مربط الفرس لماذا و ما الدافع
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26 - عمر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:39
لم تر الحركة إلاهذا الخطأ الذي يعد ضمن اللمم المذكور في القرآن أما الظالم و الفواجع التي اقترفها و مازال يقترفها يتيم و وزراء الحزب و رئيسا الحزب في حق الشعب فلا كلام عنها و لايحكمها الشرع. المشكلة عنكم في القبلة و ليس في تفقير الشعب و نشر الفساد وتهجير الناس من براريكهم. عقول صغيرة
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27 - مغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:39
رجال لا يحترمون لا شيبهم ولا موقعهم السياسي ولا الثقة التي اعطاها لهم منتخبوهم
هذا ما يسمى بخيانة الامانة و خيانة المبادئ
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28 - سؤال الأخلاق الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:39
يعاود سؤال الأخلاق طرح نفسه على الحركات (الإسلامية) بحدة. ذلك بأن المنتمين إليها لا زالوا بعيدين عن تمثل سؤال الأخلاق سواء منتمين أم رموز.
لذلك صار من اللازم القول أن موت الحركات الإسلامية أصبح حقيقة، وصار إعصار سؤال الأخلاق مدمرا لها. وصاروا بعيدين كل البعد عن تجاوز سؤال الأخلاق إلى غيره من أسئلة الاقتصاد و السياسة و الاجتماع .
لذلك لا غرو أن نرى في قادم المستقبل القريب بزوغ مؤسسات مدنية و قيادة الشعوب لنفسها و انهيار المؤسسات التقليدية من أحزاب و برلمانات .....
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29 - كل مرة "فركوعة" الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:41
كل مرة "فركوعة" ...."هادشي بسال عنكم بزاف "
" شوهتوا حزبكم...وشوهتوا حركتكم..".
أنتم تتدعون أنكم تحاربون الفساد والمفسدين...إذن ماذا تنتظرون من إبعاده عنكم؟
قد تكون هذه الأشياء تقع بأحزاب أخرى..لكنهم على الأقل لا نسمع عنهم شيئا.
إن ابتيلتم فاستتروا....
لو كنت شخصا عاديا لما انتبه لك الناس يا سيادة الوزير...لكنك وزير....تمثل حكومة......تمثل دولة.
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30 - غرافي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:43
 محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني،و يتساءل المغاربة عن الشغل و الإدماج را هدا هو الإدماج مساكن المغاربة طايقين و نية ..........
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