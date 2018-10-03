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المغرب يرفض استضافة مراكز إيواء واحتجاز المهاجرين الأفارقة

المغرب يرفض استضافة مراكز إيواء واحتجاز المهاجرين الأفارقة
هسبريس-عبد السلام الشامخ
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:00

لا بديلَ أمام المغرب إلا تشييد ملاجئ "آمنة"، يستقرُّ فيها المهاجرون المتدفقون على أوروبا من سواحل المملكة؛ ذلك ما تطمحُ إليه عواصمُ الاتحاد الأوربي، لكنَّ المغرب يرفضُ إجراءً من هذا القبيل، فهو "غير مستعد للسماح لجزء من ترابه أن يتحوَّل إلى ملجأ يُقيمُ فيه المهاجرون الأفارقة لتحديد ما إذا كان مسموحاً لهم بالدخول إلى أوربا من عدمه"، حسب وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

وأورد المسؤول الحكومي المغربي، في ردّه على سؤال للصحافة الألمانية حول ما إذا كانت الرباط مستعدة لتشييد مراكز إيواء، بأن "المغرب غير مستعد لتقديم أي جزء من أراضيه كمنطقة احتجاز للمهاجرين، لأنه بوجه عامٍ ضد كل أشكال هذه المراكز"، مضيفاً في حديثه لصحيفة "دي فيت" الصادرة اليوم أن الأمر يتعلق بـ"جزء أساسي من سياستنا للهجرة وموقف سيادي وطني".

وتراهنُ المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على مساعدة دول شمال إفريقيا لوقف موجة المهاجرين التي لم تنفع معها تشريعات الاتحاد الأوربي المعتمدة، وهو ما دفعها إلى "التفكير في إبرام اتفاق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، يعتمد على استضافة دول أخرى المهاجرين الذين ترفضهم ألمانيا إلى حين النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم".

ويعدُّ المغرب من بين الدول المرشحة للعب هذا الدور، خاصة مع تزايد عدد المهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وارتفاع عدد الوفيات في صفوفهم. لكنّ بوريطة يرفضُ مقترح تشييد هذه المراكز التي "تأتي بنتائج عكسية"، وفق تعبيره، مورداً: "العروض المالية التي تقترحها بروكسيل لن تغير رأينا في الموضوع".

وزاد وزير الخارجية المغربي: "من السهل للغاية القول إن هذه فرصة للمغرب"، في إشارة منه إلى الدعم الذي رصدته بروكسيل للمغرب في إطار الحد من تدفق المهاجرين.

وتأتي تصريحات بوريطة في وقت لم تبد أي من بلدان شمال إفريقيا الأخرى التي تلقت هي الأخرى المقترح الأوروبي نفسه اهتمامًا أيضًا، بما فيها تونس والجزائر، إذ ترفض الجارة الشرقية بالمرة تشييد هذه الملاجئ، بل إنها تعتمد على مقاربة أمنية توصف بـ"الضيقة" بعد قرارها طرد مهاجرين من ترابها.

وبالنسبة للوزير المغربي فإن الاتحاد الأوروبي يجعل من مشكل الهجرة أكبر مما هو عليه في الواقع، ويتابعُ: "تشمل الهجرة 3٪ من السكان، 80٪ منهم قانونيون"، كما يقول: "لذلك نحن نتحدث عن 20 ٪ من تلك 3 ٪"؛ ووفقه فإن السياق السياسي الأوروبي "يضخم المشكلة".

في الوقت نفسه ينتقد بوريطة الاتحاد الأوروبي بسبب موقفه "الغامض" تجاه المغرب، متسائلا: "هل نحن شريك حقيقي أم مجرد جار يمثل منبعاً للخوف والتوجس؟"، ومضيفاً أن "المغرب يلعب دوراً هاماً في قضايا الهجرة واللجوء، وسيكون من غير المناسب أن تطلب من البلد المساعدة في مكافحة الإرهاب، بينما تعامله كمجرد "شيء""، وفق تعبير وزير الخارجية المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Mounia الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:16
Pas de ghetto au maroc SVP. On a assez de problemes maroco-marocains.
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16
2 - أمين فاس الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:21
كل شيء بثمنه أوروبا ترى في المغرب مجرد دركي لماذا لا تعامل أوروبا المغرب كتركيا التي فرضت شروطها للقبول بالدخول في صد أمواج المهاجرين
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19
3 - مواطن مغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:21
موقف شجاع يستحق التنويه فالمغرب بلد ذو سيادة ولا للاملاءات الغربية
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23
4 - عبدية الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:21
اويلي تا مالقينا باش نوكلو لي عندنا بقا لينا غير الملاجىء
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24
5 - محمد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:22
لو كان الاتحاد الاوروبي دفع مبلغا مهما للمغرب .لصفق وطبل بوريطه .وأثنى على إيجاببات هذه المخيمات .
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3
6 - لا نريد سجون عندنا للافارقة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:23
لا يجب على المغرب ان يقبل ان يكون ملاجئ للرقيق المهاجرين ولو عرض عليه الاتحاد الاوروبي ملايير الاوريات هذا ان فعل ستكون وصمة عار مدى التاريخ في جبين المغرب وسينظر الافارقة الى المغرب انه بلد السجن لهم سيكرهونه كالابرتايد ، الاتحاد الاوروبي يتهرب من العار ويريد إلْصاقه بالمغرب فل يبحثو لهم عن بلد اخر او عندهم هم .
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29
7 - محمد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:30
على الدولة المغربية ان تجد حلا لكل المشاكل الاجتماعية التي يعيشها أبناء الوطن والتي تدفع الكثير من الشباب المغربي الى ركوب قوارب الموت الى اوربا أملا في ان. يحظى بظروف عيش
تحفظ له كرامته بدل التفكير. في مصير المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء ومفاوضة الاروبيين من اجل ابجاد حلول لهم
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7
8 - خليل الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:33
فليستثمروا تلك الاموال في تنمية دول جنوب الصحراء
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9
9 - محمد السني الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:35
سيقبصون ويرضخون لاملاءات اوربا وستكون تلك بداية الفوضى في البلد..
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1
10 - محلل فوق العادة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:37
موقف سيادي وحكيم واروبا لا تتحمل مسؤولياتها بل تتخلص من مشاكلها لتلقيها على الاخرين بحكم انهم دون مستواها في التفكيرالاستراتيجي وكذلك في تقيم العواقب . الغرب بصفة عامة لا يفكر الا في مصالحه وكلما اراد ان يصل اليها يعتمد مقاربات مختلفة فيما يخص المغرب فمرة حليف استراتيجي ومرة يريدون لي ذراعه بقضيتنا الاولى او بحقوق الانسان كقضية اكديم زيك وحراك الريف او المطالبة بالتحقيق في مقتل المرحومة حياة ...انهم مخادعون .
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4
11 - المغرب الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:38
المغرب لا يرفض بل يساوم،يريد مثل تركيا 6 مليار يورو،أصلاً علاش المغرب يهمه المواطن،همه هو الأورو والدولار،، هاد ما يصدر في الصحف الأوروبية،والله أعلم.
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2
12 - ابو الاميرتين الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:42
السلطات المغربية تحتاج فقط الى الدعم المالي و تعمل دور الدركي حتى في لب هده الدول التي ينحدر منها هاؤلاء المهاجرين لاسف المسؤواين يقولون مالا يفعلون مدا نقول على قبول المغرب بإرجاع 16 مهاجر وصلو الى الاراضي الاسبانية و محاكمتهو ايضا اليس هدا بدور الدركي و لمادا هده الاجراءات المشددة و اغراق المدن تلجنوبية بالمهاجىين بعدما تم ترحيلهم في مدن الشمال و الناضور اليس هدا بدور الدركي فعلا المغرب لن يقبل بيناء مخيمات للاجئين لان هدا يحتاج الى اموال و الى موظفين و الى مواد غدائية فكيف يدبرون هده المزانية التي ستمنحها الدول الاروبية مقابل منعهم لابحار اليها و لهدا سيقومون بدور الدركي و ابعاد المهاجرين الى الجنوب ليقوم المواطن من جيوبهم المغربي بإعانتهم من اجل لقمة العيش عوض الاموال التي منحت لهم من طرف القارة العجوز لهدا الحكومة تؤكد على رفضها للعب دور الدركي و انشاء ملاجئ
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13 - Observateur الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:47
انا مع تشييد هذه الملاجئ في مدينة تندوف المغربية.
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14 - tjg الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:50
هذه ما هي إلا وسيلة ضغط على الإتحاد الأوروبي لقبول إتفاق الصيد البحري و أيضا من أجل تقديم مساعدات مالية للمغرب
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