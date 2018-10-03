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الرئيسية | مجتمع | عاملات الفراولة بإسبانيا يرفضن العودة إلى المغرب‎

عاملات الفراولة بإسبانيا يرفضن العودة إلى المغرب‎

عاملات الفراولة بإسبانيا يرفضن العودة إلى المغرب‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:20

قررت ألفان و500 عاملة مغربية تم إرسالهن إلى إسبانيا للعمل الموسمي في حقول الفراولة عدم العودة إلى المغرب والبقاء بشكل غير شرعي في البلد الأوروبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وفي تصريحات صحافية، ذكرت مصادر مقربة من المنظمة المسؤولة عن هذه العملية الإسبانية- المغربية المشتركة أن المجموعة المشار إليها من العاملات المغربيات قررت عدم العودة إلى البلاد، بعد سفرها للعمل الموسمي في حقول الفراولة في مدينة ويلبا الواقعة جنوبي الجارة الشمالية للمملكة.

وسافر ما يقدر بنحو 15 ألفا من العاملات المؤقتات هذا العام إلى إسبانيا، على مراحل، في ظل تعهد بالعودة إلى المغرب بمجرد الانتهاء من العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - mounir الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:55
C'est revient sont vraiment déconne il revient ou en enfer pas de travail pas de santé reviens pad de préférence et reste là-bas en Europe c'est mieux
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1
2 - youssef الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:56
عقبال الافواج الاخرى هادي غي منين تعرضوا للاغتصاب مابغاوش يرجعوا
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15
3 - رشيد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:56
كاين شي واحد كايخرج من الحبس و يبغي يرجع ليه؟
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29
4 - الوطنية الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:57
كان التخطيط الى قرار عدم العودة الى المغرب وهو من بين اسباب اثارة تلك الزوبعة التي قيل عنها اغتصاب وتحرش وتعديب
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9
5 - siad88 الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 15:59
شنو غيديرو فبلاد لميزريا . تيختارو عيلات عنهم ولاد باش يضمنوا رجوع تاعهم
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6
6 - موحا الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:00
دليل على أن بلادنا لا تهتم بشعبها لهدا هده النساء سمحت في ازواجها وأولادها
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17
7 - sba7a الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:01
الآن يمكنك التأكد أن كل هذه النتائج تدل على أن المغرب بخير وقيادته الرشيدة تمشي في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من التقدم و الازدهار في كل المجالات والنموذج المغربي يضرب به المثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذا الشعب المغربي يهرب من الراحة والتمتع بجميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والمدنية لأوروبا ليجد المعانات وقلة فرص العمل...... وصدق العثماني في قوله إن المغرب أفضل من فرنسا وحسبنا الله ونعم الوكيل الشعب بغا يهاجر من البلاد خليوني نهاجر البلاد بقاو فيها غي المقابر على طرف د الخبز انا نغامر.......القصيدة طويلة
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20
8 - بن عمر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:03
وااااااهيا نااااري .. والحفيض الله .. اش هادشي واقع .. وامابقا حتى واحد بغا يكلس فهاد البلاد العزيزة !!!!
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13
9 - hicham الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:03
اللي مشى ما جا .. الله يعطيكم الصحة و الله يسر ليكم الأمور
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16
10 - NOUMRI الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:04
يجب أرجاعهن بقوة القانون من طرف السلطات الإسبانية لأن أغلب العاملات هن متزوجات و عدم التعاقد معهن مرة أخرى
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-32
11 - radwan الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:05
اش غدي يجيوا اديروا اهنا اطلبوا حدا الجوامع ولا اشنو ...اش بقا عند الفقراء غير الطلبة ولا الكريساج ...
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20
12 - حمزة الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:05
لماذا سيعودون إلى بلد لا يوفر لهم حتى دوليبران
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22
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