عاملات الفراولة بإسبانيا يرفضن العودة إلى المغرب‎

هسبريس من الرباط

قررت ألفان و500 عاملة مغربية تم إرسالهن إلى إسبانيا للعمل الموسمي في حقول الفراولة عدم العودة إلى المغرب والبقاء بشكل غير شرعي في البلد الأوروبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وفي تصريحات صحافية، ذكرت مصادر مقربة من المنظمة المسؤولة عن هذه العملية الإسبانية- المغربية المشتركة أن المجموعة المشار إليها من العاملات المغربيات قررت عدم العودة إلى البلاد، بعد سفرها للعمل الموسمي في حقول الفراولة في مدينة ويلبا الواقعة جنوبي الجارة الشمالية للمملكة.

وسافر ما يقدر بنحو 15 ألفا من العاملات المؤقتات هذا العام إلى إسبانيا، على مراحل، في ظل تعهد بالعودة إلى المغرب بمجرد الانتهاء من العمل.