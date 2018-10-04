الأستاذة المتعاقدون يتوعدون وزارة التربية الوطنية

هسبريس – نور الدين إكجان

نقلت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" صراعها مع وزارة التربية الوطنية صوب مدينة الدار البيضاء، بعد أن أعلنت "عزمها تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فضلا عن حمل الشارات السوداء أيام 4 و5 و8 و9 أكتوبر، تضامنا مع تنسيقيات حاملي الشواهد والزنزانة 9، فضلا عن تنظيم ندوة علمية تحتضنها جهة بني ملال خنيفرة".

وأضافت التنسيقية، في بيان لها، أنها ستخوض إضرابا إنذاريا يوم 22 أكتوبر الجاري، تنديدا بما أسمته "السياسات التي تنهجها الحكومة التي تعبر عن فقدان البوصلة وتجاهلها لملفهم المطلبي"، مشددة على "أنها تتابع بقلق مجموعة من السياسات المزكية للاحتقان الاجتماعي، ما خلف نزوح خيرة أبناء الوطن صوب ديار المهجر بحثا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأردف المصدر ذاته أنه "بدل أن تبحث الدولة عن حلول جذرية لمشكل البطالة وجل قضايا الشعب، لجأت إلى نهجها القديم المتمثل في القمع والاضطهاد"، داعيا "جميع الإطارات النقابية والتعليمية إلى المشاركة في التصعيد"، ومشددا على "ضرورة مواصلة النضالات إلى حين تحقيق المطالب"، مع استعدادهم "للتصعيد غير المسبوق في حالة عدم الاستجابة الحقيقية للمطالب من طرف الوزارة الوصية على القطاع".

عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني لـ"لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "البرنامج الذي سطر يتعلق بشهر أكتوبر ويتضمن إضرابا ومسيرات"، مشيرا إلى أن "الأساتذة لم يخوضوا أي إضراب طيلة الموسم الدراسي الماضي، احتراما للزمن المدرسي للتلاميذ ولأوليائهم؛ لكن بعد ثبوت غياب إرادة حقيقية للحوار وإيجاد حل لمعضلة التعاقد، لم يعد أي شيء يثني عن التصعيد".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بخصوص وحدة النضالات فهي موجودة على المستوى الميداني، مع بقية التنسيقيات النقابية، ومع أساتذة الزنزانة 9 والأساتذة المرسبين، ويتم الاشتغال الآن على بناء جبهة للدفاع عن التعليم، ولم يتبق سوى عقد لقاءات مشتركة"، مشيرا إلى أن "اختيار مدينة الدار البيضاء كمكان للمسيرة الاحتجاجية الوطنية يعود إلى محوريتها على المستوى الاقتصادي، فضلا عما شهدته من معارك بطولية طيلة تاريخ المغرب، خصوصا فيما يتعلق بقضايا التعليم".