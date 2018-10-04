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الرئيسية | مجتمع | الأستاذة المتعاقدون يتوعدون وزارة التربية الوطنية

الأستاذة المتعاقدون يتوعدون وزارة التربية الوطنية

الأستاذة المتعاقدون يتوعدون وزارة التربية الوطنية
هسبريس – نور الدين إكجان
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 09:21

نقلت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" صراعها مع وزارة التربية الوطنية صوب مدينة الدار البيضاء، بعد أن أعلنت "عزمها تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، فضلا عن حمل الشارات السوداء أيام 4 و5 و8 و9 أكتوبر، تضامنا مع تنسيقيات حاملي الشواهد والزنزانة 9، فضلا عن تنظيم ندوة علمية تحتضنها جهة بني ملال خنيفرة".

وأضافت التنسيقية، في بيان لها، أنها ستخوض إضرابا إنذاريا يوم 22 أكتوبر الجاري، تنديدا بما أسمته "السياسات التي تنهجها الحكومة التي تعبر عن فقدان البوصلة وتجاهلها لملفهم المطلبي"، مشددة على "أنها تتابع بقلق مجموعة من السياسات المزكية للاحتقان الاجتماعي، ما خلف نزوح خيرة أبناء الوطن صوب ديار المهجر بحثا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وأردف المصدر ذاته أنه "بدل أن تبحث الدولة عن حلول جذرية لمشكل البطالة وجل قضايا الشعب، لجأت إلى نهجها القديم المتمثل في القمع والاضطهاد"، داعيا "جميع الإطارات النقابية والتعليمية إلى المشاركة في التصعيد"، ومشددا على "ضرورة مواصلة النضالات إلى حين تحقيق المطالب"، مع استعدادهم "للتصعيد غير المسبوق في حالة عدم الاستجابة الحقيقية للمطالب من طرف الوزارة الوصية على القطاع".

عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني لـ"لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "البرنامج الذي سطر يتعلق بشهر أكتوبر ويتضمن إضرابا ومسيرات"، مشيرا إلى أن "الأساتذة لم يخوضوا أي إضراب طيلة الموسم الدراسي الماضي، احتراما للزمن المدرسي للتلاميذ ولأوليائهم؛ لكن بعد ثبوت غياب إرادة حقيقية للحوار وإيجاد حل لمعضلة التعاقد، لم يعد أي شيء يثني عن التصعيد".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بخصوص وحدة النضالات فهي موجودة على المستوى الميداني، مع بقية التنسيقيات النقابية، ومع أساتذة الزنزانة 9 والأساتذة المرسبين، ويتم الاشتغال الآن على بناء جبهة للدفاع عن التعليم، ولم يتبق سوى عقد لقاءات مشتركة"، مشيرا إلى أن "اختيار مدينة الدار البيضاء كمكان للمسيرة الاحتجاجية الوطنية يعود إلى محوريتها على المستوى الاقتصادي، فضلا عما شهدته من معارك بطولية طيلة تاريخ المغرب، خصوصا فيما يتعلق بقضايا التعليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كفتة الخميس 04 أكتوبر 2018 - 09:38
واو واو علا بلادي كلشي يلغى بلغاه ههه
افين هيا اجمل بلد فالعالم و رؤية الاستراتيجية 2030 للتعليم وغيرها من البرامج
هكاوا على الاستثمارات الخارجية .....
اجي بعدا اش درتوا بلفلوس لي كتاخدهم من الاتحاد الاوروبي لتاهيل القطاعات ولا هادوك مشاو حسي مسي ونزيدو عليهم حتى مساعدات نتاع دول الخليج
السؤال
اين تذهب الاموال التي يتلقاها المغرب كمساعدات من الاتحاد الاروبي و دول الخليج لتاهيل القطاعات الحيوية مثل القضاء والصحة والتعليم وووو..؟
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2 - لا ثقة في النقابات الخميس 04 أكتوبر 2018 - 09:49
اخواني الاساتذة المتعاقدين اياكم و الثقة في النقابات ، فقد سبق لها ان خذلت الموظفين العموميين قبل سنتين عندما تخلفت عن جلسة البرلمان للتصويت على قانون التقاعد المشؤوم الذي سمح برفع سن التقاعد الى 63 سنة و الاقتطاع من اجور الموظفين بمبلغ فاق 600 درهم ، لذلك احذروا فقد تجدون انفسكم في الشارع ...خصوصا و انكم وقعتم على عقد الشغل بالتعاقد عن وعي و طواعية . لذلك المرجو الجد و التركيز في تعليم ابنائنا .شكرا لكم
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3 - وبعدي الطوفان. الخميس 04 أكتوبر 2018 - 09:52
بعيدا عن العاطفة أرى أن ضغط الأطر التعليمية يقود البلاد الى مصير أسود فهؤلاء الذين يضغطون على ميزانية الدولة يستنزفونها ويتركونها عاجزة عن بناء المستشفيات والمدارس وخلق اسواق نموذجية تمتص الشباب العاطل وبالتالي يساهمون في اتساع هوة الاحتقان وعندما يثور الحرافيش فقراء المغرب الحقيقيون فقل على المغرب السلام .
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4 - عبد العزيز الخميس 04 أكتوبر 2018 - 09:54
ها احتجاجات الأطر الطبية الأساتذة المتعاقدون حملة الشهادات لحريك ظاهرة الإجرام إفراغ الكارينات بالقوة وزيد وزيد. وا رئيس الحكومة وقدم استقالتك راه ريحتكم اعطات.
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5 - sam de Taza الخميس 04 أكتوبر 2018 - 09:55
C’est la vérité du Maroc, l’enseignement c’est le dernier problème de nos incompétents qui gouverne, vous allez rien gagner avec ces mouvements vu que vous avez signé sur ce principe avant même de commencer, donc continue ainsi ou quitter le Maroc comme les braves citoyens... :(
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6 - استاذة إعدادي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 10:01
يا ابنائي فرض عليكم التعاقد اجيبكم لم يفرض عليكم بل اخترتموه بطبيعة الحال لاخراج أنفسكم من البطالة .لكن الذين يرفضونه لم يوقعوه ولا زالوا يعانون من البطالة . فتقبلوا الوضع كما وانتظروا الاحسن ربما يأتي
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7 - oujdi الخميس 04 أكتوبر 2018 - 10:03
بالله عليكم لمادا لم يفرض التعاقد في وزارة الصحة مع الاطباء والممرضين
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