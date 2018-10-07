باحث: الفقر والاحتجاج لا يسقطان الجنسية عن المواطن المغربي

هسبريس- عبد الإله شبل (صور: محمد اكريمي)

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات بعض الشباب مطالبين بإسقاط الجنسية المغربية، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها، قال أشرف منصور جدوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن "التجريد من الجنسية لا يتم إلا للأشخاص الذين لهم جنسية مكتسبة".

وأوضح المحامي والباحث في العلوم الجنائية، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، تزامنا مع احتجاج ساكنة "كاريان حسيبو" بالبيضاء وتهديدهم بطلب اللجوء الإنساني والرحيل إلى سبتة المحتلة، أنه "بخصوص إسقاط الجنسية، فإن المشرع يتحدث في القانون الخاص بها عن مسألتين، الأولى تتعلق بفقدان الجنسية، والثانية تتعلق بالتجريد".

ولفت أشرف منصور جدوي إلى أن فقدان الجنسية "حدده الفصل 19 من قانون الجنسية، ونص على ست حالات لذلك؛ من بينها قضية المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها والمأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم".

وشدد المحامي بهيئة الدار البيضاء على أنه، فيما يتعلق بالاحتجاجات التي يهدد من خلالها بعض المغاربة بالتخلي عن جنسيتهم، على أن الحالات التي حددها قانون الجنسية المغربية "ليس ضمنها الاحتجاج أو حالة نتيجة عدم رضا عن حياة اجتماعية أو نتيجة فقر أو بطالة أو حالة هشاشة".

وأكد أشرف منصور جدوي أنه "يمكن القول إنه باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصل 19 المتعلقة بحالات فقدان الجنسية، فإن المغربي يولد مغربيا ويموت مغربيا".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن المغربي في حالة إسقاط الجنسية عنه سيصير في حالة "بدون"، قائلا: "لنفترض جدلا أنه تقدم بطلب التخلي عن الجنسية المغربية، ولنفترض أن مرسوما صدر يقضي بالتخلي عن الجنسية المغربية، ماذا سنعمل في هذه الحالة؟ سيصير عديم الجنسية، فما سند وجوده بالمغرب؟"، مؤكدا أن "هذا يخلق إشكالا، والقانون تنبه إلى هذه المسائل. ولأجل إخراج الناس من هذا المأزق المتعلق بعديم الجنسية، وضع هذه الشروط".

ومعلوم أن مجموعة من شباب تطوان خرجوا، مساء الجمعة الماضية، في مسيرة احتجاجا على مقتل الشابة حياة وسط عرض البحر، مطالبين بإسقاط الجنسية؛ فيما لوّح سكان الحي الصفيحي "احسيبو" بعين السبع في الدار البيضاء بالرحيل إلى سبتة المحتلة، وطلب اللجوء الإنساني.