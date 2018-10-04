جمعية محاربة الرشوة تنتقد الاستراتيجية الحكومية لمكافحة الفساد

هسبريس - محمد الراجي

بعد مُضيّ حوالي ثلاث سنوات على الشروع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي جرى إطلاقها في شهر دجنبر 2015، قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" إن نتائج هذه الإستراتيجية "جدّ ضعيفة".

عبد الصمد صدوق، الكاتب العام بالنيابة لـ"ترانسبارانسي المغرب"، قال، في ندوة نظمتها المنظمة حول "الزجر في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، الأربعاء بالرباط، إن النتائج التي حققتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "كانت جدَّ ضعيفة، ولَم تكن في المستوى".

واستهلت "ترانسبارانسي المغرب"، اليوم، سلسلة ندوات تعتزم تنظيمها حول مآل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ وخصّصت الندوةَ الأولى لمحور الزجر في هذه الإستراتيجية، التي ترمي الحكومة من ورائها إلى القضاء على الفساد في المملكة، عبر ثلاثة مرتكزات هي الحكامة والوقاية والزجر.

وركزت الانتقادات التي وجهتها "ترانسبارانسي المغرب" إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في تأخر مسار تفعيلها، تم اعتمادها في دجنبر 2015؛ غير أنّ آليات تفعيلها لم تخرج إلى حيز الوجود إلا في شهر نونبر من سنة 2016، في حين أنّ أول اجتماع للجنة القائدة للإستراتيجية لم ينعقد إلا في شهر أبريل من سنة 2018.

وقال عبد الصمد صدوق: "هذا يعطي صورة عن المسار المتعثر للإستراتيجية"، مضيفا "إذا لم يكن المخطط عمليا فإن النتائج لن تكون في المستوى، وهذا ما أدى إلى أن قطاعات أخذت الملف بجد، بينما قطاعات أخرى لم تأخذه بالجدية الكافية".

واعترفت إكرام حمي، ممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بأنّ "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد شابتها أخطاء، خاصة فيما يتعلق بعدم إشراك بعض الفاعلين من المجتمع المدني؛ وهو ما استوجب إعادة تحيين الإجراءات المشكلة للإستراتيجية".

من جهته، قال أحمد المنصوري، الكاتب العام لـ"ترانسبارانسي المغرب"، إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واكبها تعثر في الإجراءات المصاحبة، والتي جاءت في دستور 2011؛ مثل تفعيل مؤسستيْ مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، وهو الإجراء الذي لم يتم إلى حد الآن.

وعلى الرغم من أنّ "ترانسبارانسي المغرب" اعتبرت أنّ النتائج التي حققتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إلى حد الآن جد ضعيفة، فإنّ المنصوري عبّر عن تفاؤله بشأن احتمال تحقيق الإستراتيجية لنتائج أفضل مستقبلا، مشيرا في هذا الإطار إلى ازدياد عدد المسؤولين الذين أسقطهم الخط الهاتفي للتبليغ عن الرشوة، والذي بلغ إلى غاية اليوم 39 حالة.