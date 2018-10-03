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الرئيسية | مجتمع | ساجد يدعو إلى تأهيل الشباب المغربي لتجاوز الضغط الاجتماعي

ساجد يدعو إلى تأهيل الشباب المغربي لتجاوز الضغط الاجتماعي

ساجد يدعو إلى تأهيل الشباب المغربي لتجاوز الضغط الاجتماعي
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:00

مرَّ محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى السرعة القصوى من أجل تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، المتعلقة بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، خاصة في المجال السياحي الذي "يسهمُ في خلق فرص شغل كبير ضمن النسيج الاقتصادي المغربي" حسب الوزير المعني بالقطاع.

وأورد ساجد، خلال ترؤسه لاجتماع خُصص من أجل تنفيذ تعليمات الملك حول موضوع التكوين المهني بالرباط، حضرهُ عدد من مديري مراكز التكوين السياحي من مختلف جهات المملكة، أنَّ "بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في عدة مجالات، خاصة من ناحية التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية؛ لكن هذا غير كاف، إذا ما استثنينا العنصر البشري الذي يجبُ تأهيله من أجل تجاوز الضغط الاجتماعي الذي يشهدهُ المغرب".

واعترف المسؤول الحكومي، في كلمة افتتاحية له، بأن "الشباب لا يستفيدُ من البرامج التكوينية الموجهة إليه خاصة لما يلجُ سوق الشغل، حيث يجدُ بوناً واسعاً بين ما درسه في الجانب النظري وبين ما هو كائن على المستوى الميداني"، داعياً المتدخلين في القطاع إلى ممارسة النقد الذاتي والعمل على تنزيل توجيهات الملك الذي يولي أهمية كبرى للقطاع الاجتماعي".

ويضيف الوزير ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "البطالة تمثل إشكالية كبيرة تواجهها بلادنا، وبالتالي يجب توفير العمل لهؤلاء الشباب، من خلال التوجه إلى القطاعات المشغلة التي تأتي في مقدمتها السياحة باعتبارها تحتضن شريحة كبيرة من الشباب الباحث عن العمل".

ويأتي الاجتماع الوزاري، الذي ترأسه محمد ساجد وحضره عدد من رؤساء المصالح بالوزارة ذاتها، مباشرة بعد الاجتماع الملكي الذي خُصص لمناقشة سبل تطوير شعب التكوين المهني، وقال ساجد إن "هذا اللقاء ستخلله مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين جودة القطاع السياحي ولجعل الشباب يلجأ إلى قطاع السياحة؛ لأنه يعطي فرصا كبيرة لهؤلاء في سوق العمل، كما أنه يمكن شريحة كبيرة من شبابنا من تطوير مهاراتهم مع ما يتماشى والمتطلبات الدولية".

ودعا المسؤول الحكومي إلى إعادة هيكلة بعض المراكز وملاءمتها مع المعايير العليا للجودة المتعارف عليها، نظرا لأهمية قطاع السياحة الذي يعرفه تطوراً على المستوى الوطني والعالمي، كما طالب بإضافة بعض الشعب العلمية والتكنولوجية في معاهد التكوين.

وكان الملك أعطى تعليماته من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.

وستعملُ اللجنة الحكومية، التي جرى تشكيلها على هامش الاجتماع، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني.

كما أعطى الملك توجيهاته قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - حنان الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:24
عجبا أليس هذا الرجل من المغضوب عليهم جراء الفوضى التي كانت عليها العاصمة الاقتصادية،ظننته حينها أنه لن يعود للظهور مرة أخرى فإذا به يكافأ بهذا المنصب.لم يقدر على تسيير مدينة كيف له أن يسير وزارة.ويتحدث عن تأهيل الشباب...
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6
2 - Roussya الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:25
أهلوا نفوسكم اولا ، باش غادي تاهلوهم بالشفاوي الخاوي ، وانتوما السرقة .
غطىو الشمس بالغربال ، سياسة النعامة .
راه الى ما كانت إرادة قوية للمحاسبة اللصوص الكبار ، وتوزيع الثروة بالتساوي ، كذالك توزيع المناصب بالتساوي ،
توفير فرص الشغل ، السكن الاءق الصحة .
محاربة افة الرشوة والمخدرات .
مجانية التعليم ،
البحث العلمي ،
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1
3 - الديفو فالبلاد ماشي فحماد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:29
ماعرفتش هاد المسؤولين واش متيقين راسهم؟ الشباب المؤهل في جميع المجالات تجد نسبة مهمة منه تعاني من البطالة واش اعباد الله المهندس الذي تخصص في مجاله وحامل الدكتوراه في تخصصه باقي اسي ساجد عندك ما تأهل فيهم؟!!
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4 - ابوبكر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:30
اولا شحال من وزارة عندو كغيدير تايخدمهم مزيان
ثانيا اش غيقدر يدير للشباب غهضره تاهيل..
الشباب خصو فين يخدم حبسو مدخلو السلع من الصين وتركيا وساعدو الناس لي باغين يشغلو خوتهم
شحال من مواطنين صالحين قطعتو لهم رزقهم بسلعكم لي كتجيبو من الصين وغيرها شركات هبطو ريدو
الشباب مبغاش الكلام
الشباب خصو فين يخدم
والصغار خصهم ليحافظ لهم على اخلاقهم مشي ليجيب زبل ديال تركيا يعمر لهم دماغ
وفي الاخير كلنا خاسرين
المفسدين ديال لبلاد مقدروش يفهمو راه يلا ربح الشعب راكم حتى نتم رابحين
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5 - عبدو الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:32
عاد بغيتو تأهلو الشباب المغربي، وذاك الشباب اللي مؤهل وعندو الليسانس والماستر والدكتورة گاع آش درتوا معاه.
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6 - مغربي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:36
في نظري يجب الاهتمام أكتر عند تكوين الموارد البشرية في كل اختصاصات القطاع السياحي بالتكوين التسويقي لمنتجاتنا السياحية و ملحقاتها ليكونوا عند تطلعات الزبون ، و إعطاءهم تجارب مصر ،تونس و تركيا بفعل كفاءتهم التسويقية في هذا المجال .
مع التركيز خلال التكوين على أهمية اعكاء قيم الاخلاص و الانضباط في العمل و كيفة العمل في فريق عمل متناسق .
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7 - علي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:39
السي ساجد .. ما قيمتك المضافة في السياحة ؟.... اين هي السياحة المحلية ؟ ١٠٠ الف ساءح زاروا اسبانيا ؟ و فينك ؟
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8 - مواطن الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:39
باش الشباب يتأهل السي ساجد، خاص أمتالك وأمتال العنصر والشيبانيين ديال هاد البلاد يرجعو اللور شوية ويخليو الشباب يجرب ويغلط ويصيب باش يتعلم. لي تقدرو تعاونو بيه الشباب هو التوجيه والاستشارة، إدا كانت عندكم شي فهامة نيت. دابا نتا شاد بيديك ورجليك والعنصر عاد كال بسم الله، واش بحال هاكا غتشجعو الشباب يرجع ليهم شوية ديال الأمل؟ واش مفخبركومش أش طاري ؟ راه القضية حااامضة وكتزيد تحماض
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9 - Hicham الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:42
و ما دخل سي ساجد بالشباب و التكوين ..فعلى وزير التكوين المهني ان يقوم باعطاء تصور ما حول تاهيل الشباب بعيدا عن وزارة الداخلية اولا ...رغم ان الحل ساهل ماهل ....اما سي ساجد الاجتماعي فعليه اعطائ تصور شامل لاقتصاد اجتماعي في تقسيم التروة....وان يبدأبنفسه و يكتفي بوضيفة واحدة و خلصة وحدة
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10 - RAMO الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:45
آسي ساجد ، مما يظهر أنكم تحملون أربع حقائب :
1) السياحة ـ 2) النقل الجوي ـ 3) الصناعة التقليدية ـ 4) الإقتصاد الإجتماعي.
هذا ما ظهر ، و ما خفي مما تحمله الله أعلم .
لهذا وجب إحترام قانون السير.
(سير بالمهل وإلا ستقلب كلشي).هههههه.....
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11 - vive le maroc الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:48
كالباباغاء. تكرروون بالحرف ما يقوله الملك. ما هو دوركم اذا؟ أليست لديكم برامج ام انك فقط تتملقون للمحافظة على المناصب. الملك يعطي توجيهات استراتيجية مهمة يجب العمل عليها. لكن ليس بهذه الطريقة الشكلية أكثر مما هي فعلية.
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12 - wood الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:48
مسألة عطالة الشباب و خصوصا أصحاب الشهادات ليست و ليدة اليوم بل ترجع لسنوات طوال ، و بدأت بشكل لافت في تمانينيات القرن الماضي ، و مند تلك الفترة و هي تتفاقم سنة بعد أخرى رغم بعض الترقيعات كحملة الخدمة المدنية في تلك الفترة تلتها حملة الشباب و المستقبل و التوظيف المباشر و العرضيين و غيرها من الحملات و الإجراءات التي لم يكن لها أي تأثير بحيث ضاعت أجيال و تاهت دون أن تنال حقها المشروع في عمل يحفظ كرامتها مقابل سنوات طويلة من التحصيل . و الآن نفس الاسطوانة المشروخة للتكوين و التشغيل يعاد إطلاقها على مسامع المداويخ المغاربة ، فالمخزن وقف بالمرصاد ضد اي اصلاح إقتصادي و ٱجتماعي يضمن الكرامة للمغاربة لانه يعرف جيدا ان اي اصلاح جاد يشكل تهديدا لمصالحه و ٱمتيازاته اللامحدودة !!!
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13 - saidr الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:49
بالتوفيق والسداد لكل من يسعى لخدمة البلاد والعباد ووضع القطار على السكة بتكوين للشباب به يسهل الحصول على شغل وعمل ووظيفة تكفل لقمة العيش وتبعث على الحمد والشكر.
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