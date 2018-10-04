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كُتّاب وآراء
النويضي: الزبونية السياسية مَدخل للفساد بالمغرب
قال عبد العزيز النويضي، محام عضو "ترانسبارانسي المغرب"، إنّ "الزبونية السياسية في المغرب تُعد من أهم مداخل الفساد، لأنّ المصالح المتبادلة بين أطراف العملية السياسية تغطي على أفعال الفساد".
وأضاف النويضي، في مداخلة ضمن ندوة نظمتها "ترانسبارانسي المغرب"، في موضوع "الزجر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، أنّ أهمّ إجراء يجب اتخاذه لمحاربة الفساد هو "أن يكون النظام القضائي محصّنا ضدّ الفساد، حتى يحاربه بصرامة".
وانتقد النويضي غياب الالتقائية في المخططات الوطنية لمحاربة الفساد، وغياب آلية مُلزمة لجميع المؤسسات بالانخراط في محاربته، كما انتقد قانون الوصول إلى المعلومات، معتبرا أنّه لا يمكّن المواطنين من النفاذ إلى المعلومات المطلوبة، "وبالتالي عدم الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالفساد".