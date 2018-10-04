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الرئيسية | مجتمع | موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية‎

موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية‎

موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية‎
هسبريس - عبد السلام الشامخ (صور: منير محيمدات)
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:00

رداً على تجاهل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمطالب الأساتذة حاملي الشواهد العليا الذين يبتغون الحصول على الترقية، عادَ هؤلاء إلى شوارع الرباط في وقفة احتجاجية جديدة، تبعتها مسيرة صوبَ مقر البرلمان؛ وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادفُ الخامس من أكتوبر من كل سنة، مُحمِّلين الوزير أمزازي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة عدم الترقية الفورية بأثر رجعي ابتداء من 2016.

ورفع الأساتذة الغاضبون في وقفة احتجاجية انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية، صباح اليوم الخميس، قبل أن تتحول إلى مسيرة في اتجاه البرلمان، شعارات غاضبة تنتقد سياسات الحكومة، و"تماطل الوزارة وتعنتها في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار"، من قبيل: "جينا واحتجينا الترقية لي بغينا"، و"الترقية أو الهجرة الجماعية".

وانتقد حاملو الشهادات طريقة تعاطي الوزارة مع مطالبهم، واصفين إيّاها بـ"الماضوية والقديمة"، ومتهمين إياها بـ"نهج سياسة الآذان الصماء والاقتطاع القياسي من أجور المضربين، وتمرير مجموعة من المغالطات بهدف تأليب الرأي العام على هذه الفئة من نساء ورجال التعليم"، وفق بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية.

ويخوض التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الثلاث (CDT-FDT-FNE) لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا (إجازة، ماستر، مهندس دولة)، منذ سنوات، وقفات احتجاجية تنديداً بتجاهل الوزارة ورفَضاً لما يسميه "الالتفاف على مطلب هذه الفئة في الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار"، محملا الوزارة مسؤولية "ضياع الساعات الدراسية نتيجة صم الآذان".

ودعا التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى "إيجاد الحل الأمثل، تنزيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للتكوين المستمر"، مؤكداً استعداده لكافة "الصيغ الاحتجاجية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة"، ومعبراً عن "التضامن اللامشروط مع جميع الفئات المظلومة في وزارة التربية الوطنية (أساتذة الزنزانة 9، ضحايا النظامين، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه)".

وفي السياق، سجّل عبد الوهاب السحيمي، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشواهد، أنّ الموظفين حاملي الشهادات العليا يطالبون بالترقية المباشرة وتغيير الإطار دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، مشددا على "ضرورة تدخل الوزير العاجل لإنصاف فوجي حاملي الشهادات 20016 و2017 أسوة بالأفواج السابقة للوزارة وبالقطاعات الحكومية الأخرى".

وأضاف الأستاذ المحتج، في تصريح لهسبريس، أن "التنسيقية لن توقف تحركاتها حتى تحقيق مطالبها المتعقلة بالترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية، أسوة بأفواج ما قبل سنة 2015"، مشددا على أن "الوزارة تخلت عن ترقية موظفي الوزارة دون مبرر أو سبب محدد إلى حدود اللحظة".

وتابع المتحدث ذاته: "نحن نحتجُّ اليوم من أجل حقنا في الترقي، وهو حق مكتسب منذ الاستقلال لجميع الأساتذة حاملي الشهادات"، متوقفا عند النظامين الأساسيين لسنتي 2003 و1985، اللذين كانا قد نصّا على حق الأساتذة في الترقية مع ترسيمهم وإدماجهم في السلم المناسب الذي يلائم الشهادة المحصل عليها.

وزاد الأستاذ ذاته: "وزارة التربية الوطنية أصبحت تتعنت في تسوية وضعية الأساتذة، وأصبحت تضرب مبدأ دستوريا، وهو مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ما بين الأساتذة قبل 2015 والأساتذة ما بعد سنة 2015"، مشيراً إلى أن "الوزارة تروج لمجموعة من المغالطات، منها أنه لا يمكن تسوية وضعية الأساتذة بسبب وجود مشاكل في نظام الوظيفة العمومية، وهو كلام خاطئ لأن هناك نظاما أساسيا في قطاع التربية الوطنية يخول الترقي بالشهادة"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - علي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:22
الى الامام ايها الشرفاء!!! ناضلو وطالبو بحقكم !!! المخزن لايعرف الا الاحتجاج!!! ناضلو ايها الشرفاء فأنتم لم تسرقو المال العام ولم تختلسو ثروات الشعب!!! ولم تبذرو اموال الشعب في موازين !!! وليست لكم اي امتيازات مثل اولئك اللصوص الذين ينعمون بتقاعد مريح بعد 4سنوات من النوم العميق!!!! وما يتهجم عليكم الا جاحد لفضلكم عليه في تعليمه او جاهل لايعرف قيمة من علمه حرفا!!! سيروا الى الامام !!!
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2 - عابر الليل الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:24
لماذا اصبح التهديد سلاح المتظاهر؟ هل ستفعلون ما تقولون؟ لا أظنكم قادرين ولن تستطيعوا لأنكم بحاجة لهذا العمل ولا بديل لكم عنه أقول كلامي للكل بل السلاح الذي وجب عليكم استعماله هو محاربة الساعات الاظافية والمدارس الحرة فهم من افسد التعليم وهم من وضعكم في هذا المستنقع اما هجرتهم للتعليم فما تظرون الا ذاك التلميذ الذي هو أصلا ضحية مهما حصل عليكم بغلق المدارس الحرة ومتابعة الأساتذة الذين يلقون الدروس الخاصة مقابل بعض الدراهم من أسر التلميذ غصبا عنهم اما ما تقولون فليس بحل للكل
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3 - orif الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:29
عن اي شواهد و اي تعليم اصلا تتحدثون ؟ انظروا الى مستوى تلاميذكم لقد اوصلتم التعليم الى القاع بفعل جشعكم فهمكم الشاغل هي المادة .
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4 - simo الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:29
هذه الحكومة لا يخيفها مشكل الهجرة خاصة في صفوف رجال التعليم الرسميين. فهي تسعى للتخلص من جميع موظفيها بزيادة الضغط عليهم لكي يسارعون لطلب التقاهد النسبي ولتعوضهم بالمتعاقدين. اما عن موضوع الهجرة فغالبية المغاربة أصبحون يسعون إليها إلا من لديه ثغرة ينهب منها خيرات البلاد.
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5 - H MEN الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:30
ياريت يرحلو باين مستواهم من مستوى التلاميذ,فالحين هي في المطالبة بالفلوس اما الخدمة والو,اتمنى ان يبقاو على كلمتهم ويهاجرو جماعيا
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6 - Free Man الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:34
التعليم في المغرب انشأ جيل اتكالي على الدولة.
و الدولة لا تعرف ما ينتظرها بعد خصوصا و جحافل اصحاب الشهادات النظرية يتكدسون عام بعد عام.
في اوربا و امريكا يتم تعليمهم على الجودة و التطبيق حتى ينشؤو مقاولاتهم و يستفيد الجميع بتهييئ ظروف نجاح مشروعهم.
اذهب لامريكا و فكر في فكرة مشروع جيد و سترى كيف سيفتحون لك الابواب و التمويل و حتى ظروف نجاح المشروع على المدى الطويل من تهييئ للمنافسة الى حماية الملكية الفكرية.
اما اذا اردت التكاسل و التكال على الدولة في امريكا فمصيرك هو الشارع.
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7 - مهاجر الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:34
انصحكم ان تهاجرو بشهاداتكم وتحاولو ان تجدو بها شغل في بلاد المهجر. ستكتشفون حينها ما انتم فيه من نعم وستعودون جريا الى مغربكم الحبيب الذي تستطعون الريع فيه كما شئتم
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8 - Abdelaoui الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:42
بغيت غي نفهم غي لي ناض كيقول الهجرة الجماعية الاطباء كيقولو الهجرة الجماعية الاساتدة كيقولو الهجرة الجماعية المهندسون كذلك
واش زعما هاد البلاد ما دايرا والو معاكم تردوه ليها و بغيتو تمشيو تخدمو في شي بلاد اخرى زعما راه غاظي يستقبلوكم بالاحضان
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9 - Med الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:46
يجب تحقيق مطالب الاساتدة.لا يعقل استاد حامل للماستر ومزال في سلم العاشر. عارررر هدشي
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10 - مغربي دايخ الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:47
أنا رجل تعليم أقسم بالله العظيم أن أغلب هؤلاء المحتجين حصلوا على تلك الشواهد على حساب تلاميذ لا حول ولا قوة لهم . كيف يعقل أن تدرس بالجامعة و تحضر الامتحانات وفي نفس الوقت تؤدي واجبك المهني بتفان . و خير مثال المؤسسة التي أدرس بها كل المسجلين بالجامعة لا يجيدون الا الغياب و التكاسل . رسالتي للمسؤوليين احسنتم فعلا بوقف الترقية بالشهادات واصلوا وفقكم الله
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11 - Sam الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:47
الترقية تكون بالعمل و ليس بالشواهد . المغاربة يعشقون الأنانية .
أموال الزيادة في الأجور و الترقيات من الأفضل توضيف بها العاطلين
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12 - م ن الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:47
وعلاش قديتوها فل مغرب شواهد مزيفة. تصور بنت من
سابعة اعدادي هاجرت الىفرنسا ماتاتعرف حتا تجاوب شنواسمها ؤفين تاتسكن
لاجانب مايقبلوكم لااساتدة ولا معلمين. شنو اللهم
مهناؤخرا
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13 - زكي عنب الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:51
بغيت غير مرة واحدة ان ارى من يخرج للتظاهر من أجل الوطن !!!؟؟؟ جل الخرجات ان لم أقل كل الخرجات !!؟؟ الكل يخرج لا يهمه إلا نفسه وطلب المزيد من المال !!!؟؟؟ واو .. واو .. واو .. تريدون هجرة جماعية !!؟؟خير ما تفعلون .. " مشية بلا رجعة ان شاء الله تعالى " مستواكم جد متدني صدقوني .. والإضرابات من الفوق؟ ؟؟؟ اللي حشمو ماتو .. ارجو لنشر .. هرمنا ومللنا من الانانيين .. شكرا هسبريس
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14 - جواد الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:52
الترقية بالشهادة لموظفي التعليم اسوة لباقي الموظفين في وزارة العدل و الافواج السابقة
وهي مكتسب تم التراجع عنه مند 2015 .
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15 - FOUAD الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:54
بالنسبة لكل من يعتقد أن أوربا جنة ، فماذا تنتظرون ، هذا لأنكم لا تعلمون ماذا يعانون المهاجرون، اه لو علمتم الحقيقية، التطبيب والحقوق و و و فقط لمن يحملون حق الإقامة، اما الآخرون فإنهم ينامون خارجا ويطلبون الأكل كل يوم، ولكم حق الاختيار
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16 - من هناك الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:54
هجرة جماعية ساهلة... الاحلام.. والطنيز.. الى المحيط و بصحت السمك و القرش...
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17 - jalal الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:56
أنا عليا غير يمشيو بجوج !!!!!!!!.
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18 - متابع من الخارج الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:56
غريب هذا النهج الجديد في الاحتجاج, (حققوا مطالبي او اهاجر) وكان الهجرة بهذه البساطة, او كانهم سيستقبلون بالاحضان في الخارج, لو علموا مدى الكره والتحريض على الاجانب في الخارج لما قالوا هذا, ولحمدوا الله كثيرا على نعمة الوظيفة المستقرة التي رزقهم الله بها علما بان الاساتذة يستفيدون من العطل وامتيازات التغطية الصحية اكثر من غيرهم, وكذللك سماح الدولة لهم بالساعات الاضافية, لكل انسان الحق في اختيار مكان عيشه وتحسين ظروفه, لكن ان تهدد بالهجرة عند السقوط في كل مشكل بالنسبة لي اشبه بتهديد والدك بالهروب من المنزل ان لم يعطك ما تريد, من الافضل ان نحل مشاكلنا بيننا و بانفسنا وان لا نستنجد بالاجانب في كل سقوط, فهم ينتظرون مثل هذه الاخبار للتهكم علينا والتكبروهذا واقع اراه يوميا.
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19 - المقري الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:58
الهجرة الجماعية !!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بالله عليكم أي دولة ستقبل بكم لتدريس أبنائها ؟؟ وأنتم تنتجون الفشل في الوطن
هذا هو الطنز العكري
وانا هنا أستثني أصحاب الضمائر من المدرسات والمدرسين الذين نفتخر بهم وبعطائهم .
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20 - bahrar الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:58
ادهبو مشية بلا رجعة انتم مجرد مبتزون
ج
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21 - عابر سبيل الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:59
ماذا أصاب هذا البلد، هل هي لعنة؟ أم حسد علماً أن ليس لدينا ما نحسد عليه؟ أساتذة يريدون الهجرة، أطباء يريدون الهجرة، مستخدمون يريدون الهجرة طلبة يريدون الهجرة عاطلون يريدون الهجرة هذا إن دل على شيء فإنه يدل على سخط جميع شرائح المجتمع على مسؤولي البلاد و حالتها المزرية.
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