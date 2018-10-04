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كُتّاب وآراء
مغاربة يطالبون بالإبقاء على التوقيت القانوني للمملكة
قبل أيام قليلة من عودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة يوم الأحد 28 أكتوبر الجاري، جدد مغاربة الانتفاض ضد "الساعة الإضافية"، وطالبوا الحكومة بالإبقاء على "توقيت غرينتش"، بالنظر إلى ما سموه الأضرار الكبيرة لزيادة ستين دقيقة على صحتهم النفسية والجسدية.
ويعود المغرب إلى توقيت غرينتش يوم الأحد 28 أكتوبر الجاري، طبقا للمرسوم رقم 781 – 13 – 2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 126 – 12 – 2 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012(.
وبهذا المرسوم، يتعين على المغاربة التعايش مع الساعة القانونية ستة أشهر فقط قبل المرور إلى "ستين دقيقة" إضافية من المرتقب أن تحل يوم الأحد الأخير من شهر مارس المقبل، مع استثناء شهر رمضان الذي يحافظ فيه المغرب على توقيت غرينتش.
وأبدى مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرحتهم بعودة الساعة القانونية من جديد، باعتبار أنها ستتيح لهم توقيتا مناسبا في حياتهم ونوما كافيا واستقرارا نفسيا من جديد، بخلاف ما سموه الأضرار الصحية للساعة الإضافية التي قررتها الحكومة.
ووصل الرفض إلى الأحزاب السياسية أيضا، حيث دعا حزب الاستقلال على سبيل المثال إلى إلغاء إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي التي يعتمدها المغرب، مشيرا إلى أن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي تتدارس بجدية إمكانية حذف إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي.
وتباشر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في الوقت الراهن، دراسة تشتغل عليها بشأن "القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
و تغيير الخلق منكر
و الساعة البيولوجية من الساحة المحلية لأي دولة في العالم يتعايش معها المقيم بتلك البلدة في تعايش صحي و نفسي
زيد نقص في النغرب عبث بصحة و ضجر نفسي عاااارم
الرجوع لله و كفوا يا حكومة على العبث حتى في خلق الله
و الساعة لله
هل بنعم ام لا الساعة الاظافية سوف يعتمد عليها او الغاؤها بالمرة .
عندي وحد لوليد دخلتو هاد عالم لمدرسة خصك تفيقو مع ستا والسبعة خصها تلقاه داخل لقسم . لوليد مرض ليا بهاذ توقيت.
بغيتو تخربو هاد البلاد الله اي عاونكم او واحد النهار غادي نفكركم منين غادين تبداو تبكيو على الخبز لي لقيتو او ما بغيتوش تحمدو الله. الأحزاب يتناحرون في ما بينهم والشعب بحال ديك الماشية فين ما دوروه تا يتبعهوم. وا فيقو يا ناس راهم تا يضربو غير على الحقائب اما الشعب راه غير يستغلونه في باع باع.
كل القطاعات تتراجع ؟
والقرار الذي ستعتمده وزارة الوظيفة العمومية في بلادنا سيكون بناء على ما سيؤول اليه قرار التصويت بالبرلمان الاروبي
وبناء عليه فوزارتنا وللاسف تابعا جلالة بالنافخ ...واخر همها هو المواطن المغربي ....
و انتم تربطون كل شيء تافه بشيء اتفه منه.. اوى دير عقلك شوي