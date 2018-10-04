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مغاربة يطالبون بالإبقاء على التوقيت القانوني للمملكة

مغاربة يطالبون بالإبقاء على التوقيت القانوني للمملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:13

قبل أيام قليلة من عودة عقارب الساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة يوم الأحد 28 أكتوبر الجاري، جدد مغاربة الانتفاض ضد "الساعة الإضافية"، وطالبوا الحكومة بالإبقاء على "توقيت غرينتش"، بالنظر إلى ما سموه الأضرار الكبيرة لزيادة ستين دقيقة على صحتهم النفسية والجسدية.

ويعود المغرب إلى توقيت غرينتش يوم الأحد 28 أكتوبر الجاري، طبقا للمرسوم رقم 781 – 13 – 2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) بتغيير المرسوم رقم 126 – 12 – 2 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012(.

وبهذا المرسوم، يتعين على المغاربة التعايش مع الساعة القانونية ستة أشهر فقط قبل المرور إلى "ستين دقيقة" إضافية من المرتقب أن تحل يوم الأحد الأخير من شهر مارس المقبل، مع استثناء شهر رمضان الذي يحافظ فيه المغرب على توقيت غرينتش.

وأبدى مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرحتهم بعودة الساعة القانونية من جديد، باعتبار أنها ستتيح لهم توقيتا مناسبا في حياتهم ونوما كافيا واستقرارا نفسيا من جديد، بخلاف ما سموه الأضرار الصحية للساعة الإضافية التي قررتها الحكومة.

ووصل الرفض إلى الأحزاب السياسية أيضا، حيث دعا حزب الاستقلال على سبيل المثال إلى إلغاء إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي التي يعتمدها المغرب، مشيرا إلى أن مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي تتدارس بجدية إمكانية حذف إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي لدول الاتحاد الأوروبي.

وتباشر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في الوقت الراهن، دراسة تشتغل عليها بشأن "القرار النهائي الذي سيعتمده المغرب بخصوص الساعة الإضافية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - وكواك الحق الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:23
الساعة لله
و تغيير الخلق منكر
و الساعة البيولوجية من الساحة المحلية لأي دولة في العالم يتعايش معها المقيم بتلك البلدة في تعايش صحي و نفسي
زيد نقص في النغرب عبث بصحة و ضجر نفسي عاااارم
الرجوع لله و كفوا يا حكومة على العبث حتى في خلق الله
و الساعة لله
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22
2 - مقهور الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:34
يا خليوها يا حيدوها... قهرتونا باراكا غير تامارا لي عايشينها فهاد لبلاد..
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31
3 - amin sidi الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:38
سلام .نقصوا 60 دقيقة فالنهار او اتزاد 60 درهم فالنهار فالاجرة
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25
4 - مساكنش هنا الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:40
كالعادة التلميذ الكسول ينتظر ماذا سوف يتم تطبيقه من الاتحاد الاروبي لكي ينقل عنه الجواب .
هل بنعم ام لا الساعة الاظافية سوف يعتمد عليها او الغاؤها بالمرة .
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27
5 - mahjoub med ali الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:43
الشعب كامل إلا سولتوه غادي اكون ضد الساعة الاضافية
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34
6 - مغربي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:45
اقهرتونا بهاد التوقيت الشكوى بكم لله
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32
7 - H MEN الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:47
فرنسا قررت وقف اضافة ونقص ساعة وحكومتنا ستقلدها كما فعلت في الكثير من الامور.اتمنى ان تقلدها في الجدية والمعقول
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26
8 - مغربي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:50
هده الساعة تسبب الانتحارات والامراض النفسية والبيولوجية حزب الاستقلال كان يرفض هده الساعة المريضة من هدا المنبر اشكر حزب الاستقلال
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10
9 - منصف الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:50
الساعة القانونية.. يعني معترفين بأن الساعة الحالية غير قانونية!؟!
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40
10 - سعيد الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:51
هذا الساعة الإضافية بالنسبة لمدرسة عير صالحة بشكل مطلق،
عندي وحد لوليد دخلتو هاد عالم لمدرسة خصك تفيقو مع ستا والسبعة خصها تلقاه داخل لقسم . لوليد مرض ليا بهاذ توقيت.
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7
11 - Simon الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:53
لا تتحدث وزارة تحديث الإدارة أي قرار في هذا الشأن،إذا اعتمدتها فرنسا نعتمدها واذا إزالتها نزيلها،لا دراسة ولا يحزنون،
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8
12 - wanzi الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:54
ملاحظة شخصية، منذ بدء العمل بهذه الساعة الجديدة، هناك تغير ملحوظ في المزاج و أصبحت أكثر عصبية، لماذا؟ لقلة ساعات النوم و الراحة. وهذا ما بدأت الاحظه عند الأغلبية، لذا لم الاحظ أية إيجابيات ما عدا بعض القطاعات الاقتصادية والرأسمالية التي تستفيد منها على حسابنا الفقراء. الله يصاوب ويدوزنا من فضلو آمين .
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5
13 - عبدالله الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:55
المغرب ما بقى ليه والو او كل حومة دير القانون ديالها، ما بقات لا قيمة عند الدولة ولا سيدي بوزكري ، كترو قوة الجماعات او كترو قوة الأحزاب الخاوية او كترو قوة الحقوق الحيوانية وجردو الحكومة من هيبتها ، ماذا هاذا كل واحد تا يغني في جهة ، هاد حقوق الانسان والديموقراطية ضرباتكم في الركبة ما بقيتو ما تعارفو ما ديرو . واش كاين شي مسوول في هاذ البلاد او غير الفوضى او اعداء البلاد لي تا يصابوطيو في هاذ البلاد لان لي دار معكم بنادم تا تعاكسوه في شيء ولو طارت معزة.
بغيتو تخربو هاد البلاد الله اي عاونكم او واحد النهار غادي نفكركم منين غادين تبداو تبكيو على الخبز لي لقيتو او ما بغيتوش تحمدو الله. الأحزاب يتناحرون في ما بينهم والشعب بحال ديك الماشية فين ما دوروه تا يتبعهوم. وا فيقو يا ناس راهم تا يضربو غير على الحقائب اما الشعب راه غير يستغلونه في باع باع.
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-1
14 - زايدناقص الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:55
الزيادة خاصها تكون فالاجور والنقصان فاٹمنة المواد المعيشة
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3
15 - عادل الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:هذه الساعة المضافة لايترتب عليها اي ضرر على الاطلاق، فقط من يعشقون السهر الى منتصف الليل والنوم حتى مطلع الشمس هم من يعانون، اما عقلا ومنطقا ليس بها أي ضرر، المحافظين على الصلاة في التوقيت هذه الساعة جد جيدة، الفجر مع 6h الصلاة ثم مباشرة العمل مع استنشاق الهواء النقي بدل الرجوع الى النوم.والعديد من الايجابيات خصوصا في سوق الشغل، اما ان نكون شعب يعشف النوم فهذا عيب، المرجو الابقاء على الساعة الاضافية وشكرا، مواطن غيور
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-5
16 - خالد الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:57
ان كانت الحكومة فعلا تريد مصلحة المواطنين فلتعمل استفتاء حول هده الساعة الإضافية هل الأغلبية مع أو ضد ثم تطبقه وانا متأكد ان اكثر من 80/100 يرفضون هده الساعة الاضافية
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5
17 - najat الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:59
مللنا هذا القانون اللذي يزيد وينقص في الساعة، يعبثون بنا، بصحتنا الجسدية والنفسية، ننام خوفا من الساعة، ونصحو خائفون من التأخر عن وقت العمل،
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5
18 - عمرو الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:01
متى كانوا يستمعون لما يطلبه المواطن؟
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19 - ق.أحمد الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:11
الساعة الإضافية تعبر على التبعية المطلقة لهذه الحكومة عذرا المحكومة
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0
20 - karim الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:12
لا نريد التوقيت المستمر . إنه مضيعة للوقت . عندما نريد انجاز وثيقة إما في المقاطعة أو في ادارة عمومية ، فالموظف لا نجده في المكتب ، يقولون لك إنه ذهب لتناول الغذاء .كنت أنتظر رجوع الموظف ولم يصل الى المكتب حتى بقيت نصف ساعة لخروج الموظفين .طلب مني ترك الاوراق الى الغذ. ما رأيكم قراء هسبريس من هذا السلوك؟ لماذا لا نعود الى التوقيت العادي تبا للادارة المغربية
كل القطاعات تتراجع ؟
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2
21 - فرنسا لم تقرر بعد الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:16
لم يتعلمو شيئا انتظروا قرار فرنسا
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0
22 - مغربي يعاني الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:20
في حالة تبوت مرض نفسي او عضوي بسبب هده الساعة يجب رفع دعوة قضائية على وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
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1
23 - نزار قباني الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:22
يجب أن يعرف الجميع أن الساعة الاضافية سوف يتم الغاء العمل بها في دول الاتحاد الاروبي اعتبارا من العام المقبل وهو قرار سيتم التصويت عليه من طرف البرلمان الاروبي . وقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على دراسة علمية أجريت على دول الاتحاد وبينت بما لا يدع للشك التأثيرات السلبية للساعة الاضافية على صحة الانسان...
والقرار الذي ستعتمده وزارة الوظيفة العمومية في بلادنا سيكون بناء على ما سيؤول اليه قرار التصويت بالبرلمان الاروبي
وبناء عليه فوزارتنا وللاسف تابعا جلالة بالنافخ ...واخر همها هو المواطن المغربي ....
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0
24 - moh الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:29
امرك غريب يا "وكواك الحق " ادا علمنا أن المغاربة يقلون "الفياق بكري بالذهب مشري و ادا أيضا علمنا أن المسلمين بصفة عامة في العالم يدعون إلى النهوض في الفجر لعمل الآخرة و الدنيا.
و انتم تربطون كل شيء تافه بشيء اتفه منه.. اوى دير عقلك شوي
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25 - محمد الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:30
قال معاوية ابن ابي سفيان .العامة ادا لم تشغلهم اشغلوك
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0
26 - redouan الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:32
الصينيو لا يناموم إلا القليل ومع ذالك بلد ينتج ويصدر والعرب همهم الوحيد هو النوم +الجهل +والإصراف في الأكل لقد لوتم هذى العالم بأفكاركم
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