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الرئيسية | مجتمع | "مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين

"مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين

"مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:30

ما إنْ كاد يخبو النقاشُ حول فضيحة الاعتداء الجنسي على عاملات الفراولة المغربيات بإقليم هويلبا الإسباني، حتى تفجّر الجدالُ من جديد بشأنِ تقدّم 10 عاملات مغربيات، من بين اللواتي تعرضن للاعتداء، بدعوى قضائية ضد النقابة الأندلسية للعمال، بتهمة استغلالهن بطريقة غير قانونية؛ والاستيلاء على بعض من الهبات التي حصلن عليها من محسنين.

ووفقاً لما ورد في وثيقة الشكوى التي تقدمت بها عشر عاملات مغربيات أمام قيادة الحرس المدني في إقليم ألباسيتي الإسباني، فإنَّ النسوة المغربيات يتهمنَّ النقابة الأندلسية للعمال (SAT) باستغلال معاناتهنَّ من أجل الظهور أمام الرأي العام كمنظمة تقود "انتفاضة العاملات الموسميات"، إذ ألقين باللوم على ممثل النقابة المذكورة، خوسي بلانكو بورغوس، مؤكدات استغلاله صورتهن وعملهن لحسابه الشخصي وليس دفاعا عنهن كما يدعي.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن "النقابة الأندلسية التي كانت تتابعُ عن كثب قضية العاملات المغربيات استولت على الأموال التي كانت بحوزتهنَّ وكنّ ينوين إرسالها إلى أسرهن في المغرب بمناسبة عيد الأضحى". وحكت إحدى العاملات أن النقابة المذكورة استولت على مبلغ 30 ألف درهم قدمته محسنة مغربية على شكل هبة للعاملات المغربيات بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية عليهن.

وأمام سيل الاتهامات خرج مسؤول في النقابة الأندلسية للعمال ليؤكد أن "كل ما جاء في شكاية المغربيات مجرد مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة"، مبرزاً أن "الفضل يعود للنقابة في إنقاذ المغربيات من الاستعباد في الحقول التي كن يشتغلن فيها"، ومضيفاً أنها "قدمت الدعم في كل الأوقات للعاملات الموسميات، وبفضل جهودها تمكنَّ من ضمان السكن والدعم".

وتعيش أزيد من 500 عاملة مغربية في منطقة "هويلبا"، جنوب إسبانيا، حيث يشتغل مُعظمهن داخل حقول الفراولة مقابل مبلغ 40 أورو عن كل يوم عمل، علماً أن عليهن الاشتغال 7 ساعات يومياً مع نصف ساعة استراحة، ويوم واحد عطلة في الأسبوع، دون تغطية اجتماعية وفي بيئة تستقبل المهاجرين بالرفض والمضايقات.

وفي سياق ذي صلة، قررت ألفان و500 عاملة مغربية تم إرسالهن إلى إسبانيا للعمل الموسمي في حقول الفراولة عدم العودة إلى المغرب والبقاء بشكل غير شرعي في البلد الأوروبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وفي تصريحات صحافية، ذكرت مصادر مقربة من المنظمة المسؤولة عن هذه العملية الإسبانية-المغربية المشتركة أن المجموعة المشار إليها من العاملات المغربيات قررت عدم العودة إلى البلاد، بعد سفرها للعمل الموسمي في حقول الفراولة في مدينة هويلبا الواقعة جنوبي الجارة الشمالية للمملكة.

وسافر ما يقدر بنحو 15 ألفا من العاملات المؤقتات هذا العام إلى إسبانيا، على مراحل، مع تعهد بالعودة إلى المغرب بمجرد الانتهاء من العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - kadiri الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:41
قسما بالله حشمونا هـذ العيلات ، اختلقوا موضوع التحرش ثم وفضت بعضهـن العودة الى بلدهـا والان يثرن موضوعا جديدا، على اسبانيا طردهـن والاعتماد على الاسيويات اللواتي يعملن بتفاني دون تحرميات
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33
2 - المرتضي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:45
المغاربة فين ما مشو يقربلها . ما يقد على قلوبهم غ المغرب ... ه لاغتصاب ها استلتاء على أموال المحسنين وه وه وه .اشكوتش هذا لسقين بسيف .. ويصح عندهم الحق . مكاين في البلاد غير الزلط و لاميزيز .
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13
3 - سعيد الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:50
هذوك راهم حماق تيطالبوا باشياء معمرها تكون ليهم (الاوراق) كلشي غادي اقول علاش ؟ السبب منين جاوا لاسبانيا اسماء اهم و معلوماتهم تسجلوا. في دار الضرائب و الضمان الاجتماعي كعاملات موسمية اذا تم تسجيل معلوماتك في تلك المؤسسات المذكورة كانك عامل موسمي لايمكن لقسم الهجرة ان يرخص لك الاقامة يجب ان تستمر في العمل الموسمي او تنقطع عليه على مدة 10 سنوات لكي يتم مسح معلوماتك بشكل اوتوماتيكي وقانوني من الأحة الموسمية غير تيضعوا وقتهم بدون فائدة في الاخير سوف يتلقوا الطرد من بلد الاتحاد الاوروبي expoliación من طرف النيابة العامة و القضاء المسؤلين على التراب الاسباني ا.كتبت بالدرجة باش نشرح واضح صفا عملي رجل أمن في ميدان الهجرة بالديار الاسبانية نتمنى النشر من هيسبريس
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24
4 - حلا الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:52
سيكره الاسبان اليوم الذي فكروا فيه بتشغيلكن.الله ينعلها قاعدة فالبعكاكات .كل مرة يخرجن بقصة والغريب لا يخجلن من أنفسهن.تحراميات وتبوحيط.
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28
5 - ولد حميدو الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:54
تعودن على السعاية و اللي فيه شي بلية ما يحيدها وخا يخدم ب 20مليون
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28
6 - اللهم تبتنا على غيرتنا الخميس 04 أكتوبر 2018 - 21:05
كل مأعرفه عن الأروبيون وبالخصوص الهولندي وإن حصلت متل هده الأشياء فإنهم لم يسكتو عن شيئ يخدش شرفهم وكرامتهم بمحاسبة الوزير المكلف ومافعله من أجل هدا بكتير من الصحفيي والإعلامين وكدلك في قبة البرلمان قد يهان بكلام جد قوي.أما نحن وزيرنا يعيش شبابه وشهر عسله لايهمه شرف المواطن ولاكرامته لأنه لم يعد بحاجة إليهم بعدما حصل على وزير ولم يعد مواطن.
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-1
7 - ملاحظ الخميس 04 أكتوبر 2018 - 21:07
التعليم هو مصدر كل المشاكل التي نعاني منها .. على المسؤولين أن تكون لهم نظرة استراتيجية و التفكير في أجيال المستقبل .. كل القطاعات مرتبطة بالمنظومة التربوية .. إذا أصلحنا هذه الأخيرة سيصلح كل شيئ .. و لإصلاحها لا بد من إعادة النظر في لغة التدريس .. تقريبا كل المغاربة يتحدثون باللغة المغربية .. مذا تنتظرون !؟
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2
8 - rachid الخميس 04 أكتوبر 2018 - 21:12
لأن الموضوع عن إسبانيا كل التعليقات تدافع عنها وتكدب المغربيات. لو كان الموضوع عن بلدنا حتى لو كان هناك أدلة كذب المغربيات لكان العكس . الآن فهمت بأن المغاربة يعانون من مرض يسمى بعبادة و تقديس الغرب. وشيطنة الوطن.
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-3
9 - الوطنية الخميس 04 أكتوبر 2018 - 21:14
أثرتن الجعجعة من أجل المساعدات والهبات وليس من أجل فضح المعتدين . لمغاربة فين ما مشاو ك خربقو
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2
10 - المغترب حو الخميس 04 أكتوبر 2018 - 21:15
بحكم عيشي باسبانيا ومعرفتي لقوانينه رفع دعوى قضائية باستغلالهن من مشغلهن يعني منحهن اوراق الاقامة والتعويض المادي الكبير . ربما فكرن في هذا الحل وخلقوا قصة خيالية والله أعلم
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