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الرئيسية | مجتمع | قوارب الهجرة "تنهك" المغرب .. الرباط تطلب تدخلا دائما لأوروبا

قوارب الهجرة "تنهك" المغرب .. الرباط تطلب تدخلا دائما لأوروبا

قوارب الهجرة "تنهك" المغرب .. الرباط تطلب تدخلا دائما لأوروبا
خافيير أوتازو*
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 01:45

بدأ جهاز أمن الهجرة بالمغرب في "الشعور بالإنهاك" بسبب الموجة الأخيرة من انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية من سواحلها، ولهذا فهي تطالب بمشاركة "دائمة ومستمرة" من قبل الاتحاد الأوروبي في السيطرة على الحدود ومراقبتها.

وذكر خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية، في مقابلة مع (إفي)، أن حكومته لديها 13 ألف عنصر منتشرين على طول الساحل (المتوسطي والأطلسي) في كافة مناطق شمال البلاد؛ وهو الأمر الذي "تتجاوز تكلفته 200 مليون يورو سنويا".

وأضاف: "لقد تحملنا مسؤوليتنا كاملة من جانب واحد؛ ولكن جهازنا الأمني بدأ يشعر بالإنهاك"، خاصة بعد لجوء المهربين إلى مسارات في غرب البحر المتوسط.

وكشف الزروالي: "لدينا احتياجات مادية ومعدات وميزانية، والأخيرة أهمها... يجب ضخ المزيد من الوسائل" دون تحديد أي أرقام.

وذكر مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية أن الأشهر الأخيرة شهدت وجود "عامل جذب" يرجع من جهة إلى "أسطول من المنظمات غير الحكومية الناشطة في منطقة البحر المتوسط التي تشجع وترشد (المهاجر)"، ويضاف إلى ذلك ظهور شائعة الرحلات المجانية في قوارب مطاطية، التي انتشرت بسرعة البرق على الساحل المغربي الشمالي في شتنبر الماضي.

وأبدى الزروالي قلقه إزاء ظاهرة جديدة، وهي ظهور القوارب السريعة، التي يطلق عليها "غو فاست"، والتي يستخدمها تجار المخدرات بشكل تقليدي، لنقل المهاجرين.

وكان مواطن إسباني يقود أحد هذه القوارب السريعة الأسبوع الماضي، حيث جرى إطلاق النار عليها من زورق تابع للبحرية الملكية المغربية على سواحل الفنيدق إلى الجنوب من سبتة؛ وهو ما أسفر عن مصرع فتاة (19 عاما) في الهجوم على القارب، وإصابة 3 أشخاص آخرين على متن القارب.

وما يثير قلق الشخص المسؤول عن الهجرة هو هذا "التحول" من جانب منظمات تهريب المخدرات الإجرامية، التي يبدو أنها قررت وضع قواربها في خدمة الاتجار بالبشر، مع تصرفات غير مفهومة، مثل "تصوير (العمليات) ونشرها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن المغرب لا يسجن هؤلاء الناس، ولا يتخلى عنهم في وسط الصحراء؛ فهو ببساطة ينقلهم إلى مدن في جنوب البلاد، ويحتجز فقط تجار البشر.

وحول إعادة المهاجرين إلى بلادهم مرة أخرى، أكد الزروالي "هذا يتم طواعية في 97% من الحالات، وباحترام تام لكرامتهم".

*إفي

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