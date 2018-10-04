العثماني يلتزم بتقديم "وثيقة التكوين" إلى الملك في ثلاثة أسابيع

هسبريس من الرباط

في أول تفاعل للحكومة مع تعليمات الملك محمد السادس الذي أمهل الحكومة ثلاثة أسابيع لهيكلة التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، قال رئيس الحكومة إنه انطلق في إعداد تصور في هذا المجال.

وأضاف سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي، الخميس، أن "الحكومة بصدد إعداد مخطط متكامل لتجديد التكوين المهني وفق أهداف واضحة ومنظور شامل"، كاشفا أنه "سيتم تقديم وثيقة على أنظار الملك محمد السادس بعد انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع".

وشدد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على ضرورة إعطاء مكانة خاصة للتكوين المهني، وأن لا يتم احتقاره؛ لأنه قطاع يخرج الكفاءات، وخريجوه شرّفوا المغرب"، مؤكدا على أهمية أن "نصل إلى عرض متنوع وذي جودة، مع تأهيل التكوين المهني".

ويرتقب أن يتضمن العرض، الذي أعده العثماني، الرفع من مستوى التكوين وتنويعه ليتكيف مع حاجات الشغل من جهة، ومع المهن والتخصصات الواعدة والمستقبلية"، مستدلا على ذلك بالقطاعات الصناعية التي تطورت، سواء قطاع السيارات أو الطائرات أو التكنولوجيات الحديثة، التي تشغل كفاءات من التكوين المهني، إلى جانب تلك المتخرجة من مدارس عليا.

رئيس الحكومة أورد "وجود رعاية ملكية ورؤية حكومية واضحة"، مضيفا: "نحن جميعا، قطاعات ومؤسسات وهيئات معنية، مدعوون لنشتغل يدا في يد لنشرف بلادنا ونرفع رأسها عاليا".

واعتبر العثماني أن الحكومة ماضية في إصلاح ورش التربية والتعليم، وفق الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، موردا أن "أهدافنا واضحة وبرامجنا ليست شعارات".

وسجل رئيس الحكومة أن التعليم أولوية الحكومة، كما أطلقت الحكومة عددا من المشاريع الواعدة مرقمة وبأهداف ستستفيد منها مختلف شرائح المجتمع"، مبرزا أن "هناك برامج اجتماعية في مجال التربية والتكوين موجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة والطبقات الدنيا، وكثير منها أطلق أمام الملك في حفل خاص، وهي ذات أهداف طموحة جدا".