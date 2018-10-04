24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الجرائم الإلكترونية تعيد قضاة المملكة إلى التكوين (5.00)

  2. الرباط توافق رسميا على دعوة كولر استئناف "مفاوضات الصحراء" (5.00)

  3. جامعة الكرة تعاقب "الماط" بسبب "شهيدة الحريك" (5.00)

  4. نشطاء يرفضون نصب "الصابو" في شوارع طنجة (5.00)

  5. الهجرة السرية واليأس (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العثماني يلتزم بتقديم "وثيقة التكوين" إلى الملك في ثلاثة أسابيع

العثماني يلتزم بتقديم "وثيقة التكوين" إلى الملك في ثلاثة أسابيع

العثماني يلتزم بتقديم "وثيقة التكوين" إلى الملك في ثلاثة أسابيع
هسبريس من الرباط
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:00

في أول تفاعل للحكومة مع تعليمات الملك محمد السادس الذي أمهل الحكومة ثلاثة أسابيع لهيكلة التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، قال رئيس الحكومة إنه انطلق في إعداد تصور في هذا المجال.

وأضاف سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي، الخميس، أن "الحكومة بصدد إعداد مخطط متكامل لتجديد التكوين المهني وفق أهداف واضحة ومنظور شامل"، كاشفا أنه "سيتم تقديم وثيقة على أنظار الملك محمد السادس بعد انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع".

وشدد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على ضرورة إعطاء مكانة خاصة للتكوين المهني، وأن لا يتم احتقاره؛ لأنه قطاع يخرج الكفاءات، وخريجوه شرّفوا المغرب"، مؤكدا على أهمية أن "نصل إلى عرض متنوع وذي جودة، مع تأهيل التكوين المهني".

ويرتقب أن يتضمن العرض، الذي أعده العثماني، الرفع من مستوى التكوين وتنويعه ليتكيف مع حاجات الشغل من جهة، ومع المهن والتخصصات الواعدة والمستقبلية"، مستدلا على ذلك بالقطاعات الصناعية التي تطورت، سواء قطاع السيارات أو الطائرات أو التكنولوجيات الحديثة، التي تشغل كفاءات من التكوين المهني، إلى جانب تلك المتخرجة من مدارس عليا.

رئيس الحكومة أورد "وجود رعاية ملكية ورؤية حكومية واضحة"، مضيفا: "نحن جميعا، قطاعات ومؤسسات وهيئات معنية، مدعوون لنشتغل يدا في يد لنشرف بلادنا ونرفع رأسها عاليا".

واعتبر العثماني أن الحكومة ماضية في إصلاح ورش التربية والتعليم، وفق الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، موردا أن "أهدافنا واضحة وبرامجنا ليست شعارات".

وسجل رئيس الحكومة أن التعليم أولوية الحكومة، كما أطلقت الحكومة عددا من المشاريع الواعدة مرقمة وبأهداف ستستفيد منها مختلف شرائح المجتمع"، مبرزا أن "هناك برامج اجتماعية في مجال التربية والتكوين موجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة والطبقات الدنيا، وكثير منها أطلق أمام الملك في حفل خاص، وهي ذات أهداف طموحة جدا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - .moha الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:10
من نهار التولت وانا تنسمع هاد الفيلم باربي هاد المرة تكون بصح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
2 - مغربي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:13
الاشكال هو بعد نهاية التكوين هل سيجد الشباب فرص عمل تحترم انسانيتهم اولا ام ان مصيرهم لن يتغير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - سوسي حر. الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:16
المشكل ماشي فالتكوين...المشكل فهادوك لي ديجا تكونو..فين اخدمو...خاصنا مناصب الشغل ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - طارق المغربي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:20
ما مصير البكالوريا المهنية ؟ انها شعبة مهمة لكنها محتقرة. لا افهم هاد النغرب يمشي اعوج واش هاد الشي مقصود ...المغاربة يهتموا بالمساجد وكيهمشو المدرسة والمستوصف ...يهتموا بالاداب والعلوم التجريبية والبكالوريا الدولية ووووووو ويحتقرون البكالوريا المهنية ولا يوفروا اساتدة لها في المستوى ...خاص العثماني ينتبه لهاد الكارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - Salam الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:24
واعباد الله را 3000 درهم ماكافياش را كولشي غﻻ و سميك خاصو إوصل 4000 المتعلم و نقصو من لكيشد 20000 درهم لشهر و كتر راهم موجودين وزيدو سميك وشجعو شباب على الخدمة و علموهم سلوك العمل و إحترام الزمﻻء و اﻹنضباط في العمل من اﻹبتدائي كما هو الحال في الدول المتقدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
6 - الحاج الهلالى الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:25
ان لم تستحى فقل ماشئت منذ ان استلمتم زمام الامور ونحن لانسمع الى لغة الخشب والتى هى عبار عن كلمات لاتغنى ولاتسمن من جوع وتانيا شبعنا من هذه تراهت لابد ان يقترح الملك ويتكلم عن كارثة حتى تتدخلوا وترددون مايقول مثل الببغوات اذا ماهو دوركم اصلا غير الاكل وتجوال و خطبة النساءوتبدير المال العام المصيبة الكبرى انكم لازلتم تدرسون الوضع المغرب مثل ماهو منذ 1956 او وزاد سوء فماذا ستدرسون الم تكون موجودن من قبل على هذه البلاد فيا سبحان من خلق ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - مغربي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:27
الإشكالية الحقيقية هي في الأطر الممتازة التي بكل أسف غادرت إلى الخارج للتكافؤ الفرس هناك أما المتبقين فلا تنتضرو النجاح فماألها الفشل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - عصمان 59 الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:29
يا لهم من بشر
منذ زمن و المعاناة...و دائما ننتظر تدخل الملك و توجيهاته في آخر لحظة...
و طفرناه بكري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - عبد السلام اطراشلي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:33
نعلم أنه ستقدم أمام جلالة الملك وثيقة متكاملة لكن تنزيلها على أرض الواقع سيفقدها مصداقيتها بحجة أن هناك اكراهات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - محقق الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:33
قال لقد بدأ في اعداد الاستراتيجية مع الحكومة وهي نفس الحكومة التي يلقيها اول مرة بعد لقاء الملك هل لاحظتم استراتيجية المغاربة كلهم على مر العصور والحكومات، استراتيجيات تطبخ في الليل وتاكل فجرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
11 - Abou Walid الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:35
مخطط المغرب الأخضر، إصلاح التعليم، إصلاح.... ، إصلاح.... وما كيبان والو. كيتزاد غير الفقر وقلة التربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
12 - MOHAMMED MEKNOUNI الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:36
هذه الوثيقة التي ستقدمونها ستكون فرصتكم الأخيرة وعن ضوئها سيكتشف ما في جعبتكم .
رغم أن فاقد الشيئ لا يعطيه وبصدق إنكم غير مؤهلين لتطبيق الفصل 89 من الدستور .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - مغربي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:37
للأسف الشديد الكل يدور في حلقة مفرغة الخاسر الأكبر هو المواطن .
كفانا من العبث و بيع الأوهام هل فعلا توجد فرص شغل .
لماذا لا يتم حصر جميع المواطنين في قاعدة بيانات موحدة و إعطاء كل ذي حق حقه من الثروة و التي هي حق مشروع .
عن أي تكوين تتحدثون و أنتم لازلتم متمسكين باللغة الفرنسية لغة البلا البلا .
التكوين و العلم مرتبط بتعلم اللغة الإنجليزية بها سيتعلم شبابنا كل العلوم .
ما الفائدة من إعادة النظر غي التكوين و من يوجد مدرسون أكفاء قادرون على مسايرة العصر .
وثيقة التكوين مجرد حبر على ورق .
المهم الله يلطف بهذه البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
14 - عبد العزيز الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:45
كمهتم بقطاع التكوين المهني أرى أن إصلاح هذا القطاع يمر أساسا عبر تأهيل العامل البشري أولا، ثم بعد ذلك تطوير البنيات التحتية بما يتلاءم و حاجيات سوق الشغل. والله ولي التوفيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
15 - RALEUR الخميس 04 أكتوبر 2018 - 19:47
في أحد خطابات الحسن الثاني رحمه الله فهمت منه أنه قرر إحداث مراكز لتكوين المهن الحرة للمهنيين الذين يشتغلون بدون تكوين أمثال الميكانيكي والنجار والحداد والكهربائي والبناء وغيرهم ولن يكون لهم مجال للشغل الحر في ذلك الوقت بدون تكوين وبدون بطاقة المهنة، وفعلا ظهرت معاهد التكوين وأكتفت بتكوين أصحاب الشواهد فقط، أما فئة العاملة اليدوية فلم تستفد من أي تكوين٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - تواصوا بالصبر الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:00
لنتفائل بالخير ربما تكون نيتهم حسنة، لعل وعسى يكونوا صادقين ولو هاته المرة ، "اتبع الكذاب حتى لباب الدار"، لماذا نتشائم بعض المرات ينطق الكذابون بالصدق ، لن نخسر شيئا إن إنتظرنا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إنتظرنا مدة أكثر من ستين سنة ماهي ثلاث أسابيع في عمر أمة؟ لاشيئ ، إنتظروا واصبروا وتواصوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة ، ولا تنسوا الإستغفارليل نهار وستقضى الحوائج بإذن الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - متتبع مغربي الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:03
ههههه يتم وضع العربة أمام الحصان عوض الحصان أمام العربة؟؟؟ أين هي المشاريع الإستثمارية الخاصة منها الوطني و الأجنبي و الإستثمارات العمومية الذي سيتم فيها استيعاب هاته الأفواج المتوقع تخريجها من مراكز التكوين هاته،؟؟أين هي المناطق الصناعية و التجارية الحرة التي تغري المستثمر الأجنبي للقدوم للمغرب؟؟؟هل من تحفيزات واعفاءات جبائية ضريبية وجمركية تدفع هؤلاء للعمل و خلق مشاريع استثمارية؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - السلام الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:07
أنا فقط مندهش من تقرير ورش ضخم نوعيا وكميا يتم انجازه في ظرف 3 أسابيع.انه العبث بعينه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - المقاطع المحبوب الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:11
مواطنون ذوكاءة عالية وشواهد
ودكتوراة عاطلون عن العمل
ومضربون عن الطعام و30
مليون من الشعب عاطل
عاطل عاطل.لاتعليم لاصحة
لاعمل لاسوماج ولو عشرة
دراهم للمواطن والمواطنة
تبقى دارلقمان على حالها
وأوحالهاومحنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.