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كُتّاب وآراء
"السلام الأمريكية" بالمغرب تحتفل بعيد ميلادها 55
أعلنت هيئة السلام الأمريكية بالمغرب عن حلول الذكرى الخامسة والخمسين لوجودها بالمملكة، وهي الذكرى التي تصادف وصول الفوج الـ100 من فرق السلام العالمي الذين حلوا بالمغرب في إطار البرنامج الأمريكي "Peace Corps".
ويُعدّ المغرب واحدا من أوائل الدول التي استضافت هيئة السلام الأمريكية منذ سنة 1963، وقال فيلق السلام إنه "خلال خمس وخمسين سنة من الصداقة، دعمت الحكومة والأسر المضيفة أكثر من 5000 متطوع أثناء خدمتهم، وتعاونت بشكل متبادل في تعزيز مهمة السلام العالمي والصداقة وتحسين حياة الشباب المغربي".
وأكدت الهيئة الأمريكية، في بلاغ صحافي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن "المغرب يحظى بأهمية كبرى في برنامج هيئة السلام الأمريكية ويعتبر من أكثر الوجهات المفضلة لدى متطوعي الهيئة".
واختير، هذا العام، 110 متطوعين من مختلف ربوع الولايات المتحدة الأمريكية من بين 900 طالب أمريكي، حيث وصلت المجموعة المائة إلى المغرب يوم 11 شتنبر الماضي وستمضي 11 أسبوعًا في التدريب اللغوي والثقافي والتقني قبل الالتحاق بمواقعها الدائمة التي تساندها وزارة الشباب والرياضة المغربية. ويعمل متطوعو هيئة السلام لمدة سنتين في ست مناطق في المغرب.
وأضافت الهيئة الدولية أنها تتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركاء آخرين من أجل مرافقة الشباب بفعالية في تطورهم إلى منتجين ناضجين ومشاركين في العمل المدني، موردة أن "المهارات الحياتية هي المهارات الأساسية التي يحتاجها الشباب لتحقيق أهدافهم الأكاديمية، وتأمين عمل مدر للربح، ولكي يصبحوا مواطنين فاعلين".