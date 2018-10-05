24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مستخدم مطرود يشكو مضايقات شركة "كوكا كولا"
- لمن تقرعين الأجراس يا كارين كنايسل؟
- أمن مراكش يحجز لترات من مسكر "ماء الحياة"
- النويضي: الزبونية السياسية مَدخل للفساد بالمغرب
- استقالة جماعية لـ 15 عضوا بجماعة ترابية بتنغير
"مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين (5.00)
رصيف الصحافة: هولندا تتجه إلى تسليم شعُّو إلى السلطات المغربية (5.00)
الدولة تضمن سداد 1.1 مليار درهم لإصدار أول الصكوك الإسلامية (5.00)
- أمريكا تفتح "قرعة الهجرة" في وجه المغاربة .. وهذه شروط المشاركة - (91)
- موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية - (71)
- هولندا تتودد إلى المغرب بدعوة الوزير أوجار إلى زيارة أمستردام - (63)
- المغرب يتهم هولندا بمس سيادته بعد عرض تقرير الريف في لاهاي - (52)
- مغاربة يطالبون بالإبقاء على التوقيت القانوني للمملكة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تدرس رفع سن تقاعد أفراد القوات المساعدة
تدارس مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري، يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد.
وسيتم رفع السن إلى 62 سنة بالنسبة إلى رتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة إلى سلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة إلى سلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة إلى سلك رجال الصف.
كما يهدف مشروع القانون إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
هل المغرب اغنى من اروبا ???????????????