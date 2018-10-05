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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تدرس رفع سن تقاعد أفراد القوات المساعدة‎

الحكومة تدرس رفع سن تقاعد أفراد القوات المساعدة‎

الحكومة تدرس رفع سن تقاعد أفراد القوات المساعدة‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:27

تدارس مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، مشروع قانون رقم 62.18 المحدد بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة.

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد، في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تمهيدا لعرضه على مجلس وزاري، يهدف إلى رفع السن القانونية التي يجب أن يحال فيها أفراد القوات المساعدة على التقاعد.

وسيتم رفع السن إلى 62 سنة بالنسبة إلى رتب سلك المفتشين الممتازين، على غرار نظرائهم بالقوات المسلحة الملكية، و57 سنة بالنسبة إلى سلك المفتشين، و54 سنة بالنسبة إلى سلك المساعدين الممتازين والمساعدين، و52 سنة بالنسبة إلى سلك رجال الصف.

كما يهدف مشروع القانون إلى فتح إمكانية الاحتفاظ بأفراد هذه الفئة بعد بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، وفق نفس الشروط والكيفيات الجاري بها العمل بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متقاعد الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:39
كان على الحكومة ان لا تحيل على التقاعد القوات المساعدة الا حين بلوغهم سن 58 سنة كادنى سِن و64 سنة كاعلى سِن ، من ادنى رتبة الى اعلاها .
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-1
2 - moha الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:40
اشنو هدا. هنا في المانيا سن التقاعد هو 67 .
هل المغرب اغنى من اروبا ???????????????
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-2
3 - Kamal Deutschland الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 09:44
وازيدوهم في الخلصة ماشي في الخدمة.
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