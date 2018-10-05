مبادرة إنسانية تزرع وركا اصطناعيا لأم معوزة بضواحي تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

عِشْتُ آلاما شديدة، وتعذبت كثيرا في القيام بواجباتي كأم تجاه ابني الصغيرين، لم أكن أقو على الحركة إلا على ركبتي ويدي"، هكذا لخصت لهسبريس الزوجة الشابة هاجر العسري، البالغة من العمر 23 سنة، معاناتها اليومية، لفترة زادت عن عام ونصف العام، مع كسر تعرضت له على مستوى الورك إثر سقوطها من أعلى جرف بينما كانت تجمع الحطب في غابة مجاورة لبيتها القروي الكائن بدوار تايجدة بجماعة اخلالفة ضواحي تاونات.

معاناة الأم المعوزة كتبت لها أخيرا النهاية بفضل استفادتها من عملية جراحية ناجحة لزرع ورك اصطناعي كامل بالمستشفى الإقليمي لتاونات، عقب مبادرة إنسانية لمجموعة من المحسنين، وبدعم من الأطر الطبية والصحية والإدارية بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة.

حادث مؤلم

"حالتي كانت خطيرة، وقد عشت، على إثر ما وقع لي، شهورا صعبة، فحتى طفليَّ كانا يتألمان كثيرا وهما يرياني على تلك الحالة"، تقول الأم هاجر العسري التي انهمرت الدموع من عينها وهي تسترجع شريط حادث سقوطها من أحد الأجراف لما كانت تجمع الحطب لتستعمله في طهي الطعام لأسرتها.

"خرجت إلى الغابة لجمع الحطب وأنا حامل في شهري الثامن، لم يسعفني وضعي الصحي فسقطت من أعلى حافة صعبة، وتعرضت، إثر هذا الحادث، لكسر في الحوض"، توضح هاجر متحدثة لهسبريس من داخل غرفة استشفائها بالمستشفى الإقليمي لتاونات، موردة أن فقر زوجها لم يسعفها لإخضاع نفسها للفحوصات والعلاج.

"عندما حملوني إلى المنزل، عرضوني على إحدى السيدات لكي تعالج كسوري بالطريقة التقليدية، لم تنجح في مهمتها، واستمرت آلامي الفظيعة، وعشت في جحيم لا يطاق"، تتذكر هاجر، مشيرة إلى أنها أصبحت، بعد تعرضها لهذا الحادث، تعجن العجين وتغسل ملابس طفليها، البالغين من العمر 5 سنوات وعام ونصف، جالسة داخل إحدى غرف منزلها التي كانت لا تبرحها إلى زاحفة على ركبتيها ويديها.

مبادرة إنسانية

"لم يكن لي معين للتغلب على محنتي إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كنت أناجيه ليخلصني من آلامي، وينظر بعين العطف لطفلي اللذين كانا يتعذبان لحالي، وقد فرج الله عني، والحمد لله"، تقول الأم هاجر، موردة أن شخصا اتصل بها هاتفيا وأخبرها بضرورة التوجه إلى المستشفى الإقليمي لتاونات للاستفادة من عملية جراحية على عضوها المصاب، مطمئنا إياها بأن جميع مصاريف هذه العملية تم التكفل بها من طرف فاعلين للخير.

"لم ينقذوا حياتي فقط، بل أنقذوا حياة طفلي الصغيرين، وأتمنى أن يصل شكري إلى كل الناس الذين ساعدوني، من محسنين وأطباء وممرضين، وسأبقى دائما شاكرة لهم، وداعية لهم بأن يحميهم الله من كل مكروه"، تضيف المتحدثة التي أكدت لهسبريس أن العملية التي أجريت لها تكللت بالنجاح وتمكنت بفضلها من المشي، داعية إلى الاستمرار في فعل مثل هذه الأعمال الخيرية ودعم الناس المحتاجين مثلها.

حياة ثانية

محمد العياط، ممرض رئيسي بالمركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي بتاونات، أفاد بأن استفادة هاجر العسري من زرع ورك اصطناعي كامل جاء بفضل حملة تبرعات ساهم فيها عدد من المحسنين، مشيرا، في حديث لهسبريس، إلى أن هذه العملية، التي أجراها طاقم تمريضي بمستشفى تاونات، على رأسه الطبيب الجراح وائل حمدي، لاقت دعما كاملا من طرف أطر المستشفى ذاته.

من جانبه، قال الدكتور جراح العظام وائل حمدي إن العملية التي خضعت لها هاجر ستمكنها من العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي، مبرزا، في تصريح لهسبريس، أن مثل هذه العمليات التي كانت تجرى فقط في المستشفيات الجامعية أصبحت متاحة في المستشفيات الإقليمية بفضل التجهيزات والكفاءات الطبية التي أضحت تتوفر عليها.

وأكد المتحدث أن المستفيدة من هذه العملية الجراحية، التي عادة ما تجرى لكبار السن، ستساهم في وقف آلامها وستمكنها من المشي من جديد، مشيرا إلى أن تأخر المريضة في الاستفادة من العلاج من الكسر الذي تعرضت له فاقم وضعها الصحي، ولم يكن هناك من حل سوى إخضاعها لزرع ورك اصطناعي كامل.

وأبرز الدكتور وائل أن هذا العضو الاصطناعي، الذي وصفه بكونه من النوع الجيد، سيمكن المستفيدة منه من المشي بشكل طبيعي لمدة تزيد عن عشرين سنة، قبل إخضاعه لعملية رأب من جديد.